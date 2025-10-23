ΑΕΚ: Ψάχνει την πρώτη της νίκη στη League Phase του Conference League κόντρα στην Αμπερντίν

Στη μάχη του Conference League ρίχνεται ξανά η ΑΕΚ, η οποία θα υποδεχθεί την Αμπερντίν στην «OPAP Arena» (23/10, 19:45) για τη δεύτερη αγωνιστική, σε ένα παιχνίδι όπου η νίκη είναι μονόδρομος.

Οι δύο ομάδες αναζητούν το πρώτο τους τρίποντο, καθώς ηττήθηκαν αμφότερες στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, και θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Οι «κιτρινόμαυροι» στην πρώτη αγωνιστική ηττήθηκαν με 3-1 από την Τσέλιε στη Σλοβενία, γνωρίζοντας την πρώτη τους ήττα στην Ευρώπη μετά από 7 παιχνίδια.

Σε εγχώριο επίπεδο, η ΑΕΚ προέρχεται από την εντός έδρας ήττα με 2-0 από τον ΠΑΟΚ και θέλει να αφήσει πίσω την κακή εμφάνισή που έκανε στο δεύτερο ημίχρονο. Παράλληλα, η νίκη απέναντι στην Αμπερντίν θα δώσει στην ομάδα σημαντική ψυχολογία ενόψει του ντέρμπι απέναντι στον Ολυμπιακό (26/10).

Ποιοι είναι διαθέσιμοι για την ΑΕΚ

Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει διαθέσιμους τους περισσότερους παίκτες του, και περιμένει την την τελευταία εκτίμηση για τον Άρολντ Μουκουντί, ο οποίος ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα και η συμμετοχή του θα κριθεί λίγες ώρες πριν τη σέντρα. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα της ομάδας, με τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς να αντικαθιστά τον τραυματία Ζίνι.

Στην αντίπερα όχθη, η Αμπερντίν ηττήθηκε στην πρεμιέρα του Conference League με 3-2 από τη Σαχτάρ, ενώ στο πρωτάθλημα η πορεία δεν έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο, με 5 ήττες, μία ισοπαλία και 2 νίκες, οι οποίες προήλθαν στα τελευταία εγχώρια παιχνίδια και την απομάκρυναν από την τελευταία θέση.

Η ομάδα της Σκωτίας έρχεται πανέτοιμη στην Αθήνα, καθώς κανένας από τους παίκτες του Τζίμι Τέλιν δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και θα είναι όλοι διαθέσιμοι απέναντι στην ΑΕΚ.