Είσαι καλός στο 1on1; Το ΔΕΗ 3×3 POWER TO THE HOOD by Eurohoops σου δίνει την ευκαιρία να αντιμετωπίσεις τον πρώην Πρωταθλητή Ευρώπης και Δευτεραθλητή Κόσμου με την Εθνική Ελλάδος και δις Πρωταθλητή Ευρώπης με τον Παναθηναϊκό, Νίκο Χατζηβρέττα σε ένα ξεχωριστό match-up!

Δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι ένας από τους τυχερούς που θα έχουν την ευκαιρία να διαγωνιστούν για μία θέση απέναντι σε έναν από τους σπουδαιότερους Έλληνες καλαθοσφαιριστές!

Το ΔΕΗ 3×3 POWER TO THE HOOD by Eurohoops | Special Edition έρχεται στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης και τις Ομπρέλες Ζογγολόπουλου το Σαββατοκύριακο 18 & 19 Οκτωβρίου 2025 και φέρνει μαζί του το GUEST STAR 1on1 GAME, στο πλαίσιο των ψυχαγωγικών του δράσεων.

Με την ολοκλήρωση των τουρνουά 3×3 σε τέσσερις μεικτές κατηγορίες (10-13, 14-17, 18-34, 35+), ένας τυχερός ή μία τυχερή θα έχει την ευκαιρία να παίξει «μονό» με τον θρύλο του ελληνικού μπάσκετ, Νίκο Χατζηβρέττα. Η δράση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 19 Οκτωβρίου, 18:00-19:00 στις Ομπρέλες Ζογγολόπουλου.

Δήλωσε συμμετοχή εδώ!

Στο επίκεντρο του ΔΕΗ 3×3 POWER TO THE HOOD by Eurohoops βρίσκεται το τουρνουά

3×3, που περιλαμβάνει τέσσερις μεικτές ηλικιακές κατηγορίες (10-13, 14-17, 18-34, 35+), με δωρεάν συμμετοχή για όλους και όλες. Παράλληλα, η Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης θα φιλοξενήσει δράσεις που κάνουν το μπάσκετ μία ολιστική εμπειρία διασκέδασης, όπως τα φουσκωτά γήπεδα για παιδιά, το 360° Photo Booth, τα Arcade Basketball Games, τα challenges για συμμετέχοντες και θεατές και το Face Painting Corner. Ακόμα, οι θεατές θα απολαύσουν και ένα ξεχωριστό street basketball show, ενώ αναμνηστικά δώρα από τη ΔΕΗ και το Eurohoops θα περιμένουν όσους και όσες ζήσουν την εμπειρία από κοντά.

Πληροφορίες:

Νέα Παραλία – Ομπρέλες Ζογγολόπουλου, Θεσσαλονίκη

Σάββατο & Κυριακή 18 & 19 Οκτωβρίου 2025 | 10:00-19:00

Ηλικίες: 16 ετών και άνω

Μάθετε περισσότερα: dei3x3.eurohoops.net