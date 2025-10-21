Ντρο Φερνάντεθ: Αυτός είναι ο 17χρονος της Μπαρτσελόνα που παίζει κόντρα στον Ολυμπιακό

Η «Μπλαουγκράνα» αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα τραυματισμών και ο Χάνσι Φλικ αποφάσισε να εμπιστευτεί τον Ντρο Φερνάντεθ στην βασική εντεκάδα για το ματς απέναντι στον Ολυμπιακό.

Ο Ισπανός είναι γεννημένος το 2008 και δεν έχει αγωνιστεί ποτέ στο Uefa Champions League, ενώ στην La Liga φέτος έχει παίξει μόλις 45 λεπτά. Κι όμως, ο Γερμανός τεχνικός με τους Όλμο, Γκάβι και Ραφίνια νοκ-άουτ, θα δώσει στον 17χρονο την θέση του μεσοεπιθετικού (του «δεκαριού»).

Η Μπαρτσελόνα απέκτησε τον Φερνάντεθ το 2022 από τους μικρούς την ED Val Nigran Youth της Ισπανίας και από τότε αγωνίζεται στις ακαδημίες της ομάδας. Φέτος ανέβηκε στην πρώτη ομάδα και ο προπονητής του τον ρίχνει απευθείας στα βαθιά, στην καλύτερη διοργάνωση ποδοσφαίρου της Ευρώπης.