Βόρεια Κορέα: Νέα εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου προς ανατολική κατεύθυνση
Εκτόξευση πυραύλου «άγνωστου τύπου» προς ανατολική κατεύθυνση πραγματοποίησε η Βόρεια Κορέα, σύμφωνα με το νοτιοκορεατικό γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας.
Η Βόρεια Κορέα προχώρησε σήμερα Τετάρτη στην εκτόξευση τουλάχιστον ενός βαλλιστικού πυραύλου, ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις της Νότιας Κορέας (φωτογραφία, επάνω, από παλαιότερη εκτόξευση πυραύλου της Βόρειας Κορέας).
Η εκτόξευση του όπλου «άγνωστου τύπου» έγινε προς ανατολική κατεύθυνση, σύμφωνα με το νοτιοκορεατικό γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας.
Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε τελευταία φορά βαλλιστικούς πυραύλους μικρής εμβέλειας και πυραύλους κρουζ προς την Ανατολική Θάλασσα στις 8 και 22 Μαΐου αντίστοιχα.
Σηματοδοτεί την πρώτη εκτόξευση πυραύλου από την Πιονγιάνγκ αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά του ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Λι Τζάε Μιουνγκ τον Ιούνιο.
Η εκτόξευση πραγματοποιείται επίσης πριν την επικείμενη διοργάνωση της συνόδου κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού στη Νότια Κορέα από τις 31 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου.
Νέος διηπειρωτικός πύραυλος
Η Πιονγιάνγκ παρουσίασε πριν λίγες ημέρες τον νέο διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλό της, στη διάρκεια μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης, την οποία παρακολούθησε ο βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν μαζί με αξιωματούχους ξένων χωρών που επισκέφθηκαν τη Βόρεια Κορέα, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.
Η παρέλαση έγινε στο πλαίσιο των εορτασμών για την 80ή επέτειο από την ίδρυση του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος.
Η πυρηνικά εξοπλισμένη Βόρεια Κορέα παρουσίασε τον πιο προηγμένο διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο Hwasong-20, τον οποίο το KCNA περιέγραψε ως το «ισχυρότερο σύστημα πυρηνικών στρατηγικών όπλων» της χώρας.
