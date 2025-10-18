newspaper
Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025
18.10.2025 | 13:14
Ύποπτο αντικείμενο στα Εξάρχεια – Στο σημείο έχουν σπεύσει τα ΤΕΕΜ
18.10.2025 | 12:51
Ποδηλατικός Γύρος Αθήνας: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί την Κυριακή
Ισραήλ: Επίσκεψη Βανς τη Δευτέρα με θέμα το σχέδιο Τραμπ – Το ισραηλινό ναυτικό άνοιξε πυρ κατά Παλαιστινίων
Κόσμος 18 Οκτωβρίου 2025 | 13:30

Ισραήλ: Επίσκεψη Βανς τη Δευτέρα με θέμα το σχέδιο Τραμπ – Το ισραηλινό ναυτικό άνοιξε πυρ κατά Παλαιστινίων

Ο Τζέι Ντι Βανς θα συζητήσει για τη δεύτερη φάση του σχεδίου Τραμπ - Τι λέει το Ισραήλ για τους πυροβολισμούς κατά Παλαιστινίων

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς θα επισκεφθεί τη Δευτέρα το Ισραήλ για να συζητήσει πώς προχωρά η εφαρμογή του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα.

Διατηρείται για την ώρα η εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα

Την είδηση μεταφέρει το ισραηλινό Κανάλι 12.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, που αναμεταδίδουν το ρεπορτάζ, ο Βανς θα έχει συζητήσεις για τη δεύτερη φάση του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου που αφορά τον αφοπλισμό της Χαμάς και την εγκαθίδρυση εναλλακτικής αρχής που θα διοικεί τη Γάζα.

Δείτε σχετική ανάρτηση από το Κανάλι 12 στο Χ:

Άνοιξε πυρ κατά παλαιστινιακών βαρκών το Ισραήλ

Ένα πλοίο του ισραηλινού ναυτικού άνοιξε πυρ κατά παλαιστινιακών σκαφών που «παραβίασαν τον ναυτικό αποκλεισμό και αποτέλεσαν κίνδυνο» για τα στρατεύματα που βρίσκονταν σε ακτή στη νότια Γάζα, σύμφωνα με τις IDF και ανακοίνωση που εξέδωσαν νωρίτερα σήμερα Σάββατο.

Τα σκάφη από τη Γάζα έκαναν αναστροφή μετά τους προειδοποιητικούς πυροβολισμούς, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, και δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες από το περιστατικό.

Άλλες 15 σοροί Παλαιστινίων μεταφέρθηκαν στη Γάζα

Σύμφωνα με το Al Jazeera, ο Ερυθρός Στρατός έφτασε στο πέρασμα Κισουφίμ (ή αλ-Καράρα), μεταφέροντας τις σορούς 15 Παλαιστίνιων.

Με βάση τη συμφωνία εκεχειρίας για κάθε σορό ομήρου που παραδίδει η Χαμάς, θα δίνονται πίσω 15 σοροί Παλαιστίνιων από το Ισραήλ.

Τράπεζες
Τράπεζες: Ολοταχώς για θετικό πρόσημο η πιστωτική επέκταση στα δάνεια προς φυσικά πρόσωπα

Τράπεζες: Ολοταχώς για θετικό πρόσημο η πιστωτική επέκταση στα δάνεια προς φυσικά πρόσωπα

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Κληρώνει τέλος Οκτωβρίου για τη Chevron

Υδρογονάνθρακες: Κληρώνει τέλος Οκτωβρίου για τη Chevron

Αφγανιστάν – Πακιστάν: Ειρηνευτικές συνομιλίες στην Ντόχα μετά από τις σκληρές μάχες
Παράταση εκεχειρίας 18.10.25

Ειρηνευτικές συνομιλίες Αφγανιστάν και Πακιστάν στην Ντόχα μετά από τις σκληρές μάχες

Ο υπουργός Πληροφοριών και Πολιτισμού και εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ ανακοίνωσε ότι και η αντιπροσωπεία του Αφγανιστάν ταξιδεύει για το Κατάρ μετά από αυτή του Πακιστάν

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ισραήλ: Ταυτοποίησε τη σορό του ομήρου που παραδόθηκε τη νύχτα – 28 νεκροί στη Γάζα εν μέσω εκεχειρίας
Νέες επιθέσεις 18.10.25

Το Ισραήλ ταυτοποίησε τη σορό του ομήρου που παραδόθηκε τη νύχτα - 28 νεκροί στη Γάζα εν μέσω εκεχειρίας

Η Χαμάς επέστρεψε τη σορό του Ελιγιάχου Μαργκαλίτ που είχε σκοτωθεί στις 7 Οκτωβρίου - Το Ισραήλ συνεχίζει να ανοίγει πυρ κατά Παλαιστίνιων στη Γάζα παρά τη συμφωνία για την εκεχειρία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Νετανιάχου: Η εκεχειρία στη Γάζα του προκάλεσε έξι μεγάλα προβλήματα – Επιβιώνει μόνο μέσω του πολέμου
Στριμωγμένος 18.10.25

Επιβιώνει μόνο μέσω του πολέμου - Τα έξι μεγάλα προβλήματα που προκάλεσε η εκεχειρία στον Νετανιάχου

Αναλυτές υποστηρίζουν ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου χρησιμοποιεί τον πόλεμο για να παραμένει στη θέση του ή, ακόμη περισσότερο, για να μένει εκτός φυλακής

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Βρυχάται εκ νέου το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη – Η 35η έκρηξη σε λίγους μήνες
Στη Χαβάη 18.10.25

Βρυχάται εκ νέου το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη – Η 35η έκρηξη σε λίγους μήνες

Kάτοικοι και επισκέπτες της Χαβάης συγκεντρώθηκαν σε ασφαλή σημεία παρατήρησης για να παρακολουθήσουν το εντυπωσιακό φαινόμενο που δημιουργείτο από την έκρηξη στο ηφαίστειο Κιλαουέα

Σύνταξη
Ουκρανία: Σε τεντωμένο σκοινί εν όψει της συνάντησης Πούτιν-Τραμπ – Ανοιχτό παράθυρο για τους Tomahawk
Δύσκολη η ισορροπία 18.10.25

Σε τεντωμένο σκοινί εν όψει συνάντησης Πούτιν-Τραμπ - Ανοιχτό παράθυρο για Tomahawk από τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Ο Τραμπ, μολονότι δήλωσε ότι τυχόν αποστολή πυραύλων Tomahawk στο Κίεβο θα κλιμάκωνε την πολεμική ένταση στην Ουκρανία, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Γάζα: Το ΔΠΔ απέρριψε έφεση του Ισραήλ κατά των ενταλμάτων σύλληψης των Νετανιάχου και Γκάλαντ
ΔΠΔ 18.10.25

Απορρίφθηκε η έφεση κατά των ενταλμάτων σύλληψης των Νετανιάχου και Γκάλαντ

Το Ισραήλ ζήτησε από το ΔΠΔ να ασκήσει έφεση κατά των ενταλμάτων σύλληψης των Νετανιάχου και Γκάλαντ, αλλά οι δικαστές αποφάσισαν ότι «το ζήτημα, όπως διατυπώθηκε από το Ισραήλ, δεν είναι εφέσιμο».

Σύνταξη
Κατεχόμενα: Σφοδρή επίθεση Ακιντζί στον Τατάρ και «εκλογική» στήριξη στον Ερχιουρμάν
Κατεχόμενα - «εκλογές» 18.10.25

Ο Ακιντζί επιτίθεται στον Τατάρ και στηρίζει τον Ερχιουρμάν

Στήριξη στον υποψήφιο της «αντιπολίτευσης» Τουφάν Ερχιουρμάν παρέχει ο Ακιντζί δύο μέρες πριν την «εκλογική» αναμέτρηση στα Κατεχόμενα, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στον Τατάρ.

Σύνταξη
Ο Τραμπ αποφυλάκισε τον «απατεώνα» πρώην βουλευτή των Ρεπουμπλικάνων Σάντος
Πρώην βουλευτής 18.10.25

Τραμπ: Ο Σάντος είναι «απατεώνας» αλλά τον αποφυλακίζω

Ο Σάντος «ήταν κατά κάποιον τρόπο "απατεώνας"», δήλωσε ο Τραμπ, αλλά η παραδοχή αυτή δεν τον απέτρεψε από το να υπογράψει την αποφυλάκιση του πρώην βουλευτή που είχε ομολογήσει την ενοχή του.

Σύνταξη
Ουκρανία: Αλλα τρία χωριά σε Ντνιπροπετρόφσκ και Χάρκοβο ισχυρίζεται ότι κατέλαβε η Ρωσία
Ρωσική πηγή 18.10.25

Η Ρωσία «κατέλαβε» άλλα τρία χωριά σε Ντνιπροπετρόφσκ και Χάρκοβο

Την κατάληψη άλλων τριών κοινοτήτων σε Ντνιπροπετρόφσκ και Χάρκοβο ανακοίνωσε το υπουργείο Αμυνας της Ρωσίας, με το Κίεβο να ισχυρίζεται πως μαίνονταν οι συγκρούσεις στις δύο εξ αυτών.

Σύνταξη
Για τα εξοπλιστικά, την Ουκρανία, την Γάζα και την ένταξη στην ΕΕ μίλησαν οι ΥΠΕΞ Γερμανίας και Τουρκίας
Κόσμος 18.10.25

Για τα εξοπλιστικά, την Ουκρανία, την Γάζα και την ένταξη στην ΕΕ μίλησαν οι ΥΠΕΞ Γερμανίας και Τουρκίας

Οι Γιόχαν Βάντεφουλ και Χακάν Φιντάν, υπουργοί Εξωτερικών Γερμανίας και Τουρκίας, συναντήθηκαν στην Άγκυρα με μια ευρεία ατζέντα σε σχέση με τις διεθνείς σχέσεις και την ευρωπαϊκή άμυνα

Σύνταξη
Δραματική η κατάσταση στην Γάζα με την αναγνώριση των νεκρών – Ελλείψει DNA έχουν αναγνωριστεί ελάχιστοι
Κόσμος 18.10.25

Δραματική η κατάσταση στην Γάζα με την αναγνώριση των νεκρών – Ελλείψει DNA έχουν αναγνωριστεί ελάχιστοι

Μόλις 4 από τους 135 νεκρούς Παλαιστίνιους από τη Γάζα έχουν αναγνωριστεί πέραν πάσης αμφιβολίας, καθώς δεν δόθηκαν στοιχεία για τον τόπο θανάτου ή την ημερομηνία. Κάποιοι φέρουν σημάδια βασανισμού.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Πιτ Χέγκσεθ φορούσε γραβάτα στα χρώματα της ρωσικής σημαίας στη συνάντηση με τον Ζελένσκι
Κόσμος 17.10.25

Ο Πιτ Χέγκσεθ φορούσε γραβάτα στα χρώματα της ρωσικής σημαίας στη συνάντηση με τον Ζελένσκι

Ο επικεφαλής του υπουργείο Άμυνας ή υπουργείου Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, φορούσε γραβάτα στα χρώματα της ρωσικής σημαίας, κάτι που παρατήρησαν άμεσα τα ουκρανικά ΜΜΕ

Σύνταξη
Μεσανατολικό: Η Χαμάς θα παραδώσει τη σορό ενός ακόμη ομήρου
Στο Ερυθρό Σταυρό 17.10.25

Μεσανατολικό: Η Χαμάς θα παραδώσει τη σορό ενός ακόμη ομήρου

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ, ανέκτησαν τη σορό ενός Ισραηλινού αιχμαλώτου στη Γάζα, σύμφωνα με την παλαιστινιακή οργάνωση. Ωστόσο δεν έδωσε πληροφορίες ποιος είναι ο νεκρός.

Σύνταξη
Καστανίδης: Κοινό ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων πριν τις εκλογές- Θα είμαι ξανά υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική 18.10.25

Καστανίδης: Κοινό ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων πριν τις εκλογές- Θα είμαι ξανά υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ

Για κοινή εκλογική κάθοδο των προοδευτικών κομμάτων, με πρωταγωνιστή το ΠΑΣΟΚ, μίλησε ο Χάρης Καστανίδης. Ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσει να δίνει τις «μάχες» από τις τάξεις του κόμματός του, επισημαίνοντας ότι θα επιμείνει στις απόψεις τους καθώς «στα κόμματα δεν υπάρχει σιωπή νεκροταφείου».

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Το «NBA Europe» φέρνει σεισμό: ο Περσικός Κόλπος έτοιμος να αλλάξει το πρόσωπο του ευρωπαϊκού μπάσκετ
Euroleague 18.10.25

Το «NBA Europe» φέρνει σεισμό: ο Περσικός Κόλπος έτοιμος να αλλάξει το πρόσωπο του ευρωπαϊκού μπάσκετ

Αμπού Ντάμπι και Κατάρ αναλαμβάνουν ηγετικό ρόλο στο φιλόδοξο σχέδιο της αμερικανικής λίγκας για την ίδρυση ευρωπαϊκών franchise. Mάντσεστερ και Παρίσι στο επίκεντρο, το μέλλον της Euroleague σε αχαρτογράφητα νερά.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός στην Ευρώπη – Η Ελλάδα στην κορυφή, με πέντε περιοχές να ξεχωρίζουν
Στοιχεία Eurostat 18.10.25

Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός στην Ευρώπη – Η Ελλάδα στην κορυφή, με πέντε περιοχές να ξεχωρίζουν

Χάσμα μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ, σύμφωνα με τη Eurostat - Ευάλωτα στη φτώχεια ένα στα τέσσερα παιδιά στην Ευρώπη και ένας στους τρεις σε περιοχές της Δ. Ελλάδας, Μακεδονίας, Β. Αιγαίου και Ιονίου

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ύποπτο αντικείμενο στα Εξάρχεια – Στο σημείο έχουν σπεύσει τα ΤΕΕΜ
Διακοπή κυκλοφορίας 18.10.25

Ύποπτο αντικείμενο στα Εξάρχεια - Στο σημείο έχουν σπεύσει τα ΤΕΕΜ

Αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει την περιοχή γύρω από την οδό Χαριλάου Τρικούπη στα Εξάρχεια όσο διενεργούνται οι έρευνες από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών

Σύνταξη
Η αντιπολίτευση στριμώχνει την κυβέρνηση για τον «Άγνωστο Στρατιώτη» – «Διχαστική, επικοινωνιακή διαχείριση»
Πολιτική αντιπαράθεση 18.10.25

Η αντιπολίτευση στριμώχνει την κυβέρνηση για τον «Άγνωστο Στρατιώτη» – «Διχαστική, επικοινωνιακή διαχείριση»

«Η ΝΔ ισχυρίζεται ότι ο Πάνος Ρούτσι προσέβαλε το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη», τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς του ΠΑΣΟΚ - Σφοδρά πυρά κατά της κυβερνητικής στάσης και από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά.

Σύνταξη
Αντιδράσεις για την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Αντιπολιτευτικούς «δράκους»… βλέπει ο Π. Μαρινάκης
Πολιτική Γραμματεία 18.10.25

Αντιδράσεις για την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Αντιπολιτευτικούς «δράκους»… βλέπει ο Π. Μαρινάκης

Η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη θα τεθεί προς ψήφιση την ερχόμενη Τρίτη. Η κυβέρνηση μετά τις έντονες αντιδράσεις προσπαθεί να αποσυνδέσει την απόφαση για το μνημείο από τον μεγαλειώδη αγώνα του Πάνου Ρούτσι.

Σύνταξη
«Η γη της ελιάς» στο MEGA: Συγκλονιστικές αποκαλύψεις, επικίνδυνες εξελίξεις και ανατροπές
Media 18.10.25

«Η γη της ελιάς» στο MEGA: Συγκλονιστικές αποκαλύψεις, επικίνδυνες εξελίξεις και ανατροπές

Παλιοί λογαριασμοί ανοίγουν, ένοχα μυστικά βγαίνουν στο φως και οι ήρωες έρχονται αντιμέτωποι με αποφάσεις που θα κρίνουν το μέλλον τους. Η ένταση κορυφώνεται και τίποτα δεν θα μείνει όπως ήταν.

Σύνταξη
Αφγανιστάν – Πακιστάν: Ειρηνευτικές συνομιλίες στην Ντόχα μετά από τις σκληρές μάχες
Παράταση εκεχειρίας 18.10.25

Ειρηνευτικές συνομιλίες Αφγανιστάν και Πακιστάν στην Ντόχα μετά από τις σκληρές μάχες

Ο υπουργός Πληροφοριών και Πολιτισμού και εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ ανακοίνωσε ότι και η αντιπροσωπεία του Αφγανιστάν ταξιδεύει για το Κατάρ μετά από αυτή του Πακιστάν

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 37χρονης – Έκανε ληστείες χρησιμοποιώντας σπρέι πιπεριού – Αναζητείται η συνεργός της
Της πέρασαν χειροπέδες 18.10.25

Σύλληψη 37χρονης στη Θεσσαλονίκη - Έκανε ληστείες χρησιμοποιώντας σπρέι πιπεριού - Αναζητείται η συνεργός της

Τουλάχιστον δύο ληστείες στη Θεσσαλονίκη είχε κάνει η 37χρονη με τη συνεργό της, η οποία αναζητείται από τις αστυνομικές αρχές

Σύνταξη
Πυροβόλησαν παίκτη στο Εκουαδόρ!
Ποδόσφαιρο 18.10.25

Πυροβόλησαν παίκτη στο Εκουαδόρ!

Ο Μπράιαν Άνγκουλο τραυματίστηκε από σφαίρα – ο πρώην παίκτης της Κρουζ Αζούλ θύμα ένοπλης επίθεσης στο Εκουαδόρ

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Food Waste – Greece in Top 3 in EU
English edition 18.10.25

Food Waste – Greece in Top 3 in EU

In 2023, Greece discarded more than 2 million tons of food (2,091,442 tons), a figure that has remained almost unchanged since 2020.

Σύνταξη
Ανοίγει η αυλαία της Volley League γυναικών
Άλλα Αθλήματα 18.10.25

Ανοίγει η αυλαία της Volley League γυναικών

Στη μάχη του πρωταθλήματος βόλεϊ γυναικών μπαίνουν το Σάββατο (18/10) οι 12 ομάδες της Volley League, με τη διεξαγωγή της 1ης αγωνιστικής - Ξεχωρίζουν τα ματς Ολυμπιακός – Θέτιδα Βούλας και Παναθηναϊκός – Άρης.

Σύνταξη
