40 χρόνια μετά: Πώς ο φόνος και ο βιασμός της 16χρονης Τερέζα εξιχνιάστηκαν χάρη σε ένα καλαμάκι

Περισσότερα από 40 χρόνια μετά τον βίαιο βιασμό και φόνο της 16χρονης Τερέζα Φούσκο στο Λονγκ Άιλαντ, η υπόθεση φαίνεται να μπαίνει στο τελικό στάδιο της δικαιοσύνης.

Το DNA από ένα απλό καλαμάκι smoothie μπορεί τώρα να αποτελέσει το κρίσιμο στοιχείο που θα οδηγήσει στη δίκη του φερόμενου δολοφόνου, Ρίτσαρντ Μπιλοντό.

Η Τερέζα εξαφανίστηκε στις 10 Νοεμβρίου 1984. Την τελευταία φορά που την είδαν, ήταν αργά το βράδυ, κλαίγοντας καθώς έφευγε από το παγοδρόμιο Hot Skates στο Λίνμπρουκ της Νέας Υόρκης, όπου μόλις είχε απολυθεί από τη δουλειά της σε ένα σνακ μπαρ.

Το γυμνό της σώμα της βρέθηκε περίπου ένα μήνα αργότερα, θαμμένο κάτω από φύλλα σε μια δασώδη περιοχή λίγα τετράγωνα μακριά από το παγοδρόμιο.

Σύμφωνα με το CNN, ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι είχε στραγγαλιστεί με λουρί και είχε βιαστεί.

We hope Theresa Fusco’s mom and family are still with us, to see her perhaps, finally get justice! The Fusco family has been waiting over 40 years for the person(s) responsible for Theresa’s murder, to be held accountable. Hopefully that day is finally here. (5/5) pic.twitter.com/JsrCrAjBGR — Nathan Adams (@NateAdams5k) October 15, 2025

Λάθος κατηγορίες και αθωώσεις

Δύο χρόνια μετά τη δολοφονία, τρεις άνδρες καταδικάστηκαν για τον βιασμό και φόνο της Τερέζα.

Όμως, οι εξετάσεις DNA που έγιναν πολλά χρόνια αργότερα οδήγησαν στην αθώωσή τους το 2003.

Οι τρεις άνδρες, Τζον Κόγκατ, Ντένις Χάλστατ και Τζον Ρεστίβο, είχαν καταδικαστεί άδικα και πέρασαν σχεδόν δύο δεκαετίες στη φυλακή πριν αποδειχθεί ότι δεν είχαν καμία σχέση με το έγκλημα.

Οι εξετάσεις DNA έδειξαν ότι δεν ταίριαζαν με το δείγμα που είχε ληφθεί από το θύμα, ενώ ο Κόγκατ είχε μάλιστα ομολογήσει υπό πίεση.

Η αδικία αυτή κόστισε στην κομητεία Νάσο περίπου 18 εκατομμύρια δολάρια για κάθε έναν από τους Ρεστίβο και Χάλστατ, μετά από αστική αγωγή που εκδικάστηκε το 2014. Η υπόθεση παραμένει ένα συγκλονιστικό παράδειγμα για το πόσο κρίσιμη είναι η ακρίβεια στη δικαιοσύνη.

Η νέα τεχνολογία φέρνει την αλήθεια

Τον Αύγουστο του 2023, οι ερευνητές της κομητείας Νάσο έστειλαν ένα κολπικό επίχρισμα που ανακτήθηκε από το θύμα σε ένα εργαστήριο στο Χιούστον.

Το εργαστήριο Othram χρησιμοποίησε το δείγμα για να δημιουργήσει ένα πλήρες προφίλ DNA, όπως επιβεβαίωσε ο διευθύνων σύμβουλος Ντέιβιντ Μίττελμαν. Στη συνέχεια, η Μονάδα Γενετικής Γενεαλογίας του FBI και οι τοπικοί ερευνητές έψαξαν για πιθανούς συγγενείς του υπόπτου, οδηγώντας τους στον Ρίτσαρντ Μπιλοντό.

Αρχικά, οι αρχές παρακολουθούσαν τον Μπιλοντό στη ζωή του στο Λονγκ Άιλαντ στις αρχές του 2024 και κατάφεραν να συλλέξουν το DNA του από ένα καλαμάκι smoothie που πέταξε.

Η σύγκριση έδειξε «100% ταύτιση» με το δείγμα DNA που είχε ληφθεί από την Τερέζα το 1984, όπως ανακοίνωσαν οι εισαγγελείς.

Ο ύποπτος και η ζωή του

Ο Μπιλοντό ήταν 23 ετών την εποχή της δολοφονίας και ζούσε με τους παππούδες του περίπου ένα μίλι μακριά από το μέρος όπου ζούσε και εργαζόταν η Τερέζα.

Εκείνη την περίοδο, σύμφωνα με την Εισαγγελέα της Κομητείας Νάσο, Άνν Ντόνελι, διατηρούσε ένα κινητό καφέ στην περιοχή.

Σήμερα, ο Μπιλοντό είναι 63 ετών, ζει μόνος και εργάζεται νυχτερινές βάρδιες σε ένα Walmart.

Δεν έχει γνωστό ποινικό μητρώο, ενώ οι συγγενείς και οι φίλοι της Τερέζα δεν θυμούνται κάποια σχέση μεταξύ των δύο πριν από το θάνατο της κοπέλας.

Ο ίδιος αρνείται ότι γνώριζε την Τερέζα.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, η εισαγγελέας Ντόνελι απάντησε στην αμφισβήτηση του Μπιλοντό για τη δεκαετία του ’80 λέγοντας με αποφασιστικότητα:

«Είμαστε στο 2025 και τώρα σε έχω».

Η δίκη ξεκινά

Ο Ρίτσαρντ Μπιλοντό συνελήφθη την Τρίτη και παραπέμφθηκε στο δικαστήριο της κομητείας Νάσο την Τετάρτη το πρωί. Δήλωσε αθώος και θα επιστρέψει στο δικαστήριο στις 21 Νοεμβρίου.

Η τεχνολογία DNA έχει προχωρήσει σημαντικά από τον θάνατο της Τερέζα, και όπως σημείωσε η Ντόνελι, «όταν έχεις ταύτιση DNA – 100% ταύτιση – έχουμε τον ένοχο».

Η συγκλονιστική αντίδραση της οικογένειας

Η μητέρα της Τερέζα πέθανε το 2019, αλλά ο πατέρας της, Τόμας Φούσκο, βρέθηκε στη συνέντευξη Τύπου στο πλευρό των εισαγγελέων.

Κρατώντας μια μικρή φωτογραφία της κόρης του, δήλωσε ότι του λείπει βαθιά, αλλά ότι η πίστη του στο σύστημα δικαιοσύνης παραμένει ακλόνητη.

«Είναι σπαρακτικό να το περνάω αυτό ξανά και ξανά», είπε ο Φούσκο, «αλλά αυτό φαίνεται να είναι η τελική κατάληξη και είμαι πολύ ευγνώμων».