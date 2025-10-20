newspaper
Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης φοβάται την κοινωνία και θέλει να απαγορεύσει κινητοποιήσεις – Πρέπει να φύγει
Πολιτική Γραμματεία 20 Οκτωβρίου 2025 | 19:21

Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης φοβάται την κοινωνία και θέλει να απαγορεύσει κινητοποιήσεις – Πρέπει να φύγει

Βολές στον πρωθυπουργό από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλο, κατά την περιοδεία του στη Δράμα - «Δυστυχώς για τον κ. Μητσοτάκη, οι ακρίτες είναι μόνο υποκριτικές φωτογραφίες στους φράχτες», είπε

Σύνταξη
A
A
Περιοδεία στη Δράμα πραγματοποιεί σήμερα, Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, στο πλαίσιο του προγράμματος εξορμήσεων που αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή.

Νωρίτερα ο κ. Φάμελλος βρέθηκε στο Εργατικό Κέντρο της πόλης όπου σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στα επιμέρους θέματα που αντιμετωπίζει η Δράμα «από τις οδικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις, δηλαδή την απομόνωση της Δράμας, από τα θέματα Υγείας και Παιδείας, δηλαδή την πρόσβαση των πολιτών στα δημόσια αγαθά μέχρι τις συνθήκες εργασίας, την ασφάλεια εργασίας, το μέλλον και την προοπτική του κτηνοτροφικού τομέα», κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι «εξαπάτησε τη Δράμα και τους πολίτες της το 2019».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «όχι απλά δεν βοήθησε τον τόπο, αλλά σταμάτησε και το τρένο, έξι χρόνια οι πολίτες της Δράμας περιμένουν να προοδεύσει το έργο της σύνδεσης με την Εγνατία και αυτό καθυστερεί. Ούτε οδικές, ούτε σιδηροδρομικές συνδέσεις», είπε, διερωτώμενος «πώς μπορεί λοιπόν να εξυπηρετηθεί η τοπική εργασία, το τοπικό προϊόν, η επιχειρηματικότητα, ο πρωτογενής τομέας, ο δευτερογενής τομέας, από τα κρασιά μέχρι τα μάρμαρα, από τα δασικά προϊόντα μέχρι τον πρωτογενή τομέα, ώστε να ζήσει αξιοπρεπώς μια οικογένεια εδώ στη Δράμα;». Σχολίασε ότι «δυστυχώς για τον κ. Μητσοτάκη, οι ακρίτες είναι μόνο υποκριτικές φωτογραφίες στους φράχτες».

Αναφερόμενος στην πρώτη επίσκεψή του σήμερα στο Νοσοκομείο της Δράμας, υπογράμμισε τα μεγάλα προβλήματα και τις ελλείψεις του νοσοκομείου, διαμηνύοντας στον υπουργό Υγείας ότι «με καλλωπισμένους κτιριακούς χώρους, που είναι απαραίτητοι, δεν λύνεται το πρόβλημα αν δεν έχεις μέσα γιατρούς».

Τόνισε ότι «πρέπει να υπάρξει άμεσα διπλασιασμός των αμοιβών των γιατρών, βαρέα – ανθυγιεινά σε όλους τους υγειονομικούς μαζί με τους διασώστες και μια γενναία αύξηση του προϋπολογισμού της Υγείας. Δεν μπορεί να έχουμε υστέρηση σε σχέση με τον μέσο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό της Υγείας και της Παιδείας και να περιμένουμε να έχουμε σοβαρή Υγεία και Παιδεία με αυτά που κάνει αυτή η κυβέρνηση».

Όσον αφορά το πρόβλημα της «ερήμωσης της υπαίθρου», είπε πως συνδέεται με το δημογραφικό αλλά και με τα προβλήματα προσβάσεων και με τα προβλήματα Υγείας και Παιδείας, δηλαδή των βασικών αγαθών, όπως και με το πολύ μεγάλο ζήτημα με τον πρωτογενή τομέα.

«Οι ”γαλάζιες ακρίδες” φάγανε ένα δισ. ευρώ με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ»

«Υπάρχει μια ναρκοθέτηση όλου του γεωργικού, κτηνοτροφικού τομέα αλλά και γενικότερα του τομέα της πρωτογενούς παραγωγής, που ξεκινάει από το υψηλό κόστος παραγωγής, την έλλειψη εργατικών χεριών, την αδυναμία χρηματοδότησης και σχεδιασμού της οικονομίας της αγροτικής παραγωγής», είπε, προσθέτοντας ότι «συνδέεται επίσης με το τεράστιο ”γαλάζιο” σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου οι ”γαλάζιες ακρίδες” φάγανε ένα δισ. ευρώ, που ήταν για τους τίμιους αγρότες και αγρότισσες και της Δράμας».

Συνεχίζοντας, αναφέρθηκε στην «επίθεση στα δικαιώματα των εργαζομένων σε όλα τα επίπεδα από την κυβέρνηση Μητσοτάκη», σημειώνοντας ότι οι εργαζόμενοι του Εργατικού Κέντρου Δράμας, τον ενημέρωσαν «για τα εξοντωτικά ωράρια και για το πως ο εργαζόμενος δεν μπορεί να αντισταθεί στις εργοδοτικές πλέον πιέσεις για 13ωρο», αλλά και «για το πως δεν πληρώνονται ρεπό, υπερωρίες, το πως εδώ στη Δράμα είχαμε περιστατικό όπου εργοδότης πήγε στο ATM για να πάρει το δώρο Χριστουγέννων από εργαζόμενο πίσω».

Προσέθεσε, δε, ότι ενημερώθηκε θεσμικά για το πρόβλημα της «νεομετανάστευσης», γιατί «δεν υπάρχει μέλλον με αυτούς τους μισθούς, για τους νέους και τις νέες της περιοχής, και έχουμε ένα νέο κύμα μετανάστευσης το 2025 στην Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη».

«Η Ανατολική Μακεδονία-Θράκη είναι η ένατη από το τέλος περιφέρεια της Ευρώπης στις 237, βάσει του μέσου μισθού σε όρους αγοραστικής δύναμης. Αυτό ζει τελικά ο πολίτης στην Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη, στη Δράμα. Γι’ αυτό δεν μπορεί να μείνει στη Δράμα και στο νομό ο πολίτης», είπε, τονίζοντας πως «το καθεστώς Μητσοτάκη έχει βάλει όλη την Ελλάδα σε ένα πλαίσιο λειτουργιών που έχουν μόνο εξάρτηση και διαφθορά».

Τέλος, ο κ. Φάμελλος επισήμανε ότι «είναι το πρώτο που πρέπει να αποτινάξουμε και γι’ αυτό πλέον, αυτό που επείγει είναι μια μεγάλη συνεργασία και των προοδευτικών αλλά και των δημοκρατικών δυνάμεων».

Όσα είπε ο Σωκράτης Φάμελλος:

YouTube thumbnail

Φουρτούνα στο Μαξίμου πριν την «Ιθάκη» του Τσίπρα – Τώρα το «μαξιλάρι» μας έσωσε στην πανδημία
Πολιτική Γραμματεία 20.10.25

Φουρτούνα στο Μαξίμου πριν την «Ιθάκη» του Τσίπρα – Τώρα το «μαξιλάρι» μας έσωσε στην πανδημία

Η κυβέρνηση άθελά της παραδέχτηκε ότι η ΝΔ το καλοκαίρι του 2015 έβαλε πλάτη για μια συμφωνία που τελικά αποδείχθηκε επωφελής για τη χώρα. Το «μαξιλάρι» του Τσίπρα ήταν τελικά το εισιτήριο για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Τσουκαλάς για στεγαστικό: Η κυβέρνηση παραμένει θεατής μπροστά σε ένα τεράστιο κοινωνικό ζήτημα
ΠΑΣΟΚ 20.10.25

Τσουκαλάς για στεγαστικό: Η κυβέρνηση παραμένει θεατής μπροστά σε ένα τεράστιο κοινωνικό ζήτημα

«Η απόκτηση αξιοπρεπούς και προσιτής κατοικίας έχει γίνει όνειρο θερινής νυκτός για την πλειοψηφία των Ελληνίδων και των Ελλήνων», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
ΚΚΕ: «Δεν συμμεριζόμαστε τις προσδοκίες που καλλιεργούνται σε σχέση με την εκλογή Ερχουρμάν στο ψευδοκράτος»
Πολιτική Γραμματεία 20.10.25

ΚΚΕ: «Δεν συμμεριζόμαστε τις προσδοκίες που καλλιεργούνται σε σχέση με την εκλογή Ερχουρμάν στο ψευδοκράτος»

«Παρόμοιες προσδοκίες διαψεύστηκαν πολλές φορές την προηγούμενη περίοδο και η κατοχή διαιωνίζεται για 51 χρόνια», αναφέρει σε ανακοίνωση του το ΚΚΕ

Σύνταξη
Καρφί Γεωργιάδη στον Δένδια: Ρωτήστε τον υπ. Άμυνας τι θα κάνει με τα ονόματα μπροστά στον Αγνωστο Στρατιώτη
Πολιτική Γραμματεία 20.10.25

Καρφιά Γεωργιάδη για Άγνωστο Στρατιώτη

Λάδι στην εσωκομματική φωτιά ρίχνει ο Άδωνις Γεωργιάδης. «Ρωτήστε από αύριο τον κ. Δένδια» για το αν θα σβηστούν ή όχι τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη,

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Τα «απόνερα» του Άμστερνταμ και η παρουσία Ανδρουλάκη
Πολιτική Γραμματεία 20.10.25

ΠΑΣΟΚ: Τα «απόνερα» του Άμστερνταμ και η παρουσία Ανδρουλάκη

Η παρέμβαση του Νίκου Ανδρουλάκη για τα ελληνοτουρκικά κατά το συνέδριο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στο Άμστερνταμ και η συνάντηση του με τον Αντόνιο Κόστα. Πώς η «ατζέντα» του ΠΑΣΟΚ για στεγαστικό, κράτος δικαίου και οικονομία μπήκε στην ατζέντα των ευρωπαίων σοσιαλιστών.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ζαχαριάδης: Η κυβέρνηση εξελίσσεται σε πληγή για την Δημοκρατία – Με τον Α. Τσίπρα έχουμε το ίδιο σπίτι ιδεών και αξιών
Πολιτική Γραμματεία 20.10.25

Ζαχαριάδης: Η κυβέρνηση εξελίσσεται σε πληγή για την Δημοκρατία – Με τον Α. Τσίπρα έχουμε το ίδιο σπίτι ιδεών και αξιών

«Η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα είναι μια τομή [...] δημιουργεί νέα δεδομένα που επηρεάζουν το πολιτικό σύστημα της χώρας συνολικά» ανέφερε ο κ. Ζαχαριάδης - Χαρακτήρισε την κυβέρνηση Μητσοτάκη «επικίνδυνη, γι’ αυτό και πρέπει να φύγει όσο πιο γρήγορα γίνεται»

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Στο έλεος της ανικανότητας της κυβέρνησης αγρότες, κτηνοτρόφοι – Το φιάσκο με τις πληρωμές συνεχίζεται
Πολιτική Γραμματεία 20.10.25

Πυρά ΣΥΡΙΖΑ κατά κυβέρνησης με φόντο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - «Το φιάσκο με τις αγροτικές πληρωμές συνεχίζεται»

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη που είχε μετατρέψει τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε μηχανισμό παραγωγής σκανδάλων [...]σήμερα, με πρόσχημα τους ελέγχους και τον φόβο των «καταλογισμών», τιμωρεί τους αγρότες για τα δικά της λάθη και τη δική της μνημειώδη κακοδιαχείριση», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Συνεχίζεται η σύγκρουση κυβέρνησης – αντιπολίτευσης για τον Άγνωστο Στρατιώτη
Πολιτική Γραμματεία 20.10.25

Συνεχίζεται η σύγκρουση κυβέρνησης – αντιπολίτευσης για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Η κυβέρνηση χωρίς να ακούει την κοινωνία, επιμένει στην απόφασή της για τον Άγνωστο Στρατιώτη υιοθετώντας το αφήγημα περί σεβασμού του χώρου - Η αντιπολίτευση, την κατηγορεί για αποπροσανατολισμό και διχαστική επικοινωνιακή «διαχείριση της ήττας της», στο θέμα των Τεμπών

Σύνταξη
Γεραπετρίτης: Παρούσα η Ελλάδα στο ουκρανικό και την ανοικοδόμηση της Γάζας – Τι είπε για τη συνάντησή του με Φιντάν
Συμβούλιο ΥΠΕΞ της ΕΕ 20.10.25

Γεραπετρίτης: Παρούσα η Ελλάδα στο ουκρανικό και την ανοικοδόμηση της Γάζας – Τι είπε για τη συνάντησή του με Φιντάν

«Είναι η εποχή των συνθέσεων. Είναι η εποχή να δούμε το μέλλον με όραμα. Οι διχόνοιες μόνο καταστροφικά αποτελέσματα μπορούν να έχουν», είπε ο κ. Γεραπετρίτης από το Λουξεμβούργο, όπου θα συναντηθεί με τον τούρκο ομόλογό του

Σύνταξη
Τσίπρας: Θετική εξέλιξη το αποτέλεσμα των εκλογών στα κατεχόμενα – Δημιουργεί προσδοκίες για επανεκκίνηση των συνομιλιών
Πολιτική Γραμματεία 20.10.25

Τσίπρας: Θετική εξέλιξη το αποτέλεσμα των εκλογών στα κατεχόμενα – Δημιουργεί προσδοκίες για επανεκκίνηση των συνομιλιών

«Οι προοδευτικές δυνάμεις αξίζει να αγωνιστούμε για μία δίκαιη και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό» αναφέρει μεταξύ άλλων σε δήλωσή του ο Αλέξης Τσίπρας

Σύνταξη
Ο Άγνωστος Στρατιώτης δεν πολέμησε ούτε για να σκοτώνονται στα Τέμπη παιδιά, ούτε για 13ωρη δουλειά και του ΟΠΕΚΕΠΕ τη λαμογιά
in Confidential 20.10.25

Ο Άγνωστος Στρατιώτης δεν πολέμησε ούτε για να σκοτώνονται στα Τέμπη παιδιά, ούτε για 13ωρη δουλειά και του ΟΠΕΚΕΠΕ τη λαμογιά

Μετεξεταστέος ο λαός δεν κατάλαβε ούτε τα μέτρα τα ευνοϊκά, ούτε πόσο καλή είναι η 13ωρη δουλειά και αν η Ιθάκη αργήσει να φανεί, να δεις που και η σιδερένια μπάλα στο πόδι θα του θα του κακοφανεί

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Αγχώνουν οι προδημοσιεύσεις της «Ιθάκης» – Στα τρία ο ΣΥΡΙΖΑ για το κόμμα Τσίπρα, νευρικότητα στην Αριστερά
Πολιτική Γραμματεία 20.10.25

Αγχώνουν οι προδημοσιεύσεις της «Ιθάκης» – Στα τρία ο ΣΥΡΙΖΑ για το κόμμα Τσίπρα, νευρικότητα στην Αριστερά

Θέμα χρόνου η δημοσίευση των πρώτων αποσπασμάτων του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού,, ξεκαθαρίσματα στην Αριστερά εν αναμονή του κόμματος Τσίπρα

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Η (άγνωστη) ιστορία του Αφανούς Στρατιώτη
Πολιτική 20.10.25

Η (άγνωστη) ιστορία του Αφανούς Στρατιώτη

Το κενοτάφιο της Πλατείας Συντάγματος που ανεγέρθηκε προκειμένου να θυμίζει και να τιμά τους χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες Ελληνες από τα πεδία των μαχών

Μιχάλης Γελασάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ίρβιν Γουέλς: Ο συγγραφέας του «Trainspotting» ανησυχεί ότι γινόμαστε σκλάβοι της τεχνολογίας
«Γίνεται όπλο» 20.10.25

Ίρβιν Γουέλς: Ο συγγραφέας του «Trainspotting» ανησυχεί ότι γινόμαστε σκλάβοι της τεχνολογίας

Ο Ίρβιν Γουέλς συμμετείχε σε ένα λονδρέζικο φεστιβάλ «το οποίο γιορτάζει τη δύναμη της γλώσσας και της τέχνης» και έδωσε μια ομιλία για τους κινδύνους που ενέχει το διαδίκτυο σε ότι αφορά τις κοινότητες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ραζνάτοβιτς: «Η νέα λίγκα δεν θα είναι για συλλόγους, αλλά θα λειτουργεί με βάση το μοντέλο της Formula 1»
Μπάσκετ 20.10.25

Ραζνάτοβιτς: «Η νέα λίγκα δεν θα είναι για συλλόγους, αλλά θα λειτουργεί με βάση το μοντέλο της Formula 1»

Ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς αναφέρθηκε στη νέα παγκόσμια λίγκα του μπάσκετ που ετοιμάζεται με την εμπλοκή και του ιδίου και η οποία θα έχει στοιχεία από το πρωτάθλημα της Formula 1.

Σύνταξη
Ο Τραμπ θα επισκεφθεί την Κίνα αρχές του 2026 – «Δεν θα εισβάλουν στην Ταϊβάν» οι Κινέζοι, λέει
«Με προσκάλεσαν» 20.10.25

Ο Τραμπ θα επισκεφθεί την Κίνα αρχές του 2026 – «Δεν θα εισβάλουν στην Ταϊβάν» οι Κινέζοι, λέει

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι σχεδιάζει να ταξιδέψει στην Κίνα. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι σχέσεις των δύο χωρών μπορούν να «πάνε πολύ καλά» τόσο σε σχέση με την Ταϊβάν όσο και στο εμπόριο.

Σύνταξη
«Αν νιώθεις γάτα, είσαι γάτα!»: Η σύζυγος του Σταλόνε έχει μια θεωρία γιατί υπάρχουν πολλά τρανς παιδιά σήμερα
Trash 20.10.25

«Αν νιώθεις γάτα, είσαι γάτα!»: Η σύζυγος του Σταλόνε έχει μια θεωρία γιατί υπάρχουν πολλά τρανς παιδιά σήμερα

Η Τζένιφερ Φλάβιν, σύζυγος του Σιλβέστερ Σταλόνε, πιστεύει ότι ξέρει τους λόγους πίσω από την «αύξηση των τρανς παιδιών στο Χόλιγουντ». Η θεωρία της εξοργίζει

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Βρετανικό Μουσείο: Σάλος για το «ροζ δείπνο»-δημοπρασία στην αίθουσα των Γλυπτών του Παρθενώνα
Κόσμος 20.10.25

Σάλος για το «ροζ δείπνο»-δημοπρασία του Βρετανικού Μουσείου στην αίθουσα των Γλυπτών του Παρθενώνα

Σφοδρές αντιδράσεις για το επίσημο δείπνο στην αίθουσα των Γλυπτών του Παρθενώνα, με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων. Το Βρετανικό Μουσείο ισχυρίζεται ότι η ασφάλεια των εκθεμάτων «είναι πάνω από όλα».

Σύνταξη
Μεσσηνία: Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο με την πρώτη δολοφονική επίθεση κατά του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ
Ελλάδα 20.10.25

Μεσσηνία: Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο με την πρώτη δολοφονική επίθεση κατά του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

Η επίθεση είχε γίνει στις 7 Σεπτεμβρίου σε χώρο πάρκινγκ με δράστη τον 22χρονο ο οποίος μετά τη διπλή δολοφονία στις 5 Οκτωβρίου εμφανίστηκε αυτοβούλως στις Αρχές υποστηρίζοντας ότι ήταν συνεργός στο έγκλημα

Σύνταξη
Τραμπ: Το Ισραήλ θα ξαναμπεί στη Γάζα μέσα σε δυο λεπτά αν ανάψω πράσινο φως
Μήνυμα στη Χαμάς 20.10.25

Τραμπ: Το Ισραήλ θα ξαναμπεί στη Γάζα μέσα σε δυο λεπτά αν ανάψω πράσινο φως

«Κάναμε συμφωνία με τη Χαμάς, ότι θα είναι πολύ καλοί, θα συμπεριφέρονται καλά, θα είναι καλά παιδιά. Αν δεν είναι, τότε μπορεί να τους εξοντώσουμε», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Πετρούνιας: «Είμαι χαρούμενος γιατί ο τελευταίος μήνας ήταν δύσκολος για εμένα»
Άλλα Αθλήματα 20.10.25

Πετρούνιας: «Είμαι χαρούμενος γιατί ο τελευταίος μήνας ήταν δύσκολος για εμένα»

«Όλα θα κριθούν στην προσγείωση για άλλη μια φορά!», τόνισε, μεταξύ άλλων, σε ανάρτησή του ο Λευτέρης Πετρούνιας ενόψει του τελικού στους κρίκους στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα γυμναστικής.

Σύνταξη
«Πώς μπόρεσες;» – Το παρασκήνιο της ημέρας του γάμου της Τζάκι Κένεντι με τον Αριστοτέλη Ωνάση
Κοινή γνώμη 20.10.25

«Πώς μπόρεσες;» - Το παρασκήνιο της ημέρας του γάμου της Τζάκι Κένεντι με τον Αριστοτέλη Ωνάση

Στις 20 Οκτωβρίου του 1968, η χήρα Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Τζάκι Κένεντι, άφησε άναυδο τον κόσμο όταν ξαναπαντρεύτηκε. Κι από «αγία» -σύμφωνα πάντα με τον Τύπο της εποχής- έγινε κάτι άλλο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η ομιλία του Ζίβκοβιτς πριν το παιχνίδι με την ΑΕΚ: «Ξέρω πως θα πεθάνουμε ο ένας για τον άλλον» (vid)
Ποδόσφαιρο 20.10.25

Η ομιλία του Ζίβκοβιτς πριν το παιχνίδι με την ΑΕΚ: «Ξέρω πως θα πεθάνουμε ο ένας για τον άλλον» (vid)

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ «ανέβασε» στα social media την ομιλία του αρχηγού της ομάδας, Αντρίγια Ζίβκοβιτς, πριν από το ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια που οδήγησε τους ασπρομαυρους σε σημαντική εκτός έδρας νίκη.

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Με την ίδια νοοτροπία κόντρα στη Μπαρτσελόνα – Η καλύτερη βερσιόν του εαυτού μας»
Ποδόσφαιρο 20.10.25

Μεντιλίμπαρ: «Με την ίδια νοοτροπία κόντρα στη Μπαρτσελόνα – Η καλύτερη βερσιόν του εαυτού μας»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τόνισε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του μεγάλου παιχνιδιού κόντρα στη Μπαρτσελόνα ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να αγωνιστεί με την ίδια νοοτροπία, βγάζοντας τον καλύτερό του εαυτό

Σύνταξη
Ουκρανία: Νέα σύνοδος των «προθύμων» την Παρασκευή στο Λονδίνο – Θα πάει και ο Ζελέσνκι
Διπλωματικές κινήσεις 20.10.25

Ουκρανία: Νέα σύνοδος των «προθύμων» την Παρασκευή στο Λονδίνο – Θα πάει και ο Ζελέσνκι

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο νέα σύνοδος της «Συμμαχίας των προθύμων» για τη στήριξη της Ουκρανίας. Θα παραστεί και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύνταξη
Η «μπάλα πήρε» και τον Σαλάχ
On Field 20.10.25

Η «μπάλα πήρε» και τον Σαλάχ

Χαμός στην Λίβερπουλ μετά την ήττα από την Γιουνάιτεντ στο Άνφιλντ και από την σκληρή κριτική δεν ξέφυγε ούτε ο Μοχάμεντ Σαλάχ…

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μεσσηνία: Η συνάντηση ανιψιού και 22χρονου πριν το έγκλημα – Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. η ανάλυση των τηλεφωνικών κλήσεων
Ελλάδα 20.10.25

Μεσσηνία: Η συνάντηση ανιψιού και 22χρονου πριν το έγκλημα – Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. η ανάλυση των τηλεφωνικών κλήσεων

Τα στοιχεία από την άρση του απορρήτου 7 τηλεφωνικών συνδέσεων ίσως ρίξουν φως στα σκοτεινά σημεία της υπόθεσης - Νέες αποκαλύψεις για τις σχέσεις 22χρονου και ανιψιού του 68χρονου

Σύνταξη
Η Klavdia έκανε «συντρίμμια» και την Times Square – H φήμη της έφτασε μέχρι τη Νέα Υόρκη
Music Stage 20.10.25

Η Klavdia έκανε «συντρίμμια» και την Times Square – H φήμη της έφτασε μέχρι τη Νέα Υόρκη

Η Klavdia επελέγη από το Spotify ως πρέσβειρα της Ελλάδας στην καμπάνια Equal με το τραγούδι «Συντρίμμια», το οποίο περιλαμβάνεται στο επιτυχημένο album «Αστερομάτα» που κυκλοφορεί από την Arcade Music και την Panik Records

Σύνταξη
Ο Γκλεν Πάουελ έπρεπε να πάρει την ευλογία του Στίβεν Κινγκ για να πρωταγωνιστήσει στο «Running Man»
Hit Man; 20.10.25

Ο Γκλεν Πάουελ έπρεπε να πάρει την ευλογία του Στίβεν Κινγκ για να πρωταγωνιστήσει στο «Running Man»

Στο «The Running Man», ο Γκλεν Πάουελ υποδύεται τον Μπεν, έναν εργάτη που στην προσπάθεια του να βοηθήσει την άρρωστη κόρη του αποφασίζει να συμμετάσχει σε ένα σόου για αιμοδιψείς τηλεθεατές.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Λούβρο: Κλειστό μέχρι νεωτέρας μετά τη ληστεία – Διαψεύδει ότι ζήτησε από ισραηλινή εταιρεία να κάνει έρευνα
Ιστορική κλοπή 20.10.25

Λούβρο: Κλειστό μέχρι νεωτέρας μετά τη ληστεία – Διαψεύδει ότι ζήτησε από ισραηλινή εταιρεία να κάνει έρευνα

Κλειστό τουλάχιστον για δύο ημέρες θα παραμείνει το Λούβρο, μετά την κινηματογραφική ληστεία κοσμημάτων. Σφοδρή κριτική για την πλημμελή ασφάλεια, ενώ αναπτύσσονται θεωρίες για τους δράστες.

Σύνταξη
