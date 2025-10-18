Με το δεξί η επιστροφή του Αναστασίου (4-2 ο Παναιτωλικός τον ΟΦΗ) – Ολα έγιναν το δεύτερο ημίχρονο

Απίθανη ματσάρα με νικητή τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο. Στο ντεμπούτο του Γιάννη Αναστασίου στον πάγκο τους τα «καναρίνια» επικράτησαν με 4-2 του ΟΦΗ για την 7η αγωνιστική της Super League και έφεραν τον Μίλαν Ράσταβατς σε πολύ δύσκολη θέση όσον αφορά στο μέλλον του στους Κρητικούς. Μετά από ένα ήσυχο πρώτο μέρος, στο δεύτερο είχαμε έξι γκολ μέσα σε 30 λεπτά ενώ οι δύο ομάδες τελείωσαν το παιχνίδι με δέκα παίκτες.

Το πρώτο ημίχρονο θα ξεχαστεί εύκολα καθώς είχε ελάχιστες καλές στιγμές, στο δεύτερο όμως έγινε χαμός. Στο 50′ ο ΟΦΗ κέρδισε πέναλτι για χέρι του Μαυρία και ο Νέιρα εκτέλεσε εύστοχα για το 0-1. Στο 53′ ο Μίχαλακ ισοφάρισε για να ξαναδώσει προβάδισμα στους φιλοξενούμενους ο Λαμπρόπουλος στο 56ο λεπτό από κοντά.

Η αποβολή του Ανδρούτσου, όμως, στο 64′ με δεύτερη κίτρινη κάρτα αποδείχθηκε ευεργετική για τους Αγρινιώτες που «απάντησαν» με άλλα τρία γκολ: Στο 68′ ο Νκολολό με πέναλτι έφερε το ματς στα ίσια, στο 75′ ο Εστεμπάν Ντιέγκο οδήγησε στην ολική ανατροπή του σκηνικού, για να έρθει στο 80′ και πάλι ο Νκολολό με το δεύτερο προσωπικό του γκολ και να βάλει το «κερασάκι στην τούρτα» (4-2). Η αποβολή του Στάγιτς στο 80′ έφερε αριθμητική ισορροπία στον αγωνιστικό χώρο, αλλά τα πράγματα είχαν πάρει τον δρόμο τους…

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Και τις δύο φορές που προηγήθηκε η ΟΦΗ έδειξε αδύναμος να κρατήσει το προβάδισμά του.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Το πέναλτι και η αποβολή του Ανδρούτσου μετέτρεψαν το 1-2 σε 4-2 για τον Παναιτωλικό.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Μπορεί να μην ήταν ο χειρότερος του γηπέδου, αλλά με το πέναλτι και την αποβολή του ο Ανδρούτσος εξελίχθηκε στον μοιραίο του ΟΦΗ.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Ο Κατοίκος έδωσε πέναλτι για χέρι του Μαυρία στο 50′ ενώ στο 63′ έδωσε πέναλτι στον Παναιτωλικό και δεύτερη κίτρινη στον Ανδρούτσο. Στο 83′ απέβαλε και τον Στάγιτς που ανέτρεψε τον Σαλσέδο έξω από την περιοχή. Και στις τρεις αποφάσεις ενήργησε σε πρώτο χρόνο χωρίς να χρειαστεί το VAR.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Το VAR δεν χρειάστηκε σε κάποια φάση καθώς ο Κατοίκος πήρε όλες τις αποφάσεις μόνος του. Ουσιαστικά δηλαδή ο Τζήλος που ήταν στο VAR συμφώνησε σε όλες τις αποφάσεις με τον διαιτητή.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Τσάβες, Μαυρίας (81’ Αγαπάκης), Κόγιτς, Στάγιτς, Μανρίκε, Μπουχαλάκης, Εστέμπαν (88’ Αποστολόπουλος), Μάτσαν (82’ Νικολάου), Ενκολόλο (90+2’ Σμυρλής), Μίχαλακ, Αγκίρε (46’ Τσούρα)

ΟΦΗ (Μίλαν Ράσταβατς): Χριστογεώργος, Μαρινάκης, Χατζηθεοδωρίδης (78’ Λέουις), Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος. Ανδρούτσος, Καραχάλιος (87’ Ρακόνιατς), Νέιρα, Αποστολάκης (78’ Σενγκέλια), Σαλσίδο, Νους.

ΣΚΟΡΕΡ:

53′ Μίχαλακ, 68′ (πεν.), 80′ Ενκολόλο, 75′ Εστέμπαν Ντιέγκο / 50′ (πεν.) Νέιρα, 56′ Λαμπρόπουλος

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ:

25/10 Κηφισιά – Παναιτωλικός

25/10 ΟΦΗ – Ατρόμητος