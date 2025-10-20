Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης φοβάται την κοινωνία και θέλει να απαγορεύσει κινητοποιήσεις – Πρέπει να φύγει

Περιοδεία στη Δράμα πραγματοποιεί σήμερα, Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, στο πλαίσιο του προγράμματος εξορμήσεων που αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή.

Νωρίτερα ο κ. Φάμελλος βρέθηκε στο Εργατικό Κέντρο της πόλης όπου σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στα επιμέρους θέματα που αντιμετωπίζει η Δράμα «από τις οδικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις, δηλαδή την απομόνωση της Δράμας, από τα θέματα Υγείας και Παιδείας, δηλαδή την πρόσβαση των πολιτών στα δημόσια αγαθά μέχρι τις συνθήκες εργασίας, την ασφάλεια εργασίας, το μέλλον και την προοπτική του κτηνοτροφικού τομέα», κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι «εξαπάτησε τη Δράμα και τους πολίτες της το 2019».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «όχι απλά δεν βοήθησε τον τόπο, αλλά σταμάτησε και το τρένο, έξι χρόνια οι πολίτες της Δράμας περιμένουν να προοδεύσει το έργο της σύνδεσης με την Εγνατία και αυτό καθυστερεί. Ούτε οδικές, ούτε σιδηροδρομικές συνδέσεις», είπε, διερωτώμενος «πώς μπορεί λοιπόν να εξυπηρετηθεί η τοπική εργασία, το τοπικό προϊόν, η επιχειρηματικότητα, ο πρωτογενής τομέας, ο δευτερογενής τομέας, από τα κρασιά μέχρι τα μάρμαρα, από τα δασικά προϊόντα μέχρι τον πρωτογενή τομέα, ώστε να ζήσει αξιοπρεπώς μια οικογένεια εδώ στη Δράμα;». Σχολίασε ότι «δυστυχώς για τον κ. Μητσοτάκη, οι ακρίτες είναι μόνο υποκριτικές φωτογραφίες στους φράχτες».

Αναφερόμενος στην πρώτη επίσκεψή του σήμερα στο Νοσοκομείο της Δράμας, υπογράμμισε τα μεγάλα προβλήματα και τις ελλείψεις του νοσοκομείου, διαμηνύοντας στον υπουργό Υγείας ότι «με καλλωπισμένους κτιριακούς χώρους, που είναι απαραίτητοι, δεν λύνεται το πρόβλημα αν δεν έχεις μέσα γιατρούς».

Τόνισε ότι «πρέπει να υπάρξει άμεσα διπλασιασμός των αμοιβών των γιατρών, βαρέα – ανθυγιεινά σε όλους τους υγειονομικούς μαζί με τους διασώστες και μια γενναία αύξηση του προϋπολογισμού της Υγείας. Δεν μπορεί να έχουμε υστέρηση σε σχέση με τον μέσο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό της Υγείας και της Παιδείας και να περιμένουμε να έχουμε σοβαρή Υγεία και Παιδεία με αυτά που κάνει αυτή η κυβέρνηση».

Όσον αφορά το πρόβλημα της «ερήμωσης της υπαίθρου», είπε πως συνδέεται με το δημογραφικό αλλά και με τα προβλήματα προσβάσεων και με τα προβλήματα Υγείας και Παιδείας, δηλαδή των βασικών αγαθών, όπως και με το πολύ μεγάλο ζήτημα με τον πρωτογενή τομέα.

«Οι ”γαλάζιες ακρίδες” φάγανε ένα δισ. ευρώ με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ»

«Υπάρχει μια ναρκοθέτηση όλου του γεωργικού, κτηνοτροφικού τομέα αλλά και γενικότερα του τομέα της πρωτογενούς παραγωγής, που ξεκινάει από το υψηλό κόστος παραγωγής, την έλλειψη εργατικών χεριών, την αδυναμία χρηματοδότησης και σχεδιασμού της οικονομίας της αγροτικής παραγωγής», είπε, προσθέτοντας ότι «συνδέεται επίσης με το τεράστιο ”γαλάζιο” σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου οι ”γαλάζιες ακρίδες” φάγανε ένα δισ. ευρώ, που ήταν για τους τίμιους αγρότες και αγρότισσες και της Δράμας».

Συνεχίζοντας, αναφέρθηκε στην «επίθεση στα δικαιώματα των εργαζομένων σε όλα τα επίπεδα από την κυβέρνηση Μητσοτάκη», σημειώνοντας ότι οι εργαζόμενοι του Εργατικού Κέντρου Δράμας, τον ενημέρωσαν «για τα εξοντωτικά ωράρια και για το πως ο εργαζόμενος δεν μπορεί να αντισταθεί στις εργοδοτικές πλέον πιέσεις για 13ωρο», αλλά και «για το πως δεν πληρώνονται ρεπό, υπερωρίες, το πως εδώ στη Δράμα είχαμε περιστατικό όπου εργοδότης πήγε στο ATM για να πάρει το δώρο Χριστουγέννων από εργαζόμενο πίσω».

Προσέθεσε, δε, ότι ενημερώθηκε θεσμικά για το πρόβλημα της «νεομετανάστευσης», γιατί «δεν υπάρχει μέλλον με αυτούς τους μισθούς, για τους νέους και τις νέες της περιοχής, και έχουμε ένα νέο κύμα μετανάστευσης το 2025 στην Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη».

«Η Ανατολική Μακεδονία-Θράκη είναι η ένατη από το τέλος περιφέρεια της Ευρώπης στις 237, βάσει του μέσου μισθού σε όρους αγοραστικής δύναμης. Αυτό ζει τελικά ο πολίτης στην Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη, στη Δράμα. Γι’ αυτό δεν μπορεί να μείνει στη Δράμα και στο νομό ο πολίτης», είπε, τονίζοντας πως «το καθεστώς Μητσοτάκη έχει βάλει όλη την Ελλάδα σε ένα πλαίσιο λειτουργιών που έχουν μόνο εξάρτηση και διαφθορά».

Τέλος, ο κ. Φάμελλος επισήμανε ότι «είναι το πρώτο που πρέπει να αποτινάξουμε και γι’ αυτό πλέον, αυτό που επείγει είναι μια μεγάλη συνεργασία και των προοδευτικών αλλά και των δημοκρατικών δυνάμεων».

Όσα είπε ο Σωκράτης Φάμελλος: