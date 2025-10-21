Θα ήμουν στον παράδεισο: Αυτή είναι η ηθοποιός που θέλει η Ντέμπι Χάρι να την υποδυθεί στη μεγάλη οθόνη
Οι φήμες θέλουν μια βιογραφική ταινία των Blondie να βρίσκεται στα σκαριά και η Ντέμπι Χάρι αποκάλυψε ποια είναι η ηθοποιός που θα ήθελε να την υποδυθεί.
Ήταν στα μέσα της δεκαετίας του ’70, στο απόγειο της punk, όταν έκαναν την εμφάνισή τους στα σκοτεινά κλαμπ της Νέας Υόρκης. Οι Blondie χάρη στη φωνή και την εντυπωσιακή σκηνική παρουσία της Ντέμπι Χάρι έγιναν ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα συγκροτήματα και στα οκτώ χρόνια που έμειναν ενεργοί -πριν το reunion τους στα τέλη των nineties- σημάδεψαν τη μουσική.
Βέβαια, ακόμα και μετά την (αρχική) διάλυσή τους το 1982, η 80χρονη μουσικός συνέχισε να αποτελεί ένα icon της alternative σκηνής τόσο στον χώρο της μουσικής όσο και σε αυτούς του κινηματογράφου και της μόδας.
Όμως κατά έναν περίεργο λόγο για το Χόλιγουντ, έως και σήμερα, δεν έχει κάνει την εμφάνισή του στις σκοτεινές αίθουσες κάποιο φιλμ για την πορεία των Blondie. Κάτι που φαίνεται ότι θα «διορθωθεί» σύντομα.
Όπως έγινε γνωστό η Σάρλοτ Γουέλς έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες ώστε να γυρίσει μια βιογραφική ταινία για το γνωστό punk συγκρότημα και η Ντέμπι Χάρι κλήθηκε να απαντήσει ποια θα ήθελε να την υποδυθεί στη μεγάλη οθόνη.
«Αν ήταν κάποια σαν την Φλόρενς Πιου θα ήμουν στον παράδεισο» είπε η γνωστή μουσικός και συμπλήρωσε: «Πιστεύω ότι είναι μια φανταστική ηθοποιός και μπορεί να κάνει τα πάντα».
Την ίδια ώρα, μιλώντας στους Times η Ντέμπι Χάρι έκανε γνωστό πως αυτή μαζί με τον κιθαρίστα των Blondie Κρις Στέιν δουλεύουν πάνω σε ένα ντοκιμαντέρ για την ιστορία του συγκροτήματος. Ωστόσο δεν έκανε γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το project.
