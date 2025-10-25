newspaper
Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
24.10.2025 | 16:03
Διαταραχή εξπρές με βροχές, καταιγίδες αλλά και 30αρια
# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Το κραχ του 1929: Από τη Μαύρη Πέμπτη στη Μαύρη Τρίτη και το πάρτι με σαμπάνιες στις 25 Οκτωβρίου
Διεθνής Οικονομία 25 Οκτωβρίου 2025 | 21:00

Το κραχ του 1929: Από τη Μαύρη Πέμπτη στη Μαύρη Τρίτη και το πάρτι με σαμπάνιες στις 25 Οκτωβρίου

Το μεγάλο κραχ του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης αποδόθηκε σε κερδοσκόπους. Μέσα σε ελάχιστες ημέρες, στα τέλη του 1929, τεράστιες αξίες σε μετοχές έκαναν φτερά και ο κόσμος δεν ήταν ποτέ πια ίδιος.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Έτσι απλά ενεργοποιείς το μεταβολισμό όσο κάθεσαι

Έτσι απλά ενεργοποιείς το μεταβολισμό όσο κάθεσαι

Spotlight

Τέτοιες ημέρες, όλοι θυμούνται ένα γεγονός που άλλαξε την παγκόσμια οικονομική ιστορία. Ο Οκτώβριο του 1929 ήταν αυτός που σημαδεύτηκε από το κραχ στη Γουόλ Στριτ. Μέσα σε λίγες ημέρες, δεν κατέρρευσαν μόνο μετοχές και εταιρείες. Την ώρα που το αίσθημα παντοτινής ευημερίας ήταν διάχυτο, ξεκίνησε η μεγαλύτερη οικονομική κρίση που είχε δει ο πλανήτης, παρασέρνοντας τον κόσμο στην ύφεση.

Δύο ημερομηνίες θεωρούνται συμβατικά περισσότερο σημαδιακές και συνδεδεμένες με το χρηματιστηριακό κραχ. Η Πέμπτη 24 και η Τρίτη 29 Οκτωβρίου. Αλλιώς, Μαύρη Πέμπτη και Μαύρη Τρίτη. Ενδιάμεσα όμως υπήρξε μία μέρα, η 25η Οκτωβρίου, όταν όλοι θεώρησαν ότι, εντάξει, τα πράγματα ίσως να μην ήταν τόσο άσχημα όσο φαίνονταν. Και ότι η «φούσκα» ίσως να μην έσκαγε τελικά.

Πτώση 21%

Στις 3 Σεπτεμβρίου 1929, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones έφτασε στο ιστορικό υψηλό των 381,2 μονάδων. Την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου, όταν έκλεισε η αγορά, είχε πέσει στις 299,5 μονάδες. Πτώση 21% από το υψηλό. Συνολικά, η αγορά στη Γουόλ Στριτ εκείνη την ημέρα έπεσε κατά 33 μονάδες. Πτώση 9% και ημερήσιος όγκος συναλλαγών τριπλάσιος από τον κανονικό από την αρχή του 1929.

Η –προσωρινή, όπως τότε όλοι νόμιζαν- κατάρρευση αποδόθηκε σε παιχνίδια κερδοσκόπων. Ο γνωστός οικονομολόγος Τζον Μέιναρντ Κέινς, έγραφε την επομένη, 25 Οκτωβρίου, στην εφημερίδα New York Evening Post: «Η τεράστια κερδοσκοπία στη Γουόλ Στριτ τους τελευταίους μήνες έχει ανεβάσει το επιτόκιο σε ένα πρωτοφανές επίπεδο».

Την ίδια μέρα, οι Times της Νέας Υόρκης βγήκαν με πρωτοσέλιδο τίτλο: «Οι αξιωματούχοι του Υπουργείου Οικονομικών κατηγορούν ως υπαίτια την κερδοσκοπία».

Η εφημερίδα Wall Street Journal της Παρασκευής (25 Οκτωβρίου) απέδωσε στους τραπεζίτες της Νέας Υόρκης τα εύσημα για την αναχαίτιση της πτώσης των τιμών με υποστήριξη 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Ενώ ο Economist, όταν οι τιμές των μετοχών έφτασαν στο χαμηλότερο επίπεδο του έτους (2 Νοεμβρίου 1929), σημείωνε: «Υπάρχει λόγος να ελπίζουμε ότι ο αποπληθωρισμός του υπερβολικού φουσκώματος των αμερικανικών αξιών των μετοχών θα είναι για το καλό του κόσμου». Ακόμη και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Χέρμπερτ Χούβερ, απέδωσε την ευθύνη στα λάθη της Fed, της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ:  «Ένα από αυτά τα σύννεφα ήταν ένα αμερικανικό κύμα αισιοδοξίας, που γεννήθηκε από τη συνεχή πρόοδο κατά τη διάρκεια της δεκαετίας, την οποία το Συμβούλιο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας μετέτρεψε στη φούσκα του χρηματιστηρίου του Μισισιπή».

Ανακούφιση και… πάρτι

Στις 25 Οκτωβρίου, Παρασκευή, όπως θα λέγαμε σήμερα, η αγορά «ανέδρασε». Καταγράφηκαν κέρδη και η ιδέα ενός κραχ φάνηκε σαν ψέμα.

Ο πρόεδρος Χούβερ έκανε μια δήλωση σχετικά με την «εξαιρετική κατάσταση των επιχειρήσεων», σημειώνοντας ωστόσο ότι οι κατασκευές και οι μετοχές τους είχαν «επηρεαστεί αρνητικά από τα υψηλά επιτόκια που προκλήθηκαν από την κερδοσκοπία των μετοχών». Την επόμενη μέρα, Σάββατο, με την αγορά κλειστή, στο κύριο άρθρο των New York Times, επαναλαμβάνονταν οι αναφορές σε «όργιο κερδοσκοπίας».

Το βράδυ της Παρασκευής, η Νέα Υόρκη απέπνεε αισιοδοξία. Στην Park Avenue σέρβιραν σαμπάνιες, οι χρηματιστές χαμογελούσαν. Όλοι εμφορούνταν από αυτοπεποίθηση, καθώς οι δείκτες απέπνεαν αισιοδοξία. Η ψευδαίσθηση της ευημερίας ήταν κάτι ζωντανό. Αλλά αυτή η τελευταία ήρεμη συνεδρίαση του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης πριν από την τέλεια καταιγίδα. Το κραχ που οδήγησε στη Μεγάλη Ύφεση.

Τη Δευτέρα 28 Οκτωβρίου, όλα ήταν διαφορετικά. Άρχισε το ξεπούλημα.

Μόνο η Washington Post, στις 26 Οκτωβρίου, άφηνε μια υπόνοια: «Η πτώση της αγοράς δεν κατάφερε να προκαλέσει ανησυχία για τους αξιωματούχους» έγραφε στην πρώτη σελίδα της.

Προς τη Μαύρη Τρίτη και το κραχ

Εκείνο το Σαββατοκύριακο όμως οι οικονομικές ειδήσεις δεν προμήνυαν τίποτα καλό. Στην κυριακάτικη έκδοση των New York Times (27 Οκτωβρίου), υπήρχε ρεπορτάζ υπό τον τίτλο «Οι εταιρείες κοινής ωφέλειας του Bay State αντιμέτωπες με έρευνα». Το άρθρο υπονοούσε ότι οι νομοθεσία στη Μασαχουσέτη θα ήταν λιγότερο φιλική προς τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας.

Τη Δευτέρα 28 Οκτωβρίου διακινήθηκαν 9.212.800 μετοχές, τα 3.000.000 την τελευταία ώρα). Οι Times, την Τρίτη 29 Οκτωβρίου, δημοσίευσαν ακόμη ένα άρθρο σχετικά με την επιτροπή έρευνας της εταιρείας κοινής ωφέλειας της Νέας Υόρκης. Με αυτό ασκούσε κριτική στη διαδικασία διαμόρφωσης των τιμών.

Κάπως έτσι ξημέρωσε η Μαύρη Τρίτη.

Μέσα σε μια συνεδρίαση του χρηματιστηρίου, οι μετοχές κατέρρευσαν. Και μέσα στον Οκτώβριο χάθηκαν αξίες ύψους 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων ή το 18% της αξίας τους από την αρχή του μήνα. Είκοσι εννέα εταιρείες κοινής ωφέλειας έχασαν 5,1 δισεκατομμύρια δολάρια τον μήνα, μακράν η μεγαλύτερη απώλεια από οποιονδήποτε άλλο κλάδο.

Και μέχρι τις 13 Νοεμβρίου 1929, η αγορά είχε πέσει στις 199 μονάδες. Το κραχ διήρκεσε έως το 1932. Έπειτα από μια άνευ προηγουμένου οικονομική ύφεση, οι μετοχές είχαν χάσει σχεδόν το 90% της αξίας τους. Όλα τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Μια ιστορία γεμάτη φτώχεια, αυτοκτονίες χρηματιστών και καταστροφή.

• Με στοιχεία από το Economic History Association

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
ΗΠΑ: Οι κίνδυνοι πίσω από το 1 τρισ. κεφαλαιουχικών δαπανών της εταιρικής Αμερικής

ΗΠΑ: Οι κίνδυνοι πίσω από το 1 τρισ. κεφαλαιουχικών δαπανών της εταιρικής Αμερικής

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έτσι απλά ενεργοποιείς το μεταβολισμό όσο κάθεσαι

Έτσι απλά ενεργοποιείς το μεταβολισμό όσο κάθεσαι

Markets
JP Morgan: Οι δασμοί ξαναγράφουν τα εγχειρίδια των αγορών

JP Morgan: Οι δασμοί ξαναγράφουν τα εγχειρίδια των αγορών

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ούτε μπρος, ούτε πίσω – Η εργασιακή στασιμότητα «πληγώνει» την επαγγελματική εξέλιξη
Διεθνής Οικονομία 25.10.25

Ούτε μπρος, ούτε πίσω – Η εργασιακή στασιμότητα «πληγώνει» την επαγγελματική εξέλιξη

Στασιμότητα παρατηρείται στον εργασιακό κλάδο, καθώς οι μειωμένες απολύσεις, αλλά και οι ελάχιστες προσλήψεις, βάζουν «στοπ» στην επαγγελματική εξέλιξη των εταιρειών αλλά και των εργαζομένων

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Μειώνεται το χάσμα Βορρά–Νότου στην αγορά εργασίας της ΕΕ: Ο ελληνικός τουρισμός στην πρώτη γραμμή της ανάκαμψης
Ελλάδα 25.10.25

Μειώνεται το χάσμα Βορρά–Νότου στην αγορά εργασίας της ΕΕ: Ο ελληνικός τουρισμός στην πρώτη γραμμή της ανάκαμψης

Η νότια Ευρώπη μειώνει το χάσμα με τη βόρεια όσον αφορά την εργασία στην ΕΕ; Οι ελληνικές, ισπανικές, πορτογαλικές και ιταλικές περιφέρειες παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του ποσοστού απασχόλησης.

Σύνταξη
Εταιρεία drone που συνδέεται με τον Τραμπ Τζούνιορ κέρδισε συμβόλαιο εκατομμυρίων με το Πεντάγωνο
ΗΠΑ 24.10.25

Εταιρεία drone που συνδέεται με τον Τραμπ Τζούνιορ κέρδισε συμβόλαιο εκατομμυρίων με το Πεντάγωνο

Η προμήθεια έρχεται μετά την υπογραφή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τον Ιούνιο ενός εκτελεστικού διατάγματος με στόχο την ενίσχυση της νεοσύστατης βιομηχανίας drones των ΗΠΑ

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Φορολογικό χαράτσι στα Airbnb ετοιμάζει η Ιταλία – Αναστάτωση στον κυβερνητικό συνασπισμό της Μελόνι
Διεθνής Οικονομία 24.10.25

Φορολογικό χαράτσι στα Airbnb ετοιμάζει η Ιταλία – Αναστάτωση στον κυβερνητικό συνασπισμό της Μελόνι

Η προτεινόμενη αλλαγή για τα Airbnb θα δημιουργούσε πρόσθετα έσοδα ύψους 102 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών της Ιταλίας

Σύνταξη
Εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ-Κίνας – Θα ακυρωθεί και η συνάντηση Τραμπ με Σι;
Ποιός κερδίζει; 24.10.25

Εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ-Κίνας – Θα ακυρωθεί και η συνάντηση Τραμπ με Σι;

Το μέλλον που διαγράφεται στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας δεν παραπέμπει σε δύο χώρες που υπερβαίνουν τις διαφορές τους, αλλά σε δύο αδιάλλακτους γίγαντες που ο εμπορικός πόλεμος φαίνεται να τις καταπίνει.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Οι κυρώσεις Τραμπ στη Ρωσία: Καμία σχέση με τις άλλες
Αρκούν όμως; 24.10.25

Οι κυρώσεις Τραμπ στη Ρωσία: Καμία σχέση με τις άλλες

Οι νέες αμερικανικές κυρώσεις φιλοδοξείται να στραγγαλίσουν τη «χήνα με τα χρυσά αυγά» της Ρωσίας ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο. Τι το διαφορετικό έχουν και πόσο εύκολο είναι να αλλάξουν τη ροή των εξελίξεων.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Γιέσπερ Γκρόνκγιαερ έγινε οικοδόμος!
Ποδόσφαιρο 25.10.25

Ο Γιέσπερ Γκρόνκγιαερ έγινε οικοδόμος!

Ο πρώην εξτρέμ της Τσέλσι και της Ατλέτικο, Γιέσπερ Γκρόνκγιαερ, βρήκε στην ανακαίνιση κατοικιών την ηρεμία που δεν κατάφερε να του προσφέρει το ποδόσφαιρο.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Πρίγκιπας Γουίλιαμ: Αμείλικτο σχέδιο εξόντωσης του Άντριου πριν τη διαδοχή – «Είναι αγκάθι»
«Εξυγίανση» 25.10.25

Πρίγκιπας Γουίλιαμ: Αμείλικτο σχέδιο εξόντωσης του Άντριου πριν τη διαδοχή – «Είναι αγκάθι»

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η σύζυγος του Κέιτ Μίντλετον είναι αποφασισμένοι να «εξοντώσουν» τον πρίγκιπα Άντριου πριν γίνει το μεγάλο αγκάθι στη νέα μοναρχία τους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αλλαγή της ώρας: Πώς η θερινή επηρεάζει την υγεία μας – Μπορεί η επιστροφή στη χειμερινή να ωφελήσει;
Αλλαγή ώρας την Κυριακή 25.10.25

Αλλαγή της ώρας: Πώς η θερινή επηρεάζει την υγεία μας – Μπορεί η επιστροφή στη χειμερινή να ωφελήσει;

Αλλαγή ώρας για ακόμη μία φορά. Οι επιστήμονες επισημαίνουν τις αρνητικές συνέπειες στον οργανισμό από την αλλαγή στη θερινή την άνοιξη. Η επιστροφή στη χειμερινή μπορεί να είναι εν μέρει ευεργετική.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Θα τους σκοτώσουμε» λέει ο Τραμπ για τους «εμπόρους ναρκωτικών» [βίντεο]
Ουκρανικό 25.10.25 Upd: 23:00

«Δεν θα χάνω τον καιρό μου με τον Πούτιν» λέει ο Τραμπ - Για ποιους είπε «θα τους σκοτώσουμε»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας σε δημοσιογράφους ανέφερε πως δεν χρειάζεται κάποια άδεια ή «χαρτιά» για να είναι επίσημο

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΟΦΗ-Ατρόμητος 1-3: Χρυσές αλλαγές για τους φιλοξενούμενους οι Καραμάνης και Οζέγκοβιτς, αποδοκιμάστηκαν οι Κρητικοί
Ποδόσφαιρο 25.10.25

ΟΦΗ-Ατρόμητος 1-3: Χρυσές αλλαγές για τους φιλοξενούμενους οι Καραμάνης και Οζέγκοβιτς, αποδοκιμάστηκαν οι Κρητικοί

Ο Ατρόμητος, που είχε και δοκάρι, έφυγε με νίκη από το Ηράκλειο, νικώντας τον ΟΦΗ με ανατροπή. Πρόβλημα στο ημιαυτόματο οφσάιντ, καθώς μετά από 6’ μέτρησε το 1-2. Αποδοκιμάστηκε ο ΟΦΗ που... βυθίστηκε στη βαθμολογία.

Σύνταξη
Ελεγκτικό Συνέδριο: Μαύρα σύννεφα για το ασφαλιστικό και τις συντάξεις
Ελεγκτικό Συνέδριο 25.10.25

Μαύρα σύννεφα για το ασφαλιστικό και τις συντάξεις

Το ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό σύστημα στην Ελλάδα ενδέχεται να αντιμετωπίσει «σοβαρό δημσιονομικο κίνδυνο», διαπιστώνει το Ελεγκτικό Συνέδριο. Θηλιά το δημογραφικό. Τι λύσεις προτείνει.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Στα σκαριά ψήφισμα στον ΟΗΕ για πολυεθνική δύναμη στη Γάζα
Μάρκο Ρούμπιο 25.10.25

Στα σκαριά ψήφισμα στον ΟΗΕ για πολυεθνική δύναμη στη Γάζα

Οι ΗΠΑ και συμμαχικές τους χώρες συντάσσουν ψήφισμα στον ΟΗΕ που να επιτρέπει την ανάπτυξη στρατιωτικής δύναμης στη Γάζα. Ανεπιθύμητη η UNRWA για τις ΗΠΑ, νέα παραβίαση της εκεχειρίας από το Ισραήλ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
LIVE: Μπρέντφορντ – Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 25.10.25

LIVE: Μπρέντφορντ – Λίβερπουλ

LIVE: Μπρέντφορντ – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπρέντφορντ – Λίβερπουλ για την 9η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Λούβρο: Αυτός είναι ο μυστηριώδης άνδρας που έχει εξάψει τη φαντασία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (εικόνα)
Φωτογραφία 25.10.25

Λούβρο: Αυτός είναι ο μυστηριώδης άνδρας που έχει εξάψει τη φαντασία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ο τρόπος που έγινε η ληστεία στο Λούβρο, η κριτική για τα μέτρα ασφαλείας, οι αποκαλύψεις ότι τα κοσμήματα δεν ήταν ασφαλισμένα και λίγο η φαντασία, έκαναν το διαδίκτυο να ξυπνήσει.

Σύνταξη
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον 4-2: Έχει πάρει… φόρα η ομάδα του Αμορίμ (vid)
Ποδόσφαιρο 25.10.25

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον 4-2: Έχει πάρει… φόρα η ομάδα του Αμορίμ (vid)

Χτίζει ψυχολογία η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που νίκησε και την Μπράιτον με 4-2, σκαρφαλώνοντας στην 4η θέση της Premier League. Πέτυχε το πρώτο του γκολ με τους «γλάρους» ο Κωστούλας

Σύνταξη
Τέμπη: «Δεν θα αφήσουμε τα ονόματα των δικών μας να σβηστούν», λένε συγγενείς για τον Άγνωστο Στρατιώτη
«Συνεχίζουμε κανονικά» 25.10.25

Τέμπη: «Δεν θα αφήσουμε τα ονόματα των δικών μας να σβηστούν», λένε συγγενείς για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Αποφασισμένοι να ξαναγράψουν τα ονόματα των ανθρώπων τους, που έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη, μέχρι τη δικαίωση, δηλώνουν οι συγγενείς τους, μετά την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη.

Σύνταξη
Κορωπί: Αποσωληνώθηκε η 40χρονη μητέρα που ξυλοκοπήθηκε από τον σύντροφό της – Χτυπημένο και το 4χρονο αγοράκι τους
Κορωπί 25.10.25

Αποσωληνώθηκε η 40χρονη μητέρα που ξυλοκοπήθηκε από τον σύντροφό της – Χτυπημένο και το 4χρονο αγοράκι τους

Ο 50χρονος σύντροφος του θύματος και πατέρας των παιδιών αρνείται τα πάντα ωστόσο σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και για σωματική βλάβη σε βάρος του παιδιού

Σύνταξη
«Τοξικοί, εθισμένοι, ναρκισσιστές»: Η κόρη του Άλεκ Μπάλντουιν και της Κιμ Μπέισινγκερ για την οικογένεια της
Ξεκαθάρισμα 25.10.25

«Τοξικοί, εθισμένοι, ναρκισσιστές»: Η κόρη του Άλεκ Μπάλντουιν και της Κιμ Μπέισινγκερ για την οικογένεια της

Δεκαοκτώ χρόνια αφότου ο πατέρας της, Άλεκ Μπάλντουιν, την αποκάλεσε «άμυαλο, μικρό γουρούνι» σε ένα διαβόητο ηχητικό μήνυμα, η κόρη του, Άιρλαντ, ξεκαθαρίζει τη σχέση με την οικογένεια της

Σύνταξη
Συνελήφθη απατεώνας που παρίστανε τον υδραυλικό και άδειαζε σπίτια ηλικιωμένων – Τι λέει ένα από τα θύματά του
Ελλάδα 25.10.25

Συνελήφθη απατεώνας που παρίστανε τον υδραυλικό και άδειαζε σπίτια ηλικιωμένων – Τι λέει ένα από τα θύματά του

Θύμα κλοπής περιγράφει στο MEGA πώς ένας πολύ ευγενικός και εξυπηρετικός υποδυόμενος τον υδραυλικό και κατάφερε να του κλέψει χιλιάδες ευρώ.

Σύνταξη
Πανιώνιος – Άρης Betsson 73-90: Πρώτη νίκη των «κιτρίνων», στο βυθό οι «κυανέρυθροι»
Ποδόσφαιρο 25.10.25

Πανιώνιος – Άρης Betsson 73-90: Πρώτη νίκη των «κιτρίνων», στο βυθό οι «κυανέρυθροι»

Ο Άρης Betsson πήρε το ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL απέναντι στον Πανιώνιο με 90-73 και πανηγγύρισε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα, αφήνοντας τελευταίους τους «κυανέρυθρους».

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο