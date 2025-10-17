newspaper
Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025
Το στοίχημα της ζωής και του θανάτου στην αγορά ακινήτων – Το αμφιλεγόμενο σύστημα viager
Διεθνής Οικονομία 17 Οκτωβρίου 2025

Το στοίχημα της ζωής και του θανάτου στην αγορά ακινήτων – Το αμφιλεγόμενο σύστημα viager

Για κάποιους είναι έξυπνη επένδυση, για άλλους μια ψυχρή λοταρία με έπαθλο τον θάνατο. Το viager διχάζει τη Γαλλία.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Το viager είναι ένα από τα πιο παράξενα, αμφιλεγόμενα και χαρακτηριστικά φαινόμενα της γαλλικής αγοράς ακινήτων. Πρόκειται για έναν τρόπο αγοραπωλησίας που βασίζεται κυριολεκτικά… στη ζωή και στον θάνατο. Η αξία του ακινήτου, το ύψος της προκαταβολής και η διάρκεια των πληρωμών εξαρτώνται από το πόσο θα ζήσει ο πωλητής.

Στην πράξη, ο ηλικιωμένος ιδιοκτήτης πουλάει το σπίτι του σε έναν αγοραστή, κρατώντας όμως το δικαίωμα να ζει σε αυτό μέχρι το τέλος της ζωής του. Ο αγοραστής καταβάλλει ένα αρχικό ποσό, το λεγόμενο bouquet, και στη συνέχεια μια μηνιαία ή τριμηνιαία «δια βίου» σύνταξη, γνωστή ως rente viagère. Αν ο πωλητής συνεχίσει να κατοικεί στο ακίνητο, η συμφωνία ονομάζεται viager occupé. Αν το παραχωρήσει αμέσως, viager libre.

Η λέξη viager σημαίνει «διάρκεια ζωής», αλλά στη Γαλλία έχει σχεδόν μυθική βαρύτητα. Από τη σατιρική ταινία Le Viager του 1972 —όπου ένας γιατρός προσπαθεί να επωφεληθεί από τον επικείμενο, όπως νομίζει, θάνατο ενός ασθενούς, μόνο για να διαπιστώσει ότι εκείνος ζει περισσότερο απ’ όλους, μέχρι την πραγματική ιστορία της Jeanne Calment, της γυναίκας που έζησε μέχρι τα 122 και κράτησε το ρεκόρ της μακροβιότερης viager στην ιστορία, η ιδέα έχει στοιχειώσει τη γαλλική φαντασία. Ο δικηγόρος που είχε αγοράσει το σπίτι της στην Αρλ πέθανε πριν από εκείνη, αφού πλήρωνε τη rente επί τρεις δεκαετίες.

«Αρπακτικά» ή ευκαιρία;

Για κάποιους, όπως ο Pierre, Παριζιάνος επενδυτής ακινήτων, το viager είναι μια απλή οικονομική επένδυση. «Έκανα την πρώτη μου συναλλαγή πριν δεκαπέντε χρόνια και κέρδισα αμέσως», λέει στο France 24. «Ο ενοικιαστής πέθανε μέσα σε έναν μήνα». Από τότε έχει αγοράσει περισσότερα από δώδεκα ακίνητα με τον ίδιο τρόπο. Άλλες φορές βγήκε κερδισμένος, άλλες όχι. Σε μια περίπτωση, ο πωλητής χρησιμοποίησε το bouquet για να αναδιαμορφώσει το διαμέρισμα με ράμπες και ειδικές μπανιέρες. «Όταν πήρα τα κλειδιά, έπρεπε να το ξαναφτιάξω απ’ την αρχή. Είναι λοταρία. Ποτέ δεν ξέρεις τι θα πάρεις.»

Ο Pierre έχει ακούσει να τον αποκαλούν «αρπακτικό», αλλά δεν συμμερίζεται την κατηγορία. «Για μένα είναι μια καθαρή συναλλαγή. Ο πωλητής εξασφαλίζει εισόδημα και ηρεμία. Κάποιοι με ζηλεύουν όταν λέω πως μια συμφωνία κράτησε μόνο έξι μήνες. Αλλά ξέρεις, είναι οι ίδιοι που θέλουν να κερδίσουν το λαχείο χωρίς να παίξουν. Πρέπει να παίξεις για να κερδίσεις.»

Υπάρχουν όμως κι εκείνοι που δεν μπορούν να ξεπεράσουν το ηθικό βάρος. Η Roselyne και ο σύζυγός της αρνήθηκαν να αγοράσουν μια βίλα στη Σεν Ραφαέλ στα τέλη της δεκαετίας του 1990, παρότι ήταν εξαιρετική ευκαιρία. «Δεν μπορούσαμε να το κάνουμε ηθικά», λέει. «Στο τέλος, σκέφτεσαι ότι απλά περιμένεις να πεθάνει κάποιος όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.»

Στη Γαλλία του σήμερα, το viager γνωρίζει αναβίωση, καθώς ο πληθυσμός γερνάει και οι τιμές των ακινήτων παραμένουν στα ύψη. Για τους μεν είναι τρόπος επιβίωσης, για τους δε τρόπος πλουτισμού. Και για όλους, μια υπενθύμιση ότι στη γαλλική αγορά, η αξία ενός σπιτιού μπορεί να μετριέται όχι μόνο σε ευρώ —αλλά και σε χρόνια ζωής.

Δήθεν κληρονόμοι

Ο Μπερτράν Φουρνί εργάζεται ως μεσίτης στην εταιρεία Légasse Viager. Τα περισσότερα προβλήματα που έχει συναντήσει όλα αυτά τα χρόνια στη δουλειά του δεν είχαν ποτέ να κάνουν ούτε με τους πωλητές ούτε με τους αγοραστές, αλλά με τους αυτοδιορισμένους κληρονόμους των πωλητών.

«Είναι σπάνιο, αλλά συμβαίνει. Ένας ανιψιός ή μια ανιψιά, ή ένας δεύτερος ξάδερφος που πίστευε ότι θα κληρονομήσει και ανακαλύπτει ότι δεν ισχύει. Κάποιοι φτάνουν στο σημείο να προσλάβουν δικηγόρο για να βεβαιωθούν ότι δεν υπήρξε κάποια εκμετάλλευση της ευάλωτης θέσης του πωλητή», λέει.

Όμως, όπως σημειώνει, «όταν αυτό συμβαίνει, ποτέ δεν ήταν ιδιαίτερα κοντά με το άτομο έτσι κι αλλιώς».

Ο Φουρνί συχνά αναπτύσσει στενές σχέσεις με τους ηλικιωμένους πωλητές του. «Συνήθως έχουν ζήσει απίστευτες ζωές», λέει, προσθέτοντας ότι σχεδόν πάντα εκφράζουν τεράστια ανακούφιση μόλις ολοκληρωθεί η συμφωνία.

«Πετάνε από τη χαρά τους όταν βγαίνουν από το γραφείο του συμβολαιογράφου. Όλοι λένε “γιατί δεν το έκανα νωρίτερα;”», αφηγείται.

Η Χιρς είναι μία από αυτούς.

Συνεχίζει να διδάσκει γιόγκα – τα στρώματα από το πρωινό μάθημα είναι ακόμα απλωμένα στην άκρη του σαλονιού – αλλά πια δεν χρειάζεται να το κάνει.

Αν και γνωρίζει πολύ καλά ότι το σπίτι της δεν της ανήκει πλέον τυπικά, δεν την ενοχλεί.

«Πάντα ονειρευόμουν να έχω ένα μικρό εξοχικό κάπου στο Νότο. Τώρα αυτό επιτέλους πρόκειται να συμβεί καθώς αποφάσισα να αγοράσω ένα μικρό ξύλινο σπιτάκι στην Κορσική».

Φυσικό αέριο
Σταύρος Παπασταύρου: Κοινή πρόσκληση με Κρις Ράιτ για τη Διάσκεψη P-TEC στην Αθήνα

Σταύρος Παπασταύρου: Κοινή πρόσκληση με Κρις Ράιτ για τη Διάσκεψη P-TEC στην Αθήνα

Eurostat: Τρίτη στην ΕΕ η Ελλάδα στη σπατάλη τροφίμων, πάνω από 200 κιλά ανά κάτοικο το 2023 (Γραφήματα)
Στοιχεία Eurostat 17.10.25

Τρίτη στην ΕΕ η Ελλάδα στη σπατάλη τροφίμων, πάνω από 200 κιλά ανά κάτοικο το 2023 (Γραφήματα)

Πάνω από 58 εκατ. τόνοι τροφικών αποβλήτων κατέληξαν στα σκουπίδια το 2023, το 9% προτού καν καταναλωθούν - Περισσότερα από τα μισά προέρχονται από τα νοικοκυριά, σύμφωνα με τη Eurostat

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Mην το παίρνετε προσωπικά, απλά σας έκαναν… εργασιακό ghosting – Η τάση που φθείρει την επαγγελματική αυτοπεποίθηση
«Τι συμβαίνει;» 17.10.25

Mην το παίρνετε προσωπικά, απλά σας έκαναν… εργασιακό ghosting – Η τάση που φθείρει την επαγγελματική αυτοπεποίθηση

Το επαγγελματικό ghosting αποτελεί πηγή απογοήτευσης για όσους αναζητούν εργασία και αναμένουν απάντηση ακόμα και όταν δεν πρόκειται να προσληφθούν

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
ΕΕ: Τι προβλέπει η συμφωνία στήριξης της «αμυντικής βιομηχανίας» – Πώς αντέδρασαν οι ομάδες της ευρωβουλής
Πολεμική ετοιμότητα 17.10.25

Τι προβλέπει η συμφωνία στήριξης της «αμυντικής βιομηχανίας» της ΕΕ - Πώς αντέδρασαν οι ομάδες της ευρωβουλής

Το Συμβούλιο της ΕΕ και το Ευρωκοινοβούλιο ήρθαν σε προσωρινή συμφωνία για τη «στήριξη της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας»

Σύνταξη
Ευρώπη: Δίχως φρένο η στεγαστική κρίση – Δεύτερη η Αθήνα στην «απρόσιτη» κατοικία – O παράγοντας Airbnb
Δείκτης Deloitte 17.10.25

Δίχως φρένο η στεγαστική κρίση στην Ευρώπη – Δεύτερη η Αθήνα στην «απρόσιτη» κατοικία - O παράγοντας Airbnb

Η διαρκής άνοδος τιμών στα ακίνητα πιέζει νοικοκυριά και κυβερνήσεις στην Ευρώπη - Πώς επιτείνει η βραχυχρόνια μίσθωση τη στεγαστική κρίση - Οι δείκτες Deloitte και UBS για τον κίνδυνο «φούσκας»

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Μάχη χαρακωμάτων Κίνας – ΗΠΑ για την …τιμή της σόγιας
Διεθνής Οικονομία 16.10.25

Μάχη χαρακωμάτων Κίνας – ΗΠΑ για την …τιμή της σόγιας

Αυξάνονται οι αντιδράσεις των αμερικανών αγροτών που βλέπουν τις τιμές να καταρρέουν και την Αργεντινή να παίρνει τη θέση τους στις εξαγωγές και να πουλά σόγια στην Κίνα

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Ο CEO της Euronext χαιρετίζει την πρόταση του Καγκελαρίου Μερτς για ενοποίηση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια 16.10.25

Ο CEO της Euronext χαιρετίζει την πρόταση του Καγκελαρίου Μερτς για ενοποίηση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών

Η Euronext δηλώνει έτοιμη να συμβάλει στο επόμενο επίπεδο ενοποίησης των αγορών στην Ευρώπη, με τον Στέφαν Μπουτζνά να επικροτεί την πρόταση Μερτς και να υπερθεματίζει

Σύνταξη
Η Παγκόσμια Τράπεζα ζητά καλύτερες θέσεις εργασίας για τη διατήρηση της ανάπτυξης στην Ευρώπη
Αναγκαία η καινοτομία 16.10.25

Η Παγκόσμια Τράπεζα ζητά καλύτερες θέσεις εργασίας για τη διατήρηση της ανάπτυξης στην Ευρώπη

Η Ευρώπη οφείλει να αλλάξει το σκηνικό του εργασιακού τομέα, στοχεύοντας σε ανανέωση, αφουγκραζόμενη τις σύγχρονες επιταγές, αν θέλει να συνεχιστεί η ανάπτυξή της

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ιταλία: Έκρηξη διέλυσε το αυτοκίνητο ερευνητή δημοσιογράφου – Ζει με αστυνομική προστασία από το 2014
Ένα κιλό εκρηκτικών 17.10.25

Ιταλία: Έκρηξη διέλυσε το αυτοκίνητο ερευνητή δημοσιογράφου – Ζει με αστυνομική προστασία από το 2014

Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που κατέστρεψε και το αυτοκίνητο της κόρης του. Ο Σιγκφρίντο Ρανούτσι έχει ενοχλήσει με ρεπορτάζ τη μαφία, αλλά και πολιτικά πρόσωπα και επιχειρηματίες. Έχει δεχθεί απειλές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«100 χρόνια ελληνικό ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε» – Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Τύπου 2025 – 2026
Ποδόσφαιρο 17.10.25

«100 χρόνια ελληνικό ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε» – Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Τύπου 2025 – 2026

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αθλουμένων Εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης ανακοίνωσε ότι η φετινή διοργάνωση του ποδοσφαίρου Τύπου είναι αφιερωμένη στα 100 χρόνια ελληνικό ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Μιλούσε στη Βουλή αλλά κοιτούσε τη δυσαρέσκεια στη «γαλάζια» βάση και την κριτική Καραμανλή-Σαμαρά
Πολιτική 17.10.25

Μητσοτάκης: Μιλούσε στη Βουλή αλλά κοιτούσε τη δυσαρέσκεια στη «γαλάζια» βάση και την κριτική Καραμανλή-Σαμαρά

Η παρουσία του Κυρ. Μητσοτάκη στη Βουλή και οι αναφορές του με το βλέμμα στην έντονη δυσαρέσκεια κομματιού της βάσης της ΝΔ για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, αλλά και στην κριτική των δύο πρώην πρωθυπουργών.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η Χαμάς καλεί τους μεσολαβητές να ασκήσουν πίεση για εφαρμογή των επόμενων βημάτων της συμφωνίας εκεχειρίας
Κόσμος 17.10.25

Η Χαμάς καλεί τους μεσολαβητές να ασκήσουν πίεση για εφαρμογή των επόμενων βημάτων της συμφωνίας εκεχειρίας

Η Χαμάς συνεχίζει την αναζήτηση ισραηλινών σορών στη Γάζα, καλώντας παράλληλα για την εφαρμογή των επόμενων σημείων της συμφωνίας για την κατάπαυση του πυρός

Σύνταξη
H τραυματιοφορέας για Βιλντόζα: «Με έπιασε από το λαιμό και με σήκωσε, η γυναίκα του μου τραβούσε τα μαλλιά»
Μπάσκετ 17.10.25

H τραυματιοφορέας για Βιλντόζα: «Με έπιασε από το λαιμό και με σήκωσε, η γυναίκα του μου τραβούσε τα μαλλιά»

Η τραυματιοφορέας που κατήγγειλε την επίθεση του Βιλντόζα και της συζύγου του, αναφέρεται με λεπτομέρειες στο περιστατικό που συνέβη στην Ιταλία και προκάλεσε αίσθηση.

Σύνταξη
Μεσσηνία: Ξανά για κατάθεση ο ανιψιός του 68χρονου – Νέα δεδομένα για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ
Ελλάδα 17.10.25

Ξανά για κατάθεση ο ανιψιός του 68χρονου – Νέα δεδομένα για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας

Οι αστυνομικοί εξετάζουν από την αρχή όλα τα δεδομένα για τη διπλή δολοφονία στη Μεσσηνία – Νέα κατάθεση του 33χρονου ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: «Η αμφισβήτηση της εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη μπορεί να γίνει αυτοεκπληρούμενη προφητεία»
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Μητσοτάκης: «Η αμφισβήτηση της εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη μπορεί να γίνει αυτοεκπληρούμενη προφητεία»

Ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε την Περιφερειακή Έδρα του Πρωτοδικείου Αθηνών στο Περιστέρι, όπου επισήμανε ότι η μεταρρύθμιση «προωθείται με πείσμα, επιμονή και εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη».

Σύνταξη
Το «επικοινωνιακόν» και το «στιγμιαίον»
Το φανταχτερό και το ακαριαίο 17.10.25

Το «επικοινωνιακόν» και το «στιγμιαίον»

Οι ισορροπημένες αντιδράσεις και προσεγγίσεις είναι αγαθό εν ανεπαρκεία, σε όλα —κατά το μάλλον ή ήττον— τα πεδία της ατομικής δραστηριότητας και του κοινωνικού βίου

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Eurostat: Τρίτη στην ΕΕ η Ελλάδα στη σπατάλη τροφίμων, πάνω από 200 κιλά ανά κάτοικο το 2023 (Γραφήματα)
Στοιχεία Eurostat 17.10.25

Τρίτη στην ΕΕ η Ελλάδα στη σπατάλη τροφίμων, πάνω από 200 κιλά ανά κάτοικο το 2023 (Γραφήματα)

Πάνω από 58 εκατ. τόνοι τροφικών αποβλήτων κατέληξαν στα σκουπίδια το 2023, το 9% προτού καν καταναλωθούν - Περισσότερα από τα μισά προέρχονται από τα νοικοκυριά, σύμφωνα με τη Eurostat

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Melina: Η Ελληνογαλλίδα μουσικός ανάμεσα στους 15 υποψήφιους των Music Moves Europe Awards 2026
Music 17.10.25

Melina: Η Ελληνογαλλίδα μουσικός ανάμεσα στους 15 υποψήφιους των Music Moves Europe Awards 2026

Η Ελληνογαλλίδα Melina, βρίσκεται ανάμεσα στους υποψήφιους στα φετινά Music Moves Europe Awards, έναν θεσμό που τιμά τους νέους καλλιτέχνες που διαμορφώνουν τον ήχο της Ευρώπης σήμερα και αύριο.

Σύνταξη
Mην το παίρνετε προσωπικά, απλά σας έκαναν… εργασιακό ghosting – Η τάση που φθείρει την επαγγελματική αυτοπεποίθηση
«Τι συμβαίνει;» 17.10.25

Mην το παίρνετε προσωπικά, απλά σας έκαναν… εργασιακό ghosting – Η τάση που φθείρει την επαγγελματική αυτοπεποίθηση

Το επαγγελματικό ghosting αποτελεί πηγή απογοήτευσης για όσους αναζητούν εργασία και αναμένουν απάντηση ακόμα και όταν δεν πρόκειται να προσληφθούν

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Πλακιάς: Τα παιδιά μας δεν έπεσαν υπέρ πατρίδος, τα σκότωσε η πατρίδα – Αν σβήσουν τα ονόματά τους θα τα ξαναγράψω
Τέμπη 17.10.25

Πλακιάς: Τα παιδιά μας δεν έπεσαν υπέρ πατρίδος, τα σκότωσε η πατρίδα – Αν σβήσουν τα ονόματά τους θα τα ξαναγράψω

Ο Νίκος Πλακιάς απάντησε στις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη ότι τα ονόματα των 57 θυμάτων των Τεμπών στο Σύνταγμα θα τα σβήσει ο καιρός και του Βασίλη Φεύγα ότι «τα παιδιά δεν έπεσαν για την πατρίδα»

Σύνταξη
Βουλή: Από τις 27 Οκτώβρη η εισαγωγή του «κόφτη» στα μικρόφωνα στην αίθουσα της Ολομέλειας
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Βουλή: Από τις 27 Οκτώβρη η εισαγωγή του «κόφτη» στα μικρόφωνα στην αίθουσα της Ολομέλειας

Το τεχνικό κομμάτι της όλης διαδικασίας έχει ήδη ολοκληρωθεί και το σύστημα που θα επιτρέπει στον εκάστοτε προεδρεύοντα να κλείνει τα μικρόφωνα των βουλευτών που ξεπερνούν κατά πολύ το προβλεπόμενο από τον Κανονισμό χρόνο στις τοποθετήσεις τους είναι ήδη τοποθετημένο

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
