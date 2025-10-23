Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025
23.10.2025 | 13:05
Έκρηξη σε εργοστάσιο στη Ρωσία - Τουλάχιστον δέκα νεκροί
# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
«Together all the way» με την Avis πάντα δίπλα μας
«Together all the way» με την Avis πάντα δίπλα μας

Ηγέτης στην κινητικότητα, η Avis επαναπροσδιορίζει την εμπειρία οδήγησης με καινοτομία και περιβαλλοντική ευθύνη.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι οδηγοί επιλέγουν τη μακροχρόνια μίσθωση ενός αυτοκινήτου για πολλούς πρακτικούς και ουσιαστικούς λόγους. Αυτή η επιλογή, όταν συνοδεύεται από μία εταιρεία που πρωταγωνιστεί παγκοσμίως στην ενοικίαση και μακροχρόνια μίσθωση αυτοκινήτων όπως είναι η Avis, γίνεται μετά μία αγαπημένη συνήθεια.

Όπως εύστοχα σημειώνει η Avis «Together all the way…», μία δέσμευση να βρίσκεται δίπλα σε όλους εμάς τους οδηγούς σε κάθε διαδρομή, σε κάθε ταξίδι και στιγμή της ζωής μας. Τελικά, πρόκειται για ένα μότο που έγινε ταυτότητα κουλτούρας και υπηρεσιών, για μια εταιρεία που πέρα από τη διεθνή της εμβέλεια, έχει ισχυρή, κυρίαρχη παρουσία και στη χώρα μας, ήδη από τη δεκαετία του 1960.

Οι άνθρωποι της Avis, η δύναμη πίσω από το μεγάλο brand, όλα αυτά τα χρόνια δεν συμβιβάστηκαν με τις εύκολες λύσεις αλλά αντιθέτως αναζήτησαν και συνεχίζουν σταθερά να αναζητούν λύσεις καινοτομίας, ενσωματώνοντας τεχνολογίες αιχμής, προκειμένου να προσφέρουν σε όλους εμάς μια διαφορετική εμπειρία κινητικότητας. Τι πιο ωραίο άλλωστε να μπορείς και στο leasing να έχεις εξατομικευμένες δυνατότητες, ακόμα και στην πολλά υποσχόμενη κατηγορία των ηλεκτρικών οχημάτων.

Ζώντας οι περισσότεροι από εμάς σε κάποιο αστικό κέντρο, γνωρίζουμε πολύ καλά τι σημαίνει κίνηση στους δρόμους και επιβαρυμένη ατμόσφαιρα λόγω του μεγάλου όγκου των αυτοκινήτων. Και εκεί λοιπόν, η Avis με προσήλωση στην καινοτομία και με υψηλό αίσθημα περιβαλλοντικής ευθύνης, ειδικά σε αστικούς χώρους, προσφέρει πρωτοποριακές υπηρεσίες κινητικότητας, όπως το 100% online Avis Easy Leasing, την ψηφιακή πλατφόρμα MyAvis ή το ευέλικτο Switch by Avis.

Όσο για την θέση της απέναντι στο περιβάλλον, στο πλαίσιο και της κλιματικής κρίσης, η Avis έχει ενεργό ρόλο στην αντιμετώπιση των κλιματικών προκλήσεων, εξελίσσοντας διαρκώς τη στρατηγική της και προγραμματίζοντας τη δική της «πράσινη» πορεία.

Σκεφτείτε ότι την περσινή χρονιά μόνο, η εταιρεία αύξησε κατά 75% τον αριθμό των ηλεκτρικών αυτοκινήτων της, διαθέτοντας έναν από τους πλέον «πράσινους» στόλους στην Ελλάδα, ο οποίος αναπτύσσεται διαρκώς μέσα από το Avis Green Leasing και το Avis Car Sharing, που διαμορφώνουν ένα οικοσύστημα βιώσιμης κινητικότητας.

Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει ο απολογισμός της εταιρείας για το 2024, όσον αφορά το πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Συγκεκριμένα, η Avis εφάρμοσε ένα ολοκληρωμένο εταιρικό πρόγραμμα ESG, με 13 δράσεις για το περιβάλλον, που αφορούν στην ανακύκλωση ανταλλακτικών αυτοκινήτων -όπως μπαταρίες, ελαστικά, λάδια αυτοκινήτου-, συμβάλλοντας έτσι καθοριστικά στη μείωση των τοξικών και ρυπογόνων αποβλήτων.

Ταυτόχρονα, προχώρησε και σε στρατηγικές συνεργασίες και συνέργειες, όπως αυτή με την ΔΕΗ Blue, μέσω της οποίας προσφέρει στους πελάτες της ουσιαστικά προνόμια, όπως η αποκλειστική μίσθωση – εγκατάσταση φορτιστή και εκπτώσεις στο δημόσιο δίκτυο φόρτισης, κάνοντας την πράσινη οδήγηση ακόμα πιο προσιτή για όλους.

Με κάθε ενέργειά της, η Avis εδραιώνει την ηγετική της θέση και εστιάζει στη δημιουργία θετικού αντίκτυπου στην κοινωνία και το περιβάλλον, παρέχοντας σε όλους εμάς πλήρεις λύσεις και μια νέα διάσταση στις υπηρεσίες κινητικότητας, επαναπροσδιορίζοντας την εμπειρία της οδήγησης.

YouTube thumbnail

Γιατί Avis;

Επιλέγοντας Avis, θυμηθείτε όλα αυτά τα οφέλη και κάντε upgrade τη ζωή σας σήμερα. Το συνολικό κόστος του Avis Leasing είναι συχνά χαμηλότερο από το κόστος αγοράς και χρήσης ενός αυτοκινήτου, ειδικά όταν υπολογιστούν όλα τα έξοδα. Με ένα σταθερό «all-inclusive» μηνιαίο μίσθωμα δεν υπάρχουν απρόβλεπτα έξοδα και μπορείτε να έχετε καλύτερη εικόνα του προϋπολογισμού σας.  Και όλα αυτά, χωρίς δέσμευση κεφαλαίου, με φορολογικά οφέλη αν είστε επαγγελματίες, με όλα τα πάγια και έκτακτα έξοδα του αυτοκινήτου καλυμμένα (πλήρης συντήρηση & επισκευές, ασφαλιστική κάλυψη, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, αντικατάσταση ελαστικών, αυτοκίνητο αντικατάστασης) και με τη δυνατότητα να οδηγείτε πάντα σύγχρονα μοντέλα τελευταίας τεχνολογίας και υψηλής ασφάλειας. Και αν θέλετε να το κρατήσετε; Μπορείτε πάντα να το εξαγοράσετε.

Commodities
Πετρέλαιο: Ο Τραμπ βάζει φωτιά στις τιμές – Άνοδος και στο TTF

Πετρέλαιο: Ο Τραμπ βάζει φωτιά στις τιμές – Άνοδος και στο TTF

Business
Ευάγγελος Μυτιληναίος: Δεν έγινε ποτέ συζήτηση για την ενεργειακή μετάβαση σε μεγάλη κλίμακα

Ευάγγελος Μυτιληναίος: Δεν έγινε ποτέ συζήτηση για την ενεργειακή μετάβαση σε μεγάλη κλίμακα

inWellness
inTown
Ασυμβίβαστοι 21.10.25

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα

Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τα Νέα της Αγοράς
Clean & Flex with Klinex: Φλεξάραμε δημιουργικότητα, έμπνευση και γνώσεις στο πιο συναρπαστικό event του φθινοπώρου
Clean & Flex with Klinex: Φλεξάραμε δημιουργικότητα, έμπνευση και γνώσεις στο πιο συναρπαστικό event του φθινοπώρου

Δώσαμε after work ραντεβού με την iconic χλωρίνη Klinex, τη μόνη χλωρίνη που απολυμαίνει, και ζήσαμε ένα άκρως δημιουργικό απόγευμα γεμάτο χρώμα και θετική ενέργεια.

Σύνταξη
Clean & Flex with Klinex: Η χλωρίνη Klinex κάνει φλεξ στην καθαριότητα σε μια μοναδική εκδήλωση
Clean & Flex with Klinex: Η χλωρίνη Klinex κάνει φλεξ στην καθαριότητα σε μια μοναδική εκδήλωση

Η Klinex συνεχίζει να καινοτομεί, αποδεικνύοντας πως η δύναμή της δεν μένει ποτέ στάσιμη: καθαριότητα, απολύμανση, έμπνευση και δημιουργία συνυπάρχουν σε ένα brand.

Σύνταξη
Όχι franchise φωτοβολίδα… Franchise στην εκπαίδευση με το κύρος και την αξιοπιστία του Εκπαιδευτικού Ομίλου Πουκαμισάς!
Όχι franchise φωτοβολίδα… Franchise στην εκπαίδευση με το κύρος και την αξιοπιστία του Εκπαιδευτικού Ομίλου Πουκαμισάς!

Είναι η εκπαίδευση ένας καλός κλάδος για να επενδύσει κανείς; Προσφέρει επιχειρηματικές ευκαιρίες και, αν ναι, ποιο είναι το καλύτερο σύστημα δικαιόχρησης για να επενδύσει;

Σύνταξη
Olympia Dialogues: Η Ελλάδα μπορεί να ακολουθήσει τα βήματα της Σιγκαπούρης
Olympia Dialogues: Η Ελλάδα μπορεί να ακολουθήσει τα βήματα της Σιγκαπούρης

«Δεν υπάρχει κανένας λόγος που να στερεί από την Ελλάδα τη δυνατότητα να εξελιχθεί σε μία περίπτωση αντίστοιχη με εκείνη της Σιγκαπούρης. Και είναι λάθος να συγκρίνετε τη χώρα σας με τη Δανία ή την Πορτογαλία. Είναι πιο σωστή η σύγκριση με τη Σιγκαπούρη».

Σύνταξη
Το Betsson Trophy Tour συνεχίζεται στο Αγρίνιο
Το Betsson Trophy Tour συνεχίζεται στο Αγρίνιο

Μετά από μια δυναμική εκκίνηση στη Λάρισα, το Trophy Tour του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson συνεχίζει το ταξίδι του με επόμενη στάση το Αγρίνιο!

Σύνταξη
Χαλί ή μοκέτα: Ποιο να επιλέξω;
Χαλί ή μοκέτα: Ποιο να επιλέξω;

Αν είσαι ανάμεσα στο χαλί και την μοκέτα, αυτά είναι όλα όσα πρέπει να ξέρεις για να επιλέξεις το κατάλληλο για το σπίτι σου.

Σύνταξη
Γάζα: Η γη των νεκρών είναι το μόνο καταφύγιο των ζωντανών – Εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι κατασκηνώνουν σε νεκροταφεία
Γάζα 23.10.25

«Η γη των νεκρών είναι το μόνο καταφύγιο των ζωντανών» - Εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι κατασκηνώνουν σε νεκροταφεία

Η Γάζα έχει καλυφθεί με 61 εκατομμύρια τόνους συντριμμιών - Ο εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι καταφεύγουν σε νεκροταφεία για να στήσουν ένα πρόχειρο κατάλυμα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Για εγκληματική οργάνωση οι 37 – Βαρύ κατηγορητήριο
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 23.10.25

Για εγκληματική οργάνωση οι 37 του ΟΠΕΚΕΠΕ – Βαρύ κατηγορητήριο

Οι συλληφθέντες αναμένεται να λάβουν προθεσμία μέσα στο επόμενο πενθήμερο προκειμένου να απολογηθούν για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - Τα αδικήματα για τα οποία άσκησε δίωξη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Clean & Flex with Klinex: Φλεξάραμε δημιουργικότητα, έμπνευση και γνώσεις στο πιο συναρπαστικό event του φθινοπώρου
Δώσαμε after work ραντεβού με την iconic χλωρίνη Klinex, τη μόνη χλωρίνη που απολυμαίνει, και ζήσαμε ένα άκρως δημιουργικό απόγευμα γεμάτο χρώμα και θετική ενέργεια.

Σύνταξη
Αποκαθίσταται η ρωμαϊκή στοά Μυτιλήνης
Πολιτισμός 23.10.25

Αποκαθίσταται η ρωμαϊκή στοά Μυτιλήνης

Συνάντηση του Δημάρχου Μυτιλήνης Παναγιώτη Χριστόφα με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με αφορμή την υπογραφή της αποκατάστασης της ρωμαϊκής στοάς.

Σύνταξη
Δημοσκόπηση ΗΠΑ: Η πλειοψηφία πιστεύει ότι ο Τραμπ χρησιμοποιεί τους θεσμούς για να επιτεθεί σε αντιπάλους του
Κόσμος 23.10.25

Αυξάνεται η ανησυχία για τον Τραμπ και εντός των Ρεπουμπλικανών - Τι δείχνει νέα δημοσκόπηση

Δημοσκόπηση στις ΗΠΑ δείχνει ότι εννέα μήνες μετά την μετακόμιση του Τραμπ στον Λευκό Οίκο οι Αμερικανοί είναι όλο και πιο ανήσυχοι για τις διχαστικές τακτικές του

Σύνταξη
Αντετοκούνμπο: «Ο Τέρνερ με μισούσε πριν έξι μήνες, αλλά δεν τον συμπαθούσα κι εγώ» (vid)
Μπάσκετ 23.10.25

Αντετοκούνμπο: «Ο Τέρνερ με μισούσε πριν έξι μήνες, αλλά δεν τον συμπαθούσα κι εγώ» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για τη χημεία του με τον Μάιλς Τέρνερ και την εμπειρία του απέναντι στον Κρις Μίντλετον, μετά τη νίκη στην πρεμιέρα επί των Ουάσινγκτον Γουίζαρντς.

Σύνταξη
Κύκλος Ιδεών: Στις 6 το απόγευμα η εκδήλωση με θέμα «Το αδιέξοδο της χώρας που αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις»
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Κύκλος Ιδεών: Στις 6 το απόγευμα η εκδήλωση με θέμα «Το αδιέξοδο της χώρας που αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις»

Στην εκδήλωση που διοργανώνει ο Κύκλος Ιδεών έξι διακεκριμένοι ομιλητές αναλύουν τις προκλήσεις και τους προβληματισμούς της εποχής

Σύνταξη
Αυτό είναι το βίντεο από την επιχείρηση σύλληψης του διαιτητή της Euroleague, Ούρους Νίκολιτς (vid)
Euroleague 23.10.25

Αυτό είναι το βίντεο από την επιχείρηση σύλληψης του διαιτητή της Euroleague, Ούρους Νίκολιτς (vid)

Το Υπουργείο Εσωτερικών της Σερβίας έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από την αστυνομική επιχείρηση που αποκάλυψε χρήματα, χρυσό και ρολόγια στο σπίτι του διαιτητή της Euroleague.

Σύνταξη
Γιατί όλο και περισσοτέροι πολίτες δυσκολεύονται να βρουν φάρμακα – Μία νέα υγειονομική κρίση προ των πυλών
Κόσμος 23.10.25

Γιατί όλο και περισσοτέροι πολίτες δυσκολεύονται να βρουν φάρμακα – Μία νέα υγειονομική κρίση προ των πυλών

Σε παγκόσμιο επίπεδο καταγράφεται αύξηση των ανθρώπων που αδυνατούν να εφοδιαστούν τα απαραίτητα φάρμακα, κάτι που προκαλεί ανησυχία για μία επικείμενη υγειονομική κρίση

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Το ΚΚΕ κατήγγειλε στη Βουλή την επίθεση των ΜΑΤ «ακόμη και σε παιδάκια» – Παρέμβαση Παφίλη στον Χρυσοχοΐδη
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Το ΚΚΕ κατήγγειλε στη Βουλή την επίθεση των ΜΑΤ «ακόμη και σε παιδάκια» – Παρέμβαση Παφίλη στον Χρυσοχοΐδη

Την επίθεση της Αστυνομίας στην κινητοποίηση στο Μεταξουργείο, κατήγγειλε από το βήμα της Βουλής εκ μέρους του ΚΚΕ, η Μαρία Κομνηνάκα - «Το χαρακτήρα ποιου μνημείου διαφύλασσε η κυβέρνηση στο Μεταξουργείο και παρέταξε εκεί τα ΜΑΤ;», διερωτήθηκε

Σύνταξη
Γάζα: Ο υποσιτισμός εγκύων και βρεφών θα έχει επιπτώσεις για γενιές ολόκληρες – Κατά του Ισραήλ αποφάσισε το ΔΔΔ
Κόσμος 23.10.25

Ο υποσιτισμός στη Γάζα θα έχει επιπτώσεις για γενιές ολόκληρες - «Το Ισραήλ πρέπει να επιτρέψει τη βοήθεια» λέει το ΔΔΔ

Το 70% των παιδιών στη Γάζα γεννιούνται πρόωρα ή με λιγότερο βάρος από το αναμενόμενο - Το Διεθνές Δικαστήριο αποφάσισε κατά του Ισραήλ για την ανθρωπιστική βοήθεια

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο