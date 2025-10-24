newspaper
Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025
24.10.2025 | 15:50
Σε έξαρση τα κρούσματα κοκκύτη - Αυξημένες οι νοσηλείες βρεφών
24.10.2025 | 15:04
Φόβοι για νέα κρίση γρίπης των πτηνών στην Ευρώπη
Θύματα σύγχρονης δουλείας μεταξύ των προσφύγων που απελάθηκαν από το Ηνωμένο Βασίλειο στη Γαλλία
Κόσμος 24 Οκτωβρίου 2025 | 15:21

Θύματα σύγχρονης δουλείας μεταξύ των προσφύγων που απελάθηκαν από το Ηνωμένο Βασίλειο στη Γαλλία

Το Humans for Rights Network αναφέρει επίσης ότι ορισμένοι από τους απελαθέντες στη Γαλλία στο πλαίσιο του προγράμματος «one in, one out» είχαν οικογένεια στο Ηνωμένο Βασίλειο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Spotlight

Η πρώτη ομάδα αιτούντων άσυλο που απελάθηκαν στη Γαλλία στο πλαίσιο του προγράμματος «one in, one out» (ένας έξω, ένας μέσα) περιλαμβάνει πιθανά θύματα σύγχρονης δουλείας, άτομα που πάσχουν από σοβαρή κατάθλιψη και άτομα με οικογένεια στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με νέα έκθεση.

Το Humans For Rights Network (HFRN) πήρε συνεντεύξεις από όσους επέστρεψαν αφού διέσχισαν τη Μάγχη με μικρά σκάφη στα μέσα Οκτωβρίου, ενώ διέμεναν στον αρχικό τους χώρο διαμονής – μια σκηνή δίπλα σε σιδηροδρομικές γραμμές στο Παρίσι.

Παραβίαση των κανόνων για το άσυλο

Η έρευνα ανακοινώθηκε μετά την αποκάλυψη της Guardian ότι ένας Ιρανός αιτών άσυλο, ο οποίος στάλθηκε στη Γαλλία τον περασμένο μήνα, επέστρεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο μόλις 29 ημέρες αργότερα και κρατείται σε κέντρο κράτησης μεταναστών.

Έχει παραπεμφθεί στον εθνικό μηχανισμό για να διερευνηθεί ο ισχυρισμός ότι είναι θύμα εμπορίας ανθρώπων.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε την Πέμπτη ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει να επιταχύνει την επιστροφή του άνδρα στη Γαλλία.

Μια φιλανθρωπική οργάνωση που διατηρεί επαφή με ορισμένους από όσους επέστρεψαν στη Γαλλία δήλωσε ότι περισσότεροι από αυτούς ενδέχεται να επιχειρήσουν να επιστρέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο λόγω των συνθηκών υποδοχής.

Η συνθήκη «ένας μέσα, ένας έξω» μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Γαλλίας, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 6 Αυγούστου, επιτρέπει στο Ηνωμένο Βασίλειο να έχει υπό κράτηση και στη συνέχει να απομακρύνει γρήγορα άτομα που εισέρχονται με μικρά σκάφη.

Σε αντάλλαγμα, το Ηνωμένο Βασίλειο θα δέχεται ίσο αριθμό ατόμων μέσω μιας νέας ασφαλούς και νόμιμης οδού, υπό την προϋπόθεση ότι θα υποβληθούν σε ελέγχους ασφαλείας.

Κατά τη στιγμή της έρευνας του HFRN, 24 άτομα είχαν επιστραφεί στη Γαλλία και το HFRN μίλησε με 12 από αυτά.

Άτομα με οικογένειες και ευπαθείς ομάδες

Τουλάχιστον τρία από αυτά είχαν συγγενείς στο Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένων δύο ατόμων με αδελφές και ενός με θεία.

Ένας άνδρας είπε στον Guardian ότι επανενώθηκε με την αδελφή του στο Ηνωμένο Βασίλειο για πρώτη φορά μετά από περισσότερο από μια δεκαετία, όταν αυτή τον επισκέφθηκε σε ένα κέντρο κράτησης. Ωστόσο, η επαφή ήταν σύντομη, καθώς λίγο αργότερα απελάθηκε στη Γαλλία.

Τέσσερις από τους άνδρες δήλωσαν ότι ήταν θύματα σύγχρονης δουλείας – δύο είχαν βιώσει αυτή την κατάσταση στη Λιβύη, ένας στην Αιθιοπία και ένας στην Υεμένη.

Ένας άνδρας ήταν τυφλός από το ένα μάτι, ενώ δύο άλλοι υπέφεραν από σοβαρή κατάθλιψη και ένας είχε αυτοκτονικές τάσεις.

«Στην συντριπτική τους πλειοψηφία, αυτοί οι άνδρες ήταν αναστατωμένοι και μπερδεμένοι, ορισμένοι δεν είχαν καμία επαφή με τον δικηγόρο τους, ενώ άλλοι δεν ήταν σίγουροι για το τι είχαν κάνει οι δικηγόροι τους για να εκπροσωπήσουν τις εμπειρίες τους», αναφέρεται στην έκθεση.

Χαμένοι και φοβισμένοι

«Το HFRN θεωρεί ότι πολλοί από τους άνδρες με τους οποίους ήρθαν σε επαφή έχουν σημαντικά στοιχεία που δείχνουν ότι η απέλασή τους δεν έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί».

Η φιλανθρωπική οργάνωση τόνισαν ότι οι καταγγελίες για βασανιστήρια από ορισμένους από τους άνδρες δεν διερευνήθηκαν πλήρως από το Υπουργείο Εσωτερικών πριν από την απέλασή τους στη Γαλλία.

Το Υπουργείο Εσωτερικών συνεχίζει να επιστρέφει στη Γαλλία τους αιτούντες άσυλο που φτάνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο με μικρά σκάφη, με 42 να έχουν επιστραφεί την περασμένη εβδομάδα σε αντάλλαγμα για 23 αιτούντες άσυλο που μεταφέρθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ένας εκπρόσωπος της Gatwick Detainees Welfare Group, η οποία υποστηρίζει τους κρατούμενους μετανάστες, δήλωσε:

«Ακούμε από άτομα που έχουν μεταφερθεί στη Γαλλία ότι δεν τους έχουν δοθεί οδηγίες για το πώς να ζητήσουν άσυλο ή να έχουν πρόσβαση σε νομική υποστήριξη εκεί. Ο αντίκτυπος στα άτομα που βρίσκονται επί του παρόντος υπό κράτηση για τη Γαλλία προκαλεί περαιτέρω άγχος και σύγχυση, καθώς και αυτοκτονικές σκέψεις.

«Άτομα στη Γαλλία έχουν αναφέρει ότι δεν έχουν πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη, δεν καταλαβαίνουν τι συμβαίνει στην περίπτωσή τους και πολλοί φοβούνται ότι θα υποστούν βλάβη ή θα βρεθούν από λαθρέμπορους. Οι άνθρωποι μας λένε ότι μπορεί να διακινδυνεύσουν ξανά τη ζωή τους και να αναλάβουν επικίνδυνα ταξίδια από απόγνωση».

Ένας αιτών άσυλο, ο οποίος ανήκει σε μια ομάδα 11 ατόμων που έχουν μεταφερθεί από το Παρίσι σε νέα καταλύματα στη Μασσαλία, δήλωσε στον Guardian:

«Δεν ξέρουμε τι μας συμβαίνει. Μου έχουν δώσει ραντεβού με τις γαλλικές αρχές για την επόμενη Δευτέρα, αλλά κανείς δεν μου έχει πει για ποιο λόγο».

«Πολλοί από εμάς έχουν απειληθεί με απέλαση σε άλλες χώρες της ΕΕ, επειδή στο παρελθόν μας έχουν πάρει δακτυλικά αποτυπώματα σε αυτές τις χώρες. Μερικοί φοβούνται ότι αυτό θα συμβεί και έχουν εγκαταλείψει τα καταλύματα και κοιμούνται στους δρόμους».

Ομόλογα
Commerzbank: Προτιμά ομόλογα από Ελλάδα, Πορτογαλία και Ιρλανδία λόγω της δημοσιονομικής πειθαρχίας

Commerzbank: Προτιμά ομόλογα από Ελλάδα, Πορτογαλία και Ιρλανδία λόγω της δημοσιονομικής πειθαρχίας

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Κι επίσημα σε Chevron – Helleniq Energy τα 4 blocks Κρήτης και Πελοποννήσου

Υδρογονάνθρακες: Κι επίσημα σε Chevron – Helleniq Energy τα 4 blocks Κρήτης και Πελοποννήσου

inWellness
inTown
Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο