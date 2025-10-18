Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς θα επισκεφθεί τη Δευτέρα το Ισραήλ για να συζητήσει πώς προχωρά η εφαρμογή του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα.

Διατηρείται για την ώρα η εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα

Την είδηση μεταφέρει το ισραηλινό Κανάλι 12.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, που αναμεταδίδουν το ρεπορτάζ, ο Βανς θα έχει συζητήσεις για τη δεύτερη φάση του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου που αφορά τον αφοπλισμό της Χαμάς και την εγκαθίδρυση εναλλακτικής αρχής που θα διοικεί τη Γάζα.

סגן נשיא ארה»ב ג’יי-די ואנס מתכוון להגיע לביקור בישראל ביום שני | פרסום ראשון@bokeralmog — החדשות – N12 (@N12News) October 18, 2025

Άνοιξε πυρ κατά παλαιστινιακών βαρκών το Ισραήλ

Ένα πλοίο του ισραηλινού ναυτικού άνοιξε πυρ κατά παλαιστινιακών σκαφών που «παραβίασαν τον ναυτικό αποκλεισμό και αποτέλεσαν κίνδυνο» για τα στρατεύματα που βρίσκονταν σε ακτή στη νότια Γάζα, σύμφωνα με τις IDF και ανακοίνωση που εξέδωσαν νωρίτερα σήμερα Σάββατο.

Τα σκάφη από τη Γάζα έκαναν αναστροφή μετά τους προειδοποιητικούς πυροβολισμούς, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, και δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες από το περιστατικό.

Άλλες 15 σοροί Παλαιστινίων μεταφέρθηκαν στη Γάζα

Σύμφωνα με το Al Jazeera, ο Ερυθρός Στρατός έφτασε στο πέρασμα Κισουφίμ (ή αλ-Καράρα), μεταφέροντας τις σορούς 15 Παλαιστίνιων.

Με βάση τη συμφωνία εκεχειρίας για κάθε σορό ομήρου που παραδίδει η Χαμάς, θα δίνονται πίσω 15 σοροί Παλαιστίνιων από το Ισραήλ.