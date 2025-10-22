Γαλατασαράι – Μπόντο Γκλιμτ 3-1: «Καθάρισε» ο Όσιμεν… (vid)

Η Γαλατασαράι επικράτησε άνετα της Μπόντο Γκλιμτ με 3-1, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, πετυχαίνοντας την δεύτερη νίκη της στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση. Μεγάλος πρωταγωνιστής των γηπεδούχων ήταν ο Βίκτορ Όσιμεν, ο οποίος πέτυχε δύο από τα τρία γκολ της Γαλατά.

Η τουρκική ομάδα είχε ιδανικό ξεκίνημα στο παιχνίδι, καθώς κατάφερε ν’ ανοίξει το σκορ στο τρίτο μόλις λεπτό της αναμέτρησης.

Ο Όσιμεν βρέθηκε σε θέση βολής στην περιοχή της Μπόντο (μετά την εξαιρετική πάσα του Λεμινά) και με ωραίο πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα των φιλοξενούμενων.





Το γρήγορο γκολ της Γαλατά διαμόρφωσε από νωρίς «συνθήκη» νίκης για τους γηπεδούχους και οι Τούρκοι πέτυχαν άνετα τον στόχο τους.

Ο Όσιμεν ήταν, όπως προαναφέραμε, ο μεγάλος πρωταγωνιστής του παιχνιδιού, καθώς εκμεταλλεύτηκε στο 33’ το «δώρο» του Μπιόρκαν, πετυχαίνοντας το 2-0 για την ομάδα της Κωνσταντινούπολης.

Μεγάλη ευκαιρία για να μειώσει στο σκορ είχε η Μπόντο στο 42’ όταν ο Φετ έκανε ωραίο σουτ αλλά η μπάλα βρήκε το δεξί δοκάρι της εστίας των γηπεδούχων.

Η Μπόντο προσπάθησε να γίνει απειλητική στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, αλλά στο 60′ τελείωσαν όλα, όταν ο Αγκούν έκανε το 3-0 για την τουρκική ομάδα.

Η συνέχεια της αναμέτρησης είχε τυπική διαδικασία και απλά η Μπόντο μείωσε στο 75′ με κεφαλιά του Χέλμερσεν σε 3-1, που ήταν και το αποτέλεσμα του αγώνα.

Το «κλειδί» του ματς:

Το γρήγορο γκολ της Γαλατά, στο τρίτο μόλις λεπτό της αναμέτρησης, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην άνετη επικράτηση της τουρκικής ομάδας.

Άλλαξε το ματς:

Το λάθος του αριστερού μπακ της Μπόντο, στο δεύτερο γκολ της Γαλατά, έκανε ακόμα δυσκολότερη την απσοτολή των φιλοξενούμενων.

Ο χειρότερος του γηπέδου:

Ο Μπιόρκαν έκανε μεγάλο λάθος στην φάση του 2-0, καθώς έδωσε την μπάλα στον Όσιμεν και ο στράικερ της Γαλατά πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ στο παιχνίδι.

Ο διαιτητής

Καλή η διαιτησία του Μάικλ Όλιβερ.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ

Το πρώτο γκολ της Γαλατά τσεκαρίστηκε στο VAR και μέτρησε, καθώς δεν υπήρχε οφσάιντ του Όσιμεν.

Σκόρερ: Όσιμεν 3’, 33’, Αγκούν 60′ – Χέλμερσεν 75′

Γαλατάσαραϊ: Τσακίρ, Σάλαϊ, Σάντσεζ, Μπαρτνακσί, Τζέικομπς, Σανέ, Λεμινά (66′ Σάρα), Τορέιρα (88′ Κουτλού), Αγκούν (73′ Αϊχάν), Όσιμεν (73′ Ικάρντι), Γιλμάζ (66′ Ελμάλι).

Μπόντο Γκλιμτ: Χαϊκίν, Μπιόρκαν (81′ Μάατα), Αλεσάμι (69′ Χέλμερσεν), Μπιόρτουφτ, Σβιοβόλντ, Φετ (69′ Μπάσι), Μπεργκ, Έβγεν, Χάουγκε, Χογκ (69′ Νίλσεν), Άουκλεντ.

Επόμενη αγωνιστική των αντιπάλων Η Γαλατά θα κοντραριστεί στις 5 Νοεμβρίου με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ, ενώ η Μπόντο θα υποδεχθεί στις 4 Νοεμβρίου την Μονακό.