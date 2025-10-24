Οι λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος φαίνεται να συνδέονται με την κατανάλωση μολυσμένου κρέατος, σύμφωνα με νέα αμερικανική έρευνα που διεξήχθη στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ.

Ιδιαίτερα ευάλωτοι σε τροφιμογενή ουρολοίμωξη φαίνεται να είναι γυναίκες και ηλικιωμένοι

Η έρευνα έδειξε ότι σχεδόν μία στις πέντε ουρολοιμώξεις στην περιοχή της Νότιας Καλιφόρνιας συνδέεται με στελέχη του βακτηρίου E.coli ζωικής προέλευσης, γνωστά ως τροφιμογενείς ουρολοιμώξεις. Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει ανησυχία για την ασφάλεια των τροφίμων σε όλη τη χώρα.

Στο πλαίσιο της εν λόγω μελέτης, τα στελέχη υψηλότερου κινδύνου εντοπίζονταν συχνότερα σε κοτόπουλο και γαλοπούλα. Οι ερευνητές συνέλεξαν περισσότερα από 5.700 δείγματα βακτηρίων από ασθενείς και δείγματα κρέατος από αντίστοιχες περιοχές, χρησιμοποιώντας μια καινοτόμο γονιδιωματική μέθοδο για να καθορίσουν την προέλευση των βακτηρίων.

Ουρολοίμωξη: Οι πιο ευάλωτες ομάδες

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό «mBio» και σύμφωνα με τα ευρήματα, οι κάτοικοι περιοχών με χαμηλά εισοδήματα διέτρεχαν 60% υψηλότερο κίνδυνο τροφιμογενούς ουρολοίμωξης σε σύγκριση με πιο εύπορες περιοχές.

Ιδιαίτερα ευάλωτοι ήταν επίσης οι γυναίκες και οι ηλικιωμένοι άνδρες. «Οι ουρολοιμώξεις θεωρούνταν για χρόνια προσωπικό ζήτημα υγείας, αλλά τα ευρήματά μας δείχνουν ότι αποτελούν, επίσης, πρόβλημα ασφάλειας τροφίμων», σημειώνει ο Λανς Μπ. Πράις, ένας από τους κύριους συγγραφείς της μελέτης και καθηγητής Περιβαλλοντικής και Επαγγελματικής Υγείας στο Πανεπιστήμιο George Washington.

«Αυτό ανοίγει νέους δρόμους πρόληψης, ειδικά για τις ευάλωτες κοινότητες που σηκώνουν δυσανάλογα μεγάλο βάρος», προσθέτει ο ίδιος

Αν και η μελέτη διεξήχθη στη Νότια Καλιφόρνια, υπάρχουν ενδείξεις ότι το πρόβλημα υπάρχει σε όλες τις ΗΠΑ. Οι συγγραφείς προειδοποιούν ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να διακριθεί η τροφιμογενής μετάδοση από άλλες πιθανές πηγές έκθεσης, να βελτιωθούν τα μοντέλα και να επεκταθούν τα ευρήματα σε άλλες περιοχές και τύπους λοιμώξεων.

Η ερευνητική ομάδα σχεδιάζει να βελτιώσει το μοντέλο πρόβλεψης της προέλευσης του ξενιστή και να το εφαρμόσουν σε λοιμώξεις του αίματος και άλλες σοβαρές ασθένειες που προκαλεί ο E.coli.

Οι ειδικοί εφιστούν την προσοχή στον κόσμο να υιοθετούν ασφαλείς πρακτικές χειρισμού τροφίμων, όπως αγορά καλά σφραγισμένου κρέατος, να μαγειρεύουν καλά όλα τα είδη κρέατος και να πλένουν καλά τα χέρια τους αλλά και τις επιφάνειες μετά τον χειρισμό ωμού κρέατος.