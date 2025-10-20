Κινηματογραφική καταδίωξη μοτοσικλετιστή που οδηγούσε επικίνδυνα σημειώθηκε στη Βάρη, όταν αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ. επιχείρησαν να τον ελέγξουν αλλά εκείνος τους απέφυγε και ανέπτυξε ταχύτητα.

Συγκεκριμένα, στο σήμα των αστυνομικών στη λεωφόρο Ευελπίδων, ο μοτοσικλετιστής έκανε ελιγμό και ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα κινούμενος προς τη Βάρκιζα. Τότε ξεκίνησε η καταδίωξη από τους άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. που κατέληξε στην ακινητοποίηση και σύλληψη του οδηγού.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του STAR, όλα ξεκίνησαν γύρω στις 21:00 το βράδυ της Δευτέρας όταν ο οδηγός αγνόησε το σήμα των αστυνομικών.

Ο 25χρονος κατηγορείται για διατάραξη συγκοινωνιών, μη συμμόρφωση σε σήμα τροχονόμων και επικίνδυνη οδήγηση

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης ο μοτοσικλετιστής συνέχισε τους επικίνδυνους ελιγμούς ενώ παραβίασε έξι ερυθρούς σηματοδότες στην προσπάθειά του να διαφύγει, θέτοντας σε κίνδυνο διερχόμενους οδηγούς.

Βάρη: Επεισοδιακή σύλληψη

Η καταδίωξη ολοκληρώθηκε στη συμβολή των οδών Αναγυρούντος και Ευελπίδων, όπου ο άνδρας έχασε τον έλεγχο της μηχανής και έπεσε στο οδόστρωμα. Παρ’ όλα αυτά σηκώθηκε και έβαλε ξανά μπροστά τη μηχανή για να διαφύγει αλλά έπεσε πάνω σε έναν τοίχο. Εκεί ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς και συνελήφθη.

Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για έναν 25χρονο άνδρα αιγυπτιακής καταγωγής, εις βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη των συγκοινωνιών, μη συμμόρφωση σε σήμα τροχονόμων και επικίνδυνη οδήγηση.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, στο σημείο είχε φτάσει μεγάλη δύναμη ανδρών της ΕΛ.ΑΣ. που τον ακινητοποίησαν, ενώ ο μοτοσικλετιστής δεν προέβαλε αντίσταση.