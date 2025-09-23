Ουρολοίμωξη: Νέες οδηγίες θεραπείας λόγω μικροβιακής αντοχής

Δεύτερη πιο συχνή λοίμωξη μετά αυτήν του αναπνευστικού είναι η ουρολοίμωξη, η οποία εμφανίζεται συχνότερα στις γυναίκες απ΄ ότι στους άνδρες. Μάλιστα, υπολογίζεται ότι το 50-60% των γυναικών θα εμφανίσει τουλάχιστον ένα επεισόδιο ουρολοίμωξης στη διάρκεια της ζωής του.

Στις ουρολοιμώξεις είναι αφιερωμένη η φετινή Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ουρολογίας 22-26 Σεπτεμβρίου, με κεντρικό μήνυμα: «Ένα “καυτό” ζήτημα… οι ουρολοιμώξεις».

Η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία (ΕΟΕ), συμμετέχει στην πανευρωπαϊκή εκστρατεία ευαισθητοποίησης που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία (EAU), επισημαίνοντας την ανάγκη να αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα ένα από τα πιο συχνά αλλά και υποτιμημένα προβλήματα υγείας, με την ανάπτυξη αποτελεσματικών στρατηγικών πρόληψης και θεραπείας.

Σύμφωνα με τη διεθνή έρευνα που πραγματοποιήθηκε φέτος σε περίπου 3.000 άτομα από χώρες της Ευρώπης (Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία) με σκοπό να αξιολογηθεί η γνώση του κοινού για τις ουρολοιμώξεις, προκύπτει ότι υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης και πολλά ταμπού γύρω από τα συμπτώματα, τη διάγνωση και την πρόληψη των ουρολοιμώξεων, γεγονός που συχνά καθυστερεί την κατάλληλη αντιμετώπιση.

Την ουρολοίμωξη αφορούν το 1-5% των επισκέψεων στην πρωτοβάθμια περίθαλψη

Ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας Χαράλαμπος Θωμάς, υπογράμμισε ότι: «Οι ουρολοιμώξεις είναι ένα συχνό, αλλά και συχνά υποτιμημένο πρόβλημα υγείας. Στόχος μας φέτος, μέσα από την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ουρολογίας είναι να ενημερώσουμε τους πολίτες ώστε να αναγνωρίζουν έγκαιρα τα συμπτώματα, να ζητούν ιατρική συμβουλή χωρίς καθυστέρηση και να ακολουθούν τις επιστημονικές οδηγίες. Παράλληλα, θέλουμε να αναδείξουμε τη σημασία της ορθής χρήσης των αντιβιοτικών, καθώς η μικροβιακή αντοχή αποτελεί μια σιωπηλή απειλή για την κοινωνία. Η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία θα συνεχίσει να συμβάλλει ενεργά στην πρόληψη, τη διάγνωση και την ενημέρωση για όλες τις ουρολογικές παθήσεις».

Οι ουρολοιμώξεις επηρεάζουν παγκοσμίως, εκατομμύρια ανθρώπους κάθε χρόνο και αποτελούν μία από τις συχνότερες αιτίες αναζήτησης ιατρικής φροντίδας. Αντιστοιχούν δε, στο 1-5% περίπου των επισκέψεων στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. Με βάση αυτά τα στοιχεία, οι ουρολοιμώξεις είναι ένα μείζον ζήτημα δημόσιας υγείας λόγω της υψηλής τους επίπτωσης και της νοσηρότητας που προκαλούν. Το οικονομικό τους βάρος είναι επίσης τεράστιο, καθώς οι ουρολοιμώξεις κοστίζουν ετησίως δισεκατομμύρια ευρώ στα συστήματα υγείας.

Εντοπισμένη ή συστηματική;

Επιτακτική είναι συνεπώς η ανάγκη για υπεύθυνη χρήση των αντιβιοτικών και για εφαρμογή των πλέον πρόσφατων επιστημονικών οδηγιών. Στο πλαίσιο αυτό, οι κατευθυντήριες οδηγίες της EAU για το 2025 παρουσιάζουν σημαντικές αλλαγές. Εισάγεται μια νέα ταξινόμηση των ουρολοιμώξεων, η οποία μετακινείται από το παραδοσιακό σχήμα «απλές /επιπλεγμένες» στην κατηγοριοποίηση «εντοπισμένες /συστηματικές». Η έννοια των επιπλεγμένων ουρολοιμώξεων είχε καθιερωθεί ήδη από το 1963 και αναθεωρήθηκε το 1992 από την Infectious Diseases Society of America (IDSA) και την European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID).

Θεραπεία

Σήμερα, η νέα διάκριση σε εντοπισμένες και συστηματικές λοιμώξεις αντανακλά με μεγαλύτερη σαφήνεια την κλινική εικόνα, διευκολύνοντας τόσο τη διάγνωση όσο και την επιλογή της κατάλληλης θεραπείας. Παράλληλα, προστέθηκαν νέες κατευθύνσεις για μη αντιβιοτικές θεραπείες στην κυστίτιδα, για την ανοσοτροποποιητική προφύλαξη σε περιπτώσεις υποτροπιαζουσών ουρολοιμώξεων, καθώς και για λοιμώξεις του προστάτη, της ουρήθρας και την οξεία επιδιδυμίτιδα, ενώ αναθεωρήθηκαν οι δοσολογίες αντιβιοτικών με στόχο την αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής.

Συμπτώματα

Η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία απευθύνει έκκληση προς όλους τους πολίτες να αναγνωρίζουν τα συμπτώματα των ουρολοιμώξεων – όπως το αίσθημα καψίματος κατά την ούρηση, η συχνουρία, η επιτακτική ανάγκη για ούρηση, ο πόνος χαμηλά στην κοιλιά ή στη μέση, καθώς και τα θολά ή δύσοσμα ούρα -και να επισκέπτονται έγκαιρα τον ουρολόγο τους όταν αυτά εμφανίζονται. Η έγκαιρη διάγνωση και η σωστή θεραπεία είναι καθοριστικές για την αποφυγή επιπλοκών. Η πρόληψη, η σωστή ενημέρωση και η υπεύθυνη ιατρική πρακτική αποτελούν το κλειδί για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτού του τόσο διαδεδομένου προβλήματος υγείας.