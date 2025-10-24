newspaper
Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
23.10.2025 | 22:19
Σοκ στη Θεσσαλονίκη - Συλλήψεις για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων
# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Οι ΗΠΑ χρεώνονται σχεδόν 70.000 δολάρια ανά δευτερόλεπτο
Διεθνής Οικονομία 24 Οκτωβρίου 2025 | 06:00

Οι ΗΠΑ χρεώνονται σχεδόν 70.000 δολάρια ανά δευτερόλεπτο

Το αμερικανικό χρέος ξεπέρασε τα 38 τρισ. δολάρια εν μέσω shutdown

Τζούλη Καλημέρη
A
A
Vita.gr
Φθινοπωρινό burnout: Γιατί νιώθουμε εξάντληση αυτήν την εποχή

Φθινοπωρινό burnout: Γιατί νιώθουμε εξάντληση αυτήν την εποχή

Spotlight

Με ασύλληπτο ρυθμό αυξάνεται το δημόσιο χρέος των ΗΠΑ και για πρώτη φορά ξεπέρασε τα 38 τρισ. δολάρια εν μέσω shutdown της κυβέρνησης.

Πρόκειται για την ταχύτερη συσσώρευση χρέους, πλην της πανδημίας, καθώς από τον Αύγουστο μέχρι τα πρόσφατα στοιχεία που δημοσιοποίησε το υπουργείο Οικονομικών οι Αμερικανοί πολίτες χρωστάνε ακόμα ένα τρισ. δολάρια. Η Κοινή Οικονομική Επιτροπή έδωσε μια εκτίμηση που περιγράφει το μέγεθος του προβλήματος. Τον τελευταίο χρόνο το χρέος αυξάνεται κατά 69.713, 82 δολάρια το δευτερόλεπτο!

Η έλλειψη πολιτικής βούλησης

Η Maya MacGuineas, πρόεδρος της Επιτροπής για έναν Υπεύθυνο Ομοσπονδιακό Προϋπολογισμό και εξέχουσα φωνή για τις δημοσιονομικές πολιτικές εξέφρασε την ανησυχία της για το γεγονός ότι το εθνικό χρέος ξεπερνά τα 38 τρισ. δολάρια.

«Η πραγματικότητα είναι ότι γινόμαστε ανησυχητικά μουδιασμένοι απέναντι στη δική μας δυσλειτουργία. Αποτυγχάνουμε να ψηφίσουμε προϋπολογισμούς, παραβιάζουμε τις προθεσμίες, αγνοούμε τις δημοσιονομικές διασφαλίσεις και παζαρεύουμε για κλάσματα ενός προϋπολογισμού, αφήνοντας ανέγγιχτους τους μεγαλύτερους παράγοντες», ανέφερε σε ανακοίνωσή της. «Η Κοινωνική Ασφάλιση και το Medicare, για παράδειγμα, απέχουν μόλις επτά χρόνια από την εξάντληση των καταπιστευτικών τους κεφαλαίων και δεν ακούτε τίποτα από τους πολιτικούς μας ηγέτες για το πώς να αποφύγουμε μια τέτοια καταστροφή».

«Η επίτευξη χρέους 38 τρισ. δολαρίων κατά τη διάρκεια ενός κλεισίματος της κυβέρνησης είναι το τελευταίο ανησυχητικό σημάδι ότι οι νομοθέτες δεν εκπληρώνουν τα βασικά δημοσιονομικά τους καθήκοντα» υπογραμμίζει ο Michael A. Peterson, διευθύνων σύμβουλος του Ιδρύματος Peter G. Peterson,  μη κερδοσκοπικού οργανισμού που επικεντρώνεται στη δημοσιονομική πολιτική.

«Αν φαίνεται ότι αυξάνουμε το χρέος μας πιο γρήγορα από ποτέ, αυτό συμβαίνει επειδή το κάνουμε. Ξεπεράσαμε τα 37 τρισ. δολάρια μόλις πριν από δύο μήνες και ο ρυθμός ανάπτυξης που ακολουθούμε είναι διπλάσιος από τον ρυθμό ανάπτυξης από το 2000», πρόσθεσε.

«Μαζί με το αυξανόμενο χρέος, έχουμε και υψηλότερο κόστος τόκων, το οποίο αποτελεί πλέον το ταχύτερα αναπτυσσόμενο μέρος του προϋπολογισμού», πρόσθεσε ο Peterson. «Ξοδέψαμε 4 τρισ. δολάρια σε τόκους την τελευταία δεκαετία, αλλά θα ξοδέψουμε 14 τρισ. δολάρια τα επόμενα δέκα χρόνια. Το κόστος τόκων εκτοπίζει σημαντικές δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στο μέλλον μας, βλάπτοντας την οικονομία κάθε Αμερικανού».

Τι σημαίνει για τους Αμερικανούς

Ο Kent Smetters του Μοντέλου Προϋπολογισμού Penn Wharton του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια, ο οποίος υπηρέτησε στο υπουργείο Οικονομικών του Προέδρου Τζόρτζ Μπους, εξήγησε στο Associated Press ότι ένα αυξανόμενο χρέος με την πάροδο του χρόνου οδηγεί  σε υψηλότερο πληθωρισμό, διαβρώνοντας την αγοραστική δύναμη των Αμερικανών.

Το Γραφείο Λογοδοσίας της Κυβέρνησης περιγράφει μερικές από τις επιπτώσεις της αύξησης του δημόσιου χρέους στους Αμερικανούς. Τα πιο χαρακτηριστικά είναι το υψηλότερο κόστος δανεισμού για αγαθά όπως σπίτια και αυτοκίνητα, οι χαμηλότεροι μισθοί που θα προσφέρουν οι επιχειρήσεις που θα έχουν λιγότερα χρήματα διαθέσιμα για επενδύσεις ενώ αγαθά και υπηρεσίες θα είναι ακριβότερα.

«Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι θέλουν να ξέρουν ότι τα παιδιά και τα εγγόνια τους θα έχουν μια καλή, αξιοπρεπή ζωή στο μέλλον, ότι θα μπορούν να αγοράσουν ένα σπίτι» εξηγεί ο Smetters. «Αυτή η επιπλέον πληθωριστική πίεση» υπονομεύει την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, είπε, καθιστώντας λιγότερο πιθανό για τις μελλοντικές γενιές να επιτύχουν τους στόχους τους για την απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας.

Το shutdown

H εκτίναξη του χρέους εν μέσω shutdown διαταράσσει την οικονομία καθώς εκατοντάδες χιλιάδες ομοσπονδιακοί εργαζόμενοι παραμένουν απλήρωτοι.

Η αναστολή λειτουργία της κυβέρνησης μπορεί να αυξήσει το χρέος γιατί καθυστερεί την οικονομική δραστηριότητα και αναβάλλει τις δημοσιονομικές αποφάσεις, ενώ η παύση των ομοσπονδιακών προγραμμάτων και η επανέναρξή τους μπορεί επίσης να αυξήσει το κόστος. Το Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού εκτίμησε ότι το κλείσιμο της κυβέρνησης των ΗΠΑ το 2013 κόστισε 2 δισ. δολάρια σε χαμένη παραγωγικότητα των εργαζομένων.

Το μεγαλύτερο σε διάρκεια lockdown στην ιστορία των ΗΠΑ, το 35ήμερο αδιέξοδο το 2018, κόστισε στην οικονομία 11 δισ. δολάρια, κυρίως λόγω μείωσης των δαπανών των ομοσπονδιακών υπαλλήλων, σύμφωνα με το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου.

Τον Σεπτέμβριο, το 81% των ψηφοφόρων που συμμετείχαν σε έρευνα του Ιδρύματος Peterson τόνισαν το εθνικό χρέος ως ζήτημα ανησυχίας. Σύμφωνα με οικονομολόγους, το αυξανόμενο βουνό χρέους οδηγεί σε υψηλότερο κόστος τόκων για την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

H υποβάθμιση από τους οίκους αξιολόγησης

Η αύξηση του χρέους των ΗΠΑ θα μπορούσε επίσης να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην οικονομία, δήλωσε σε έκθεση νωρίτερα αυτόν τον μήνα ο David Kelly, επικεφαλής παγκόσμιος στρατηγικός αναλυτής της J.P. Morgan Asset Management.

Ο οίκος αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Moody’s υποβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση των ΗΠΑ τον Μάιο από την κορυφαία βαθμολογία Aaa σε Aa1, αντανακλώντας τις ανησυχίες των επενδυτών για το αυξανόμενο χρέος της κυβέρνησης. Οι δύο άλλοι μεγάλοι οίκοι αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, η Standard & Poor’s και η Fitch Ratings, έχουν επίσης υποβαθμίσει την αξιολόγηση των ΗΠΑ.

Ο ελέφαντας στο δωμάτιο

Καμπανάκι για χρέος και έλλειμμα έκρουσε στο τελευταίο Fiscal Monitor το ΔΝΤ. Στις ΗΠΑ, το δημόσιο χρέος προς το ΑΕΠ ξεπέρασε την κορύφωση μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κατά τη διάρκεια της πανδημίας και προβλέπεται να ξεπεράσει το 140% του ΑΕΠ μέχρι το τέλος της δεκαετίας, υπογράμμισε ο Βίτορ Γκάσπαρ, επικεφαλής του τμήματος δημοσιονομικών υποθέσεων του ΔΝΤ.

Σημείωσε ότι οι αξιωματούχοι του ΔΝΤ θα παροτρύνουν τις αρχές των ΗΠΑ να σταθεροποιήσουν το χρέος μειώνοντας το έλλειμμα του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια μιας επερχόμενης αξιολόγησης της οικονομίας των ΗΠΑ που ξεκινά τον επόμενο μήνα.

Η μείωση του ελλείμματος των ΗΠΑ θα βοηθήσει στην εξισορρόπηση της οικονομίας των ΗΠΑ, απελευθερώνοντας παράλληλα πόρους για τον ιδιωτικό τομέα στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο, συμβάλλοντας στη μείωση των επιτοκίων και καθιστώντας τις συνθήκες χρηματοδότησης πιο ευνοϊκές ,είπε χαρακτηριστικά.

Ντάλιο: Χρέος που θυμίζει Μεσοπόλεμο και κίνδυνος εμφυλίου

O ιδρυτής της Bridgewater Associates, Ρέι Ντάλιο, για μια ακόμα φορά προειδοποίησε για το χρέος της κυβέρνησης των ΗΠΑ που αυξάνεται πολύ γρήγορα, το οποίο τροφοδοτεί ένα κλίμα «που είναι πολύ ανάλογο» με τα χρόνια πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να υποτιμηθεί ο κίνδυνος εμφυλίου στις ΗΠΑ και σε άλλες περιοχές του πλανήτη.

Όταν το χρέος αυξάνεται σε σχέση με το εισόδημα, «είναι σαν πλάκα στις αρτηρίες που στη συνέχεια αρχίζει να συμπιέζει τις δαπάνες», δήλωσε ο 76χρονος Dalio σε συνέντευξή του στο Leaders με την Francine Lacqua στην τηλεόραση του Bloomberg.

Ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής προειδοποιεί εδώ και καιρό για τους κινδύνους της σπειροειδούς αύξησης του χρέους των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας τον περασμένο μήνα ότι αποτελεί «απειλή για τη νομισματική τάξη». Κατηγόρησε τους πολιτικούς και από τις δύο πλευρές και ζήτησε ένα μείγμα αυξήσεων των φορολογικών εσόδων και περικοπών δαπανών για την αντιμετώπιση αυτού που αποκαλεί «βόμβα ελλείμματος/χρέους».

Τέλος, ακόμα και ο πάντα μετρημένος πρόεδρος της Federal Reserve, Τζερόμ Πάουελ σε ερωτήσεις για το χρέος και το έλλειμμα τονίζει ότι αν και δεν είναι στην αρμοδιότητα του η δημοσιονομική πολιτική ωστόσο προτρέπει τις ΗΠΑ να μπουν στο μονοπάτι της δημοσιονομικής σύνεσης.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
ΗΠΑ: Χρεώνονται σχεδόν 70.000 δολάρια ανά δευτερόλεπτο

ΗΠΑ: Χρεώνονται σχεδόν 70.000 δολάρια ανά δευτερόλεπτο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Φθινοπωρινό burnout: Γιατί νιώθουμε εξάντληση αυτήν την εποχή

Φθινοπωρινό burnout: Γιατί νιώθουμε εξάντληση αυτήν την εποχή

World
Τραμπ- Σι: Κλείδωσε η συνάντηση

Τραμπ- Σι: Κλείδωσε η συνάντηση

inWellness
inTown
Ασυμβίβαστοι 21.10.25

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα

Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Γερμανία: Συναγερμός στην αυτοκινητοβιομηχανία καθώς κλιμακώνεται η κρίση των ημιαγωγών
Αναστολή λειτουργίας 24.10.25

Κίνδυνος για τη γερμανική παραγωγή από την κρίση των ημιαγωγών

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρξουν βραχυπρόθεσμες συνέπειες στην παραγωγή της, ακόμη και αναστολή λειτουργίας εργοστασίων της, από την έλλειψη ημιαγωγών.

Σύνταξη
Η Ευρώπη «χτίζει» το μέλλον της στέγασης
ΕΤΕπ 23.10.25

Η Ευρώπη «χτίζει» το μέλλον της στέγασης

Η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) εγκρίνει ένα φιλόδοξο πακέτο χρηματοδότησης που συνδυάζει κοινωνική πολιτική, τεχνολογική καινοτομία και βιώσιμη ανάπτυξη

Σύνταξη
ΕΕ: Η γραφειοκρατία πνίγει την ανταγωνιστικότητα και τις startups – Το αρνητικό παράδειγμα της Ελλάδας
Επιστολή 19 κρατών-μελών 23.10.25

Η γραφειοκρατία πνίγει την ανταγωνιστικότητα και τις startups στην ΕΕ - Το αρνητικό παράδειγμα της Ελλάδας

Η Ευρώπη εξακολουθεί να είναι ένα μωσαϊκό διαφορετικών εθνικών ρυθμίσεων που αποτελεί τροχοπέδη για την επέκταση των startups, παρά τη ραγδαία ανάπτυξή τους τα τελευταία χρόνια

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Για πρώτη φορά η στεγαστική κρίση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο – Η ελληνική αγορά στο μικροσκόπιο
Στεγαστική κρίση 22.10.25

Για πρώτη φορά η στεγαστική κρίση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο – Η ελληνική αγορά στο μικροσκόπιο

Καθώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες συζητούν για πρώτη φορά τη στεγαστική κρίση σε επίπεδο κορυφής, μια νέα μελέτη του Συμβουλίου της ΕΕ αποκαλύπτει το βάθος των ανισοτήτων στην ήπειρο.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Μια νέα επανάσταση: Η κοινωνική καινοτομία ως απάντηση στις κρίσεις και προκλήσεις του 21ου αιώνα
Social Europe 21.10.25

Μια νέα επανάσταση: Η κοινωνική καινοτομία ως απάντηση στις κρίσεις και προκλήσεις του 21ου αιώνα

Μέχρι στιγμής, οι λύσεις για τα προβλήματα που προέκυπταν σε οικονομία και κοινωνία προέρχονταν είτε από την αγορά είτε από το κράτος. Η κοινωνική καινοτομία θέλει τον πολίτη στο επίκεντρο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το «Πράγμα» πίσω από τη Σφραγίδα: Το σοβιετικό έργο τέχνης που κατασκόπευε τις ΗΠΑ για 7 χρόνια
Ψυχρός Πόλεμος 24.10.25

Το «Πράγμα» πίσω από τη Σφραγίδα: Το σοβιετικό έργο τέχνης που κατασκόπευε τις ΗΠΑ για 7 χρόνια

Μετά το σκάνδαλο του U-2, οι ΗΠΑ αντέστρεψαν το παιχνίδι στον ΟΗΕ αποκαλύπτοντας το «Thing» – ένα ξυλόγλυπτο δώρο που έκρυβε σοβιετικό κοριό και για 7 χρόνια μετέτρεπε την πρεσβεία τους στη Μόσχα σε στόχο παρακολούθησης.

Σύνταξη
«No Kings»: Η φράση που θυμίζει στους Αμερικανούς ότι η δημοκρατία δεν έχει στέμμα
ΗΠΑ 24.10.25

«No Kings»: Η φράση που θυμίζει στους Αμερικανούς ότι η δημοκρατία δεν έχει στέμμα

Κάθε λίγες δεκαετίες, οι Αμερικανοί ανακαλύπτουν εκ νέου ότι η δημοκρατία τους χτίστηκε πάνω σε μια απόρριψη: εκείνη της κυριαρχίας ενός μονάρχη. Αυτή η απόρριψη εκφράζεται τώρα με το «No kings»

Σύνταξη
Η μεγάλη έξοδος των δασκάλων: Εν μέσω αυξανόμενων προκλήσεων, πόσο ικανοποιημένοι είναι οι εκπαιδευτικοί στην ΕΕ;
Ευρωπαϊκή Ένωση 24.10.25

Η μεγάλη έξοδος των δασκάλων: Εν μέσω αυξανόμενων προκλήσεων, πόσο ικανοποιημένοι είναι οι εκπαιδευτικοί;

Ενώ οι παλαιότεροι εκπαιδευτικοί πλησιάζουν στη συνταξιοδότηση, ο αριθμός των νέων που σχεδιάζουν να εγκαταλείψουν το επάγγελμα αυξάνεται

Σύνταξη
Η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου προειδοποιεί: Η στροφή των κεντρώων προς την ακροδεξιά ίσως είναι η μόνη λύση για την ΕΕ
Νομοθετικά εμπόδια 24.10.25

Η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου προειδοποιεί: Η στροφή των κεντρώων προς την ακροδεξιά ίσως είναι η μόνη λύση

Οι παραδοσιακές κεντρώες δυνάμεις της ΕΕ αντιμετωπίζουν νέες προκλήσεις, καθώς οι εξελίξεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δείχνουν ότι η επίτευξη πλειοψηφιών ίσως απαιτεί συνεργασία με την ακροδεξιά

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
3+1 μητρώα για χρέη ιδιωτών και ακίνητης περιουσίας
Οικονομία 24.10.25

3+1 μητρώα για χρέη ιδιωτών και ακίνητης περιουσίας

Το πρώτο θα καταγράφει τις οφειλές προς Δημόσιο, ΟΤΑ και Ταμεία - Το δεύτερο ληξιπρόθεσμα δάνεια - Το τρίτο θα ενοποιήσει τον «φάκελο» βάσει φορολογικής συμμόρφωσης και συνέπειας πληρωμών

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Το έσκασε από το παράθυρο, έχασε προπόνηση της Μάντσεστερ: Η Βικτόρια Μπέκαμ για τον πρώτο καιρό της σχέσης της με τον Ντέιβιντ
Μια φορά... 24.10.25

Το έσκασε από το παράθυρο, έχασε προπόνηση της Μάντσεστερ: Η Βικτόρια Μπέκαμ για τον πρώτο καιρό της σχέσης της με τον Ντέιβιντ

Η σχεδιάστρια μόδας και πρώην pop star Βικτόρια Μπέκαμ έβγαλε στη φόρα κάποιες στιγμές της, από τον πρώτο καιρό της σχέσης της με τον Ντέιβιντ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Διονύσης Σαββόπουλος και οι ποιητές
Ελλάδα 24.10.25

Ο Διονύσης Σαββόπουλος και οι ποιητές

Το τραγουδούσε ο ίδιος: «Να δω τους ποιητές πρόλαβα εγώ». Και το εννοούσε. Εμπνεόταν από τους στίχους και τα σπαράγματά τους δημιουργώντας από το μηδέν τα δικά του τραγούδια

Δημήτρης Δουλγερίδης
Δημήτρης Δουλγερίδης
Βόρεια Κορέα: Ανεγείρει μουσείο για τους πεσόντες στρατιωτικούς στη μάχη της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας
«Οι ήρωές μας» 24.10.25

Β. Κορέα: Μουσείο για τους στρατιωτικούς που έπεσαν στη Ρωσία

«Μμουσείο στη μνήμη των ανδραγαθημάτων στη μάχη σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό» θα ανεγερθεί στη Βόρεια Κορέα, αφιερωμένο στους στρατιωτικούς της που σκοτώθηκαν στη Ρωσία.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Θανατοποινίτης εκτελέστηκε με άζωτο στην Αλαμπάμα – Η 40η εκτέλεση φέτος
Πρόκληση ασφυξίας 24.10.25

Θανατοποινίτης εκτελέστηκε με άζωτο στην Αλαμπάμα

Ο Αντονι Μπόιντ εκτελέστηκε με άζωτο στην Αλαμπάμα καθώς είχε καταδικαστεί σε θάνατο για απαγωγή και φόνο χωρίς, ωστόσο, να υπάρχουν αποδείξεις για την παρουσία του στον τόπο του εγκλήματος.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο Στάρμερ καλεί τη συμμαχία των «προθύμων» να «αυξήσει τις δωρεές» όπλων μακράς εμβέλειας
Συμμαχία «προθύμων» 24.10.25

Η Βρετανία ζητά να αυξηθούν οι δωρεές όπλων μακράς εμβέλειας για την Ουκρανία

Ο Κιρ Στάρμερ καλεί τους συμμάχους του Κιέβου να αυξήσουν τις δωρεές όπλων μακράς εμβέλειας ώστε να «βάλουν την Ουκρανία στην ισχυρότερη δυνατή θέση καθώς πλησιάζει ο χειμώνας».

Σύνταξη
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: «Το ευρωπαϊκό σχέδιο για την Αμυντική Ετοιμότητα 2030 παρέχει κάλυψη 360 μοιρών»
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν 24.10.25

«Κάλυψη 360 μοιρών» παρέχει το ευρωπαϊκό σχέδιο για την Αμυντική Ετοιμότητα 2030

Η ασφάλεια της ΕΕ αφορά την προστασία των συνόρων της, επισήμανε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αναφερόμενη στο ευρωπαϊκό σχέδιο για την Αμυντική Ετοιμότητα 2030, το οποίο «παρέχει κάλυψη 360 μοιρών».

Σύνταξη
Ο Τραμπ διαβεβαιώνει ότι το Ισραήλ δεν θα προσαρτήσει τη Δυτική Οχθη
Ισραήλ 24.10.25

Τραμπ: «Μην ανησυχείτε για τη Δυτική Οχθη»

Ο Τραμπ διαβεβαιώνει ότι το Ισραήλ δεν θα προσαρτήσει τη Δυτική Οχθη επειδή «έδωσα τον λόγο μου στις αραβικές χώρες» στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Σύνταξη
Γερμανία: Συναγερμός στην αυτοκινητοβιομηχανία καθώς κλιμακώνεται η κρίση των ημιαγωγών
Αναστολή λειτουργίας 24.10.25

Κίνδυνος για τη γερμανική παραγωγή από την κρίση των ημιαγωγών

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρξουν βραχυπρόθεσμες συνέπειες στην παραγωγή της, ακόμη και αναστολή λειτουργίας εργοστασίων της, από την έλλειψη ημιαγωγών.

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο