Επτά μυστικά μακροζωίας – Τι λέει ένας άνδρας 101 ετών

Ο Σι Λίμπερμαν, πρώην δημοσιογράφος, είναι 101 ετών. Ως «φιλοξενούμενος» συντάκτης της Washington Post καταγράφει τι έκανε –και τι δεν έκανε- για να μπορεί να φτάσει αισίως ως εδώ. Όταν οι άνθρωποι τον ρωτούν «ποιο είναι το μυστικό της μακροζωίας σου;», χαμογελάει. Διότι, όπως παραδέχεται, έχει ζήσει περισσότερο από τους περισσότερους γιατρούς και τους στενούς φίλους μου. Αλλά η απάντηση όσον αφορά τα μυστικά της μακροζωίας δεν είναι εύκολη.

Τροχαίο, χειρουργεία, καρδιακή προσβολή

Διότι προβλήματα, που θα μπορούσαν να του στερήσουν τη ζωή, υπήρξαν. Σε ηλικία 5 ετών τον χτύπησε φορτηγό ενώ διέσχιζε τον δρόμο. Ήταν σε κώμα για 10 ημέρες, με κάταγμα κρανίου και σπασμένο δεξί χέρι. Δύο μήνες αργότερα, υποβλήθηκε επείγουσα χειρουργική επέμβαση, λόγω ρήξης σκωληκοειδίτιδας.

Στα 39 έπαθε καρδιακή προσβολή. Στα 79 έχασε για λίγο την όρασή του στο ένα μάτι και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στην καρωτίδα για την αφαίρεση αρτηριακής πλάκας και την πρόληψη εγκεφαλικού επεισοδίου. Και στα 89 υποβλήθηκε σε τριπλό by-pass, σε χειρουργική επέμβαση επιδιόρθωσης μιτροειδούς βαλβίδας και έχει βηματοδότη. Επίσης, έχει σπάσει το ισχίο του.

Και έζησε σε πολύ δύσκολες εποχές: Τη Μεγάλη Ύφεση, όταν η οικογένειά του έχασε το σπίτι της. Πήγε στον πόλεμο και το αεροπλάνο του χτυπήθηκε από τους Ναζί.

Ίσως γι’ αυτό και τα μυστικά της μακροζωίας του να έχουν πραγματική αξία. Και δεν είναι μόνο η διατροφή και το να κόβεις το κάπνισμα.

Εστιάστε στις σχέσεις

Ήμουν πολύ τυχερός, λέει. Είμαι παντρεμένος 76 χρόνια. Πάντα ήμασταν πολύ δεμένοι. Η σύζυγός μου, η Ντόροθι, είναι 97 ετών. Έχουμε δύο υπέροχα παιδιά με τα οποία είμαστε πολύ δεμένοι, και δύο εγγόνια που κρατούν πάντα επαφή. Έχουμε ζήσει πολλά χρόνια και έχουμε περάσει πολλές από τις προκλήσεις, αλλά τα καταφέραμε αρκετά καλά.

Μην καπνίζετε

Ο Σι σημειώνει ότι οι περισσότεροι κάπνιζαν όταν ήταν μικρός, αλλά εκείνος όχι. «Ποτέ δεν έμαθα πραγματικά πώς να εισπνέω. Όταν άρχισα να βγαίνω με τη γυναίκα μου, κάπνιζε πού και πού, αλλά την έκανα να το κόψει».

Άσκηση και υγιεινή διατροφή

Πάντα προσπαθούσαμε να τρώμε υγιεινά, λέει ο Σι. Για πρωινό τρώει φρούτα για πρωινό, αγαπάει το ψάρι. «Η σύζυγός μου ήταν πάντα προσεκτική στην υγεία μας, φροντίζοντας να τρώμε σωστά και να γυμναζόμαστε», λέει. Και από τότε που μετακόμισε στη Φλόριντα, πριν από 14 χρόνια, η ρουτίνα του περιλαμβάνει περπάτημα στην παραλία και κολύμπι στην πισίνα του κτιρίου μας.

Να είστε αισιόδοξοι

«Παρά το γεγονός ότι πέρασα κάποιες άσχημες μέρες, δεν ήμουν ποτέ πεσμένος για πολύ», λέει ο Σι. «Αν κρυολογήσω, νομίζω ότι θα είναι σύντομα καλύτερα. Αν περνάω μια δύσκολη περίοδο, νομίζω ότι απλώς πρέπει να τη ζήσω και τα πράγματα θα βελτιωθούν. Πάντα πίστευα ότι θα υπάρξουν καλύτερες μέρες μπροστά και αυτή η θετική στάση πιθανότατα βοήθησε».

Να λαμβάνετε την καλύτερη δυνατή ιατρική φροντίδα

Ο Σι, με τα τόσα προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε, εκτιμά το γεγονός ότι έχει επωφεληθεί από την επιστημονική πρόοδο. Τα «θαύματα» της σύγχρονης ιατρικής. Κάνει τακτικά ραντεβού με τους γιατρούς του.

Κάνε μια δουλειά που θεωρείς ουσιαστική

«Όταν δούλευα, ήμουν συντάκτης της Asbury Park Sunday Press, μιας ιδιωτικής εφημερίδας. Ήταν μια απαιτητική και ικανοποιητική δουλειά. Δούλεψα ως δημοσιογράφος για περισσότερα από 40 χρόνια», λέει ο Σι. Επισημαίνει ότι εξακολουθεί να γράφει. «Νομίζω ότι με κρατάει καλά και ξέρω ότι υπάρχει πάντα κάτι να κάνω. Πιστεύω ότι αυτό έχει συμβάλει επίσης στη μακροζωία μου», αναφέρει.

Να είσαι λίγο τυχερός

Αυτό μάλλον ήταν πολύ σημαντικό, το παραδέχεται και ο ίδιος, αφού όπως επισημαίνει έφτασε πολλές φορές κοντά στον θάνατο. Αλλά, προσθέτει «πάνω απ’ όλα, πιστεύω ότι ήμουν τυχερός σε μια 79χρονη σχέση με τη σύζυγό μου. Το να ζεις με κάποιον που νοιάζεσαι, που νοιάζεται και για εσένα, βοηθάει πραγματικά. Είχαμε μια απίστευτα καλή ζωή».