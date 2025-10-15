Στο επίπεδο του… Κέιν! Ο Στέφανος Τζίμας «παράγει» γκολ κάθε 42 λεπτά

Με αφορμή το νικητήριο γκολ που σημείωσε ο Στέφανος Τζίμας για την Εθνική Ελπίδων επί της Λετονίας (προκριματικά U21 για το Euro 2027), ιστοσελίδα «clubfokus.de» κάνει αφιέρωμα στον Έλληνα φορ της Μπράιτον.

Το γερμανικό Μέσο συγκρίνει τη συχνότητα σκοραρίσματος του Τζιμα, αλλά και της συμμετοχής του σε γκολ (ασίστ) με τις αντίστοιχες επιδόσεις του «μπόμπερ» της Μπάγερν Μονάχου και της Εθνικής Αγγλίας… Χάρι Κέιν! Ποιο είναι το αποτέλεσμα; Οτι Τζίμας και Κέιν είναι αυτή τη στιγμή οι μόνοι παίκτες ανά την Ευρώπη που συμμετέχουν σε ένα γκολ ως εκτελεστές ή δημιουργοί ανά μόλις 42 αγωνιστικά λεπτά!

Σύμφωνα με το δημοσίευμα με τα δύο γκολ, τα οποία πέτυχε ο Τζίμας με την Ελπίδων μέσα σε μόλις 81 αγωνιστικά λεπτά (στο 2-3 επί της Γερμανίας και στο 0-1 επί της Λετονίας), έχει πετύχει τα εξής εντυπωσιακά νούμερα: Παρότι μετρά μόλις 172 επίσημα λεπτά με τη Μπράιτον, έχει ήδη 2 γκολ και 2 ασίστ. Συνολικά, μαζί με την παρουσία του στην Εθνική, μετρά 6 συμμετοχές σε γκολ (τέρματα + ασίστ) σε μόλις 253 λεπτά μέσα στη σεζόν – δηλαδή μία συμμετοχή σε γκολ κάθε 42 λεπτά.

Για σύγκριση, ο Χάρι Κέιν της Μπάγερν Μονάχου έχει ακριβώς την ίδια αναλογία (δηλαδή παράγει ένα γκολ ανά 42 λεπτά) με τη διαφορά οτι ο Βρετανός φορ το κάνει [προφανώς σε διαφορετικό επίπεδο.

To αφιέρωμα του «clubfokus.de» κλείνει λέγοντας: «Παρόλο που ο προπονητής Φάμπιαν Χιρτσέλερ πιθανότατα επιθυμεί να βάλει τον νεαρό στην Πρέμιερ Λιγκ με προσοχή, ο Τζίμας επιδεικνύει τις ικανότητές του μπροστά στην εστία σε κάθε ευκαιρία. Πριν από τη διακοπή των εθνικών ομάδων, έδωσε την ασίστ για την ισοφάριση στην ισοπαλία 1-1 με τη Γουλβς, αφού μπήκε ως αλλαγή. Έτσι, είναι πιθανώς μόνο θέμα χρόνου να σκοράρει το πρώτο του γκολ στην Πρέμιερ Λιγκ – ίσως ήδη το προσεχές Σαββατοκύριακο στον εντός έδρας αγώνα με τη Νιούκαστλ.

Το γράφημα που παραθέτει η σελίδα «clubfokus.de» για τον Στέφανο Τζίμα

