27.09.2025 | 13:42
Πρώτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Κρήτη
Μπορεί η οργανωτικότητα να συμβάλει στη μακροζωία; Τι συμπέρανε μελέτη
Επιστήμες 27 Σεπτεμβρίου 2025 | 11:51

Μπορεί η οργανωτικότητα να συμβάλει στη μακροζωία; Τι συμπέρανε μελέτη

Συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των ανθρώπων ενδέχεται να επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την πιθανότητα για μακροζωία

Ευεξία: 4 διαχρονικά tips του Χάρβαρντ, για τώρα και για πάντα

Ευεξία: 4 διαχρονικά tips του Χάρβαρντ, για τώρα και για πάντα

Spotlight

Το να είσαι οργανωτικός, δραστήριος και εξυπηρετικός ενδέχεται να συμβάλει στη μακροζωία σου. Αντίθετα, το συχνό άγχος, η ανησυχία ή η κακή διάθεση μπορεί να συνδέεται με μικρότερη διάρκεια ζωής.

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι τα ευρήματά τους, τα οποία δημοσιεύτηκαν στο Journal of Psychosomatic Research, θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους γιατρούς να αναπτύξουν εργαλεία για την πρόβλεψη των κινδύνων για την υγεία, με βάση όχι μόνο την αρτηριακή πίεση και τη χοληστερόλη, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο κάποιος τείνει να σκέφτεται, να αισθάνεται και να συμπεριφέρεται.

Οι μικρές συνήθειες κάνουν την διαφορά

Ο Ρενέ Μότους, ψυχολόγος και συν-συγγραφέας της μελέτης, δήλωσε: «Αντί να εξετάσουμε ευρείς, γενικούς τύπους προσωπικότητας, όπως εξωστρεφής ή ευσυνείδητος, εστιάσαμε σε μεμονωμένους περιγραφικούς παράγοντες: τον ακριβή τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι μιλούσαν για τον εαυτό τους όταν συμπλήρωναν τυποποιημένα ερωτηματολόγια προσωπικότητας».

Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου δήλωσε ότι τα «αξιόπιστα» ευρήματα της μελέτης έδωσαν την πρώτη ένδειξη ότι αυτές οι μικρές, συγκεκριμένες περιγραφές του εαυτού μας – αυτές που οι περισσότεροι από εμάς προσπερνάμε χωρίς δεύτερη σκέψη – θα μπορούσαν να προβλέπουν σιωπηλά ποιος θα ζήσει περισσότερο, σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian.

«Η λέξη «δραστήριος» ήταν η πιο εντυπωσιακή», δήλωσε ο Μότους. «Οι συμμετέχοντες που περιέγραψαν τον εαυτό τους με αυτόν τον τρόπο είχαν σημαντικά μικρότερη πιθανότητα να πεθάνουν κατά τη διάρκεια της περιόδου της μελέτης – με 21% χαμηλότερο κίνδυνο, ακόμη και όταν λήφθηκαν υπόψη η ηλικία, το φύλο και οι ιατρικές παθήσεις».

Ακολουθούσαν από κοντά τα χαρακτηριστικά της ζωντάνιας, της οργάνωσης, της υπευθυνότητας, της εργατικότητας, της σχολαστικότητας και της εξυπηρετικότητας. Η έρευνα κάλυψε περισσότερους από 22.000 ενήλικες σε τέσσερις μεγάλες μελέτες με περίοδο παρακολούθησης από έξι έως 28 χρόνια.

Ο Πάραϊκ Ο’Σούλιμπαϊν, ένας άλλος συν-συγγραφέας και αναπληρωτής καθηγητής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Limerick στην Ιρλανδία, δήλωσε: «Η σημασία αυτής της μελέτης έγκειται στην ακρίβειά της. Η μελέτη μας υποδηλώνει ότι η προσωπικότητα δεν λειτουργεί μόνο ως γενική επιρροή, αλλά ως ένα σύνολο συγκεκριμένων συμπεριφορών και στάσεων – και αυτά τα ατομικά χαρακτηριστικά έχουν μετρήσιμο αντίκτυπο στη μακροζωία».

Με άλλα λόγια, δεν πρόκειται απλώς για το να είσαι ευσυνείδητος, αλλά για το να είσαι εργατικός και σχολαστικός. Δεν πρόκειται απλώς για το να είσαι εξωστρεφής, αλλά για το να είσαι γεμάτος ζωντάνια και δραστήριος.

Ο Μότους δήλωσε: «Οι άνθρωποι μπορούν να είναι εξίσου ευσυνείδητοι ή εξωστρεφείς με διαφορετικούς τρόπους. Αυτές οι λεπτές διαφορές είναι που έχουν σημασία – πιθανώς ακόμη και για το πόσο καιρό ζούμε».

Υποστήριξε ότι η μελέτη διαπίστωσε ότι αυτά τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά προέβλεπαν τους κινδύνους θνησιμότητας καλύτερα από τα πέντε ευρύτερα χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούνται συνήθως για να συνοψίσουν την προσωπικότητα: δεκτικότητα, ευσυνειδησία, εξωστρέφεια, ευγένεια και νευρωτισμός.

Πώς τα αντίθετα χαρακτηριστικά «κόβουν» τη μακροζωία

Ενώ τα θετικά χαρακτηριστικά βοηθούσαν τους ανθρώπους να ζουν περισσότερο, η μελέτη διαπίστωσε ότι τα αντίθετα συναισθήματα φαινόταν να έχουν αρνητικό αποτέλεσμα: οι άνθρωποι που βαθμολογούσαν τον εαυτό τους υψηλά σε τάσεις που συνδέονται με τη νευρωτικότητα – όπως το να είναι κακοδιάθετοι, αγχώδεις ή να αναστατώνονται εύκολα – ήταν πιο πιθανό να πεθάνουν νωρίτερα.

Ωστόσο, προτού κάποιος βιαστεί να αλλάξει την προσωπικότητά του, οι συγγραφείς της μελέτης έσπευσαν να τονίσουν ότι τα ευρήματά τους δεν είναι αιτιολογικά: δεν είστε καταδικασμένοι να πεθάνετε νωρίς επειδή ανησυχείτε υπερβολικά, ούτε θα ζήσετε για πάντα επειδή δεν χάνετε ποτέ μια προθεσμία.

«Η έρευνά μας υποδηλώνει ότι η προσωπικότητα μπορεί να διαδραματίζει έναν υποστηρικτικό ρόλο, ο οποίος υποτιμάται στην ιατρική και τη δημόσια υγεία», δήλωσε ο Ο’Σούλιμπαϊν.

Όπως αναφέρει ο Guardian, η μελέτη διαπίστωσε επίσης ότι ο τρόπος ζωής και κλινικοί παράγοντες όπως το κάπνισμα, ο Δείκτης Μάζας Σώματος, η σωματική δραστηριότητα και οι χρόνιες ασθένειες ευθύνονται για μερικές, αλλά όχι για όλες τις διαφορές μεταξύ προσωπικότητας και διάρκειας ζωής.

«Αυτό σημαίνει ότι το να είσαι «οργανωμένος» μπορεί να βοηθά τους ανθρώπους να ακολουθούν ρουτίνες που βελτιώνουν την υγεία, αλλά μπορεί επίσης να αντανακλά την υποκείμενη ψυχολογική ανθεκτικότητα ή τις κοινωνικές συνήθειες που συμβάλλουν σε μια μακρύτερη ζωή», είπε ο Ο’Σούλιμπαϊν.

Ο Δρ Ρος Στιούαρτ, ειδικός στην προσωπικότητα και την ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο του Chester, εξήρε την πρωτοφανή εστίαση της μελέτης σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας. «Μέχρι τώρα, οι περισσότερες μελέτες σταματούσαν στο ευρύτερο επίπεδο των χαρακτηριστικών. Αλλά αυτή η έρευνα δείχνει ότι ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι περιγράφουν τον εαυτό τους χρησιμοποιώντας μεμονωμένες λέξεις μπορεί να είναι εξίσου ισχυρός», δήλωσε.

Ο Σάμιουελ Χένρι, ερευνητής ψυχολογικής αξιολόγησης στο Πανεπιστήμιο Tartu της Εσθονίας, δήλωσε ότι οι πρακτικές επιπτώσεις είναι αρκετά σημαντικές. Ανέφερε ότι αν οι υπηρεσίες υγείας μπορούσαν να ενσωματώσουν τον έλεγχο της προσωπικότητας στις τακτικές αξιολογήσεις, αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει στον εντοπισμό ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο, επειδή τα πρότυπα συμπεριφοράς τους υποδηλώνουν δυσκολίες στη διαχείριση της μακροπρόθεσμης υγείας τους.

«Ένα άτομο που δεν θεωρεί τον εαυτό του «οργανωμένο» μπορεί να δυσκολεύεται να ακολουθήσει τη φαρμακευτική αγωγή», είπε. «Κάποιος που δεν αισθάνεται «ενεργός» μπορεί να χρειαστεί περισσότερη υποστήριξη για να κινητοποιηθεί».

Economy
Ενεργειακό κόστος: Το μεγάλο εμπόδιο στην ανταγωνιστικότητας  

Ενεργειακό κόστος: Το μεγάλο εμπόδιο στην ανταγωνιστικότητας  

Vita.gr
Ευεξία: 4 διαχρονικά tips του Χάρβαρντ, για τώρα και για πάντα

Ευεξία: 4 διαχρονικά tips του Χάρβαρντ, για τώρα και για πάντα

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Προς νέο γύρο εξαγορών εντός και εκτός συνόρων

Ελληνικές τράπεζες: Προς νέο γύρο εξαγορών εντός και εκτός συνόρων

inWellness
inTown
Απολιθωμένο κρανίο στην Κίνα ίσως ξαναγράφει την εξελικτική ιστορία του ανθρώπου
Ανατροπή 26.09.25

Πότε εμφανίστηκε ο σύγχρονος άνθρωπος; Απολιθωμένο κρανίο στην Κίνα ίσως ξαναγράφει την εξελικτική μας ιστορία

Κρανίο ηλικίας ενός εκατομμυρίου ετών υποδεικνύει ότι η εξελικτική γραμμή του Homo sapiens πηγαινει πολύ πιο πίσω στο παρελθόν από ό,τι πιστεύαμε.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
«Εξυπνος» επίδεσμος ταχείας δράσεως με τη χείρα βοηθείας της ΑΙ
Αυτοκόλλητη ΑΙ 26.09.25

Τσιρότο τεχνητής νοημοσύνης υπόσχεται ταχύτερη επούλωση τραυμάτων

Η φορετή συσκευή a-Heal συνδυάζει την Τεχνητή Νοημοσύνη, την απεικόνιση και τη βιοηλεκτρονική και επιτυγχάνει επούλωση των τραυμάτων 25% ταχύτερα από ό,τι ένας συμβατικός επίδεσμος.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Λύθηκε το μυστήριο των χιλιάδων σεισμών στη Σαντορίνη – Η άγνωστη σύνδεση με άλλο ηφαίστειο
Μάγμα από τα βάθη 25.09.25

Λύθηκε το μυστήριο των χιλιάδων σεισμών στη Σαντορίνη – Η άγνωστη σύνδεση με άλλο ηφαίστειο

Οι δονήσεις προήλθαν από την άνοδο μιας μεγάλης ποσότητας μάγματος κάτω από τον βυθό. Το ηφαίστειο της Σαντορίνης αποκαλύπτεται ότι επικοινωνεί με το υποθαλάσσιο ηφαίστειο του Κολούμπου.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Μια ανάσα ίσως είναι αρκετή για τη διάγνωση του διαβήτη
Αισθητήρας από γραφένιο 23.09.25

Μια ανάσα ίσως είναι αρκετή για τη διάγνωση του διαβήτη

Ερευνητές στις ΗΠΑ ανέπτυξαν έναν καινοτόμο αισθητήρα ο οποίος διαγιγνώσκει τον διαβήτη μετρώντας τα επίπεδα ακετόνης στην αναπνοή μέσα σε λίγα λεπτά με φθηνό και μη επεμβατικό τρόπο

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Βλαστοκύτταρα ανέστρεψαν τις βλάβες του εγκεφαλικού επεισοδίου σε ποντίκια
Αναστροφή βλαβών 19.09.25

Πείραμα με βλαστοκύτταρα ανοίγει τον δρόμο για αντιμετώπιση του εγκεφαλικού

Ερευνητές του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης μεταμόσχευσαν νευρικά βλαστικά κύτταρα σε ποντίκια και επέτυχαν αναγέννηση των κατεστραμμένων νευρώνων και αποκατάσταση της κινητικότητάς τους.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Η εταιρεία που παρήγγειλε…. ήλιο από τη Σελήνη
Είναι αλήθεια 18.09.25

Η εταιρεία που παρήγγειλε…. ήλιο από τη Σελήνη

Δεν έχουμε κάνει ακόμη εξόρυξη στη Σελήνη, αλλά οι εταιρείες αγοράζουν ήδη τους πόρους της. Το ήλιο είναι ένας από αυτούς, γιατί χρειάζεται για τους υπερυπολογιστές.

Σύνταξη
To θαυματουργό CRISPR υπόσχεται ριζική θεραπεία του νεανικού διαβήτη
Κυτταρική θεραπεία 16.09.25

To θαυματουργό CRISPR υπόσχεται ριζική θεραπεία του νεανικού διαβήτη

Το εργαλείο γενετικής μηχανικής επέτρεψε την τροποποίηση κυττάρων του παγκρέατος, τα οποία μεταμοσχεύθηκαν σε ασθενή με διαβήτη τύπου 1 και παρήγαγαν ινσουλίνη.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Από την κλιματική κατάρρευση έως το τέλος του ΝΑΤΟ: Τέσσερα σενάρια για τον κόσμο έως το 2045
«Έκθεση για το Μέλλον» 27.09.25

Από την κλιματική κατάρρευση έως το τέλος του ΝΑΤΟ: Τέσσερα σενάρια για τον κόσμο έως το 2045

Η «Έκθεση για το Μέλλον» παρουσιάζει τέσσερα σενάρια έως το 2045 - Από έναν κόσμο κυριαρχούμενο από τεχνολογικούς κολοσσούς έως έναν όπου οι παλιές συμμαχίες έχουν καταρρεύσει και οι συγκρούσεις γίνονται η νέα κανονικότητα

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
ΣΥΡΙΖΑ: Οι δηλώσεις Σαλμά δείχνουν ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι γαλάζιο με την υπογραφή του πρωθυπουργού
Αιχμηρή ανακοίνωση 27.09.25

ΣΥΡΙΖΑ: Οι δηλώσεις Σαλμά δείχνουν ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι γαλάζιο με την υπογραφή του πρωθυπουργού

«Κάθε μέρα που περνάει, η κυβέρνηση Μητσοτάκη βυθίζει όλο και πιο πολύ τη χώρα στα σκάνδαλα και καταρρακώνει κάθε έννοια κράτους δικαίου και δημοκρατίας», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Ισπανικά ΜΜΕ: «Δύσκολος ο αποκλεισμός των μπασκετικών ομάδων του Ισραήλ»
Euroleague 27.09.25

Ισπανικά ΜΜΕ: «Δύσκολος ο αποκλεισμός των μπασκετικών ομάδων του Ισραήλ»

Οι πιέσεις για τον αποκλεισμό των ποδοσφαιρικών ομάδων του Ισραήλ είναι μεγάλες, ωστόσο ισπανικό δημοσίευμα καταγράφει την δύσκολη πραγματικότητα για να συμβεί κάτι τέτοιο, τουλάχιστον στο μπάσκετ...

Σύνταξη
Viral διπλοπενιές: Αρκούδα απολαμβάνει το ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας – Όσα είπε ο Λαρισαίος Δημήτρης Κατσιούρας
Viral 27.09.25

Viral διπλοπενιές: Αρκούδα απολαμβάνει το ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας – Όσα είπε ο Λαρισαίος Δημήτρης Κατσιούρας

Ο Δημήτρης Κατσιούρας επιστρέφει ξανά στο διαδίκτυο με νέο βίντεο και τον πιο φανατικό θαυμαστή του μπουζουκιού του, τον Τομ, τη φιλόμουση αρκούδα

Σύνταξη
Ρωσία: Ισχυρίζεται ότι κατέλαβε τρία χωριά στην Ουκρανία – Ανταλλάσσουν επιθέσεις με drones Μόσχα και Κίεβο
Μαίνεται ο πόλεμος 27.09.25

Η Ρωσία ισχυρίζεται ότι κατέλαβε τρία χωριά στην Ουκρανία - Ανταλλάσσουν επιθέσεις με drones Μόσχα και Κίεβο

Η Ρωσία έχει καταλάβει περίπου το 0,8% της συνολικής επιφάνειας της Ουκρανίας από τις αρχές του έτους, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Μόσχας

Σύνταξη
Ρόδος: Εργαζόμενος έπεσε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης από προϊστάμενό του – Τι καταγγέλλει
Ρόδος 27.09.25

Εργαζόμενος έπεσε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης από προϊστάμενό του - Τι καταγγέλλει

Ο εργαζόμενος προχώρησε σε επίσημη καταγγελία στην Επιθεώρηση Εργασίας, περιγράφοντας πώς το περιστατικό τον κατέβαλε ψυχολογικά και τον ταπείνωσε στον χώρο εργασίας του

Σύνταξη
Κάμερες: Ψηφιακό «μάτι» της Τροχαίας σε 100 σημεία της Αττικής – Πού θα βρίσκονται οι 388 συσκευές
Ελλάδα 27.09.25

Ψηφιακό «μάτι» της Τροχαίας σε 100 σημεία της Αττικής - Πού θα βρίσκονται οι 388 «έξυπνες» κάμερες

Η Περιφέρεια Αττικής δίνει έμφαση στην επιτήρηση επικίνδυνων σημείων, όπως στη Συγγρού και στην Ποσειδώνος, τα οποία έχει υποδείξει η Τροχαία για να τοποθετηθούν οι κάμερες

Σύνταξη
Λετονία: Στη Ρίγα οι αρχηγοί του στρατού κρατών μελών του ΝΑΤΟ για τις πρόσφατες παραβιάσεις από drones
Στη Ρίγα 27.09.25

Στη Λετονία συναντώνται οι αρχηγοί του στρατού κρατών μελών του ΝΑΤΟ για τις πρόσφατες παραβιάσεις από drones

«Κλιμακωτά ριψοκίνδυνες ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο ζωές - Η Ρωσία φέρει την πλήρη ευθύνη για αυτές τις ενέργειες», τόνισε ο ναύαρχος Τζουζέπε Κάβο Ντραγκόνε για τις παραβιάσεις από drones

Σύνταξη
LIVE: Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Premier League 27.09.25

LIVE: Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την αναμέτρηση Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, για την 6η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Σάλος στην τέχνη: Η τεχνητή νοημοσύνη διαψεύδει εμπειρογνώμονες για τον Λαουτίστα του Καραβάτζιο – «Αυθεντικός»
Σκάνδαλο 27.09.25

Σάλος στην τέχνη: Η τεχνητή νοημοσύνη διαψεύδει εμπειρογνώμονες για τον Λαουτίστα του Καραβάτζιο – «Αυθεντικός»

Επιστημονική ανάλυση που βασίστηκε σε Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) έρχεται να ανατρέψει τα δεδομένα στον κόσμο των Παλαιών Δασκάλων, αποδίδοντας στον θρυλικό Καραβάτζιο (Michelangelo Merisi da Caravaggio) έναν πίνακα που μέχρι σήμερα όλοι θεωρούσαν αντίγραφο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Επιχείρηση σύλληψης του λύκου στη Χαλκιδική – «Περισσότερες οι πιθανότητες για παγίδευση, παρά για θήρευση»
Νέος Μαρμαράς 27.09.25

Επιχείρηση σύλληψης του λύκου στη Χαλκιδική – Οι πιθανότητες παγίδευσης ή θήρευσης

Για τις προκλήσεις της επιχείρησης που είνια σε εξέλιξη μιλά στο in ο επικεφαλής της Ομάδας Αμεσης Επέμβασης για τον λύκο στην οργάνωση Καλλιστώ, Δρ.Βιολογίας, Γιώργος Ηλιόπουλος

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Times of Israel: Αυτό είναι το αμερικάνικο σχέδιο των 21 σημείων για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα
Δείτε αναλυτικά 27.09.25

Times of Israel: Αυτό είναι το αμερικάνικο σχέδιο των 21 σημείων για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα

Η πρόταση των ΗΠΑ για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα, ανάμεσα σε άλλα, αναφέρει ότι οι όμηροι θα απελευθερωθούν 48 ώρες μετά τη δημόσια αποδοχή της από το Ισραήλ

Σύνταξη
Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός: Στοπ από την Αστυνομία στους οπαδούς των «πρασίνων»
Ποδόσφαιρο 27.09.25

Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός: Στοπ από την Αστυνομία στους οπαδούς των «πρασίνων»

Μόνο μεμονωμένα θα μπορούν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού να πάνε στο γήπεδο του Παναιτωλικού για το κυριακάτικο ματς, αφού η Αστυνομία απαγόρευσε την οργανωμένη μετακίνησή τους.

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Σε αυξημένη ετοιμότητα 10 περιοχές – Συστάσεις προς τους πολίτες από την Πολιτική Προστασία
Προσοχή 27.09.25

Σε αυξημένη ετοιμότητα 10 περιοχές - Συστάσεις προς τους πολίτες από την Πολιτική Προστασία

Από το βράδυ του Σαββάτου έως το βράδυ της Κυριακής θα διαρκέσουν τα έντονα φαινόμενα - Τι πρέπει να κάνουν όσοι βρίσκονται στις περιοχές που πρόκειται να επηρεαστούν περισσότερο από την κακοκαιρία

Σύνταξη
Ιός Δυτικού Νείλου: Πρώτο κρούσμα στην Κρήτη – 60χρονος νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ
Ανησυχία 27.09.25

Πρώτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Κρήτη - 60χρονος νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ

Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κυρίως με το τσίμπημα μολυσμένων κουνουπιών - Aτομα μεγαλύτερης ηλικίας, άτομα με ανοσοκαταστολή και άτομα με χρόνια υποκείμενα νοσήματα κινδυνεύουν περισσότερο

Σύνταξη
Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

