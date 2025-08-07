Τραμπ: Ζητά από τις χώρες της Μ. Ανατολής να ενταχθούν στις Συμφωνίες του Αβραάμ και να αναγνωρίσουν το Ισραήλ

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα του, το Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής να ενταχθούν στις Συμφωνίες του Αβραάμ, κάτι που θα σήμαινε να συνάψουν επίσημες διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ.

Ο Τραμπ επανήλθε στο ζήτημα των Συμφωνιών του Αβραάμ

«Τώρα που το πυρηνικό οπλοστάσιο που ‘δημιουργούσε’ το Ιράν έχει καταστραφεί ολοσχερώς, είναι πολύ σημαντικό για μένα να προσχωρήσουν όλες οι χώρες της Μέσης Ανατολής στις Συμφωνίες του Αβραάμ», γράφει ο Τραμπ στην ανάρτησή του.

Η ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social:

Ποιες χώρες είχαν προσχωρήσει στις Συμφωνίες του Αβραάμ

Όπως υπενθυμίζει το Al Jazeera, στο πλαίσιο των Συμφωνιών του Αβραάμ που υπογράφηκαν κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, τέσσερις χώρες με μουσουλμανική πλειοψηφία – το Μπαχρέιν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μαρόκο και το Σουδάν – συμφώνησαν να ομαλοποιήσουν τις διπλωματικές σχέσεις τους με το Ισραήλ μετά από μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Αρκετές άλλες αραβικές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας, έχουν δηλώσει ότι η ίδρυση ενός παλαιστινιακού κράτους αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε ομαλοποίηση των σχέσεων με το Ισραήλ.

Αξίζει να υπενθυμιστεί ότι ο Αμερικανός πρόεδρος απέφυγε να πάρει ξεκάθαρη θέση όταν ρωτήθηκε σχετικά με την αναμενόμενη στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ για την πλήρη κατάληψη της Λωρίδας της Γάζας.

Όπως δήλωσε, η αμερικανική κυβέρνηση επικεντρώνει τις προσπάθειές της στην αύξηση της πρόσβασης σε τρόφιμα για τον παλαιστινιακό πληθυσμό, ο οποίος ζει υπό πολιορκία και δέχεται επίθεση από τον στενότερο σύμμαχο των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.

«Για τα υπόλοιπα, ειλικρινά δεν μπορώ να εκφέρω άποψη. Το Ισραήλ έχει τον κύριο λόγο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους την Τρίτη.