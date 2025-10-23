Γιώργος Χρανιώτης: «Έχω περάσει το στάδιο των καταχρήσεων»

Ο Γιώργος Χρανιώτης βρέθηκε προσκεκλημένος στην εκπομπή του Action 24 «Καλύτερα Αργά», την οποία παρουσιάζει η Αθηναϊς Νέγκα και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε σε μια πιο δύσκολη περίοδο της ζωής του.

Ο γνωστός ηθοποιός μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην περίοδο που συνάντησε το ευρύ φάσμα των καταχρήσεων.

Γιώργος Χρανιώτης: «Ποτέ δεν εθίστηκα σε τίποτα από τα τρία»

«Το έχω περάσει όλο το θέμα των καταχρήσεων χωρίς όμως να με δυσκολέψει καθόλου. Ποτέ δεν εθίστηκα σε τίποτα από τα τρία. Ίσως στο rock ‘n’ roll να είμαι εθισμένος περισσότερο ακόμα και τώρα, δηλαδή θα ακούσω μουσική στο σπίτι μου.

Δεν νομίζω όμως ότι εθίστηκα ούτε στην ερωτική συνεύρεση, ούτε στα ναρκωτικά αλλά ήταν πράγματα που, ναι, έπρεπε να πειραματιστώ στη ζωή μου.

Δεν ξέρω καθόλου τι θα πω στο παιδί μου αν μια μέρα με ρωτήσει γι’ αυτά

«Δεν ξέρω κατά πόσο, σε ανθρώπους που αγαπάς, πρέπει να φροντίσεις να τους πεις όλη την αλήθεια. Σίγουρα δεν το ξέρω αυτό, ακόμα. Στο παρελθόν έχω πει σε ανθρώπους που αγαπάω αυτό που έχει συμβεί, αλλά το έχω αποφύγει κιόλας», είπε ο Γιώργος Χρανιώτης στο Action 24.

Ο έρωτας στη ζωή του

«Όσες φορές έχω ερωτευτεί ξεφτιλιζόμουν. Έκανα ό,τι οφείλει να κάνει ένας ερωτευμένος άνθρωπος. Δεν ντρεπόμουν ποτέ να τα σπάσω, χωρίς να κάνω κακό στην κοπέλα. Δεν έχω χτυπήσει ποτέ κορίτσι.»