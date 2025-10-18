Η βαθμολογία στη Super League μετά τη νίκη του Παναιτωλικού και την ισοπαλία στο Περιστέρι

Ο Παναιτωλικός διέλυσε με 4-2 τον ΟΦΗ στο Αγρίνιο και πήρε τη νίκη στο πρώτο ματς με τον Αναστασίου στον πάγκο και ανέβηκε στην 9η θέση της βαθμολογίας της Super League.

Ο Ατρόμητος νωρίτερα ήρθε ισόπαλος με τον Λεβαδειακό με 2-2, παρά το γεγονός πως προηγήθηκε με 2-0, όμως δεν μπόρεσε να πάρει το τρίποντο, χάρη στο πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο που έκανε η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου. O Λεβαδειακός βρίσκεται στην 4η θέση της βαθμολογίας, ενώ ο Ατρόμητος είναι 10ος.

Ο Ολυμπιακός νωρίτερα το απόγευμα είχε περάσει… αέρας με 2-0 από την έδρα της ΑΕΛ Novibet με δύο γκολ του Αγιούμπ Ελ Κααμπί και ανέβηκαν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με 16 βαθμούς και πλέον περιμένει το αυριανό ντέρμπι των Δικεφάλων στην OPAP Arena.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής της Super League

Σάββατο 18 Οκτωβρίου

ΑΕΛ Novibet – Ολυμπιακός 0-2

Ατρόμητος – Λεβαδειακός 2-2

Παναιτωλικός – ΟΦΗ 4-2

Κυριακή 19 Οκτωβρίου

16:00 Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Κηφισιά

17:30 Βόλος – Πανσερραϊκός

19:30 Άρης – Παναθηναϊκός

21:00 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

Η βαθμολογία στη Super League

Η επόμενη αγωνιστική

Σάββατο 25 Οκτωβρίου

17:00 Κηφισιά – Παναιτωλικός

19:30 Πανσερραϊκός – ΑΕΛ

20:00 ΟΦΗ – Ατρόμητος

Κυριακή 26 Οκτωβρίου

17:00 Λεβαδειακός – Άρης

17:30 Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης AKTOR

19:30 ΠΑΟΚ – Βόλος

21:00 Ολυμπιακός – ΑΕΚ