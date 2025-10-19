newspaper
Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
19.10.2025 | 09:22
Ποδηλατικός Γύρος Αθήνας: Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – Ποιοι δρόμοι κλείνουν
# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Η Κομισιόν εξετάζει «ποινές» για χώρες που δεν μεταρρυθμίζουν το συνταξιοδοτικό σύστημα – Με παρακράτηση πόρων
Κόσμος 19 Οκτωβρίου 2025 | 08:00

Η Κομισιόν εξετάζει «ποινές» για χώρες που δεν μεταρρυθμίζουν το συνταξιοδοτικό σύστημα – Με παρακράτηση πόρων

Η Κομισιόν θα προτείνει στα κράτη-μέλη ένα αμερικανικού τύπου συνταξιοδοτικό σύστημα, που θα βασίζεται στις αποταμιεύσεις των πολιτών. Και θα καλεί τα κράτη να προχωρήσουν στις αλλαγές για να λαμβάνουν πόρους.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
A
A
Vita.gr
Το άγχος «γράφει» στο σώμα – Οι προειδοποιητικές ενδείξεις

Το άγχος «γράφει» στο σώμα – Οι προειδοποιητικές ενδείξεις

Spotlight

Επικαλούμενη την ανησυχία για τη γήρανση του πληθυσμού και τις δημοσιονομικές συνέπειές τους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο να επιβάλει «ποινές» στις χώρες που δεν προχωρούν σε αναδιάρθρωση στο συνταξιοδοτικό σύστημα. Ως «ποινές», σύμφωνα με αξιωματούχους που μίλησαν στο Politico, ορίζονται οι παρακρατήσεις κεφαλαίων από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, που θα τεθεί σε εφαρμογή από το 2028.

Το ζήτημα είναι εξαιρετικά επίκαιρο, καθώς η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος στη Γαλλία είναι κάτι που μπορεί να κρατήσει ή να ρίξει τη δεύτερη κυβέρνηση Λεκορνί. Επίσης, στο Βέλγιο οι προτάσεις για αναδιάρθρωση του συνταξιοδοτικού έχει βγάλει τους εργαζόμενους στον δρόμο. Ενώ στην Ελλάδα, η κυβέρνηση μεταθέτει τις αποφάσεις για αλλαγές στα όρια ηλικίας και μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού από το 2027 (έτος εκλογών) στο 2030.

Βρυξέλλες, διαδήλωση για τις συντάξεις και τη λιτότητα / REUTERS/Omar Havana

Η Κομισιόν εκτιμά ότι ο συνδυασμός υψηλούς χρέους, γήρανσης του πληθυσμού και μείωσης των γεννήσεων, θα οδηγήσει σε κατάρρευση τα διανεμητικά συνταξιοδοτικά συστήματα των κρατών-μελών.

Πόροι 2 τρισ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Politico, η Κομισιόν εξετάζει το ενδεχόμενο σύνδεσης της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος με τους απευθείας πόρους ύψους 2 τρισ. που προβλέπεται να διοχετευθούν στις χώρες-μέλη από τον επόμενο προϋπολογισμό.

Οι αξιωματούχοι που μίλησαν είπαν ότι οι αρμόδιοι για την οικονομία στους θεσμούς της ΕΕ εξετάζουν τρόπους για την ενίσχυση των προβληματικών κρατικών συνταξιοδοτικών συστημάτων των χωρών-μελών. Μεταξύ των μέτρων που προτείνονται είναι πολιτικές συνταξιοδοτικών αποταμιεύσεων σε συγκεκριμένες χώρες. Ωστόσο, δεν διευκρίνισαν σε ποιες.

Εάν οι κυβερνήσεις των χωρών-μελών αγνοήσουν τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις (CSRs), τότε ενδέχεται να μην λάβουν το πλήρες μερίδιό τους από τον επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ από το 2028.

Μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, ανώτερος αξιωματούχος της Κομισιόν είπε ότι δουλειά της είναι «να βοηθά τις χώρες να ανταποκρίνονται στα δύσκολα». Και πρόσθεσε ότι CSRs «είναι ο κατάλληλος τρόπος» για να το πετύχει, «συνδέοντας τις μεταρρυθμίσεις με τις επενδύσεις».

REUTERS/Omar Havana

Οι CSRs αποτελούν μέρος της ετήσιας δημοσιονομικής επιτήρησης της Κομισιόν για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών σε ολόκληρη την ΕΕ. Οι συστάσεις αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τις πρωτεύουσες της ΕΕ σε μια προσπάθεια να διορθωθούν τα πιο πιεστικά οικονομικά προβλήματα μιας χώρας. Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι δεν πρόκειται για καταναγκασμό, αλλά για ορθή οικονομική πολιτική.

Κεφαλαιαγορά αμερικανικού τύπου

Όπως όλα δείχνουν, η Κομισιόν προσπαθεί να σπρώξει τις χώρες-μέλη σε ένα αμερικανικού τύπου συνταξιοδοτικό σύστημα, με εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα. Στις ΗΠΑ ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταμεία επενδύουν σε ομόλογα και μετοχές, ώστε να αυξάνουν τα κεφάλαιά τους.

Σήμερα (στοιχεία 2023), περισσότεροι από το 80% των συνταξιούχων της ΕΕ βασίζονταν σε κρατική σύνταξη ως μοναδική πηγή εισοδήματος. Η εξάρτηση αυτή θεωρείται υπερβολική, διότι αφήνει έναν στους πέντε πολίτες της ΕΕ άνω των 65 ετών σε κίνδυνο φτώχειας. Το ποσοστό αυτό ισοδυναμεί με 18,5 εκατομμύρια ανθρώπους.

Οι Βρυξέλλες επιχειρούν, λοιπόν, για να μετριαστεί η πίεση στα κρατικά ταμεία, να δημιουργηθεί μια κεφαλαιαγορά αμερικανικού τύπου. Μια αγορά, δηλαδή, που θα αξιοποιεί τις μακροπρόθεσμες αποταμιεύσεις των ανθρώπων.

Τα σχέδια της Κομισιόν και τα χρηματικά κίνητρα

Σύμφωνα με το Politico, τα σχέδια μεταρρύθμισης των Βρυξελλών δεν αφορούν τα όρια ηλικίας ή τις μηνιαίες κρατήσεις επί του μισθού. Αντίθετα, θα προτείνει την παροχή κινήτρων στους πολίτες να αποταμιεύουν για τη συνταξιοδότηση. Ενώ οι εταιρείες θα ενθαρρύνονται να προσφέρουν εταιρικά συνταξιοδοτικά προγράμματα στους εργαζόμενους.

Η Κομισιόν, για να περάσει τις προτάσεις της, εξετάζει να χρησιμοποιήσει χρηματικά κίνητρα. Η ιδέα γεννήθηκε από το ταμείο ανάκαμψης της ΕΕ ύψους 800 δισεκατομμυρίων ευρώ μετά την πανδημία. Η Κομισιόν θέλει να δώσει κίνητρα στις κυβερνήσεις να επιβάλουν δαπανηρές μεταρρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας της ΕΕ, θέτοντας στόχους που θα ξεκλειδώνουν κεφάλαια σε δόσεις. Στην Ισπανία, οι στόχοι περιελάμβαναν τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος.

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί / REUTERS/Benoit Tessier

Ζήτημα εθνικής πολιτικής…

Η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος είναι πάντα μια δύσκολη υπόθεση για τις κυβερνήσεις. Οι θιγόμενοι, άνθρωποι που επί χρόνια πληρώνουν κρατήσεις από τον μισθό ή το ελεύθερο επάγγελμά τους για να έχουν ένα εισόδημα όταν συνταξιοδοτηθούν, βγαίνουν στους δρόμους και διαμαρτύρονται. Και οι κυβερνήσεις δεν διακινδυνεύουν ευθεία σύγκρουση με τις κοινωνίες που θα μπορούσε να έχει πολιτικό κόστος –εκτός αν αναγκαστούν.

Βέλγιο και Γαλλία

Στις Βρυξέλλες, η αστυνομία συγκρούστηκε με τους διαδηλωτές την περασμένη Τρίτη. Τα συνδικάτα διαδήλωναν για τα μέτρα λιτότητας που περιλαμβάνουν την αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης από 65 σε 67 έως το 2030. Στόχος των μέτρων της κυβέρνησης του Μπαρτ ντε Βέβερ είναι η μείωση του ελλείμματος του προϋπολογισμού. Τα συνδικάτα αντιδρούν στο σχέδιο της κυβέρνησης να αυξήσει τον αριθμό των ημερών που εργάζονται οι Βέλγοι ετησίως πριν μπορέσουν να λάβουν τις συντάξεις τους. Επίσης, αντιτίθενται στην αλλαγή ειδικών συνταξιοδοτικών καθεστώτων που αφορούν κάποιες κατηγορίες εργαζομένων, όπως οι στρατιωτικοί και οι σιδηροδρομικοί.

Στη Γαλλία, το ζήτημα της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης βγάζει τους εργαζόμενους στους δρόμους από το 2023. Τότε ο Εμανουέλ Μακρόν αύξησε το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης από τα 62 στα 64 έτη. Ωστόσο, σημαντικό μέρος των προτάσεών του δεν πέρασαν. Και από το καλοκαίρι του 2024, οι κυβερνήσεις που διορίζει πέφτουν η μία μετά την άλλη, εξαιτίας του προϋπολογισμού και των αλλαγών που προτείνονται στο συνταξιοδοτικό σύστημα. Το τελευταίο επεισόδιο αυτού του σίριαλ είναι σε εξέλιξη αυτές τις ημέρες. Η δεύτερη κυβέρνηση Λεκορνί υποχρεώθηκε να αποσύρει τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, έως τις προεδρικές εκλογές του 2027, για να μην πέσει πριν καν καταθέσει προϋπολογισμό. Χωρίς αυτό φυσικά να μπορεί να εγγυηθεί την παραμονή της στην εξουσία, αν καταψηφιστεί ο προϋπολογισμός.

Και η Ελλάδα

Το έτος 2027 είναι εκλογικό και για την Ελλάδα, η οποία επίσης αντιμετωπίζει πρόβλημα μειωμένων γεννήσεων και γήρανσης του πληθυσμού. Το 2027 ήταν επίσης το έτος στο οποίο είχε προσδιοριστεί η επανεξέταση του συνταξιοδοτικού συστήματος στη χώρα.

Στην Ελλάδα, η μεταβολή στο προσδόκιμο ζωής εξετάζεται ανά τρία χρόνια από το 2021 και μετά. Το 2024 δεν έγιναν αλλαγές, διότι από 1/1/2022 οι ηλικίες συνταξιοδότησης των παλαιών, πριν από το 1993, ασφαλισμένων εξομοιώθηκαν με τα γενικά όρια ηλικίας των 62 και 67 ετών. Ωστόσο, με βάση και τις προτάσεις του ΟΟΣΑ, η Ελλάδα θα πρέπει να προχωρήσει σε νέα αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, αναλογική με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής.

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, το μοντέλο που φαίνεται πιθανό για την Ελλάδα, είναι ότι για κάθε 1 έτος που θα αυξάνεται το προσδόκιμο θα αυξάνονται κατά 1 έτος και τα όρια ηλικίας. Υπάρχουν και άλλες εκδοχές του σχεδίου: Το 1 προς 2/3, όπου τα όρια ηλικίας θα αυξηθούν κατά 8 μήνες για κάθε 12 μήνες αύξησης στο προσδόκιμο ζωής ή το 1 προς 1/3. Σε αυτή την περίπτωση, το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης θα αυξάνεται κατά 4 μήνες για κάθε 1 έτος αύξησης του προσδόκιμου ζωής.

Ωστόσο, η ελληνική κυβέρνηση, φαίνεται ότι προσανατολίζεται στη διατήρηση των σημερινών ορίων έως το 2030. Εν όψει και των εκλογών σε δύο χρόνια και με προφανή τον φόβο του πολιτικού κόστους.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Euronext: Τι σημαίνει για τις εισηγμένες η εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών 

Euronext: Τι σημαίνει για τις εισηγμένες η εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το άγχος «γράφει» στο σώμα – Οι προειδοποιητικές ενδείξεις

Το άγχος «γράφει» στο σώμα – Οι προειδοποιητικές ενδείξεις

Economy
Επενδυτικό κενό: Η ανάπτυξη που δεν αρκεί και τι κρατάει πίσω την οικονομία

Επενδυτικό κενό: Η ανάπτυξη που δεν αρκεί και τι κρατάει πίσω την οικονομία

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Τοπική κατάπαυση του πυρός για Ρωσία και Ουκρανία για επισκευές στις γραμμές του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια
Ρωσία - Ουκρανία 19.10.25

Τοπική κατάπαυση του πυρός για επισκευές στις γραμμές του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια

Ξεκίνησαν οι επισκευές στις γραμμές του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια, καθώς ορίστηκαν τοπικές ζώνες κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία

Σύνταξη
O Γκουστάβο Πέτρο κατηγορεί τις ΗΠΑ για τη δολοφονία ψαρά στην Κολομβία
Ζητά εξηγήσεις 19.10.25

O Γκουστάβο Πέτρο κατηγορεί τις ΗΠΑ για τη δολοφονία ψαρά στην Κολομβία

Η Κολομβία αναγνώρισε τον 40χρονο ψαρά Αλεχάντρο Καράνζα, ως το ένα θύμα της επίθεσης Τραμπ, αξιοπερίεργο πως οι δύο διασωθέντες «έμποροι ναρκωτικών» θα επαναπατριστούν αντί να συλληφθούν.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Αυστραλία υπερασπίζεται το σχέδιο απελάσεων στο μικρό νησί του Ναούρου στον Ειρηνικό
Κόσμος 19.10.25

Η Αυστραλία υπερασπίζεται το σχέδιο απελάσεων στο μικρό νησί του Ναούρου στον Ειρηνικό

Η Αυστραλία υιοθέτησε την «πολιτική μόδα» της δημιουργίας κέντρων κράτησης προσφύγων σε τρίτες χώρες, όμως οι αντιδράσεις για την περίθαλψη και την υγεία των κρατουμένων δεν σταματούν.

Σύνταξη
Γερμανία: Έξι στους δέκα πολίτες διαφωνούν με τη στρατιωτική θητεία με κλήρωση, αναφέρει δημοσκόπηση
Κόσμος 19.10.25

Γερμανία: Έξι στους δέκα πολίτες διαφωνούν με τη στρατιωτική θητεία με κλήρωση, αναφέρει δημοσκόπηση

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του ινστιτούτου INSA για λογαριασμό της κυριακάτικης Bild, έξι στους 10 πολίτες διαφωνούν με τη στρατιωτική θητεία στη Γερμανία έπειτα από κλήρωση

Σύνταξη
Βοσνία – Ερζεγοβίνη: Η Άνα Τρίσιτς Μπάμπιτς διορίστηκε υπηρεσιακή πρόεδρος της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας
Κόσμος 19.10.25

Η Άνα Τρίσιτς Μπάμπιτς διορίστηκε υπηρεσιακή πρόεδρος της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας

Στην Βοσνία - Ερζεγοβίνη μετά την τελεσίδικη απόφαση δικαστηρίου της κατά του Μίλοραντ Ντόντικ, η Άνα Τρίσιτς Μάμπιτς διορίστηκε υπηρεσιακή πρόεδρος στη Σερβική Δημοκρατία της Βοσνίας

Σύνταξη
Πακιστάν και Αφγανιστάν υπέγραψαν συμφωνία στο Κατάρ για άμεση κατάπαυση του πυρός
Κόσμος 19.10.25

Πακιστάν και Αφγανιστάν υπέγραψαν συμφωνία στο Κατάρ για άμεση κατάπαυση του πυρός

Το Πακιστάν και το Αφγανιστάν, χώρες που είχαν ξεκινήσει έντονες εχθροπραξίες με αφορμή διασυνοριακές επιθέσεις των Πακιστανών Ταλιμπάν, υπέγραψαν άμεση κατάπαυση του πυρός.

Σύνταξη
Ιταλία: Πέθανε η Σοφία Κοράντι, η δημιουργός του προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών Εράσμους
Κόσμος 19.10.25

Ιταλία: Πέθανε η Σοφία Κοράντι, η δημιουργός του προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών Εράσμους

Η πρωτεργάτρια και δημιουργός του προγράμματος Εράσμους, Σοφία Κοράντι, έφυγε πλήρης ημερών σε ηλικία 91 ετών, έχοντας δώσει την ευκαιρία σε 16 εκατομμύρια φοιτητές να σπουδάσουν σε άλλη χώρα

Σύνταξη
Το κλείσιμο του περάσματος της Ράφα θα καθυστερήσει την παράδοση των λειψάνων των ομήρων, λέει η Χαμάς
Κόσμος 19.10.25

Το κλείσιμο του περάσματος της Ράφα θα καθυστερήσει την παράδοση των λειψάνων των ομήρων, λέει η Χαμάς

Η Χαμάς απάντησε στον ισραηλινό πρωθυπουργό σε ανακοίνωση που εξέδωσε, πως αν κλείσει το πέρασμα στη Ράφα, θα καθυστερήσει η παράδοση των νεκρών για τεχνικούς λόγους

Σύνταξη
Νετανιάχου: «Ο πόλεμος θα τελειώσει όταν αφοπλισθεί η Χαμάς και αποστρατιωτικοποιηθεί η Γάζα»
Κόσμος 19.10.25

Νετανιάχου: «Ο πόλεμος θα τελειώσει όταν αφοπλισθεί η Χαμάς και αποστρατιωτικοποιηθεί η Γάζα»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανέφερε πως ο πόλεμος δεν θα τελειώσει πριν την ολοκλήρωση του δεύτερου σταδίου που περιλαμβάνει τον αφοπλισμό της Χαμάς

Σύνταξη
ΗΠΑ: To Στέιτ Ντιπάρτμεντ προειδοποιεί για «επικείμενη επίθεση της Χαμάς εναντίον Παλαιστινίων»
Κόσμος 19.10.25

To Στέιτ Ντιπάρτμεντ προειδοποιεί για «επικείμενη επίθεση της Χαμάς εναντίον Παλαιστινίων»

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία κατηγορεί τη Χαμάς πως έχει σχεδιάσει επιθέσεις κατά Παλαιστινίων φωτογραφίζοντας τις συμμορίες που εξοπλίζει το Ισραήλ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βρετανία: Πενταετής φυλάκιση σε άνδρα που απείλησε τον Νάιτζελ Φάρατζ
Κόσμος 19.10.25

Βρετανία: Πενταετής φυλάκιση σε άνδρα που απείλησε τον Νάιτζελ Φάρατζ

Ο άνδρας σε βίντεο που ανέβασε στο TikTok, κατονόμασε τον Φάρατζ και δείχνοντας ένα τατουάζ AK-47 χειρονομούσε σαν να πυροβολούσε. Καταδικάστηκε και σε 8 μηνές για παράνομη είσοδο στη χώρα.

Σύνταξη
Γάζα: «Χτύπησε το κουδούνι» χωρίς σχολεία – 300.000 μαθητές ξεκινούν μαθήματα λέει η UNRWA
Κόσμος 18.10.25

Χτύπησε το κουδούνι στη Γάζα χωρίς σχολεία - 300.000 μαθητές ξεκινούν μαθήματα λέει η UNRWA

Μετά από περισσότερα από δύο χρόνια μακριά από την εκπαίδευση, τα σχολεία στη Γάζα ξεκίνησαν ψηφιακά με 8.000 εκπαιδευτικούς. Δέκα χιλιάδες παιδιά θα παρακολουθήσουν μαθήματα διά ζώσης

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γάζα: Η Χαμάς παρέδωσε ακόμη δύο σορούς Ισραηλινών ομήρων
Σύνολο 12 18.10.25

Γάζα: Η Χαμάς παρέδωσε ακόμη δύο σορούς Ισραηλινών ομήρων

Οι σοροί παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό. Mε τη σειρά του θα τις δώσει στον ισραηλινό στρατό. Η Χαμάς προειδοποιεί ότι το κλείσιμο του περάσματος στη Ράφα θα εμποδίσει την ανάσυρση περισσότερων νεκρών.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το μήνυμα επιστροφής του Γιάρεμτσουκ: «Είμαι έτοιμος να βοηθήσω την ομάδα» (pic)
Ποδόσφαιρο 19.10.25

Το μήνυμα επιστροφής του Γιάρεμτσουκ: «Είμαι έτοιμος να βοηθήσω την ομάδα» (pic)

Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ πάτησε ξανά χορτάρι σε επίσημο ματς με τη φανέλα του Ολυμπιακού και δηλώνει έτοιμος να βοηθήσει τους «ερυθρόλευκους» στη δύσκολη συνέχεια της σεζόν.

Σύνταξη
Τα επτά στάδια της απόρριψης
Άκυρο 19.10.25

Τα επτά στάδια της απόρριψης

Όλοι το έχουμε ζήσει, έστω μια φορά στη ζωή μας. Τι μπορούμε όμως να κάνουμε ώστε να μην απογοητευόμαστε -περισσότερο από όσο χρειάζεται- από την απόρριψη;

Σύνταξη
Πεκίνο ή Ουάσιγκτον: Ποιός μπορεί να διαχειριστεί το χάος στην εποχή μας;
«MAD» 19.10.25

Πεκίνο ή Ουάσιγκτον: Ποιός μπορεί να διαχειριστεί το χάος στην εποχή μας;

Αν η πυρηνική ισορροπία του Ψυχρού Πολέμου επέβαλλε αμοιβαία αυτοσυγκράτηση, ο σημερινός οικονομικός ανταγωνισμός ανάμεσε σε Πεκίνο και Ουάσιγκτον μοιάζει να ανταμείβει την κλιμάκωση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο Μαρκ Ράφαλο έσωσε τον Γούντι Χάρελσον από έναν καβγά σε μπαρ μετά τα γυρίσματα της ταινίας «Now You See Me»
Ουπς 19.10.25

Ο Μαρκ Ράφαλο έσωσε τον Γούντι Χάρελσον από έναν καβγά σε μπαρ μετά τα γυρίσματα της ταινίας «Now You See Me»

Όλα ξεκίνησαν όταν οι Μαρκ Ράφαλο και Γούντι Χάρελσον αποφάσισαν να πιουν ένα ποτό σε ένα ασφυκτικά γεμάτο μπαρ της Νέας Ορλεάνης, ενόσω γύριζαν την ταινία «Now You See Me».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τζον Μαρτίνις: «Αν έλεγα στον Αϊνστάιν τι πετύχαμε με την κβαντική θα τον εξέπληττε»
Κάτοχος Νόμπελ 19.10.25

Τζον Μαρτίνις: «Αν έλεγα στον Αϊνστάιν τι πετύχαμε με την κβαντική θα τον εξέπληττε»

O κάτοχος του Νομπέλ Φυσικής 2025 μιλάει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» για την κβαντομηχανική και τον τεράστιο υπολογιστή που επιθυμεί να φτιάξει, τις συμβουλές που θα έδινε στους νέους επιστήμονες, αλλά και τη... σχέση του με την Ελλάδα

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Τοπική κατάπαυση του πυρός για Ρωσία και Ουκρανία για επισκευές στις γραμμές του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια
Ρωσία - Ουκρανία 19.10.25

Τοπική κατάπαυση του πυρός για επισκευές στις γραμμές του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια

Ξεκίνησαν οι επισκευές στις γραμμές του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια, καθώς ορίστηκαν τοπικές ζώνες κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία

Σύνταξη
O Γκουστάβο Πέτρο κατηγορεί τις ΗΠΑ για τη δολοφονία ψαρά στην Κολομβία
Ζητά εξηγήσεις 19.10.25

O Γκουστάβο Πέτρο κατηγορεί τις ΗΠΑ για τη δολοφονία ψαρά στην Κολομβία

Η Κολομβία αναγνώρισε τον 40χρονο ψαρά Αλεχάντρο Καράνζα, ως το ένα θύμα της επίθεσης Τραμπ, αξιοπερίεργο πως οι δύο διασωθέντες «έμποροι ναρκωτικών» θα επαναπατριστούν αντί να συλληφθούν.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Προοπτικές για επιβίωση της συμφωνίας
Εκεχειρία 19.10.25

Προοπτικές για επιβίωση της συμφωνίας

Η επιβίωση της συμφωνίας, και της ειρήνης βέβαια, θα εξαρτηθεί από τις φιλοαμερικανικές πλέον τώρα μουσουλμανικές – και οικονομικές βασικά – δυνάμεις

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο