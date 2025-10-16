Ο Έντ Σίραν «παίζει» με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα

Ο Έντ Σίραν και το λογότυπο του νέου του άλμπουμ Play θα κοσμήσουν τη φανέλα της Μπαρτσελόνα στο επερχόμενο κλάσικο με τη Ρεάλ Μαδρίτης στις 26 Οκτωβρίου, συνεχίζοντας μια παράδοση που έχει πλέον γίνει θεσμός για τον καταλανικό σύλλογο. Η γυναικεία ομάδα θα κάνει την πρεμιέρα της φανέλας μια εβδομάδα νωρίτερα, στις 19 Οκτωβρίου, στον αγώνα με τη Γρανάδα.

Πρόκειται για τον έβδομο καλλιτέχνη που φιγουράρει στη φανέλα των «μπλαουγκράνα» μέσω της συνεργασίας του συλλόγου με τη Spotify, η οποία εδώ και χρόνια αποτελεί βασικό χορηγό και φέρει το όνομά της στο γήπεδο — Spotify Camp Nou. Πριν από τον Σίραν, τη θέση αυτή είχαν πάρει οι Travis Scott, Coldplay, Karol G, The Rolling Stones, Ροζαλία και Drake.

Στο μπροστινό μέρος της φανέλας, δεξιά στο στήθος, θα εμφανίζεται η λέξη «Play» σε έντονο κίτρινο χρώμα, συνοδευόμενη από το γνωστό τρίγωνο του “play” που χρησιμοποιείται στα μουσικά players, ένα σύμβολο που συνδέει άμεσα τη μουσική ταυτότητα του Σίραν με την τεχνολογική και παγκόσμια παρουσία του Spotify.

Ο τραγουδιστής, που μετρά περισσότερους από 92 εκατομμύρια μηνιαίους ακροατές στην πλατφόρμα και 14 τραγούδια στο περίφημο Billions Club (με κομμάτια που έχουν ξεπεράσει το ένα δισεκατομμύριο streams), χαρακτήρισε τη συνεργασία «όνειρο ζωής». «Το να βλέπω το νέο μου άλμπουμ Play στη φανέλα της Μπαρτσελόνα είναι κάτι που με συγκινεί βαθιά. Αγαπώ το ποδόσφαιρο από παιδί και το να φέρω τη μουσική μου σε ένα τόσο εμβληματικό γήπεδο σημαίνει πολλά για μένα», δήλωσε ο Σίραν σε συνέντευξή του που δημοσιεύτηκε από τον σύλλογο.

Το Play είναι ο όγδοος δίσκος του δημοφιλούς καλλιτέχνη και, όπως αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα, πρόκειται για ένα έργο «εμποτισμένο με χαρά και έμπνευση από τις ιστορίες και τους ήχους που ο Σίραν συνέλεξε ταξιδεύοντας σε όλο τον κόσμο». Το πνεύμα αυτό, συνεχίζει η ανακοίνωση, «ταιριάζει απόλυτα με το παγκόσμιο αποτύπωμα και το όραμα σύνδεσης πολιτισμών που χαρακτηρίζει τον σύλλογο της Μπαρτσελόνα».

Η ειδική αυτή φανέλα, όπως συμβαίνει σε κάθε αντίστοιχη συνεργασία, θα διατεθεί και στο εμπόριο σε περιορισμένη έκδοση, με προπαραγγελίες που ξεκινούν ήδη από το βράδυ της ανακοίνωσης και κυκλοφορία από την Τετάρτη. Το κλασικό λανσάρισμα περιλαμβάνει και σειρά lifestyle ρούχων με το ίδιο σχέδιο, τα οποία απευθύνονται σε συλλέκτες και φίλους της μουσικής και του ποδοσφαίρου.

Ο επιθετικός της ομάδας, Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, αποκάλυψε ότι τα τραγούδια του Σίραν είναι μόνιμο στοιχείο της λίστας αναπαραγωγής στα αποδυτήρια των «μπλαουγκράνα». «Η μουσική του μάς συνοδεύει πριν από κάθε ματς, μας δίνει ενέργεια», ανέφερε.

Η συνεργασία αυτή αποτελεί ακόμη ένα παράδειγμα του πώς η Μπαρτσελόνα και η Spotify συνδυάζουν την παγκόσμια μουσική κουλτούρα με τον αθλητισμό, μετατρέποντας τη φανέλα σε πλατφόρμα πολιτιστικής προβολής. Με τον Σίραν στο στήθος της, η Μπαρτσελόνα θα «παίξει» έναν διαφορετικό ρυθμό στο ντέρμπι του Οκτωβρίου. Eκεί όπου το ποδόσφαιρο, η μουσική και η τέχνη θα συναντηθούν ξανά στο πιο δημοφιλές γήπεδο του κόσμου…