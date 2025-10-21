Oικογενειακές επιχειρήσεις: Μία στις τέσσερις αναζητά εξωτερικές επενδύσεις

Ακριβώς τη στιγμή που τρισεκατομμύρια δολάρια πλούτου μετακινούνται από τη μία γενιά στην επόμενη, οι οικογένειες με τις δικές τους επιχειρήσεις βρίσκονται εν μέσω σημαντικών μεταβολών στο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Αλλά η επόμενη γενιά δεν μπαίνει πάντα στη θέση των γονιών της, οπως αναφέρει σε άρθρο του το αμερικανικό οικονομικό περιοδικό Barrons.

Μια μελέτη της Deloitte Private που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα διαπιστώνει ότι το 26% των οικογενειακών επιχειρήσεων παγκοσμίως τα επόμενα τρία έως πέντε χρόνια αναζητούν εξωτερικές επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων και από εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων. Ένα άλλο 19% θέλει να αυξήσει την ιδιοκτησία μη μελών της οικογένειας στις επιχειρήσεις του, ενώ το 12% σκοπεύει να εισαχθεί στο χρηματιστήριο και μόνο το 3% επιδιώκει να πουλήσει.

Το μέλλον αυτών των επιχειρήσεων χρήζει παρακολούθησης. Μεταξύ των εταιρειών παγκοσμίως με ετήσια έσοδα τουλάχιστον 100 εκατομμυρίων δολαρίων, το 22% —ή περισσότερες από 18.000— ανήκουν σε οικογένειες, σύμφωνα με την έκθεση με τίτλο «Ορισμός του Τοπίου των Οικογενειακών Επιχειρήσεων». Η Deloitte Private είναι μια μονάδα της πολυεθνικής λογιστικής και συμβουλευτικής εταιρείας που εξυπηρετεί ιδιωτικές εταιρείες.

Η έρευνα περιελάμβανε μια εαρινή δημοσκόπηση με τη συμμετοχή 1.587 επιχειρήσεων με έσοδα τουλάχιστον 100 εκατομμυρίων δολαρίων, στην οποία οι οικογένειες έλεγχαν το 51% ή περισσότερο της εταιρείας. Ανέλυσε επίσης περισσότερες από 200.000 εταιρείες αυτού του μεγέθους, συμπεριλαμβανομένων οικογενειακών και μη οικογενειακών επιχειρήσεων, για να διαμορφώσει δεδομένα μεγέθους αγοράς. Και οι ερευνητές διεξήγαγαν εις βάθος συνεντεύξεις με ανώτερα στελέχη οικογενειακών επιχειρήσεων, πολλά από τα οποία ηγούνται επιχειρήσεων πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων με ιστορία περίπου 100 ετών ή και περισσότερο.

Πλούτος και επόμενες γενιές

Όπως σημειώνει η μελέτη, σχεδόν τα τρία τέταρτα των οικογενειακών επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα παγκοσμίως βρίσκονται στην πρώτη (27%) ή δεύτερη (45%) γενιά οικογενειακής ηγεσίας. Πρόκειται για μια κρίσιμη καμπή αν λάβουμε υπόψη τη γνωστή μελέτη του 1987 του ομότιμου καθηγητή του Northwestern, John L. Ward, η οποία διαπίστωσε ότι μόνο μία στις 10 οικογένειες διατηρεί τον πλούτο της μέχρι την τρίτη γενιά, αναφέρει η έκθεση.

Μεταξύ των ευρημάτων της Deloitte είναι και το στοιχείο ότι το 83% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα είναι κατά 70% ή περισσότερο οικογενειακές, πράγμα που σημαίνει ότι αυτές οι οικογένειες έχουν αυστηρό έλεγχο στις επιχειρήσεις τους. Ωστόσο, οι ιδιοκτήτες αυτών των επιχειρήσεων γερνούν —κατά μέσο όρο, στα τέλη της δεκαετίας των 60— και σκοπεύουν να αποχωρήσουν, λέει η Rebecca Gooch, επικεφαλής παγκόσμιας ανάλυσης της Deloitte Private.

«Μερικοί από αυτούς σκέφτονται, “φανταστικό, μπορώ να μεταβιβάσω την οικογενειακή επιχείρηση στην επόμενη γενιά, αυτό θα γίνει απρόσκοπτα”—αλλά δεν βρίσκονται όλοι σε αυτή τη θέση», λέει ο Gooch.

«Μερικές φορές υπάρχουν προκλήσεις. Μπορεί η επόμενη γενιά να μην ενδιαφέρεται ιδιαίτερα να ακολουθήσει αυτή την κατεύθυνση ή να μην είναι διαθέτει επαρκή προσόντα για να αναλάβει τα ηνία», λέει. «Αυτό δημιουργεί ένα είδος αναταραχής τόσο στην ιδιοκτησία όσο και στην ηγεσία των οικογενειακών επιχειρήσεων παγκοσμίως».

Η διαδοχή

Οι αναταραχές που λαμβάνουν χώρα σε αυτό το πλαίσιο της μεγάλης μεταφοράς πλούτου αντικατοπτρίζουν δύο ζητήματα που μπορούν να προκύψουν από τη διαδοχή. Πρώτον, ποιος θα ηγηθεί της επιχείρησης στο μέλλον. Αυτό είναι ιδιαίτερα δύσκολο να καταλάβουμε πότε η τρέχουσα γενιά δεν είναι έτοιμη να παραιτηθεί από τον έλεγχο, λέει ο Gooch.

Δεύτερον, η ζήτηση της τρέχουσας γενιάς για ρευστότητα. Αυτό συμβαίνει είτε επειδή όσοι διευθύνουν την επιχείρηση θέλουν να συνταξιοδοτηθούν, να ξεκινήσουν ένα οικογενειακό γραφείο ή να δώσουν χρήματα σε φιλανθρωπικούς σκοπούς, λέει. Μπορεί επίσης να θέλουν να εξαγοράσουν περισσότερους παθητικούς μετόχους.

«Οι οργανισμοί βρίσκονται σε ποικίλες καταστάσεις ως προς την προθυμία τους να συμμετάσχουν σε αυτή τη συζήτηση [για τη διαδοχή] και είτε να παραδεχτούν τη σημασία της είτε να την αναδείξουν εντός του οργανισμού τους», λέει η Laura Pearson, επικεφαλής Οικογενειακών Επιχειρήσεων στις ΗΠΑ στην Deloitte Private.

Σε ένα από τα πολλά αποσπάσματα της έκθεσης, ο Steve Long, πρόεδρος της Long and McQuade, μιας εταιρείας λιανικής πώλησης μουσικών οργάνων με περισσότερα από 100 καταστήματα σε όλο τον Καναδά, και δεύτερης γενιάς οικογενειακός διευθυντής, περιέγραψε τον σχεδιασμό διαδοχής ως κάτι που γίνεται όλο και πιο περίπλοκο καθώς η επιχείρησή τους έχει αναπτυχθεί.

«Η διαχείριση μιας εταιρείας με 2.100 υπαλλήλους απαιτεί ειδικές δεξιότητες που δεν διαθέτουν όλοι», ανέφερε ο Long στην έκθεση. «Η επιλογή ενός μέλους της οικογένειας χωρίς τις κατάλληλες δεξιότητες δεν θα ήταν δίκαιη για κανέναν. Διερευνούμε επιλογές για τη συνταξιοδότηση της τρέχουσας γενιάς για να διασφαλίσουμε ότι το μέλλον της εταιρείας είναι ασφαλές. Είναι πιο σημαντικό οι εργαζόμενοι που έχουν χτίσει αυτήν την επιχείρηση να μπορούν να συνεχίσουν να ευδοκιμούν από τις οικονομικές ανησυχίες για την ομάδα ιδιοκτησίας».

Εξωτερικοί επενδυτές

Όπως δείχνει αυτό το παράδειγμα, υπάρχουν πολλές επιλογές για τις οικογένειες στο στάδιο της διαδοχής. Στη Βόρεια Αμερική, όπου υπάρχουν 5.152 οικογενειακές επιχειρήσεις με έσοδα τουλάχιστον 100 εκατομμυρίων δολαρίων, το 22% των οικογενειών σχεδιάζει να προσελκύσει εξωτερικούς επενδυτές τα επόμενα τρία έως πέντε χρόνια, ενώ το 17% θα ενισχύσει την ιδιοκτησία μη μελών της οικογένειας. Όπως συμβαίνει παγκοσμίως, το 12% σχεδιάζει να εισαχθεί στο χρηματιστήριο και το 3% σχεδιάζει να πουλήσει.

Όσοι αναζητούν εξωτερικές επενδύσεις, ωστόσο, δεν παραδίδουν απαραίτητα τα κλειδιά των επιχειρήσεών τους. Η Pearson συνεργάζεται με μια επιχείρηση που εξασφάλισε χρηματοδότηση από ιδιωτικά κεφάλαια για τη χρηματοδότηση εξαγορών που επέτρεψαν στην εταιρεία να επεκταθεί γεωγραφικά και σε διαφορετικά τμήματα του κλάδου της. Ωστόσο, αυτός ο πελάτης έχει διατηρήσει την πλειοψηφική οικογενειακή ιδιοκτησία στην επιχείρηση.

«Υπάρχει ένα άνοιγμα σε εξωτερικές επενδύσεις, αλλά αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι στις περισσότερες περιπτώσεις, οι ίδιοι οι οργανισμοί εξακολουθούν να ανήκουν κατά πλειοψηφία σε οικογενειακές επιχειρήσεις και προορίζονται να είναι οικογενειακές — απλώς αναζητούν μια μικρή ώθηση», λέει η Pearson. Γι’ αυτό το λόγο η έρευνα δείχνει ότι μόνο το 3% των οικογενειακών επιχειρήσεων σχεδιάζουν μια πλήρη πώληση, καταλήγει το στέλεχος της Deloiite Private.

