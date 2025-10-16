Τη χτύπησαν, την έγδυσαν, απείλησαν να της ρίξουν αέρια: Η Γκρέτα Τούνμπεργκ μιλά για την κράτησή της στο Ισραήλ

Η Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, η οποία απελάθηκε από το Ισραήλ μετά τη συμμετοχή της στο Global Sumud Flotilla, ανέφερε ότι υπέστη σωματικά και ψυχολογικά βασανιστήρια από στρατιώτες του ισραηλινού στρατού κατά τη διάρκεια των ημερών που στερήθηκε την ελευθερία της μετά τη σύλληψή της.

Η σύλληψη σε διεθνή ύδατα

Σε συνέντευξή της στη σουηδική εφημερίδα The Evening Paper, περιέγραψε πώς άνδρες με πλήρως καλυμμένα πρόσωπα και οπλισμένοι με μεγάλα αυτόματα όπλα επιβιβάστηκαν στο πλοίο, ένα περιστατικό που μεταδόθηκε ζωντανά στα κανάλια του στόλου και το οποίο παρακολούθησαν εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο.

Η ακτιβίστρια ανέφερε ότι οι στρατιώτες μετέφεραν το πλήρωμα στο κάτω κατάστρωμα, όπου τους ανάγκασαν να καθίσουν σε κύκλο χωρίς να κινούνται, ενώ το πλοίο κατευθυνόταν προς την ξηρά.

«Έκανε πολύ ζέστη εκεί κάτω. Απλά καθόμασταν εκεί. Όσοι δεν μας παρακολουθούσαν περπατούσαν στο πλοίο, καταστρέφοντας και πετώντας τα πάντα παντού», είπε.

Δεν γνωρίζει τι απέγιναν τα τρόφιμα, τα φάρμακα, οι πάνες και τα γάλατα που μετέφεραν τα πλοία στη Γάζα.

Καμία βοήθεια από την διπλωματία

Η Τούνμπεργκ είπε επίσης ότι η σουηδική πρεσβεία στο Τελ Αβίβ την άφησε ουσιαστικά στην τύχη της, ακόμη και όταν αυτή και άλλοι συμπατριώτες της τους περιέγραψαν τις συνθήκες στις οποίες βρισκόντουσαν.

«Ήμασταν μαζί και τους είπαμε για τη μεταχείριση που δεχτήκαμε. Την έλλειψη τροφής και νερού, τους ξυλοδαρμούς και τα βασανιστήρια. Δείξαμε τους σωματικούς τραυματισμούς που είχαμε: μώλωπες και γρατσουνιές. Δώσαμε σε όλους τα στοιχεία επικοινωνίας μας: τους έδωσα τον αριθμό του πατέρα μου και αυτόν του υπεύθυνου επικοινωνίας της οργάνωσής μας. Ήμασταν σαφείς: όλα όσα λέμε τώρα πρέπει να δημοσιοποιηθούν στα μέσα ενημέρωσης», είπε.

Ωστόσο, η διπλωματική αντιπροσωπεία της χώρας της δεν αποκάλυψε τίποτα από όλα αυτά.

Η Γκρέτα ανέφερε ότι, αφού συνελήφθησαν σε διεθνή ύδατα από Ισραηλινούς στρατιώτες, μεταφέρθηκαν παρά τη θέλησή τους στο Ασντόντ, το μεγαλύτερο βιομηχανικό λιμάνι του Ισραήλ, 40 χιλιόμετρα νότια του Τελ Αβίβ.

Israel tortured and sexually humiliated Greta Thunberg. Some excerpts from her interview with the Swedish paper Aftonblatet: «They grab me, pull me to the ground, and throw an Israeli flag over me.» «They dragged me to the opposite side from where the others were sitting, and… pic.twitter.com/vr4P0PuBgY — Caitlin Johnstone (@caitoz) October 15, 2025

Βάναυση συμπεριφορά, βία και εξευτελισμός

Εκεί, ένας στρατιώτης έδειξε την ακτιβίστρια και της είπε: «Πήγαινε πρώτη, έλα!»

Αναφέρει ότι δεν της επιτράπηκε να φορέσει το μπλουζάκι με τη φράση ‘Ελεύθερη Παλαιστίνη’ και της δόθηκε εντολή να αλλάξει.

Όταν αποβιβάστηκε από το πλοίο, είπε, μια ομάδα αστυνομικών την περίμενε, την έριξαν στο έδαφος και της πέταξαν μια ισραηλινή σημαία.

Η Τούνμπεργκ λέει ότι την έσυραν βίαια σε μια γωνία και οι αστυνομικοί έβαλαν μια σημαία πολύ κοντά της και κάθε φορά που την άγγιζε με το σώμα της την κλωτσούσαν.

«Ένα ξεχωριστό μέρος, για μια ξεχωριστή γυναίκα», είπαν οι στρατιώτες.

Εκεί της έδεσαν τα χέρια με πλαστική ταινία, πολύ σφιχτά, και μια ομάδα φρουρών παρατάχθηκε για να βγάλει selfie μαζί της.

Εκεί έφτασε ο ακροδεξιός υπουργός Ιτάμαρ Μπεν-Γκβίρ και κατηγόρησε τα μέλη του στόλου ότι είναι τρομοκράτες και ότι σκοτώνουν εβραϊκά μωρά.

Αποκάλυψε ότι είδε τα πάντα με την άκρη του ματιού της, γιατί κάθε φορά που σήκωνε το κεφάλι της από το έδαφος, ο φρουρός δίπλα της την κλωτσούσε.

«Κάθε φορά που σήκωνα το κεφάλι μου να κοιτάξω τον Μπεν-Γκβιρ με κλωτσούσαν».

Την έγδυσαν και δεν της έδιναν φαγητό και νερό

Η Γκρέτα αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια της κράτησής της την πήγαν σε ένα κτίριο για να την ψάξουν και να την γδύσουν ενώ οι φρουροί συνέχισαν να βγάζουν selfie μαζί της.

«Οι φρουροί στερούνται εντελώς ενσυναίσθησης και συμπόνιας και συνεχίζουν να βγάζουν selfie μαζί μου. Υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν θυμάμαι. Τόσα πολλά πράγματα συμβαίνουν ταυτόχρονα. Βρίσκεσαι σε κατάσταση σοκ. Πονάς, αλλά μπαίνεις σε μια φάση όπου προσπαθείς να παραμείνεις ήρεμος», αναφέρει.

Η Γκρέτα περιγράφει ατελείωτες συναντήσεις με αξιωματούχους που ήθελαν να υπογράψει έγγραφα που, μεταξύ άλλων, ανέφεραν ότι είχε εισέλθει παράνομα στο Ισραήλ, κάτι που αρνήθηκε. Της έδεσαν ξανά τα χέρια με πλαστικές ταινίες, της έδεσαν τα μάτια και την έβαλαν σε ένα μικρό κελί μέσα σε ένα αυτοκίνητο, όπου πέρασε μια κρύα νύχτα μαζί με άλλους κρατούμενους.

Στη συνέχεια, η Γκρέτα, μαζί με άλλους ανθρώπους, μεταφέρθηκε στη φυλακή, όπου την ανάγκασαν να ξαναγδυθεί.

«Υπήρχε χλευασμός, σκληρή μεταχείριση και όλα γυρίζονταν σε βίντεο. Ό,τι κάνουν είναι εξαιρετικά βίαιο. Πέταξαν τα φάρμακα των ανθρώπων στα σκουπίδια μπροστά στα μάτια τους. Φάρμακα για την καρδιά, φάρμακα για τον καρκίνο, ινσουλίνη».

Η Σουηδή ακτιβίστρια αναφέρει ότι σχεδόν δεν έλαβαν φαγητό ή καθαρό νερό καθ’ όλη τη διάρκεια της κράτησής τους, οπότε αναγκάστηκαν να πίνουν από μια βρύση που βρισκόταν δίπλα στο νεροχύτη, από την οποία έτρεχε κάτι καφέ.

Απειλές με χημικά αέρια σε κλουβιά

Η Γκρέτα διηγήθηκε επίσης ότι περίπου 60 κρατούμενοι τοποθετήθηκαν σε ένα μικρό υπαίθριο κλουβί κάτω από τον ήλιο με ελάχιστο χώρο για να καθίσουν. Όταν κάποιοι λιποθύμησαν και ζήτησαν ιατρική βοήθεια, οι φρουροί σήκωσαν μια φιάλη αερίου και απείλησαν να τους ρίξουν χημικά αέρια κάτι που η Γκρέτα είπε ότι ήταν «συνήθης πρακτική» κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας.

«Όταν οι άνθρωποι λιποθυμούσαν, χτυπούσαμε τα κλουβιά και ζητούσαμε γιατρό. Τότε έρχονταν οι φρουροί και έλεγαν: ‘Θα σας ρίξουμε αέρια’. Ήταν συνηθισμένο για αυτούς να το λένε αυτό. Κρατούσαν μια φιάλη αερίου και απειλούσαν να την πιέσουν πάνω μας», ανέφερε.

Τέλος, ανέφερε ότι όταν αφέθηκε ελεύθερη, η τσάντα της ήταν καλυμμένη με προσβλητικές λέξεις όπως «whore Greta» (π**τάνα Γκρέτα) και σύμβολα.

🚨🇵🇸🇮🇱 | GRETA THUNBERG DÉNONCE DES VIOLENCES La militante suédoise affirme avoir été plaquée au sol, ligotée avec un drapeau israélien, frappée et menacée de mort lors de sa détention. À sa libération, son sac était couvert d’insultes et de symboles injurieux.#GretaThunberg pic.twitter.com/JBxxuWjaTZ — Le Fil Express (@LeFilExpress) October 16, 2025

Μετά την εκεχειρία

Παρ’ όλα όσα συνέβησαν, η Γκρέτα Τούνμπεργκ επανέλαβε ότι κανένα μέλος του Global Sumud Floatilla δεν πρέπει να θεωρείται θύμα. «Γνωρίζαμε πολύ καλά σε τι μπαίναμε. Μας είχαν ήδη απειλήσει την πρώτη νύχτα που φύγαμε από τη Βαρκελώνη, ότι θα μας φερόταν σαν τρομοκράτες. Από την πλευρά μου, ποτέ δεν ένιωσα φόβο ή ήττα».

«Αυτό δείχνει ότι αν το Ισραήλ, με όλο τον κόσμο να παρακολουθεί, μπορεί να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο σε έναν γνωστό, λευκό άνθρωπο με σουηδικό διαβατήριο, φανταστείτε τι κάνουν στους Παλαιστινίους πίσω από κλειστές πόρτες», πρόσθεσε.

Ερωτηθείσα για τη συμφωνία ειρήνης, είπε: «Είναι κάτι που οι Παλαιστίνιοι πρέπει να γιορτάσουν. Αλλά οι υπόλοιποι πρέπει να αυξήσουμε την πίεση για να εγγυηθούμε μια διαρκή κατάπαυση του πυρός, αλλά πάνω απ’ όλα, να μην σταματήσει εκεί. Να είναι η Παλαιστίνη ελεύθερη και να απολαμβάνει τα ανθρώπινα δικαιώματα που της αντιστοιχούν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Η ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη δεν είναι καθόλου ο στόχος».