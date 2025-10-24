Το Μπρόντγουεϊ ξαναβρίσκει τη φωνή του: Δεύτερη νίκη για τους (παραλίγο απεργούς) μουσικούς της Νέας Υόρκης

Η League και η Αμερικανική Ομοσπονδία Μουσικών Local 802 κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία τη νύχτα της Πέμπτης, ύστερα από μαραθώνιες διαπραγματεύσεις, αποτρέποντας μια απεργία που θα μπορούσε να «σιγήσει» τα μουσικά θέατρα του Μπρόντγουεϊ.

Σύμφωνα με το ΑBC Νews, η Local 802, που εκπροσωπεί περίπου 1.200 μουσικούς, είχε προειδοποιήσει πως χωρίς νέα σύμβαση δεν θα υπήρχε παράσταση. Η πίεση αυτή φαίνεται να απέδωσε: το σωματείο ανακοίνωσε ότι η συμφωνία εξασφαλίζει ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και ενίσχυση του ταμείου υγείας, κατοχυρώνοντας αξιοπρεπείς όρους εργασίας για τους καλλιτέχνες που κρατούν ζωντανή τη θεατρική καρδιά της Νέας Υόρκης.

«Η τριετής αυτή συμφωνία διασφαλίζει ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές και στις παροχές υγείας, επιτρέποντας στους μουσικούς μας να έχουν πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και να χτίζουν μια σταθερή καριέρα στο Μπρόντγουεϊ», δήλωσε ο πρόεδρος της Local 802, Μπομπ Σάτμαν, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συλλογικής διεκδίκησης.

Αν δεν είχε επιτευχθεί συμφωνία, 23 μουσικές παραγωγές θα αναγκάζονταν να κατεβάσουν ρολά – από τεράστιες επιτυχίες όπως τα Hamilton και The Lion King, έως νέες δημιουργίες όπως Queen of Versailles και Chess, που βρίσκονται ακόμη σε δοκιμαστικές παραστάσεις.

Δύο νίκες σε μια βδομάδα

Η νέα αυτή σύμβαση αποτελεί τη δεύτερη νίκη των εργαζομένων του Μπρόντγουεϊ μέσα σε μία εβδομάδα, μετά τη συμφωνία της Actors’ Equity Association, που εκπροσωπεί πάνω από 51.000 ηθοποιούς, τραγουδιστές, χορευτές και διευθυντές σκηνής. Και οι δύο ενώσεις διαπραγματεύονταν με λήξασες συμβάσεις – των μουσικών από τις 31 Αυγούστου και της Equity από τις 28 Σεπτεμβρίου.

Η οικονομική ανάκαμψη του Μπρόντγουεϊ μετά την πανδημία – με ρεκόρ εσόδων 1,9 δισ. δολαρίων για τη σεζόν 2024-2025 – ενίσχυσε το επιχείρημα των συνδικαλιστών ότι οι δημιουργοί που στηρίζουν τη βιομηχανία δικαιούνται να συμμετέχουν ουσιαστικά στα κέρδη.

Η τελευταία μεγάλη απεργία στο Μπρόντγουεϊ είχε σημειωθεί το 2007, όταν η 19ήμερη αποχή των τεχνικών σκηνής προκάλεσε τεράστιες απώλειες για την πόλη – μια υπενθύμιση της δύναμης των εργαζομένων πίσω από τα φώτα της σκηνής.

Ακόμη και οι πολιτικοί της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσεϊ, ανάμεσά τους οι γερουσιαστές Κίρστεν Τζίλιμπραντ, Κόρι Μπούκερ και Άντι Κιμ, κάλεσαν τις δύο πλευρές να διαπραγματευτούν με καλή πίστη, αναγνωρίζοντας ότι το Μπρόντγουεϊ στηρίζει σχεδόν 100.000 θέσεις εργασίας και παραμένει θεμελιώδης πυλώνας της οικονομίας της πόλης.