HOTΕΛ ΕΛVIRA: Η διαφήμιση του αιώνα
Όλα όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς HOTΕΛ ΕΛVIRA. Απόψε, στις 21.00, στο MEGA.
- Ο Ανδρουλάκης ετοιμάζεται για νέο «πόλεμο» στη Βουλή -Τι θα πει για «Άγνωστο Στρατιώτη», εθνικά και εργασιακά
- Όταν ο Διονύσης Σαββόπουλος μας έβαλε στο «Περιβόλι του τρελού»
- Ευρωπαίοι ηγέτες εξέδωσαν δήλωση στήριξης της θέσης του Τραμπ για κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία
- Ποια είναι η μέση σύνταξη στην Ελλάδα – Τι δείχνουν τα στοιχεία για το προφίλ των συνταξιούχων
Η Ελβίρα θυμώνει με το μυστικό του Χάρι στο νέο επεισόδιο της σειράς HOTΕΛ ΕΛVIRA, απόψε στις 21:00, στο MEGA.
Η ομάδα προσπαθεί να φτιάξει την κατάλληλη διαφήμιση ώστε να προσελκύσουν τους πρώτους πελάτες στο ξενοδοχείο, την ώρα που ο Παντελής – όπως πάντα – καραδοκεί.
Τι θα δούμε απόψε στο HOTΕΛ ΕΛVIRA;
Επεισόδιο 10 – «Η Διαφήμιση του Αιώνα»
Ενώ ο Χάρι στα κεντρικά γραφεία της Raptor προσπαθεί να κερδίσει ευνοϊκούς όρους και χρόνο για το ξενοδοχείο, η Ελβίρα, θυμωμένη για τον διπλό του ρόλο, προσπαθεί να αυξήσει τα έσοδά τους, διαφημίζοντας το ξενοδοχείο ως all-year sensory experience hotel, ώστε να ξεκινήσουν να έρχονται πελάτες. Ο καθένας όμως από την ομάδα της καταλαβαίνει εντελώς διαφορετικά την έννοια της «βιωματικής εμπειρίας» και έρχονται σε σύγκρουση μεταξύ τους. Ταυτόχρονα ο Παντελής ετοιμάζει τη δική του διαφήμιση και διασύρει στις ειδήσεις το ξενοδοχείο Ελβίρα. Τη δημόσια εικόνα τους σώζει ο Χάρι επιστρέφοντας, δεν μπορεί όμως να εξηγήσει την παγωμένη στάση της Ελβίρας.
Γκεστ επεισοδίου: Δημήτρης Μπίτος, Γιάννης Δαββέτας, Χάρης Μπούκουλας
Πρωταγωνιστούν: Ελίζα Σκολίδη, Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Άννα Κουρή, Γιώργος Σουξές, Γκαλ Ρομπίσα, Γιωργής Τσουρής, Ελπίδα Νικολάου, Δημήτρης Τσέλιος, Βαγγέλης Δαούσης, Λένα Γιάκα κ.α.
Ιδέα: Μιχάλης Χαραλαμπίδης, Πένυ Φυλακτάκη
Σενάριο: Πένυ Φυλακτάκη, Βαγγέλης Νάσης
Σκηνοθεσία: Μιχάλης Χαραλαμπίδης
Delegate producers: Ειρήνη Σουγανίδου, Φρόσω Ράλλη
Καλλιτεχνική διεύθυνση: Φρόσω Ράλλη
Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιώργος Βασιλειάδης
Σκηνογράφος: Χρύσα Δαπόντε
Ενδυματολόγος: Ελίνα Μαντζάκου
Μουσική: Σταμάτης Σταματάκης
Εκτέλεση παραγωγής: FEELGOOD Productions
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA
- Ασανσέρ: Μόνο 10% έχει απογραφεί – Μέχρι 30 Νοεμβρίου οι δηλώσεις
- Θα ήμουν στον παράδεισο: Αυτή είναι η ηθοποιός που θέλει η Ντέμπι Χάρι να την υποδυθεί στη μεγάλη οθόνη
- Τζακ Κέρουακ: Ένας άνθρωπος τρωτός
- Σε διαθεσιμότητα ο αστυνομικός μετά την καταγγελία της πρώην συντρόφου του για ξυλοδαρμό
- Ακαδημαϊκή τεχνογνωσία για τον δήμο Ζακύνθου
- Η ΕΕ εξετάζει απαγόρευση της αιθανόλης στα απολυμαντικά χεριών
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις