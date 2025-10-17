ΗΠΑ: Άνδρας βανδάλισε και ούρησε μνημείο αφιερωμένο στον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ

Ένας χώρος ιστορικής μνήμης κοντά στον τάφο του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ στην Ατλάντα της Τζόρτζια υπέστη φθορές το Σάββατο 11 Οκτωβρίου, με έναν νεαρό άνδρα να συλλαμβάνεται λίγο αργότερα με την κατηγορία ότι ούρησε στον χώρο.

Γύρω στις 4:30 π.μ. η ασφάλεια του Martin Luther King Center for Nonviolent Social Change ειδοποίησε την αστυνομία της Ατλάντα για έναν άνδρα που ουρούσε στην πισίνα και ποδοπατούσε την αιώνια φλόγα, η οποία συμβολίζει το όραμα του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ για δικαιοσύνη, ειρήνη και ισότητα.

Σύμφωνα με το Hyperallergic, ο ύποπτος αρχικά προσπάθησε να σβήσει τη φλόγα του μνημείου ουρώντας πάνω της. Αφού του ζητήθηκε να φύγει, πάτησε το δοχείο που περιείχε τη φλόγα, προκαλώντας ζημιά ύψους 3.000 δολαρίων.

«Το όνειρο ζει»

Σε δήλωσή του, το King Center ανέφερε: «Η Αιώνια Φλόγα εξακολουθεί να καίει με αγάπη και συνεχίζουμε να καλωσορίζουμε όλους με ανοιχτές αγκάλες και ευγνωμοσύνη για την απίστευτη υποστήριξη της αγαπημένης μας κοινότητας. Το όνειρο ζει».

Το Κέντρο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ ιδρύθηκε το 1968 από τη σύζυγο του ομώνυμου ηγέτη των πολιτικών δικαιωμάτων, Κορέτα Σκοτ Κινγκ. Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός λειτουργεί τόσο ως χώρος προώθησης της κοινωνικής αλλαγής όσο και ως μνήμα όπου είναι θαμμένο το ζευγάρι.

Ο φερόμενος ως δράστης κατηγορείται για υλικές φθορές δεύτερου βαθμού, παράνομη είσοδο σε ξένη ιδιοκτησία και προσβολή της δημόσιας αιδούς.

Επί του παρόντος κρατείται στην φυλακή Fulton County.

*Με πληροφορίες από: ARTnews