Προμηθέας Αλειφερόπουλος: «Ήμουν εξαρτημένος όχι απλά χρήστης, πήγα οικειοθελώς στο ΚΕΘΕΑ»
Ο Προμηθέας Αλειφερόπουλος σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση για μια δύσκολη εποχή της ζωής του.
Ο Προμηθέας Αλειφερόπουλος βρέθηκε προσκεκλημένος στην εκπομπή «Καλύτερα αργά» στο Action 24 και μίλησε για τις σχέσεις του με τις καταχρήσεις, αλλά και τη βοήθεια που αναγκάστηκε να ζητήσει ώστε να απεξαρτηθεί.
Προμηθέας Αλειφερόπουλος: «Έχω ιστορία με καταχρήσεις, έβρισκα διεξόδους έτσι»
«Κάποια στιγμή αποφάσισα ότι πρέπει να σταματήσει αυτό. Ξεκίνησε από τρυφερή ηλικία και συνεχίστηκε μέχρι μεγάλη ηλικία με μέτρο. Αλλά το μέτρο δεν έβγαζε από τη ζωή μου αυτή την επαφή» εξομολογήθηκε χαρακτηριστικά ο Προμηθέας Αλειφερόπουλος.
Στη συνέχεια, αποκάλυψε τη στιγμή που συνειδητοποίησε ότι είχε ανάγκη από στήριξη και ότι δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει μόνος του την κατάσταση: «Σκέφτηκα κάποια στιγμή ότι δεν πάει καλά, αλλά σκέφτηκα και άλλα πράγματα, ότι μουδιάζω, τι ψάχνω…
Κάποια στιγμή ζήτησα βοήθεια γι’ αυτό.
Πήγα οικειοθελώς στο ΚΕΘΕΑ, ήταν από τις καλύτερες επιλογές που έχω κάνει στη ζωή μου».
Ήμουν εξαρτημένος, όχι απλά χρήστης
«Πάντοτε ήμουν δραστήριος και αυτό ήταν η μεγάλη παγίδα, δεν ήμουν το ρεμάλι, ήμουν λειτουργικότατος. Οπότε αυτό ήταν μεγάλη παγίδα. Ήμουν εξαρτημένος, όχι απλά χρήστης. Ήθελα να κάνω κεφάλι και αυτό είναι σίγουρα εξάρτηση.
Αυτό πάει και κάπου βαθύτερα, για να αντέξω τη ζωή, να αντέξω τους άλλους και τον εαυτό μου. Εκεί αρχίζει το πραγματικό πρόβλημα», σημείωσε κλείνοντας.
