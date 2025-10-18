Καστανίδης: Κοινό ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων πριν τις εκλογές- Θα είμαι ξανά υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ

Σε άλλη γραμμή από την επίσημη του ΠΑΣΟΚ, που προκρίνει την αυτόνομη πορεία, κινείται ο πρώην υπουργός και στέλεχος της αξιωματικής αντιπολίτευσης Χάρης Καστανίδης. Ο ίδιος, μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση προέταξε την ανάγκη ενός κοινού ψηφοδελτίου στις επικείμενες εκλογές όλων των προοδευτικών δυνάμεων και χωρίς αποκλεισμούς. Το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ -μεταξύ άλλων- μίλησε για μία προοδευτική ριζοσπαστική σοσιαλδημοκρατία που πρέπει να ξαναβρεί τον δρόμο της, υπογραμμίζοντας ότι «είναι επείγον να φύγει από τη διακυβέρνηση της χώρας η ΝΔ».

«Να δημιουργηθεί ένα κοινό, πλουραλιστικό ψηφοδέλτιο»

Ο ίδιος, περιγράφοντας το σκεπτικό του, υπογράμμισε ότι για να ετοιμαστεί μία εναλλακτική προοδευτική λύση υπάρχουν δύο τρόποι. «Ή από μόνο του ένα κόμμα κάνει το άλμα, εκλογικό και δημοσκοπικό και δείχνει ή όχι τη δυνατότητα να αποτελέσει τη δημοκρατική επόμενη διακυβέρνηση της χώρας ή αν αυτό δεν μπορεί να γίνει πρέπει να βρεθεί μία λύση». Σε αυτό το πλαίσιο, εκτίμησε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν φαίνεται να μπορεί να υπερβεί τη στασιμότητα για μία σειρά από λόγους.

«Το ΠΑΣΟΚ ή και άλλο κόμμα- εγώ θέλω το κόμμα μου, το κόμμα μου θέλω να το κάνει- δεν φαίνεται να μπορεί να υπερβεί τη στασιμότητα για μία σειρά από λόγους. Αλλά εάν το επείγον για το δημόσιο και εθνικό συμφέρον και για τις ανάγκες της κοινωνίας είναι να φύγει η δεξιά τότε θα πρέπει να βρεθεί μία άλλη λύση» τόνισε. Πάνω στο ίδιο σκεπτικό, διατύπωσε τη θέση ότι, εφόσον το ΠΑΣΟΚ δεν πετυχαίνει τον στόχο του, θα πρέπει να πρωταγωνιστήσει σε μία απόπειρα συνεννόησης. «Άρα, πρέπει να πρωταγωνιστήσει και ελπίζω να ανταποκριθούν όλοι- και πιστεύω ότι θα ανταποκριθούν- σε μια διαδικασία προγραμματικών συγκλίσεων και κοινών δράσεων που στόχο τέλος θα έχει προσανατολισμό να δημιουργηθεί πριν από τις εκλογές ένα πλουραλιστικό, ευρύ ψηφοδέλτιο, εκλογικός συνδυασμός…Μιλώ για κοινό ψηφοδέλτιο» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ως προς το ερώτημα ποια κόμματα θα συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια δήλωσε ότι δεν αποκλείει κανέναν. «Εγώ δεν αποκλείω κανέναν. Δεν αποκλείω ούτε το ΚΚΕ» είπε, για να προσθέσει «αλλά βεβαίως, αυτοί που αυτοαποκλείονται δεν μπορούν να συμμετάσχουν». Μάλιστα, ο κ. Καστανίδης παραδέχτηκε ότι η συγκεκριμένη θέση περί κοινού ψηφοδελτίου δεν κινείται προς την ίδια κατεύθυνση με αυτή της ηγεσίας του κόμματος του.

«Στα κόμματα δεν υπάρχει σιωπή νεκροταφείου»

Απαντώντας στις επικρίσεις που έχει δεχθεί κατά καιρούς από το εσωτερικό του κόμματός του, με εμφατικό τρόπο, δήλωσε ότι «στα κόμματα δεν υπάρχει σιωπή νεκροταφείου. Κρίνονται οι απόψεις και εγώ δεν είμαι για να συμφωνώ με το αδιέξοδο αλλά για να προτείνω λύσεις και διέξοδο».

Παράλληλα, ο πρώην υπουργός ξεκαθάρισε ότι θα είναι εκ νέου υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ, επισημαίνοντας ότι η «μάχη» του θα συνεχίσει να είναι στο όνομα ολόκληρου του προοδευτικού χώρου ως μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. «Αν κάποιοι θέλουν ας βγουν δημόσια να πουν ότι δεν με θέλουν» πρόσθεσε. Τέλος, υπενθύμισε ότι έχει μία διαδρομή στην παράταξη, την οποία πάντα θέλει να τιμά και να σέβεται.