Φάμελλος: Η κυβέρνηση υποβαθμίζει τη δημόσια Υγεία για να κάνουν πάρτι τα νοσηλευτήρια
«Αυτό είναι το σχέδιο και του κ. Μητσοτάκη και του κ. Γεωργιάδη», επισήμανε από το νοσοκομείο Δράμας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος
Βολές στην κυβέρνηση για την κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας εξαπέλυσε από τη Δράμα, κατά την επίσκεψη στο νοσοκομείο της πόλης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος.
«Ένα από τα μεγαλύτερα θέματα της περιφέρειας της χώρας μας είναι η Υγεία. Για να μείνουν οι ακρίτες στον τόπο τους και να μπορέσουμε να στηρίξουμε την περιφερειακή ανάπτυξη πρέπει να έχουν πρώτα από όλα την υγειά τους», τόνισε ο κ. Φάμελλος.
Πρόσθεσε πως «στο νοσοκομείο της Δράμας ζούμε έναν πρωτοφανή παραλογισμό. Η έλλειψη στελεχών δεν αφορά μόνο την παθολογική κλινική, όπου είναι τεράστιο το πρόβλημα, αλλά αφορά και σημαντικές βασικές υπηρεσίες του ακτινολογικού».
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, «αφορά επίσης την οφθαλμολογική και ουρολογική κλινική, με αποτέλεσμα οι κλινικές οι οποίες υπάρχουν, επειδή δεν έχουν στελέχωση, να οδηγούνται από τη διοίκηση του υπουργείου Υγείας σε κλείσιμο».
Ο κ. Φάμελλος τόνισε ότι «ταυτόχρονα υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στις αμοιβές του προσωπικού. Αν δεν αυξηθούν οι αμοιβές των γιατρών, αν δεν δοθούν τα βαρέα και ανθυγιεινά σε όλους τους νοσηλευτές, αν δεν υπάρχει 13ος και 14ος μισθός, τότε πράγματι η δημόσια Υγεία δέχεται ένα τεράστιο πλήγμα».
Τέλος, επισήμανε πως «αυτό είναι το σχέδιο και του κ. Μητσοτάκη και του κ. Γεωργιάδη, να έχουμε υποβάθμιση της δημόσιας Υγείας για να κάνουν πάρτι τα νοσηλευτήρια. Αυτό γίνεται δυστυχώς και εδώ στη Δράμα».
Όσα είπε ο Σωκράτης Φάμελλος:
