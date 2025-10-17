newspaper
Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025
Τραμπ: Αναμένει διεύρυνση των Συμφωνιών του Αβραάμ
Κόσμος 17 Οκτωβρίου 2025 | 17:12

Τραμπ: Αναμένει διεύρυνση των Συμφωνιών του Αβραάμ

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και πάλι στις Συμφωνίες του Αβραάμ - Ποιες χώρες τις έχουν υπογράψει μέχρι τώρα

Σύνταξη
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως αναμένει σύντομα διεύρυνση των Συμφωνιών του Αβραάμ και ελπίζει πως η Σαουδική Αραβία θα προσχωρήσει στη συμφωνία που εξομάλυνε τις διπλωματικές σχέσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και ορισμένες αραβικές χώρες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει πολύ ψηλά στην ατζέντα του το ζήτημα των Συμφωνιών του Αβραάμ

«Ελπίζω να δω τη Σαουδική Αραβία να μπαίνει μέσα, και ελπίζω να δω και άλλους να μπαίνουν μέσα. Νομίζω ότι όταν η Σαουδική Αραβία μπαίνει μέσα, όλοι μπαίνουν μέσα», είπε ο Τραμπ σε συνέντευξη που μεταδόθηκε σήμερα στο δίκτυο Fox Business Network.

Ο Τραμπ είπε πως είχε «μερικές πολύ καλές συζητήσεις» ακόμη και την Τετάρτη, με χώρες που έχουν εκφράσει προθυμία να ενταχθούν στις συμφωνίες.

Δείτε σχετικό βίντεο:

«Πιστεύω ότι θα μπουν όλες πολύ σύντομα», είπε ο Τραμπ στη συνέντευξη, η οποία ηχογραφήθηκε χθες Πέμπτη.

Ποιες χώρες έχουν υπογράψει τις Συμφωνίες του Αβραάμ

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν υπέγραψαν τις συμφωνίες το 2020 κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, σπάζοντας ένα μακρόχρονο ταμπού στο να είναι οι πρώτες αραβικές χώρες που αναγνωρίζουν το Ισραήλ σε ένα τέταρτο αιώνα. Το Μαρόκο και το Σουδάν ακολούθησαν.

Ο Τραμπ, που κάλεσε ηγέτες μουσουλμανικών και ευρωπαϊκών χωρών στην Αίγυπτο για να συζητήσουν το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας τη Δευτέρα, έχει παρουσιάσει το σχέδιό του για το τέλος του πολέμου στη Γάζα ως τον καταλύτη για μια ευρύτερη περιφερειακή ειρηνική διευθέτηση. Είπε τότε πως και άλλες χώρες θα προσχωρήσουν στην πρωτοβουλία Συμφωνίες του Αβραάμ ρίχνοντας μάλιστα την ιδέα για μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των θανάσιμων εχθρών στη Μέση Ανατολή, του Ιράν και του Ισραήλ, λέγοντας στο ισραηλινό κοινοβούλιο (Κνεσέτ) πως πιστεύει ότι το Ιράν θέλει συμφωνία: «Δεν θα ήταν ωραία;»

Η συνέντευξη μεταδόθηκε στην εκπομπή του FBN «Mornings with Maria».

Η Χαμάς καλεί τους μεσολαβητές να ασκήσουν πίεση για εφαρμογή των επόμενων βημάτων της συμφωνίας εκεχειρίας
Κόσμος 17.10.25

Η Χαμάς καλεί τους μεσολαβητές να ασκήσουν πίεση για εφαρμογή των επόμενων βημάτων της συμφωνίας εκεχειρίας

Η Χαμάς συνεχίζει την αναζήτηση ισραηλινών σορών στη Γάζα, καλώντας παράλληλα για την εφαρμογή των επόμενων σημείων της συμφωνίας για την κατάπαυση του πυρός

Σύνταξη
Ινδία: Διαψεύδει τους ισχυρούς Τραμπ ότι θα παύσει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία
Κόσμος 17.10.25

Η Ινδία διαψεύδει τους ισχυρούς Τραμπ ότι θα παύσει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών στην Ινδία διευκρίνισε ότι δεν γνωρίζει την ύπαρξη συζήτησης για τον περιορισμό της αγοράς ρωσικού πετρελαίου, όπως είχε υποστηρίξει ο Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Βρετανία: Τρεις νεοναζί καταδικάστηκαν σε φυλάκιση – Σχεδίαζαν επιθέσεις σε τζαμιά και συναγωγές
Θαύμαζαν τον Χίτλερ 17.10.25

Τρεις νεοναζί καταδικάστηκαν σε φυλάκιση στη Βρετανία - Σχεδίαζαν επιθέσεις σε τζαμιά και συναγωγές

Στα εκατοντάδες μηνύματα που είχαν στείλει οι τρεις νεοναζί αναφερόντουσαν, ανάμεσα σε άλλα, στην εκτέλεση του πρώην Βρετανού πρωθυπουργού Ρίσι Σουνακ και στον βασανισμό ιμάμηδων

Σύνταξη
Ουκρανία: Τόμαχοκ στο Κίεβο θα θεωρηθούν εχθρική ενέργεια, λέει η Ρωσία – Έκπληξη Ζελένσκι από την επικοινωνία Τραμπ με Πούτιν
Ανακάτεμα της τράπουλας 17.10.25

Τόμαχοκ στο Κίεβο θα θεωρηθούν εχθρική ενέργεια, λέει η Ρωσία - Έκπληξη Ζελένσκι από την επικοινωνία Τραμπ με Πούτιν

Ενόψει της συνάντησης Τραμπ - Ζελένσκι σήμερα στον Λευκό Οίκο, η Ρωσία ξεκαθαρίζει ότι η παράδοση πυραύλων Τόμαχοκ στην Ουκρανία θα θεωρηθεί εχθρική ενέργεια

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Μαδαγασκάρη: Ο ηγέτης του πραξικοπήματος ορκίστηκε πρόεδρος
Διεθνής καταδίκη 17.10.25

Ο ηγέτης του πραξικοπήματος ορκίστηκε πρόεδρος στη Μαδαγασκάρη

Ο επικεφαλής του πραξικοπήματος δήλωσε πως ο στρατός κατέλαβε την εξουσία στη Μαδαγασκάρη και διέλυσε όλους τους θεσμούς εκτός από την κάτω βουλή του κοινοβουλίου, την Εθνοσυνέλευση

Σύνταξη
Η Βενεζουέλα αναπτύσσει δυνάμεις στα σύνορα με την Κολομβία, ενώ οι ΗΠΑ έπληξαν άλλο ένα σκάφος στην Καραϊβική
Κόσμος 17.10.25

Η Βενεζουέλα αναπτύσσει δυνάμεις στα σύνορα με την Κολομβία, ενώ οι ΗΠΑ έπληξαν άλλο ένα σκάφος στην Καραϊβική

Κλιμακώνεται η ένταση ανάμεσα σε Βενεζουέλα και ΗΠΑ - Ο Μαδούρο απαντά με στρατιωτικά γυμνάσια στην ανάπτυξη αμερικανικών πλοίων, που συνεχίζουν να πλήττουν σκάφη στην Καραϊβική

Σύνταξη
Γάζα: Οι IDF θα τοποθετήσουν σήματα στην «Κίτρινη Γραμμή» – Απαγορεύεται να την περνούν οι Παλαιστίνιοι
Ανακοίνωση Κατζ 17.10.25

Οι IDF θα τοποθετήσουν σήματα στην «Κίτρινη Γραμμή» στη Γάζα - Απαγορεύεται να την περνούν οι Παλαιστίνιοι

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ έδωσε τη συγκεκριμένη εντολή στις IDF - Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα κάνει έκκληση να επιτραπεί η είσοδος περισσότερων τροφίμων στη Γάζα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ταϊβάν: Αεροσυνοδός πέθανε αφού ασθένησε σε πτήση – Η εταιρεία ζήτησε απόδειξη ότι της είχε εγκριθεί… άδεια
Στην Ταϊβάν 17.10.25

Αεροσυνοδός πέθανε λίγο μετά την ασθένεια που ένιωσε σε πτήση - Σάλος με το μήνυμα της εταιρείας

Η 34χρονη νοσηλευόταν στο νοσοκομείο από τις 24 Σεπτεμβρίου ώσπου άφησε την τελευταία της πνοή - Σε «λάθος υπαλλήλου» απέδωσε η EVA Air το σοκαριστικό μήνυμα

Σύνταξη
