40 χρόνια μετά: Πώς ο φόνος και ο βιασμός της 16χρονης Τερέζα εξιχνιάστηκαν χάρη σε ένα καλαμάκι
Κόσμος 16 Οκτωβρίου 2025 | 18:45

40 χρόνια μετά: Πώς ο φόνος και ο βιασμός της 16χρονης Τερέζα εξιχνιάστηκαν χάρη σε ένα καλαμάκι

Τέσσερις δεκαετίες μετά τον βίαιο θάνατο της Τερέζα Φούσκο, η τεχνολογία γενετικής και η υπομονή των ερευνητών φαίνεται να φέρνουν στο φως την αλήθεια

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Έντερο: Ο πράσινος γλυκόξινος «σύμμαχος» που φέρνει ισορροπία

Έντερο: Ο πράσινος γλυκόξινος «σύμμαχος» που φέρνει ισορροπία

Spotlight

Περισσότερα από 40 χρόνια μετά τον βίαιο βιασμό και φόνο της 16χρονης Τερέζα Φούσκο στο Λονγκ Άιλαντ, η υπόθεση φαίνεται να μπαίνει στο τελικό στάδιο της δικαιοσύνης.

Το DNA από ένα απλό καλαμάκι smoothie μπορεί τώρα να αποτελέσει το κρίσιμο στοιχείο που θα οδηγήσει στη δίκη του φερόμενου δολοφόνου, Ρίτσαρντ Μπιλοντό.

Η Τερέζα εξαφανίστηκε στις 10 Νοεμβρίου 1984. Την τελευταία φορά που την είδαν, ήταν αργά το βράδυ, κλαίγοντας καθώς έφευγε από το παγοδρόμιο Hot Skates στο Λίνμπρουκ της Νέας Υόρκης, όπου μόλις είχε απολυθεί από τη δουλειά της σε ένα σνακ μπαρ.

Το γυμνό της σώμα της βρέθηκε περίπου ένα μήνα αργότερα, θαμμένο κάτω από φύλλα σε μια δασώδη περιοχή λίγα τετράγωνα μακριά από το παγοδρόμιο.

Σύμφωνα με το CNN, ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι είχε στραγγαλιστεί με λουρί και είχε βιαστεί.

Λάθος κατηγορίες και αθωώσεις

Δύο χρόνια μετά τη δολοφονία, τρεις άνδρες καταδικάστηκαν για τον βιασμό και φόνο της Τερέζα.

Όμως, οι εξετάσεις DNA που έγιναν πολλά χρόνια αργότερα οδήγησαν στην αθώωσή τους το 2003.

Οι τρεις άνδρες, Τζον Κόγκατ, Ντένις Χάλστατ και Τζον Ρεστίβο, είχαν καταδικαστεί άδικα και πέρασαν σχεδόν δύο δεκαετίες στη φυλακή πριν αποδειχθεί ότι δεν είχαν καμία σχέση με το έγκλημα.

Οι εξετάσεις DNA έδειξαν ότι δεν ταίριαζαν με το δείγμα που είχε ληφθεί από το θύμα, ενώ ο Κόγκατ είχε μάλιστα ομολογήσει υπό πίεση.

Η αδικία αυτή κόστισε στην κομητεία Νάσο περίπου 18 εκατομμύρια δολάρια για κάθε έναν από τους Ρεστίβο και Χάλστατ, μετά από αστική αγωγή που εκδικάστηκε το 2014. Η υπόθεση παραμένει ένα συγκλονιστικό παράδειγμα για το πόσο κρίσιμη είναι η ακρίβεια στη δικαιοσύνη.

Η νέα τεχνολογία φέρνει την αλήθεια

Τον Αύγουστο του 2023, οι ερευνητές της κομητείας Νάσο έστειλαν ένα κολπικό επίχρισμα που ανακτήθηκε από το θύμα σε ένα εργαστήριο στο Χιούστον.

Το εργαστήριο Othram χρησιμοποίησε το δείγμα για να δημιουργήσει ένα πλήρες προφίλ DNA, όπως επιβεβαίωσε ο διευθύνων σύμβουλος Ντέιβιντ Μίττελμαν. Στη συνέχεια, η Μονάδα Γενετικής Γενεαλογίας του FBI και οι τοπικοί ερευνητές έψαξαν για πιθανούς συγγενείς του υπόπτου, οδηγώντας τους στον Ρίτσαρντ Μπιλοντό.

Αρχικά, οι αρχές παρακολουθούσαν τον Μπιλοντό στη ζωή του στο Λονγκ Άιλαντ στις αρχές του 2024 και κατάφεραν να συλλέξουν το DNA του από ένα καλαμάκι smoothie που πέταξε.

Η σύγκριση έδειξε «100% ταύτιση» με το δείγμα DNA που είχε ληφθεί από την Τερέζα το 1984, όπως ανακοίνωσαν οι εισαγγελείς.

Ο ύποπτος και η ζωή του

Ο Μπιλοντό ήταν 23 ετών την εποχή της δολοφονίας και ζούσε με τους παππούδες του περίπου ένα μίλι μακριά από το μέρος όπου ζούσε και εργαζόταν η Τερέζα.

Εκείνη την περίοδο, σύμφωνα με την Εισαγγελέα της Κομητείας Νάσο, Άνν Ντόνελι, διατηρούσε ένα κινητό καφέ στην περιοχή.

Σήμερα, ο Μπιλοντό είναι 63 ετών, ζει μόνος και εργάζεται νυχτερινές βάρδιες σε ένα Walmart.

Δεν έχει γνωστό ποινικό μητρώο, ενώ οι συγγενείς και οι φίλοι της Τερέζα δεν θυμούνται κάποια σχέση μεταξύ των δύο πριν από το θάνατο της κοπέλας.

Ο ίδιος αρνείται ότι γνώριζε την Τερέζα.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, η εισαγγελέας Ντόνελι απάντησε στην αμφισβήτηση του Μπιλοντό για τη δεκαετία του ’80 λέγοντας με αποφασιστικότητα:

«Είμαστε στο 2025 και τώρα σε έχω».

YouTube thumbnail

Η δίκη ξεκινά

Ο Ρίτσαρντ Μπιλοντό συνελήφθη την Τρίτη και παραπέμφθηκε στο δικαστήριο της κομητείας Νάσο την Τετάρτη το πρωί. Δήλωσε αθώος και θα επιστρέψει στο δικαστήριο στις 21 Νοεμβρίου.

Η τεχνολογία DNA έχει προχωρήσει σημαντικά από τον θάνατο της Τερέζα, και όπως σημείωσε η Ντόνελι, «όταν έχεις ταύτιση DNA – 100% ταύτιση – έχουμε τον ένοχο».

Η συγκλονιστική αντίδραση της οικογένειας

Η μητέρα της Τερέζα πέθανε το 2019, αλλά ο πατέρας της, Τόμας Φούσκο, βρέθηκε στη συνέντευξη Τύπου στο πλευρό των εισαγγελέων.

Κρατώντας μια μικρή φωτογραφία της κόρης του, δήλωσε ότι του λείπει βαθιά, αλλά ότι η πίστη του στο σύστημα δικαιοσύνης παραμένει ακλόνητη.

«Είναι σπαρακτικό να το περνάω αυτό ξανά και ξανά», είπε ο Φούσκο, «αλλά αυτό φαίνεται να είναι η τελική κατάληξη και είμαι πολύ ευγνώμων».

Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν-Τραμπ – Η ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου
Κόσμος 16.10.25

Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν-Τραμπ – Η ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου

Οι πρόεδροι ΗΠΑ-Ρωσίας έχουν τηλεφωνική επικοινωνία εν όψει του ταξιδιού Ζελένσκι στις ΗΠΑ. Ο Τραμπ έχει πει ότι θα απειλήσει τον Πούτιν με αποστολή πυραύλων Τόμαχοκ στο Κίεβο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ινδικές ενεργειακές αναζητούν εναλλακτική στο ρωσικό πετρέλαιο–Το Κρεμλίνο μιλά για παραβίαση κανόνων εμπορίου
Εμπορικές πιέσεις 16.10.25

Ινδικές ενεργειακές αναζητούν εναλλακτική στο ρωσικό πετρέλαιο–Το Κρεμλίνο μιλά για παραβίαση κανόνων εμπορίου

Πηγές στην ινδική κυβέρνηση επιβεβαίωσαν ότι οι εταιρείες ενέργειας θα περιορίσουν το ρωσικό πετρέλαιο που αγοράζουν. Στόχος της ινδικής κυβέρνησης μια εμπορική συμφωνία και η μείωση των αμερικανικών δασμών.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Κρυφή πανδημία»: Οι σοκαριστικοί αριθμοί της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στην Ευρώπη
Κόσμος 16.10.25

«Κρυφή πανδημία»: Οι σοκαριστικοί αριθμοί της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στην Ευρώπη

Οι παιδικές οργανώσεις καταγγέλλουν ότι πέντε εκατομμύρια παιδιά στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν σεξουαλική κακοποίηση στο διαδίκτυο και εκτός

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γαλλία: Απορρίφθηκε η πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης Λεκορνί – Υπέρ 271 ψήφοι έναντι 289 που απαιτούνταν
«Φιλί της ζωής» 16.10.25

Απορρίφθηκε η πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης Λεκορνί - Υπέρ 271 ψήφοι έναντι 289 που απαιτούνταν

Οι Σοσιαλιστές είχαν αφήσει να εννοηθεί ότι δεν θα υπερψηφίσουν πρόταση μομφής κατά του Λεκορνί, μετά την ανακοίνωσή του ότι η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού θα ανασταλεί μέχρι τις εκλογές του 2027

Σύνταξη
Πεντάγωνο: Αντάρτικο από τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους – Δεν καλύπτουν υπό όρους λογοκρισίας
Η απαίτηση της κυβέρνησης 16.10.25

Αντάρτικο από τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους στο Πεντάγωνο - Δεν καλύπτουν υπό όρους λογοκρισίας

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ και πρώην παρουσιαστής του Fox News, Πιτ Χέγκσεθ, ζήτησε από τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους στο Πεντάγωνο να μην δημοσιεύουν χωρίς γραπτή έγκριση από το υπουργείο

Σύνταξη
Υποβρύχιο Titan: Μηχανικό πρόβλημα και χωρίς τις απαραίτητες δοκιμές – Επίσημη έκθεση για το ναυάγιο
«Έπρεπε να αποσυρθεί» 16.10.25

Μηχανικό πρόβλημα και χωρίς τις απαραίτητες δοκιμές το υποβρύχιο Titan - Επίσημη έκθεση για το ναυάγιο

Η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το υποβρύχιο Titan που ναυάγησε το 2023 δεν πληρούσε τις απαραίτητες προϋποθέσεις ασφαλείας

Σύνταξη
Τι συμβαίνει σε ηγέτες που αγάπησαν τον Τραμπ;
Anti-Trump bump 16.10.25

Τι συμβαίνει σε ηγέτες που αγάπησαν τον Τραμπ;

Την ώρα που ο πρόεδρος της Αργεντινής αντιμετωπίζει τη πιο δύσκολη στιγμή για τη χώρα και το κόμμα του, η αμερικανική χείρα βοηθείας μπορεί να τα κάνει χειρότερα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Φωτογραφία: Ένα μικροσκοπικό έμβρυο ρινόκερου που αναπτύχθηκε με εξωσωματική γονιμοποίηση
16.10.25

Ένα μικροσκοπικό έμβρυο ρινόκερου που αναπτύχθηκε με εξωσωματική γονιμοποίηση - Ένας φωτογράφος αποκαλύπτει

Μόνο δύο θηλυκοί βόρειοι λευκοί ρινόκεροι έχουν απομείνει – αλλά κανένα από τα δύο δεν μπορεί να κυοφορήσει. Έτσι, χρησιμοποιήθηκε παρένθετη μητέρα, αλλά το έμβρυο δεν έφτασε στην πλήρη ωρίμανση

Σύνταξη
Six Kings Slam: Το αστρονομικό ποσό που κέρδισε ο Τσιτσιπάς παρά τον πρόωρο αποκλεισμό του
Τένις 16.10.25

Six Kings Slam: Το αστρονομικό ποσό που κέρδισε ο Τσιτσιπάς παρά τον πρόωρο αποκλεισμό του

Έστω και αν δεν κατάφερε να κερδίσει ούτε ένα σετ απέναντι στον Σίνερ, ο Στέφανος Τσιτσιπας εξασφάλισε το απίστευτο ποσό του 1.5 εκατομμύριο δολαρίων μόνο από τη συμμετοχή του στο Six Kings Slam!

Σύνταξη
Νοσοκομείο Λάρισας: Έδωσαν λάθος φάρμακο σε καρκινοπαθή – Απομακρύνθηκαν οι νοσηλεύτριες και διατάχθηκε ΕΔΕ
Ελλάδα 16.10.25

Νοσοκομείο Λάρισας: Έδωσαν λάθος φάρμακο σε καρκινοπαθή – Απομακρύνθηκαν οι νοσηλεύτριες και διατάχθηκε ΕΔΕ

Σε καρκινοπαθή που επρόκειτο να υποβληθεί σε συγκεκριμένη θεραπεία, χορηγήθηκε κατά λάθος διαφορετικό σκεύασμα φαρμάκου - Η υγεία του ασθενή δεν φαίνεται να διατρέχει κίνδυνο

Σύνταξη
Βασίλης Ξανθόπουλος: Ο… kill Bill των φτωχών (vids+pics)
Μπάσκετ 16.10.25

Βασίλης Ξανθόπουλος: Ο… kill Bill των φτωχών (vids+pics)

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος ακολουθεί τον δρόμο που χάραξε ο Βασίλης Σπανούλης και κερδίζει τις εντυπώσεις με την εξαιρετική ομάδα που έχει δημιουργήσει στο Περιστέρι.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Η Παγκόσμια Τράπεζα ζητά καλύτερες θέσεις εργασίας για τη διατήρηση της ανάπτυξης στην Ευρώπη
Αναγκαία η καινοτομία 16.10.25

Η Παγκόσμια Τράπεζα ζητά καλύτερες θέσεις εργασίας για τη διατήρηση της ανάπτυξης στην Ευρώπη

Η Ευρώπη οφείλει να αλλάξει το σκηνικό του εργασιακού τομέα, στοχεύοντας σε ανανέωση, αφουγκραζόμενη τις σύγχρονες επιταγές, αν θέλει να συνεχιστεί η ανάπτυξή της

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Στο εδώλιο η συμμορία ανηλίκων που άρπαζε αλυσίδες λαιμού από πεζούς στην Καλλιθέα
Η δικαστική απόφαση 16.10.25

Στο εδώλιο η συμμορία ανηλίκων που άρπαζε αλυσίδες λαιμού από πεζούς στην Καλλιθέα

Μεταξύ των 18 κατηγορουμένων ήταν ο αδερφός της 12χρονης από τον Κολωνό, ο οποίος αθωώθηκε. Η συμμορία από την Καλλιθέα εξαρθρώθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο.

Γεωργία Κακή
Απαγόρευση συγκέντρωσης στο Σύνταγμα για τον ένα χρόνο από τον θάνατο του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ
Ελλάδα 16.10.25

Απαγόρευση συγκέντρωσης στο Σύνταγμα για τον ένα χρόνο από τον θάνατο του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ

Η συγκέντρωση είναι προγραμματισμένη σήμερα στις 8 το βράδυ από μέλη των συλλογικοτήτων «Gather for Gaza» & «Stand with Palestine» με τη συμμετοχή μελών του «Λαϊκού Μετώπου Τουρκίας»

Σύνταξη
Η Βανέσα Ρεντγκρέιβ θα τιμηθεί για την συμβολή της στον κινηματογράφο από το Φεστιβάλ του Τορίνο
Θρύλος 16.10.25

Η Βανέσα Ρεντγκρέιβ θα τιμηθεί για την συμβολή της στον κινηματογράφο από το Φεστιβάλ του Τορίνο

«Η Βανέσα Ρεντγκρέιβ θα λάβει το βραβείο Stella della Mole, ως φόρο τιμής στην ανεπανάληπτη καριέρα της, η οποία σφύζει από έντονους, πολύπλοκους και αξέχαστους ρόλους», αναφέρεται σε δήλωση του Φεστιβάλ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μεσσηνία: Αίτημα αναπαράστασης κατέθεσαν οι συγγενείς του 68χρονου – Τι λένε για το έγκλημα οι δύο συλληφθέντες
Ελλάδα 16.10.25

Το αίτημα αναπαράστασης του εγκλήματος στη Φοινικούντα, οι ισχυρισμοί των δύο 22χρονων και η καταγγελία για βιασμό

Ο δύο νεαροί που έχουν συλληφθεί για το έγκλημα στη Φοινικούντα παρουσιάζουν εντελώς διαφορετικές εκδοχές για τη δολοφονία των δύο ανδρών στο κάμπινγκ - Τι λέει για τον βιασμό ο 22χρονος που παραδόθηκε

Σύνταξη
Ο νέος «Χάαλαντ» είναι Βραζιλιάνος
On Field 16.10.25

Ο νέος «Χάαλαντ» είναι Βραζιλιάνος

Ο 17χρονος Ντελ κάνει… όργια στην Μπαΐα και πολλές ευρωπαϊκές ομάδες δείχνουν ενδιαφέρον για τον νεαρό Βραζιλιάνο, τον οποίο παρομοιάζουν με τον Νορβηγό σούπερ σταρ της Σίτι

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν-Τραμπ – Η ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου
Κόσμος 16.10.25

Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν-Τραμπ – Η ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου

Οι πρόεδροι ΗΠΑ-Ρωσίας έχουν τηλεφωνική επικοινωνία εν όψει του ταξιδιού Ζελένσκι στις ΗΠΑ. Ο Τραμπ έχει πει ότι θα απειλήσει τον Πούτιν με αποστολή πυραύλων Τόμαχοκ στο Κίεβο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Άβουλοι και μοιραίοι
Φαύλος κύκλος 16.10.25

Άβουλοι και μοιραίοι

«Εύθυναν ετέρους αξιών διδόναι, και αυτός ύπεχε»

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ινδικές ενεργειακές αναζητούν εναλλακτική στο ρωσικό πετρέλαιο–Το Κρεμλίνο μιλά για παραβίαση κανόνων εμπορίου
Εμπορικές πιέσεις 16.10.25

Ινδικές ενεργειακές αναζητούν εναλλακτική στο ρωσικό πετρέλαιο–Το Κρεμλίνο μιλά για παραβίαση κανόνων εμπορίου

Πηγές στην ινδική κυβέρνηση επιβεβαίωσαν ότι οι εταιρείες ενέργειας θα περιορίσουν το ρωσικό πετρέλαιο που αγοράζουν. Στόχος της ινδικής κυβέρνησης μια εμπορική συμφωνία και η μείωση των αμερικανικών δασμών.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Έχουμε πολύ δρόμο»: Ο Τζος Καβάλο ρίχνει το γάντι στη FIFA για την ομοφοβία στο ποδόσφαιρο – «Μου λένε να ψοφήσω»
Θάρρος 16.10.25

«Έχουμε πολύ δρόμο»: Ο Τζος Καβάλο ρίχνει το γάντι στη FIFA για την ομοφοβία στο ποδόσφαιρο – «Μου λένε να ψοφήσω»

Ο Τζος Καβάλο, ο ανοιχτά γκέι Αυστραλός ποδοσφαιριστής που πλέον παίζει στα γήπεδα της Αγγλίας, δέχεται απειλές για τη ζωή του. «Με τρομάζει» λέει στο BBC Sports

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Stoiximan: Ξεκινά ο νέος κύκλος του προγράμματος “Μικροί Ήρωες Μαθαίνουν” με νέες δράσεις και συνεργασίες
Τα Νέα της Αγοράς 16.10.25

Stoiximan: Ξεκινά ο νέος κύκλος του προγράμματος “Μικροί Ήρωες Μαθαίνουν” με νέες δράσεις και συνεργασίες

Ο φετινός κύκλος φέρνει καινοτομία με επισκέψεις σε περιβαλλοντικούς οργανισμούς, με έμφαση στην ευαισθητοποίηση γύρω από τη βιωσιμότητα και την προστασία της φύσης.

Σύνταξη
Ο επικεφαλής της ΜΙ5 προειδοποίησε για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης – «Είμαστε σε ετοιμότητα»
AI 16.10.25

Ο επικεφαλής της ΜΙ5 προειδοποίησε για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης – «Είμαστε σε ετοιμότητα»

Στους πιθανούς μελλοντικούς κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης αναφέρθηκε ο επικεφαλής της ΜΙ5, Κεν ΜακΚάλουμ, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν μιλάμε για τραγικές καταστάσεις όπως στις ταινίες του Χόλιγουντ

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Επιστροφή των διεθνών στις προπονήσεις – Παραμένουν τα προβλήματα
Ποδόσφαιρο 16.10.25

Παναθηναϊκός: Επιστροφή των διεθνών στις προπονήσεις – Παραμένουν τα προβλήματα

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του ενόψει του ντέρμπι στο Βικελίδης (19/10, 19:30), με τον Κόντη να έχει πλέον στη διάθεσή του όλους τους διεθνείς ποδοσφαιριστές.

Σύνταξη
