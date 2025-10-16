Αλέκα Κανελλίδου: Η συνεργασία με τον γιο της Γιάννη Γιαννουσάκη στο τραγούδι «Ροζ»

Η Αλέκα Κανελλίδου και ο Γιάννης Γιαννουσάκης τραγουδούν και αλλάζουν χρώμα στον κόσμο μας, κάνοντάς τον «Ροζ» με τις φωνές και την ερμηνεία τους.

Το «Ροζ», ένα από τα πιο ρομαντικά τραγούδια των τελευταίων 40 χρόνων, γεμάτο συναίσθημα και στιγμές της ζωής όλων μας, σε στίχους και μουσική του Γιάννη Μηλιώκα, μπαίνει στη ζωή μας σε επανεκτέλεση από την κορυφαία τραγουδίστρια Αλέκα Κανελλίδου.

Αλέκα Κανελλίδου – Γιάννης Γιαννουσάκης: Οικογενειακή υπόθεση

Η αγαπημένη τραγουδίστρια που δεν χρειάζεται άλλες συστάσεις και ο γιος της Γιάννη Γιαννουσάκης, που κάνει τα πρώτα του βήματα στη δισκογραφία με το μοναδικό ηχόχρωμά του, την ερμηνεία του και την αγάπη του για τη μουσική.

Την ενορχήστρωση έκανε ο Βαγγέλης Τούντας, ένας από τους πιο ξεχωριστούς μουσικούς και μαέστρους.

Το ντουέτο μητέρας – γιου, που κυκλοφορεί από την Panik Oxygen, έρχεται μετά την επιτυχημένη τους συνύπαρξη στη σκηνή εδώ και έναν χρόνο, σε συναυλίες σε όλη την Ελλάδα και ζωντανές εμφανίσεις στο θέατρο Άλσος.

Ένα music video που γυρίστηκε εν πλω

Το «Ροζ» μεταφέρεται στις οθόνες μας μέσα από ένα music video που γυρίστηκε εν πλω, με πολύ χρώμα, εξωτερικά πλάνα αλλά και καρέ με vintage αισθητική και τους πρωταγωνιστές να επικεντρώνονται στην ερμηνεία των στίχων.

Τo video, σε σκηνοθεσία Αλέξη Κωνσταντινίδη, αναδεικνύει το ότι οι σχέσεις των ανθρώπων έχουν τα πάνω και τα κάτω τους, αλλά αυτό που πάντα μένει και ενώνει είναι η αγάπη που νιώθουν ο ένας για τον άλλον.

Βρείτε το «Ροζ» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/roz-2