Πολιτικό Μνημόσυνο για τον Ευτύχη Μπιτσάκη (Πάντειο, 22/10, 18:30)

Την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου στις 18:30 στο αμφιθέατρο Σάκη Καράγιωργα, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση για τη ζωή και το έργο του Ευτύχη Μπιτσάκη, εν είδει πολιτικού μνημοσύνου.

Η διοργάνωση γίνεται από τους συγγενείς, συντοπίτες, συνεργάτες, συναγωνίστριες και συναγωνιστές.

Σκοπός της εκδήλωσης να αναδειχτεί η σημασία του έργου ενός ανθρώπου που σφράγισε και τη διανοητική συζήτηση στην Ελλάδα αλλά και τις διαδρομές της Αριστεράς.

Σύντομο βιογραφικό



Ο Ευτύχης Ι. Μπιτσάκης γεννήθηκε το 1927 στο χωριό Κάδρος της επαρχίας Σελίνου, στην Κρήτη. Σπούδασε Χημεία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Θεωρητική Φυσική και Φιλοσοφία στο Παρίσι. Ήταν Διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Paris VIII και Διδάκτωρ Επικρατείας της Γαλλίας (Φιλοσοφία των Επιστημών).

Εργάστηκε στο Πυρηνικό Κέντρο του Saclay και στο Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής του Collège de France. Από το 1970 ως το 1976 δίδαξε Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Paris XI και Φιλοσοφία των Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Paris VIII.

Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα (1976) εργάστηκε ως κύριος ερευνητής στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Το 1981 εκλέχθηκε τακτικός καθηγητής στην έδρα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και επί έξι έτη ήταν Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής. Παλαιός Υφηγητής Θεωρητικής Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, δίδαξε στο Φυσικό Τμήμα το μάθημα «Εισαγωγή στις Φυσικές Θεωρίες».

Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα του ληταν τα θεμέλια των Επιστημών (Σχετικότητα, Κβαντική Μηχανική), η Οντολογία, η Γνωσιοθεωρία και η Φιλοσοφική Ανθρωπολογία. Βιβλία και άρθρα του σ’ αυτά τα γνωστικά πεδία δημοσιεύτηκαν στις κυριότερες ευρωπαϊκές γλώσσες.

Στρατευμένος στο κομμουνιστικό κίνημα από τα χρόνια της Κατοχής, θα υποστεί διώξεις και φυλακίσεις από το μετεμφυλιακό κράτος. Μέλος του ΚΚΕ, έως το 1989, όταν διαφώνησε με αυτό που θεώρησε δεξιά στροφή του κόμματος, θα είναι μέλος του Νέου Αριστερού Ρεύματος και πιο πρόσφατα και έως το θάνατό του της Κομμουνιστικής Απελευθέρωσης.

Έφυγε από τη ζωή στις 19 Αυγούστου 2025.