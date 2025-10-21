HOTΕΛ ΕΛVIRA: Η διαφήμιση του αιώνα

Η Ελβίρα θυμώνει με το μυστικό του Χάρι στο νέο επεισόδιο της σειράς HOTΕΛ ΕΛVIRA, απόψε στις 21:00, στο MEGA.

Η ομάδα προσπαθεί να φτιάξει την κατάλληλη διαφήμιση ώστε να προσελκύσουν τους πρώτους πελάτες στο ξενοδοχείο, την ώρα που ο Παντελής – όπως πάντα – καραδοκεί.

Τι θα δούμε απόψε στο HOTΕΛ ΕΛVIRA;

Επεισόδιο 10 – «Η Διαφήμιση του Αιώνα»

Ενώ ο Χάρι στα κεντρικά γραφεία της Raptor προσπαθεί να κερδίσει ευνοϊκούς όρους και χρόνο για το ξενοδοχείο, η Ελβίρα, θυμωμένη για τον διπλό του ρόλο, προσπαθεί να αυξήσει τα έσοδά τους, διαφημίζοντας το ξενοδοχείο ως all-year sensory experience hotel, ώστε να ξεκινήσουν να έρχονται πελάτες. Ο καθένας όμως από την ομάδα της καταλαβαίνει εντελώς διαφορετικά την έννοια της «βιωματικής εμπειρίας» και έρχονται σε σύγκρουση μεταξύ τους. Ταυτόχρονα ο Παντελής ετοιμάζει τη δική του διαφήμιση και διασύρει στις ειδήσεις το ξενοδοχείο Ελβίρα. Τη δημόσια εικόνα τους σώζει ο Χάρι επιστρέφοντας, δεν μπορεί όμως να εξηγήσει την παγωμένη στάση της Ελβίρας.

Γκεστ επεισοδίου: Δημήτρης Μπίτος, Γιάννης Δαββέτας, Χάρης Μπούκουλας

Πρωταγωνιστούν: Ελίζα Σκολίδη, Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Άννα Κουρή, Γιώργος Σουξές, Γκαλ Ρομπίσα, Γιωργής Τσουρής, Ελπίδα Νικολάου, Δημήτρης Τσέλιος, Βαγγέλης Δαούσης, Λένα Γιάκα κ.α.

Ιδέα: Μιχάλης Χαραλαμπίδης, Πένυ Φυλακτάκη

Σενάριο: Πένυ Φυλακτάκη, Βαγγέλης Νάσης

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Delegate producers: Ειρήνη Σουγανίδου, Φρόσω Ράλλη

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Φρόσω Ράλλη

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιώργος Βασιλειάδης

Σκηνογράφος: Χρύσα Δαπόντε

Ενδυματολόγος: Ελίνα Μαντζάκου

Μουσική: Σταμάτης Σταματάκης

Εκτέλεση παραγωγής: FEELGOOD Productions

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA