Υπόθεση που πάγωσε στον χρόνο: 20 χρόνια μετά, ένα email αναβιώνει την δολοφονία του Στίβεν Κουκ στην Κρήτη

Την 1η Σεπτεμβρίου 2005, ο 20χρονος Στίβεν Κουκ από το Σάντμπαχ του Νότιου Τσέσαϊρ ταξίδευε για πρώτη φορά στο εξωτερικό χωρίς την οικογένειά του.

Μαζί με φίλους του είχε επιλέξει ως προορισμό τις καλοκαιρινές διακοπές στα Μάλια της Κρήτης, ένα ιδιαίτερα δημοφιλές θέρετρο για νέους τουρίστες.

Εκείνη τη βραδιά, κατά τη διάρκεια μιας εξόδου, τα ίχνη του ξαφνικά χάθηκαν.

Η εξαφάνιση του Κουκ προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Βρετανία.

Για χρόνια η οικογένεια και οι φίλοι του ζούσαν με την αγωνία και την αβεβαιότητα, καθώς οι έρευνες δεν κατάφεραν να δώσουν απαντήσεις για το τι πραγματικά συνέβη εκείνο το βράδυ.

Η σοκαριστική ανακάλυψη

Χρειάστηκαν δώδεκα ολόκληρα χρόνια μέχρι να βρεθούν ίχνη του Στίβεν Κουκ.

Το 2017, εργάτες που πραγματοποιούσαν εργασίες στην περιοχή εντόπισαν ανθρώπινα λείψανα στον πυθμένα ενός πηγαδιού. Οι ιατροδικαστικές εξετάσεις επιβεβαίωσαν ότι επρόκειτο για τον άτυχο νεαρό Βρετανό.

Η ανακάλυψη της σορού έριξε φως στο μυστήριο της εξαφάνισης, ωστόσο η υπόθεση δεν προχώρησε.

Δεν υπήρχαν στοιχεία που να δείχνουν ξεκάθαρα τι είχε συμβεί, και καμία κατηγορία δεν είχε απαγγελθεί.

Για την οικογένεια, το μόνο που έμενε ήταν η σκληρή πραγματικότητα ότι ο Στίβεν δεν θα επέστρεφε ποτέ.

Οι νέες αποκαλύψεις

Η υπόθεση επανήλθε στο προσκήνιο σχεδόν δύο δεκαετίες μετά, χάρη σε νέες πληροφορίες που έφτασαν στις αρχές.

Ο δικηγόρος Ιωάννης Κωνσταντουδάκης, που είχε εκπροσωπήσει την οικογένεια όταν βρέθηκε η σορός το 2017, αποκάλυψε πρόσφατα ότι μια γυναίκα, πρώην σύζυγος Βρετανού τουρίστα, επικοινώνησε με την αστυνομία.

Σύμφωνα με την καταγγελία της, ο 38χρονος τότε πρώην σύζυγός της είχε ομολογήσει πως σκότωσε τον Στίβεν Κουκ σε μια έκρηξη οργής ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών.

Η ίδια ανέφερε ότι ο άνδρας συμμετείχε σε καβγά με έναν νεαρό στα Μάλια, όντας μεθυσμένος, και ότι ο Στίβεν τραυματίστηκε θανάσιμα από χτύπημα στο κεφάλι.

Η γυναίκα κατέθεσε επίσης ότι ο δράστης της εκμυστηρεύτηκε πως έριξε το σώμα του θύματος σε πηγάδι για να εξαφανίσει τα ίχνη του.

Οι ισχυρισμοί της δημοσιεύθηκαν στον βρετανικό Τύπο και άνοιξαν ξανά τον φάκελο της υπόθεσης.

Η εμπλοκή των αρχών

Μετά τις αποκαλύψεις, η αστυνομία του Τσέσαϊρ επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τις ελληνικές αρχές.

Οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν παραδόθηκαν στους Έλληνες εισαγγελείς, ενώ οι τοπικές αρχές της Κρήτης ξεκίνησαν εκ νέου τη διερεύνηση.

Ένας ανακριτής στην Ελλάδα παρέπεμψε την υπόθεση στο Μικτό Δικαστήριο Ενόρκων Ηρακλείου, με την ακροαματική διαδικασία να έχει προγραμματιστεί για τις 21 Οκτωβρίου.

Ο δικηγόρος Ιωάννης Κωνσταντουδάκης μάλιστα εξήγησε ότι, βάσει της ελληνικής νομοθεσίας, η δίκη μπορεί να διεξαχθεί ακόμα και χωρίς την παρουσία του κατηγορούμενου.

Ωστόσο, αν το δικαστήριο το κρίνει απαραίτητο, μπορεί να ζητηθεί η φυσική παρουσία του, γεγονός που θα οδηγήσει σε αίτημα έκδοσης προς τις βρετανικές αρχές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο φερόμενος ως δράστης, του οποίου το όνομα δεν έχει αποκαλυφθεί, βρίσκεται στη Βρετανία και μέχρι στιγμής δεν έχει ανταποκριθεί δημόσια στους ισχυρισμούς.

Η αντίδραση της οικογένειας Κουκ

Η οικογένεια του Στίβεν Κουκ ενημερώθηκε για τις εξελίξεις λίγες ημέρες μετά την 20ή επέτειο της εξαφάνισης και δολοφονίας του.

Ο μεγαλύτερος αδελφός του, Κρις Κουκ, μίλησε δημόσια για τα ανάμεικτα συναισθήματα που προκάλεσαν οι ειδήσεις.

«Ό,τι κι αν συμβεί, δεν θα νιώσουμε ότι αποδόθηκε πραγματική δικαιοσύνη», δήλωσε.

«Μπορεί να υπάρξει νομική δικαιοσύνη, αν κάποιος κριθεί ένοχος ή αθώος. Αλλά τίποτα δεν μπορεί να αντισταθμίσει την απώλεια και όλα όσα περάσαμε ως οικογένεια τα τελευταία 20 χρόνια».

Η φετινή επέτειος ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς ήταν η πρώτη χωρίς την παρουσία των γονέων του Στίβεν, που έφυγαν από τη ζωή τα τελευταία δύο χρόνια.

Ο Κρις Κουκ τόνισε ότι η οικογένεια στηρίζεται πλέον στη μνήμη του αδελφού του και στην αγάπη όσων τον γνώριζαν.

Στιγμές που έμειναν στη μνήμη

Θυμούμενος τον Στίβεν, ο αδελφός του ανέφερε μία από τις τελευταίες τους κοινές εμπειρίες: τη συμμετοχή στον τελικό του Champions League το 2005, όταν η Λίβερπουλ αντιμετώπισε τη Μίλαν στην Κωνσταντινούπολη. Ο αγώνας έμεινε στην ιστορία για την ανατροπή και τη νίκη της Λίβερπουλ στα πέναλτι, σε έναν από τους πιο συναρπαστικούς τελικούς όλων των εποχών.

«Έχουμε φανταστικές αναμνήσεις μαζί του», είπε συγκινημένος ο Κρις.

«Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, γεμάτος καλοσύνη. Τον αγαπούσαν οι φίλοι του, οι συμφοιτητές του, όλοι όσοι τον γνώρισαν. Δεν ήταν ο τύπος του ανθρώπου που θα φανταζόσουν ποτέ να βρεθεί σε μια κατάσταση που θα οδηγούσε σε κάτι τόσο τραγικό».

Murder charge 20 years after Steven Cook from South #Cheshire goes missing in Crete – BBC News https://t.co/uYzI1kvEOZ — BBC Stoke & Staffordshire (@BBCRadioStoke) September 4, 2025

Δικαιοσύνη και μνήμη

Η υπόθεση του Στίβεν Κουκ αποτελεί μια χαρακτηριστική ιστορία παρατεταμένης αγωνίας, όπου η αναζήτηση της αλήθειας διαρκεί δεκαετίες. Παρά τις αποκαλύψεις, το δικαστήριο θα είναι αυτό που θα κρίνει εάν οι ισχυρισμοί της μάρτυρος επαρκούν για να οδηγήσουν σε καταδίκη.

Η βρετανική αστυνομία έχει ήδη διαβεβαιώσει ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και συνεργάζεται με τις ελληνικές αρχές, ενώ η οικογένεια παραμένει σε επαφή με ειδικούς αξιωματικούς που τους παρέχουν υποστήριξη.

Για τον Κρις και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, η υπόθεση ξεπερνά το νομικό σκέλος: είναι κυρίως θέμα μνήμης και δικαίωσης. Όπως λένε, καμία δικαστική απόφαση δεν μπορεί να φέρει πίσω τον Στίβεν. Αυτό που μένει είναι η ανάγκη να ειπωθεί η αλήθεια και να τιμηθεί η ζωή του.