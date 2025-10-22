magazin
Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Προμηθέας Αλειφερόπουλος: «Ήμουν εξαρτημένος όχι απλά χρήστης, πήγα οικειοθελώς στο ΚΕΘΕΑ»
Fizz 22 Οκτωβρίου 2025 | 10:53

Προμηθέας Αλειφερόπουλος: «Ήμουν εξαρτημένος όχι απλά χρήστης, πήγα οικειοθελώς στο ΚΕΘΕΑ»

Ο Προμηθέας Αλειφερόπουλος σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση για μια δύσκολη εποχή της ζωής του.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πρωινό: Μην πατάς “skip”- Αυξάνεται η πίεση

Πρωινό: Μην πατάς “skip”- Αυξάνεται η πίεση

Spotlight

Ο Προμηθέας Αλειφερόπουλος βρέθηκε προσκεκλημένος στην εκπομπή «Καλύτερα αργά» στο Action 24 και μίλησε για τις σχέσεις του με τις καταχρήσεις, αλλά και τη βοήθεια που αναγκάστηκε να ζητήσει ώστε να απεξαρτηθεί.

Προμηθέας Αλειφερόπουλος: «Έχω ιστορία με καταχρήσεις, έβρισκα διεξόδους έτσι»

«Κάποια στιγμή αποφάσισα ότι πρέπει να σταματήσει αυτό. Ξεκίνησε από τρυφερή ηλικία και συνεχίστηκε μέχρι μεγάλη ηλικία με μέτρο. Αλλά το μέτρο δεν έβγαζε από τη ζωή μου αυτή την επαφή» εξομολογήθηκε χαρακτηριστικά ο Προμηθέας Αλειφερόπουλος.

Στη συνέχεια, αποκάλυψε τη στιγμή που συνειδητοποίησε ότι είχε ανάγκη από στήριξη και ότι δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει μόνος του την κατάσταση: «Σκέφτηκα κάποια στιγμή ότι δεν πάει καλά, αλλά σκέφτηκα και άλλα πράγματα, ότι μουδιάζω, τι ψάχνω…

Κάποια στιγμή ζήτησα βοήθεια γι’ αυτό.

Πήγα οικειοθελώς στο ΚΕΘΕΑ, ήταν από τις καλύτερες επιλογές που έχω κάνει στη ζωή μου».

Ήμουν εξαρτημένος, όχι απλά χρήστης

«Πάντοτε ήμουν δραστήριος και αυτό ήταν η μεγάλη παγίδα, δεν ήμουν το ρεμάλι, ήμουν λειτουργικότατος. Οπότε αυτό ήταν μεγάλη παγίδα. Ήμουν εξαρτημένος, όχι απλά χρήστης. Ήθελα να κάνω κεφάλι και αυτό είναι σίγουρα εξάρτηση.

Αυτό πάει και κάπου βαθύτερα, για να αντέξω τη ζωή, να αντέξω τους άλλους και τον εαυτό μου. Εκεί αρχίζει το πραγματικό πρόβλημα», σημείωσε κλείνοντας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Tax
Φοροδιαφυγή: Η Ελλάδα μαθαίνει να κόβει αποδείξεις και να δηλώνει υπερωρίες

Φοροδιαφυγή: Η Ελλάδα μαθαίνει να κόβει αποδείξεις και να δηλώνει υπερωρίες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πρωινό: Μην πατάς “skip”- Αυξάνεται η πίεση

Πρωινό: Μην πατάς “skip”- Αυξάνεται η πίεση

Business
ΔΕΗ: Η «πράσινη επανάσταση» ξεκινά από τη Δυτική Μακεδονία

ΔΕΗ: Η «πράσινη επανάσταση» ξεκινά από τη Δυτική Μακεδονία

inWellness
inTown
Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα
Ασυμβίβαστοι 21.10.25

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα

Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
sp_banner_Desk
Stream magazin
«Πικρά απογοητευτικές» – Η Λίλι Άλεν για τις σχέσεις της μετά τον χωρισμό από τον Ντέιβιντ Χάρμπορ
Modern Love 22.10.25

«Πικρά απογοητευτικές» - Η Λίλι Άλεν για τις σχέσεις της μετά τον χωρισμό από τον Ντέιβιντ Χάρμπορ

«Είμαι εξαντλημένη από αυτό. Και νόμιζα ότι είχε τελειώσει. Νόμιζα ότι θα ζούσαμε ευτυχισμένοι για πάντα, καταλαβαίνεις;» είπε η Λίλι Άλεν σε πρόσφατη συνέντευξή της στο περιοδικό Perfect.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Σον Κόνερι παρομοίαζε τη φήμη του ως Τζέιμς Μποντ σαν «χρυσόψαρο στη γυάλα»
«Έγινε εξωφρενικό» 22.10.25

Ο Σον Κόνερι παρομοίαζε τη φήμη του ως Τζέιμς Μποντ σαν «χρυσόψαρο στη γυάλα»

Ο Σον Κόνερι δεν αισθανόταν πάντα άνετα με το τι σήμαινε να είναι ο Τζέιμς Μποντ στην προσωπική του ζωή - τι είχε παραδεχθεί σε μια συνέντευξή του στη Μπάρμπαρα Γουόλτερς το 1987.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
H Σάρα Φέργκιουσον γιόρτασε την αποφυλάκιση του Έπσταϊν με τις κόρες της Μπεατρίς και Ευγενία: Τα email-φωτιά
Σχέσεις εξάρτησης 21.10.25

H Σάρα Φέργκιουσον γιόρτασε την αποφυλάκιση του Έπσταϊν με τις κόρες της Μπεατρίς και Ευγενία: Τα email-φωτιά

Πρόσφατα ανακαλυφθέντα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υποστηρίζουν πως ο Έπσταϊν έγραψε ότι η Σάρα Φέργκιουσον «ήταν η πρώτη που γιόρτασε την ελευθερία μου με τις δύο κόρες της μαζί».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η πρώτη γνωριμία των Κάλουμ Τέρνερ και Ντούα Λίπα θυμίζει χολιγουντιανή ταινία
Έρωτας 20.10.25

Η πρώτη γνωριμία των Κάλουμ Τέρνερ και Ντούα Λίπα θυμίζει χολιγουντιανή ταινία

«Καθίσαμε ο ένας δίπλα στον άλλο και συνειδητοποιήσαμε ότι διαβάζαμε το ίδιο βιβλίο, κάτι που είναι τρελό» αποκάλυψε ο Κάλουμ Τέρνερ μιλώντας για την γνωριμία του με την σύντροφο του, Ντούα Λίπα.

Σύνταξη
Blue Moon – Ο Ίθαν Χοκ είναι αγνώριστος και συγκλονιστικός στη θλιβερή, πνευματώδη ιστορία του Μπρόντγουεϊ
Αληθινή ιστορία 20.10.25

Blue Moon - Ο Ίθαν Χοκ είναι αγνώριστος και συγκλονιστικός στη θλιβερή, πνευματώδη ιστορία του Μπρόντγουεϊ

Οι λάτρεις του Μπρόντγουεϊ και της παλιάς Νέας Υόρκης θα μαγευτούν εντελώς με την έξυπνη, ξεκαρδιστική και στοιχειωτική ταινία με πρωταγωνιστή έναν εντελώς μεταμορφωμένο Ίθαν Χοκ στο ρόλο του στιχουργού του μουσικοθεάτρου Λόρενς Χαρτ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εσύ είσαι το πρόβλημα: Η Τζένιφερ Λόπεζ δήλωσε ότι δεν έχει αγαπηθεί στη ζωή της και οι πρώην της βγήκαν στην επίθεση
Ξεκατίνιασμα 20.10.25

Εσύ είσαι το πρόβλημα: Η Τζένιφερ Λόπεζ δήλωσε ότι δεν έχει αγαπηθεί στη ζωή της και οι πρώην της βγήκαν στην επίθεση

Ο πρώην σύζυγος της Τζένιφερ Λόπεζ, Οχάνι Νόα, την κατηγόρησε για απιστία κατά την διάρκεια του γάμου τους και δήλωσε ότι εκείνη είναι το πρόβλημα στις σχέσεις της.

Σύνταξη
Η κόρη των Γκουίνεθ Πάλτροου και Κρις Μάρτιν γνωρίζει ότι είναι προνομιούχα – «Δεν είναι φυσιολογικό να μεγαλώνεις έτσι»
Nepo baby 20.10.25

Η κόρη των Γκουίνεθ Πάλτροου και Κρις Μάρτιν γνωρίζει ότι είναι προνομιούχα – «Δεν είναι φυσιολογικό να μεγαλώνεις έτσι»

«Οι γονείς μου έκαναν πολύ καλή δουλειά στο να μου ενσταλάξουν ότι δεν πρέπει να θεωρώ τίποτα δεδομένο. Πρέπει να δουλεύω» λέει η Απλ Μάρτιν, η οποία είναι φοιτήτρια κι εργάζεται ως μοντέλο και παραμένει ένα συνειδητοποιημένο nepo baby.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Κιμ Καρντάσιαν εμφανίστηκε στο γκαλά του Academy Museum με καλυμμένο το πρόσωπο της – Αλλά γιατί;
Maison Margiela 19.10.25

Η Κιμ Καρντάσιαν εμφανίστηκε στο γκαλά του Academy Museum με καλυμμένο το πρόσωπο της – Αλλά γιατί;

Το πρόσωπό της Κιμ Καρντάσιαν ήταν ελαφρώς ορατό λόγω του συνόλου που επέλεξε και, οι θαυμαστές της ίσως αναρωτιούνται γιατί επέλεξε να εμφανιστεί κάπως ινκόγκνιτο σε μια τόσο σημαντική βραδιά.

Σύνταξη
«Γιατί δεν υιοθετείς;» – Δεν περιμέναμε αυτή την απάντηση από τη Τζένιφερ Άνιστον
«Έκανα τα πάντα» 19.10.25

«Γιατί δεν υιοθετείς;» - Δεν περιμέναμε αυτή την απάντηση από τη Τζένιφερ Άνιστον

Η Τζένιφερ Άνιστον δηλώνει ότι ποτέ δεν ήθελε να υιοθετήσει παιδιά λόγω των προβλημάτων υπογονιμότητας που αντιμετώπιζε –ωστόσο, λέει και κάτι ακόμη που μας προκάλεσε έκπληξη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Ιζαμπέλα Ροσελίνι θυμάται τα ξεσπάσματα θυμού του πρώην της, Μάρτιν Σκορσέζε: «Ήταν σαν ηφαίστειο»
Βαριά κατάθλιψη 19.10.25

Η Ιζαμπέλα Ροσελίνι θυμάται τα ξεσπάσματα θυμού του πρώην της, Μάρτιν Σκορσέζε: «Ήταν σαν ηφαίστειο»

Σε ένα νέο ντοκιμαντέρ της Apple TV, ο Μάρτιν Σκορσέζε λέει ότι «ποτέ δεν έζησε τέτοια κατάθλιψη» όπως όταν γύριζε την ταινία «Βασιλιάς για μια Νύχτα» (The King of Comedy) κατά τη διάρκεια του γάμου του με την Ιζαμπέλα Ροσελίνι.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Βόμβες» Ανδρουλάκη κατά κυβέρνησης στην κατάθεση για υποκλοπές – «Οργανωμένο παράκεντρο εξουσίας, δεν ήθελαν να εκλεγώ πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ»
Ελλάδα 22.10.25

«Βόμβες» Ανδρουλάκη κατά κυβέρνησης στην κατάθεση για υποκλοπές – «Οργανωμένο παράκεντρο εξουσίας, δεν ήθελαν να εκλεγώ πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ»

Με την έναρξη της κατάθεσης του ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι «δεν ήθελαν να εκλεγώ πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κι έκαναν ό,τι μπορούσαν με predator και ΕΥΠ! Ενα οργανωμένο παρακράτος»

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Δεύτερη τσάντα Hermes της Τζέιν Μπίρκιν θα δημοπρατηθεί μετά την πώληση της πρώτης για 8,6 εκατ. ευρώ
Μία από τις τέσσερις 22.10.25

Δεύτερη τσάντα Hermes της Τζέιν Μπίρκιν θα δημοπρατηθεί μετά την πώληση της πρώτης για 8,6 εκατ. ευρώ

«Μια τσάντα Hermes που κάποτε ανήκε στη Τζέιν Μπίρκιν θα δημοπρατηθεί στο Αμπού Ντάμπι στις 5 Δεκεμβρίου, μετά την πώληση του πρωτότυπου σε τιμή ρεκόρ άνω των 10 εκατομμυρίων δολαρίων» ανακοίνωσε το Sotheby's την Τρίτη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Π. Μαρινάκης: Εξισώνει διαδηλώσεις και «βεβήλωση» του Άγνωστου Στρατιώτη – Υποβαθμίζει τη διαφοροποίηση Δένδια
Άγνωστος Στρατιώτης 22.10.25

Π. Μαρινάκης: Εξισώνει διαδηλώσεις και «βεβήλωση» του Άγνωστου Στρατιώτη – Υποβαθμίζει τη διαφοροποίηση Δένδια

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης επιχείρησε να πείσει πως «δεν υπάρχει πολιτικό ζήτημα πρωθυπουργού και υπ. Άμυνας» σχετικά με τον 'Αγνωστο Στρατιώτη - «Γιατί θα πρέπει να είναι ή οι ήρωές μας ή οι νεκροί των Τεμπών. Πρέπει σε αυτή τη χώρα να μπουν κανόνες», είπε προκλητικά

Σύνταξη
Ποια ειρήνη; Ρωσικός βομβαρδισμός σε Κίεβο, Ζαπορίζια – Βρετανικοί πύραυλοι από την Ουκρανία στη Ρωσία
Νέα κλιμάκωση 22.10.25

Ποια ειρήνη; Ρωσικός βομβαρδισμός σε Κίεβο, Ζαπορίζια - Βρετανικοί πύραυλοι από την Ουκρανία στη Ρωσία

Οι επιθέσεις σε Ουκρανία και Ρωσία έρχονται μετά το φιάσκο της ακύρωσης της συνόδου κορυφής ανάμεσα σε Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν στη Βουδαπέστη - Τι δηλώνει τώρα το Κρεμλίνο

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Στην εποχή των reunions: Ξεκίνησαν οι συζητήσεις για τη νέα επανένωση των Fleetwood Mac μετά από έξι χρόνια «σιωπής»
Ήρθε ο καιρός; 22.10.25

Στην εποχή των reunions: Ξεκίνησαν οι συζητήσεις για τη νέα επανένωση των Fleetwood Mac μετά από έξι χρόνια «σιωπής»

Οι φήμες θέλουν τους Fleetwood Mac να συζητούν ένα reunion που θα περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός ντοκιμαντέρ και φυσικά μια μεγάλη περιοδεία. Ωστόσο πρώτα θα πρέπει να θαφτεί το «τσεκούρι του πολέμου» ανάμεσα στα μέλη της μπάντας.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Βουλή: Να έρθει ο Δένδιας να υποστηρίξει την τροπολογία για τον άγνωστο στρατιώτη ζητά η αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 22.10.25

Βουλή: Να έρθει ο Δένδιας να υποστηρίξει την τροπολογία για τον άγνωστο στρατιώτη ζητά η αντιπολίτευση

Εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης ζήτησαν την παρουσία του υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια στη Βουλή, αφήνοντας αιχμές τόσο για τη συνέντευξη του πρωθυπουργού όσο και για τη διαφαινόμενη εσωτερική σύγκρουση του Μεγάρου Μαξίμου με το υπουργείο Άμυνας

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Το συγκινητικό μήνυμα του Νίκου Χαρδαλιά για την απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου
Φόρος τιμής 22.10.25

Το συγκινητικό μήνυμα του Νίκου Χαρδαλιά για την απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου

«Μας έμαθε να αγαπάμε λίγο περισσότερο αυτή τη χώρα – και τον εαυτό μας μέσα σ’ αυτήν» αναφέρει στο μήνυμα του ο περιφερειάρχης Αττικής για την απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου.

Σύνταξη
Παγκόσμια κατακραυγή στα social media για τον διαιτητή του Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός (pics)
Champions League 22.10.25

Παγκόσμια κατακραυγή στα social media για τον διαιτητή του Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός (pics)

Δεν έχει προηγούμενο η κατακραυγή για τον Ελβετό, Ουρς Σνάιντερ, την επομένη του Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός, αφού χιλιάδες κόσμου και media παγκόσμιας εμβέλειας δεν πιστεύουν τις αποφάσεις που πήρε...

Σύνταξη
Η Generation X εισέρχεται στην εποχή των παππούδων και γιαγιάδων – Άβολο ή οκέι;
Άλλα Κόλπα 22.10.25

Η Generation X εισέρχεται στην εποχή των παππούδων και γιαγιάδων – Άβολο ή οκέι;

Με τα είδωλα της Britpop και της Generation X να γίνονται παππούδες , φαίνεται ότι το να είσαι παππούς ή γιαγιά δεν είναι πια αυτό που ήταν παλιά. «Υπάρχει μια νέα ατμόσφαιρα στην υπερενηλικίωση και είναι δροσερή, χαοτική και πιθανώς πιο εγωιστική» αναφέρει η Louise Chunn στον Independent.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής: Αναβλήθηκε η δίκη της έκπτωτης δημάρχου Κασσάνδρας και άλλων 7 προσώπων
Ελλάδα 22.10.25

Αναβολή στη δίκη για το δυστύχημα σε λούνα παρκ της Χαλκιδικής: «Μετά από έναν χρόνο οι φονιάδες θα είναι έξω»

«Δεν μπορεί κανείς να πολεμήσει τον θάνατο του παιδιού μου», τόνισε ο πατέρας του 19χρονου όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του στο λούνα πάρκ της Χαλκιδικής

Σύνταξη
Τσίπρας για σύνοδο Αν. Μεσογείου: «Ο Μητσοτάκης προαναγγέλλει κάτι ενώ είναι απροετοίμαστος και σέρνεται πίσω από την πρωτοβουλία Τραμπ»
Πολιτική Γραμματεία 22.10.25

Τσίπρας για σύνοδο Αν. Μεσογείου: «Ο Μητσοτάκης προαναγγέλλει κάτι ενώ είναι απροετοίμαστος και σέρνεται πίσω από την πρωτοβουλία Τραμπ»

Καταθέτει έξι προτάσεις για την εθνική στρατηγική στην Ανατολική Mεσόγειο, προτείνεi οριοθέτηση ΑΟΖ εκ των προτέρων με με την Κύπρο και επέκταση χωρικών υδάτων στα 12ν.μ. σε Κρήτη και Καστελόριζο.

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο