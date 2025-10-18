Ο απόστρατος τούρκος ναύαρχος, θεωρητικός της «Γαλάζιας Πατρίδας» και αρχιτέκτονας του τουρκολιβυκού μνημονίου Τζιχάτ Γιαϊτζί, αναφέρθηκε «στον κίνδυνο» του Ισραήλ, καθώς πέρα από τις επιθέσεις του σε Παλαιστίνη, Λίβανο, Συρία, Ιράκ και Ιράν, έχει αρχίσει πλέον να στοχεύει την Τουρκία και την «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου – ΤΔΒΚ»

Μιλώντας χθες Παρασκευή, στην εκπομπή Akın Oda Odası του τουρκικού τηλεοπτικού σταθμού TVNET, με αφορμή τις προχθεσινές δηλώσεις του ηγέτη του PKK, Ντουράν Καλκάν για την Κύπρο, ο Τζιχάτ Γιαϊτζί αναφέρθηκε «στα σχέδια του Ισραήλ» για το «νησί» μέσα από διαδοχικούς χάρτες.

«Τα χειρότερα θα συμβούν στην Κύπρο. Τότε θα δούμε τι θα συμβεί σε ποιον», απειλεί την Τουρκία ο ηγέτης του PKK

Ισχυρίστηκε ότι η δήλωση του Ντουράν Καλκάν «Τα χειρότερα θα συμβούν στην Κύπρο. Τότε θα δούμε τι θα συμβεί σε ποιον», σχετιζόταν με την επιχείρηση του Ισραήλ να χτίσει συμμαχίες «με τους εχθρούς της Τουρκίας», κυρίως με την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Στην Κύπρο ενορχηστρώνεται μια πλεκτάνη κατά του τουρκικού έθνους, τόνισε: «Το νησί της Κύπρου περιλαμβάνεται στη Γη της Επαγγελίας κατά τις ισραηλινές πηγές. Η εφημερίδα Israel Hayom δημοσίευσε ένα άρθρο που έλεγε: “Η Βόρεια Κύπρος αποτελεί επίσης πρόβλημα για το Ισραήλ”», εξηγώντας πώς το θέμα τέθηκε στην ημερήσια διάταξη.

«Εβραιο-ελληνικό νησί»

Καταβάλλονται προσπάθειες να μετατραπεί η Κύπρος σε ένα εβραιο-ελληνικό νησί, είπε: «Μόνο 25.000 στρέμματα γης αγοράστηκαν από τους Ισραηλινούς το 2020. Μια ισραηλινή εταιρεία κατασκευάστηκε δίπλα στο έργο της ναυτικής μας βάσης. Ετσι, όταν κάποιος κάθεται στο μπαλκόνι, έχει άμεση θέα της βάσης μας. Είναι μια σοβαρή κατάσταση».

Ακολουθούν οι δηλώσεις του στη διάρκεια της τηλεοπτικής εκπομπής: «Το Ισραήλ έχει συμφέρον στην Κύπρο, έτσι δεν είναι; Το ενδιαφέρον του για την Κύπρο είναι στην πραγματικότητα το εξής: Το έτος είναι 1917. Ναι, το έτος είναι 1917. Ενας άνδρας ονόματι Σαμουήλ Ισαάκ είναι μια από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες μεταξύ των Εβραίων. Τυπώνει επτά χάρτες. Ενας από αυτούς αποτυπώνει τη Γη της Επαγγελίας σε διάφορες εκδοχές. Σε μια από αυτές, το νησί της Κύπρου περιλαμβάνεται στη Γη της Επαγγελίας.

Το Ισραήλ είχε ήδη ιδρυθεί με αυτούς τους χάρτες όταν δημοσιεύτηκε η Διακήρυξη Μπάλφουρ το 1917. Και η Γη της Επαγγελίας… Τώρα, ιδού μια άλλη είδηση για το “Μεγαλύτερο Ισραήλ”, η οποία δημοσιεύτηκε στο Ισραήλ, με το νησί της Κύπρου να εμφανίζεται ως μέρος του.

Και η εφημερίδα Ηaaretz, είναι η πιο δημοφιλής εφημερίδα του Ισραήλ, δημοσιεύει άρθρο με τον τίτλο: «Κύπρος, το Δεύτερο Ισραήλ». Λέει: «Μετά το Ισραήλ, η Κύπρος έχει γίνει το μέρος στον κόσμο όπου ομιλούνται περισσότερο τα εβραϊκά».

Αν ρωτήσετε «Είναι η Βόρεια Κύπρος στόχος;», η Βόρεια Κύπρος είναι. Η εφημερίδα Israel Hayom μόλις δημοσίευσε ένα άρθρο που έλεγε «Η Βόρεια Κύπρος είναι επίσης πρόβλημα για το Ισραήλ».

Και υπάρχει προηγούμενο γι’ αυτό. Στην πραγματικότητα, όλα αλληλοεπικαλύπτονται. Αυτό δημοσιεύθηκε ως «Ελληνοεβραϊκό Σχέδιο». Είναι ένας χάρτης της δεκαετίας του 1950: Οι περιοχές που σημειώνονται με μωβ είναι τουρκικοί οικισμοί. Σύμφωνα με αυτούς, σύμφωνα με τους Εβραίους, τη δεκαετία του 1950, σημειωνόταν: “Πάρτε γη, αλλά πάρτε γη από εδώ. Ας είναι αυτό ένα εβραιο-ελληνικό νησί”.

Ας το δούμε ως εξής. Με βάση την έρευνά μας, οι περιοχές όπου το Ισραήλ έχει αποκτήσει γη ταιριάζουν απόλυτα με αυτόν τον χάρτη. Κατ’ αρχάς, ο εβραιο-ελληνικός χάρτης στα αριστερά δημιουργήθηκε πριν χρόνια ως δοκιμαστικό σχέδιο. Και τουλάχιστον ένα μέρος του έχει υλοποιηθεί. 25.000 στρέμματα γης βρίσκονται στη Βόρεια Κύπρο. 25.000 στρέμματα γης – δεν μετράω διαμερίσματα και σπίτια, προσέξτε – λέω γη, και αγοράστηκε από τους Ισραηλινούς το 2020.

Οταν έμαθα γι’ αυτό στην Κύπρο, το έθεσα στην προσοχή της Τουρκίας. Είπα: “Κοιτάξτε, έτσι προχωρά το Ισραήλ εδώ. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί”. Μάλιστα, έχουμε ένα έργο ναυτικής βάσης στην περιοχή, ακριβώς ανατολικά της Αμμοχώστου στην Κύπρο. Μια ισραηλινή εταιρεία έχει κατασκευάσει μια τοποθεσία δίπλα στο έργο ναυτικής βάσης μας. Ετσι, όταν κάποιος κάθεται στο μπαλκόνι του, έχει άμεση θέα στη βάση μας. Είναι μια σοβαρή κατάσταση.

Και τέλος, επιτρέψτε μου να πω το εξής: Αυτό δείχνει τις βάσεις στη Νότια Κύπρο. Το Ισραήλ, η Γαλλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη εδάφη εκεί. Είναι όλες μαζί. Είναι ενδιαφέρον ότι η Ρωσία βρίσκεται επίσης εδώ».