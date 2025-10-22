newspaper
Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025
Βόρεια Κορέα: Νέα εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου προς ανατολική κατεύθυνση
Κόσμος 22 Οκτωβρίου 2025 | 04:15

Βόρεια Κορέα: Νέα εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου προς ανατολική κατεύθυνση

Εκτόξευση πυραύλου «άγνωστου τύπου» προς ανατολική κατεύθυνση πραγματοποίησε η Βόρεια Κορέα, σύμφωνα με το νοτιοκορεατικό γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας.

Η Βόρεια Κορέα προχώρησε σήμερα Τετάρτη στην εκτόξευση τουλάχιστον ενός βαλλιστικού πυραύλου, ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις της Νότιας Κορέας (φωτογραφία, επάνω, από παλαιότερη εκτόξευση πυραύλου της Βόρειας Κορέας).

Η εκτόξευση του όπλου «άγνωστου τύπου» έγινε προς ανατολική κατεύθυνση, σύμφωνα με το νοτιοκορεατικό γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας.

Η εκτόξευση του πυραύλου «άγνωστου τύπου» έγινε προς ανατολική κατεύθυνση

Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε τελευταία φορά βαλλιστικούς πυραύλους μικρής εμβέλειας και πυραύλους κρουζ προς την Ανατολική Θάλασσα στις 8 και 22 Μαΐου αντίστοιχα.

Σηματοδοτεί την πρώτη εκτόξευση πυραύλου από την Πιονγιάνγκ αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά του ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Λι Τζάε Μιουνγκ τον Ιούνιο.

Η εκτόξευση πραγματοποιείται επίσης πριν την επικείμενη διοργάνωση της συνόδου κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού στη Νότια Κορέα από τις 31 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου.

Νέος διηπειρωτικός πύραυλος

Η Πιονγιάνγκ παρουσίασε πριν λίγες ημέρες τον νέο διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλό της, στη διάρκεια μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης, την οποία παρακολούθησε ο βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν μαζί με αξιωματούχους ξένων χωρών που επισκέφθηκαν τη Βόρεια Κορέα, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Η παρέλαση έγινε στο πλαίσιο των εορτασμών για την 80ή επέτειο από την ίδρυση του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος.

Η πυρηνικά εξοπλισμένη Βόρεια Κορέα παρουσίασε τον πιο προηγμένο διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο Hwasong-20, τον οποίο το KCNA περιέγραψε ως το «ισχυρότερο σύστημα πυρηνικών στρατηγικών όπλων» της χώρας.

Ο Τραμπ, το ουκρανικό και ο γρίφος της Βουδαπέστης
Διπλωματικές «πιρουέτες» 22.10.25

Ο Τραμπ, το ουκρανικό και ο γρίφος της Βουδαπέστης

Το ιλιγγιώδες διπλωματικό τάνγκο του «ειρηνοποιού» προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του Πούτιν, ο ρόλος της Κίνας και οι ανησυχίες Κιέβου και Ευρώπης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ουκρανία: Ο στρατός ανακοινώνει πλήγμα με πυραύλους Storm Shadow σε χημικό εργοστάσιο στη Ρωσία
Γαλλοβρετανικοί πύραυλοι 22.10.25

Ουκρανία: Χτυπήσαμε με Storm Shadow χημικό εργοστάσιο στη Ρωσία

Συνδυαστικό πλήγμα με πυραύλους Storm Shadow και από αέρος, ισχυρίζεται ότι κατάφερε η Ουκρανία σε χημικό εργοστάσιο στη Ρωσία που «παράγει» βασικά υλικά για τους ρωσικούς πυραύλους.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Αστυνομικός και μετανάστης τραυματίζονται από πυρά άνδρα της αστυνομίας μετανάστευσης – ICE
Κόσμος 22.10.25

ΗΠΑ: Αστυνομικός και μετανάστης τραυματίζονται από πυρά άνδρα της αστυνομίας μετανάστευσης – ICE

Πράκτορας της υπηρεσίας μετανάστευσης πυροβόλησε έναν βοηθό του Σερίφη (US Marshals) και έναν μετανάστη TikToker τον Richard LA ο οποίος έκανε βίντεο ενάντια στη βία της ICE.

Σύνταξη
Κολομβία: Το κίνημα ανταρτών ELN διαψεύδει ότι του ανήκει πλεούμενο που έπληξαν οι ΗΠΑ
Κολομβία 22.10.25

Ο ELN διαψεύδει τον Χέγκσεθ για το πλήγμα κατά πλεούμενου στην Καραϊβική

Ο ELN διαψεύδει ότι του ανήκει το πλεούμενο που έπληξαν οι ΗΠΑ στην Καραϊβική, όπως υποστήριξε ο Χέγκσεθ, διότι δεν έχει ούτε θα αποκτήσει οποιοδήποτε σκάφος συνδεόμενο με διακίνηση ναρκωτικών.

Σύνταξη
Γερμανία: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τη δήλωση Μερτς περί «αστικού τοπίου» που επιβαρύνουν οι μετανάστες
Γερμανία 22.10.25

Αντιδράσεις για τη δήλωση Μερτς περί «αστικού τοπίου» που επιβαρύνουν οι μετανάστες

Αν και έχει μειωθεί ο αριθμός των αφίξεων παράτυπων μεταναστών, «παραμένει το πρόβλημα στο αστικό τοπίο», δηλώνει ο Μερτς, προκαλώντας αντιδράσεις από πολιτικούς αντιπάλους, αλλά και στελέχη του CDU.

Σύνταξη
«Μυστηριώδεις εκρήξεις» σε Ρουμανία και Ουγγαρία σε διυλιστήρια ρωσικού πετρελαίου – Επίθεση και στη Ρωσία
Κόσμος 22.10.25

«Μυστηριώδεις εκρήξεις» σε Ρουμανία και Ουγγαρία σε διυλιστήρια ρωσικού πετρελαίου – Επίθεση και στη Ρωσία

Εκρήξεις σημειώθηκαν σε διυλιστήρια πετρελαίου στην Ρουμανία και την Ουγγαρία που συνδέονται με τη Ρωσία ή επεξεργάζονται ρωσικό πετρέλαιο.

Σύνταξη
ΝΑΤΟ: Ο γενικός γραμματέας Ρούτε μεταβαίνει στην Ουάσινγκτον για συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ
Κόσμος 21.10.25 Upd: 23:58

ΝΑΤΟ: Ο γενικός γραμματέας Ρούτε μεταβαίνει στην Ουάσινγκτον για συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ

O γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, θα συναντήσει την Τετάρτη τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε μια συνάντηση που είχε προγραμματιστεί πριν την ακύρωση της Συνόδου Κορυφής της Βουδαπέστης

Σύνταξη
Λούβρο: Η ζημιά από την κλοπή των κοσμημάτων του Ναπολέοντα φτάνει τα 88 εκατομμύρια ευρώ
Είχαν βοήθεια; 21.10.25

Λούβρο: Η ζημιά από την κλοπή των κοσμημάτων του Ναπολέοντα φτάνει τα 88 εκατομμύρια ευρώ

Η ιστορική αξίας των κοσμημάτων που εκλάπησαν από το Λούβρο, σύμφωνα με την εισαγγελία του Παρισιού, δεν μπορεί να συγκριθεί με το ποσό αυτό. Δεν απέκλεισε την ύπαρξη συνεργού μέσα στο Μουσείο.

Σύνταξη
Ακυρώνεται η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στη Βουδαπέστη
«Δεν υπάρχουν σχέδια» 21.10.25

Ακυρώνεται η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στη Βουδαπέστη

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι δεν αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση Τραμπ-Πούτιν. Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας τόνισε ότι η Ρωσία επιμένει στη δική της φόρμουλα για λήξη του πολέμου.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Οι πόλεμοι εναντίον των γυναικών κλιμακώνονται – Ρεκόρ παγκόσμιων συγκρούσεων, προειδοποιεί ο ΟΗΕ
Woman 22.10.25

Οι πόλεμοι εναντίον των γυναικών κλιμακώνονται – Ρεκόρ παγκόσμιων συγκρούσεων, προειδοποιεί ο ΟΗΕ

Περισσότερες από 676 εκατομμύρια γυναίκες ζουν κοντά σε εμπόλεμες ζώνες, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του ΟΗΕ-Γυναίκες, που καταγράφει εκρηκτική αύξηση της σεξουαλικής βίας και αποκλεισμό των γυναικών από τη λήψη αποφάσεων

Σύνταξη
Αλλάζει ριζικά το καθεστώς των κληρονομιών
Οικονομία 22.10.25

Αλλάζει ριζικά το καθεστώς των κληρονομιών

Τέλος στα χρέη των κληρονόμων με πλήρη διαχωρισμό περιουσιών - Νέες προθεσμίες αποποίησης για κατοίκους Ελλάδας και εξωτερικού - Εκκαθαριστής για τη διαχείριση των οφειλών - Κανόνες για την ευθύνη και τα δικαιώματα των δικαιούχων

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Το αυτογκόλ του Κυριάκου Μητσοτάκη απέναντι στον Νίκο Δένδια και το αγεφύρωτο ρήγμα μεταξύ τους
Πολιτική 22.10.25

Το αυτογκόλ του Κυριάκου Μητσοτάκη απέναντι στον Νίκο Δένδια και το αγεφύρωτο ρήγμα μεταξύ τους

Μπούμερανγκ στο Μαξίμου οι εσωκομματικές μεθοδεύσεις σε βάρος του Ν. Δένδια για την τροπολογία. Το γάντι που σήκωσε ο υπουργός Άμυνας και το τάιμινγκ. Το βάθος του ρήγματος και η ανάδειξη Δένδια, στα μάτια πολλών και επισήμως, ως σοβαρού εσωκομματικού πόλου απέναντι σε Μητσοτάκη.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Φορολογικό σύστημα: Τα «συν» και τα «πλην» της Ελλάδας – Το «σκορ» της χώρας σε 38 χώρες του ΟΟΣΑ
Φορολογική ανταγωνιστικότητα 22.10.25

Τα «συν» και τα «πλην» του ελληνικού φορολογικού συστήματος - Το «σκορ» της Ελλάδας σε 38 χώρες του ΟΟΣΑ

Χαμηλή βαθμολογία, αν και βελτιωμένη, στην φορολογική ανταγωνιστικότητα λαμβάνει η Ελλάδα μεταξύ των 38 χωρών του ΟΟΣΑ. Τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία του φορολογικού συστήματος.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο Διονύσης Σαββόπουλος είδε κάποτε την Άσπα – «Ερχόταν στη φυλακή, ενώ οι φίλοι μου εξαφανίστηκαν»
«Σταθερά στη βροχή» 22.10.25

Ο Διονύσης Σαββόπουλος είδε κάποτε την Άσπα – «Ερχόταν στη φυλακή, ενώ οι φίλοι μου εξαφανίστηκαν»

Η ιστορία τους ξεκίνησε κάπως παράδοξα, όταν οι δυο τους ήταν ακόμη νέοι: τότε, που ο Διονύσης Σαββόπουλος ήταν κρατούμενος και η Άσπα, μια έφηβη κοπέλα που τον επισκεπτόταν στη φυλακή.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Ίντερ 0-4: Τρίτη σερί νίκη οι «νερατζούρι», λύγισαν άνετα την «Σταχτοπούτα» (vid)
Champions League 22.10.25

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Ίντερ 0-4: Τρίτη σερί νίκη οι «νερατζούρι», λύγισαν άνετα την «Σταχτοπούτα» (vid)

Μαγική βραδιά για την Ίντερ που «εκτέλεσε» την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ στην έδρα της με τεσσάρα. Ντάμφρις, Λαουτάρο, Τσαλχάνογλου και Εσπόζιτο οι σκόρερ της αναμέτρησης.

Σύνταξη
Εκδρομέας του '60
Opinion 22.10.25

Εκδρομέας του '60

Ο Διονύσης Σαββόπουλος υπήρξε ένας θαυματοποιός της μουσικής και του στίχου, δημιουργικά τοπικός και ταυτόχρονα οικουμενικός. Συνόδευσε και συνοδεύτηκε από όλες τις γενιές της Μεταπολίτευσης

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
