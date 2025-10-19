Η «Δημοκρατία» λιώνει μπροστά στο Καπιτώλιο των Ηνωμένων Πολιτειών

Μια τεράστια παγωμένη λέξη άρχισε να λιώνει κάτω από τον ήλιο της Ουάσιγκτον, αφήνοντας πίσω της μόνο νερό – και ένα ηχηρό μήνυμα. Το έργο των καλλιτεχνών Νόρα Λιγκοράνο και Μάρσαλ Ρις, με τη στήριξη του συνιδρυτή της Ben & Jerry’s, Μπεν Κoέν, αποτέλεσε ένα εφήμερο αλλά εύστοχο σχόλιο για τη δημοκρατία που «λιώνει» στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το εντυπωσιακό γλυπτό πάγου που έγραφε «Democracy» (Δημοκρατία), βάρους 1.360 κιλών, ύψους 1,5 μέτρου και μήκους 5 μέτρων, τοποθετήθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στο National Mall της Ουάσιγκτον, απέναντι από το Καπιτώλιο. Μέχρι το απόγευμα, κάτω από τον ήλιο και τη θερμοκρασία των 24°C, άρχισε να λιώνει — όπως ακριβώς ήθελαν οι δημιουργοί του.

Το έργο δεν έχει σχέση με άλλες διαμαρτυρικές εγκαταστάσεις που έχουν εμφανιστεί στο ίδιο σημείο, όπως το άγαλμα του Τραμπ με τον Τζέφρι Έπσταϊν ή το Dictator Approved, που απεικόνιζε τη γροθιά του Τραμπ να συνθλίβει το στέμμα του Αγάλματος της Ελευθερίας.

«Το να βλέπουμε τη δημοκρατία να λιώνει μπροστά στα μάτια μας είναι ένα ισχυρό σύμβολο. Εκφράζει τη θλίψη και τον φόβο πολλών Αμερικανών για την πορεία της χώρας»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη LigoranoReese/MeltedAway (@meltedaway)

«Melted Away»

Η εννοιολογική εικαστική δράση αποτελεί μέρος της σειράς «Melted Away» των καλλιτεχνών Νόρα Λιγκοράνο και Μάρσαλ Ρις, που έχουν στο παρελθόν παρουσιάσει αντίστοιχα έργα με τις λέξεις Truth (Αλήθεια) και The Future (Το Μέλλον). Στόχος τους είναι να σχολιάσουν τις κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις μέσα από έργα που «εξαφανίζονται» – όπως και οι αξίες που θέλουν να υπερασπιστούν, όπως μετέδωσε η Washington Post.

Η πρωτοβουλία πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη του Μπεν Κοέν, συνιδρυτή της Ben & Jerry’s, και της εκστρατείας του Up In Arms, που ζητά μείωση των στρατιωτικών δαπανών και ενίσχυση της υγείας και της εκπαίδευσης.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη LigoranoReese/MeltedAway (@meltedaway)



«Το να βλέπουμε τη δημοκρατία να λιώνει μπροστά στα μάτια μας είναι ένα ισχυρό σύμβολο», δήλωσε ο Κοέν. «Εκφράζει τη θλίψη και τον φόβο πολλών Αμερικανών για την πορεία της χώρας».

Περαστικοί και τουρίστες σταμάτησαν να φωτογραφηθούν μπροστά από το παγωμένο γλυπτό, που σταδιακά μετατρεπόταν σε ρυάκι.

«Είναι μια πολύ δυνατή εικόνα για όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή», σχολίασε μια κάτοικος της Ουάσιγκτον.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη LigoranoReese/MeltedAway (@meltedaway)



Το νερό από το λιωμένο γλυπτό δεν θα πάει χαμένο: οι καλλιτέχνες το συνέλεξαν και σχεδιάζουν να το μετατρέψουν σε συλλεκτικό άρωμα, εμφιαλωμένο σε μπουκάλια των 50 ml με το όνομα «Democracy» (Δημοκρατία), τα οποία θα πωλούνται προς 101 δολάρια.

«Η δημοκρατία», όπως λένε οι ίδιοι, «ποτέ δεν ήταν φθηνή υπόθεση».

*Με πληροφορίες από: The Washington Post, Κεντρική Φωτογραφία: Instagram @meltedaway