Εγκλημα στη Γκάνα: Υποσχέθηκαν επαγγελματικό συμβόλαιο σε 18χρονο Σενεγαλέζο γκολκίπερ και τον δολοφόνησαν

Μία είδηση- σοκ ήρθε στο φως της δημοσιότητας, καθώς ο 18χρονος τερματοφύλακας, Σεΐκ Τουρέ, με καταγωγή από τη Σενεγάλη, δολοφονήθηκε από απαγωγείς που αρχικά, τον εξαπάτησαν και του υποσχέθηκαν ότι θα υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο.

Συγκεκριμένα, ο άτυχος ποδοσφαιριστής εξαπατήθηκε από μία ομάδα κακοποιών, που του έταξαν ότι θα περάσει από δοκιμαστικά για να γίνει ενταχθεί αργότερα σε ομάδα. Ωστόσο, όλο αυτό ήταν ένα κόλπο και οι ίδιοι τον απήγαγαν και κατόπιν ζήτησαν λύτρα από την οικογένειά του για να τον απελευθερώσουν.

Communiqué du Ministère de l’Intégration Africaine et des Affaires Étrangères sur le décès du jeune footballeur Sénégalais Cheikh Touré au Ghana. pic.twitter.com/hAtjoovAi0 — 13football_com (@13footballC) October 18, 2025

Η οικογένεια δεν κατάφερε να συγκεντρώσει τα χρήματα που της ζητήθηκαν και έτσι η ιστορία είχε τραγική κατάληξη, καθώς ο νεαρός ποδοσφαιριστής δολοφονήθηκε και εντοπίστηκε νεκρός στην Γκάνα.