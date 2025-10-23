«Together all the way» με την Avis πάντα δίπλα μας

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι οδηγοί επιλέγουν τη μακροχρόνια μίσθωση ενός αυτοκινήτου για πολλούς πρακτικούς και ουσιαστικούς λόγους. Αυτή η επιλογή, όταν συνοδεύεται από μία εταιρεία που πρωταγωνιστεί παγκοσμίως στην ενοικίαση και μακροχρόνια μίσθωση αυτοκινήτων όπως είναι η Avis, γίνεται μετά μία αγαπημένη συνήθεια.

Όπως εύστοχα σημειώνει η Avis «Together all the way…», μία δέσμευση να βρίσκεται δίπλα σε όλους εμάς τους οδηγούς σε κάθε διαδρομή, σε κάθε ταξίδι και στιγμή της ζωής μας. Τελικά, πρόκειται για ένα μότο που έγινε ταυτότητα κουλτούρας και υπηρεσιών, για μια εταιρεία που πέρα από τη διεθνή της εμβέλεια, έχει ισχυρή, κυρίαρχη παρουσία και στη χώρα μας, ήδη από τη δεκαετία του 1960.

Οι άνθρωποι της Avis, η δύναμη πίσω από το μεγάλο brand, όλα αυτά τα χρόνια δεν συμβιβάστηκαν με τις εύκολες λύσεις αλλά αντιθέτως αναζήτησαν και συνεχίζουν σταθερά να αναζητούν λύσεις καινοτομίας, ενσωματώνοντας τεχνολογίες αιχμής, προκειμένου να προσφέρουν σε όλους εμάς μια διαφορετική εμπειρία κινητικότητας. Τι πιο ωραίο άλλωστε να μπορείς και στο leasing να έχεις εξατομικευμένες δυνατότητες, ακόμα και στην πολλά υποσχόμενη κατηγορία των ηλεκτρικών οχημάτων.

Ζώντας οι περισσότεροι από εμάς σε κάποιο αστικό κέντρο, γνωρίζουμε πολύ καλά τι σημαίνει κίνηση στους δρόμους και επιβαρυμένη ατμόσφαιρα λόγω του μεγάλου όγκου των αυτοκινήτων. Και εκεί λοιπόν, η Avis με προσήλωση στην καινοτομία και με υψηλό αίσθημα περιβαλλοντικής ευθύνης, ειδικά σε αστικούς χώρους, προσφέρει πρωτοποριακές υπηρεσίες κινητικότητας, όπως το 100% online Avis Easy Leasing, την ψηφιακή πλατφόρμα MyAvis ή το ευέλικτο Switch by Avis.

Όσο για την θέση της απέναντι στο περιβάλλον, στο πλαίσιο και της κλιματικής κρίσης, η Avis έχει ενεργό ρόλο στην αντιμετώπιση των κλιματικών προκλήσεων, εξελίσσοντας διαρκώς τη στρατηγική της και προγραμματίζοντας τη δική της «πράσινη» πορεία.

Σκεφτείτε ότι την περσινή χρονιά μόνο, η εταιρεία αύξησε κατά 75% τον αριθμό των ηλεκτρικών αυτοκινήτων της, διαθέτοντας έναν από τους πλέον «πράσινους» στόλους στην Ελλάδα, ο οποίος αναπτύσσεται διαρκώς μέσα από το Avis Green Leasing και το Avis Car Sharing, που διαμορφώνουν ένα οικοσύστημα βιώσιμης κινητικότητας.

Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει ο απολογισμός της εταιρείας για το 2024, όσον αφορά το πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Συγκεκριμένα, η Avis εφάρμοσε ένα ολοκληρωμένο εταιρικό πρόγραμμα ESG, με 13 δράσεις για το περιβάλλον, που αφορούν στην ανακύκλωση ανταλλακτικών αυτοκινήτων -όπως μπαταρίες, ελαστικά, λάδια αυτοκινήτου-, συμβάλλοντας έτσι καθοριστικά στη μείωση των τοξικών και ρυπογόνων αποβλήτων.

Ταυτόχρονα, προχώρησε και σε στρατηγικές συνεργασίες και συνέργειες, όπως αυτή με την ΔΕΗ Blue, μέσω της οποίας προσφέρει στους πελάτες της ουσιαστικά προνόμια, όπως η αποκλειστική μίσθωση – εγκατάσταση φορτιστή και εκπτώσεις στο δημόσιο δίκτυο φόρτισης, κάνοντας την πράσινη οδήγηση ακόμα πιο προσιτή για όλους.

Με κάθε ενέργειά της, η Avis εδραιώνει την ηγετική της θέση και εστιάζει στη δημιουργία θετικού αντίκτυπου στην κοινωνία και το περιβάλλον, παρέχοντας σε όλους εμάς πλήρεις λύσεις και μια νέα διάσταση στις υπηρεσίες κινητικότητας, επαναπροσδιορίζοντας την εμπειρία της οδήγησης.

Γιατί Avis;

Επιλέγοντας Avis, θυμηθείτε όλα αυτά τα οφέλη και κάντε upgrade τη ζωή σας σήμερα. Το συνολικό κόστος του Avis Leasing είναι συχνά χαμηλότερο από το κόστος αγοράς και χρήσης ενός αυτοκινήτου, ειδικά όταν υπολογιστούν όλα τα έξοδα. Με ένα σταθερό «all-inclusive» μηνιαίο μίσθωμα δεν υπάρχουν απρόβλεπτα έξοδα και μπορείτε να έχετε καλύτερη εικόνα του προϋπολογισμού σας. Και όλα αυτά, χωρίς δέσμευση κεφαλαίου, με φορολογικά οφέλη αν είστε επαγγελματίες, με όλα τα πάγια και έκτακτα έξοδα του αυτοκινήτου καλυμμένα (πλήρης συντήρηση & επισκευές, ασφαλιστική κάλυψη, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, αντικατάσταση ελαστικών, αυτοκίνητο αντικατάστασης) και με τη δυνατότητα να οδηγείτε πάντα σύγχρονα μοντέλα τελευταίας τεχνολογίας και υψηλής ασφάλειας. Και αν θέλετε να το κρατήσετε; Μπορείτε πάντα να το εξαγοράσετε.