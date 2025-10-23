Η γειτονιά της Νέας Υόρκης, όπου έζησε και δούλεψε ο Μπασκιά παίρνει το όνομα του

Ένα οικοδομικό τετράγωνο στην Great Jones Street, δρόμος στην περιοχή NoHo στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης, ονομάστηκε Jean-Michel Basquiat Way προς τιμήν του εκλιπόντος καλλιτέχνη Ζαν Μισέλ Μπασκιά.

Ωστόσο, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που το όνομα του καλλιτέχνη κοσμεί δρόμους και πλατείες: η Place Jean-Michel Basquiat που βρίσκεται στο 13ο διαμέρισμα του Παρισιού, ονομάστηκε έτσι προς τιμήν του το 2018.

Από τις γειτονιές της Νέας Υόρκης

Την Τρίτη, 21 Οκτωβρίου, μέλη του δημοτικού συμβουλίου της Νέας Υόρκης και μέλη της οικογένειας του καλλιτέχνη, συμπεριλαμβανομένης της αδελφής του Λισάν Μπασκιά, συγκεντρώθηκαν για την αποκάλυψη του «μνημείου» της οδού Jean-Michel Basquiat Way, που αποτελεί ωδή στην κληρονομιά που άφησε πίσω του ο Μπασκιά.

Το τελευταίο σπίτι του Μπασκιά είναι πλέον διακοσμημένο με μια αναμνηστική πλακέτα και έχει νοικιαστεί από την Αντζελίνα Τζολί ως εκθεσιακός χώρος για την εταιρεία της, Jolie Atelier.

Ο Ζαν Μισέλ Μπασκιά γεννήθηκε το 1960 στο Μπρούκλιν από Αϊτινούς και Πορτορικανούς γονείς. Αφού έφυγε από το σπίτι του ως έφηβος και εγκατέλειψε το σχολείο, έγινε γνωστός ως γκραφιτάς με την ταγκιά SAMO – η οποία βρισκόταν σε κάθε τοίχο του Κάτω Μανχάταν.

View this post on Instagram A post shared by Power 105.1 (@power1051)

Με σταθερή παρουσία στην avant-garde σκηνή της πόλης και εισχωρόντας στα κινήματα του νεοεξπρεσσιονισμού και πριμιτιβισμού, εμφανίστηκε μαζί με προσωπικότητες όπως ο Κιθ Χάρινγκ και η Αρλίν Σλος.

Το 1980 συμμετείχε στην περίφημη Times Square Show, μια έκθεση τέχνης χωρίς μεσάζοντες που διοργανώθηκε από την ομάδα καλλιτεχνών Colab της Νέας Υόρκης στην Times Square, σε ένα κλειστό κέντρο μασάζ στη διεύθυνση 201 W. 41st και 7th Avenue, κατά τη διάρκεια ολόκληρου του μήνα Ιουνίου του 1980.

Η άνοδος και το τέλος

Μετά από την συμμετοχή του στο δρώμενο, ο Μπασκιά είδε τον ευατό του να γνωρίζει ευρεία αναγνώριση: πούλησε τον πρώτο του πίνακα στην τραγουδίστρια των Blondie, Ντέμπι Χάρι, και τελικά έγινε ο νεότερος καλλιτέχνης που συμμετείχε στην θρυλική γερμανική έκθεση Documenta, η οποία ξεκίνησε το 1955 με πρωτοβουλία του καλλιτέχνη Άρνολντ Μπόντε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Estate of Jean-Michel Basquiat (@basquiatofficial)

Ο Μπασκιά εδραιώθηκε στο underground καλλιτεχνικό προσκήνιο όταν ήταν μόλις 20 ετών, συνεργαζόμενος επίσης με επιφανείς εμπόρους όπως ο Λάρι Γκαγκόσιαν και η Μαίρη Μπουν, ενώ ταξίδευε σε όλο τον κόσμο.

Ωστόσο, η εκμετάλλευση και ο ρατσισμός που χαρακτήριζε την αγορά τέχνης τον επηρέασε και, η χρήση ουσιών αυξήθηκε παράλληλα με την έντονη δημοσιότητα που ακολούθησε την άνοδο του.

Ο Μπασκιά πέθανε από υπερβολική δόση ηρωίνης σε ηλικία 27 ετών στο σπίτι και στο στούντιο που νοίκιαζε από τον φίλο του Άντι Γουόρχολ στην οδό Great Jones 57.

*Με πληροφορίες από: The Art Newspaper