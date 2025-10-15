Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025
Επτά λάθη που σχεδόν όλοι έχουμε κάνει σε μια συζήτηση
Επτά λάθη που σχεδόν όλοι έχουμε κάνει σε μια συζήτηση

Μια συζήτηση δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο να καταστραφεί. Ακολουθούν επτά κλασικά λάθη - και μάλλον τα έχουμε κάνει όλοι μας.

Οι κοινωνικές εκδηλώσεις για κάποιους είναι ευκαιρία για γνωριμίες και δικτύωση, ενώ για άλλους αποτελούν μια δύσκολη δοκιμασία γεμάτη αμήχανες ή λανθασμένες αλληλεπιδράσεις. Η αποτελεσματική επικοινωνία, το να εκφράζουμε τις σκέψεις και τα συναισθήματά μας με σεβασμό και σαφήνεια, απαιτεί εξάσκηση και αυτοπειθαρχία. Υπάρχουν, όμως, ορισμένες «απαγορευτικές» συμπεριφορές που μπορούν να χαλάσουν κάθε συζήτηση, όσο καλή κι αν ήταν η διάθεση στην αρχή.

Ακολουθούν οι 7 «κοινωνικές χειροβομβίδες» που αποκαλύπτουν χαμηλές κοινωνικές δεξιότητες και καλό είναι να αποφεύγονται:

1. Τα προσωπικά σου ζητήματα με το σώμα σου

Το πιο κρίσιμο στοιχείο κάθε προσωπικής εξομολόγησης είναι η καταλληλότητα του πλαισίου. Έρευνα του Πανεπιστημίου Κορνέλ έδειξε ότι όσο πιο κοντινή είναι μια σχέση, τόσο περισσότερη ελευθερία υπάρχει στις προσωπικές αποκαλύψεις.

Αντίθετα, σε νέες ή περιστασιακές γνωριμίες, τέτοιες λεπτομέρειες θεωρούνται «αμήχανες» ή ακατάλληλες. Κανείς δεν θέλει να ακούσει για το εξάνθημά μας ή για το πόσο πρήστηκε το γόνατό μας. Αν σας βγαίνει να εκφραστείτε για τόσο προσωπικά θέματα, συγκρατηθείτε, καθώς δεν είναι ο ιδανικός τρόπος για να ξεκινήσει μια κουβέντα ή μια γνωριμία.

2. Οι «δολοφονίες χαρακτήρων» σκοτώνουν… την επικοινωνία

Το κουτσομπολιό μπορεί να φαίνεται διασκεδαστικό, αλλά υπονομεύει την εμπιστοσύνη και δείχνει ανασφάλεια. Έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Experimental Child Psychology, έδειξε ότι ακόμη και τα παιδιά προτιμούν να συναναστρέφονται άτομα που μιλούν θετικά για άλλους.

Όταν διαδίδουμε αρνητικά σχόλια, εκπέμπουμε χαμηλή αυτοεκτίμηση και φτωχές κοινωνικές δεξιότητες.

3. Η «προσωπική ανάκριση»

Ερωτήσεις τύπου «Πόσα βγάζεις;», «Πού μένεις;», «Πόσο ζυγίζεις;» μπορεί να θεωρηθούν παρεμβατικές και αδιάκριτες.

Σύμφωνα με μελέτη, τέτοιες ερωτήσεις στις κοινωνικές περιστάσεις θεωρούνται ακατάλληλες και μειώνουν τη συμπάθεια προς το άτομο που τις κάνει. Καλό είναι, λοιπόν, να κρατάμε τις πιο προσωπικές ερωτήσεις για αργότερα, όταν έχει χτιστεί ήδη εμπιστοσύνη.

4. Οι «πωλήσεις» σε κοινωνική συζήτηση

Έρευνα έδειξε ότι το να μετατρέπει κάποιος μια φιλική κουβέντα σε ευκαιρία πώλησης παραβιάζει κοινωνικούς κανόνες και κάνει τους άλλους να νιώθουν ότι τους εκμεταλλευόμαστε.

Κανείς δεν θέλει να θεωρηθεί «στόχος». Αυτό το είδος συμπεριφοράς διαλύει την εμπιστοσύνη και καταστρέφει τη σχέση.

5. Τα «αστεία-προσβολές»

Το να προσβάλλουμε κάποιον και μετά να λέμε ότι αστειευτήκαμε δεν μειώνει τη ζημιά. Μελέτη δημοσιευμένη στο Frontiers έδειξε ότι οι λεκτικές προσβολές ενεργοποιούν τις ίδιες περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με τον πόνο και το άγχος.

Η ειρωνεία και η σαρκαστική υποτίμηση σπάνια κάνουν καλή εντύπωση. Κανείς δεν θέλει να κάνει παρέα με κάποιον που τον κάνει να νιώθει άσχημα.

6. Το «doom spiraling», δηλαδή οι καταστροφικές σκέψεις

Ο κόσμος έχει αρκετά προβλήματα, δεν χρειάζεται να τα αναλύουιμε όλα σε μια κοινωνική συνάντηση. Έρευνα του Harvard Health διαπίστωσε ότι η υπερβολική έκθεση σε αρνητικές ειδήσεις ενισχύει τις αρνητικές σκέψεις, το άγχος και την κατάθλιψη.

Δεν πειράζει να μοιραστούμε τις δυσκολίες μας, αλλά καλό είναι να τις συνδυάσουμε με κάτι θετικό ή ελπιδοφόρο.

7.  Τα «θολά» προσωπικά όρια στην επικοινωνία

Άνθρωποι που δεν σέβονται τα όρια των γύρω τους -σωματικά, συναισθηματικά ή κοινωνικά- προκαλούν ένταση και κόπωση στους άλλους.

Πρόσφατη έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο ScienceDirect, έδειξε ότι οι «ασταθείς» κοινωνικά άνθρωποι οδηγούν συχνά σε σύγκρουση και κοινωνική εξάντληση, επειδή παρουσιάζουν έλλειψη αυτοελέγχου και επιθετικές τάσεις.

Τι κάνει κάποιον καλό στην επικοινωνία τους με τους άλλους;

Οι επιστήμονες σε έρευνα, δημοσιευμένη στο MES Management Journal, για πιο αποτελεσματική επικοινωνία προτείνουν τη μέθοδο των πιο επιτυχημένων σε προσωπικές και επαγγελματικές σχέσεις. Αυτή χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα:

  • Σαφήνεια: Μιλάμε με πρόθεση και καθαρότητα, ώστε να αποφεύγονται παρεξηγήσεις.
  • Ενεργητική ακρόαση: Δεν περιμένουμε απλώς τη σειρά μας απλά για να μιλήσουμε, δείχνουμε γενικότερα ενδιαφέρον και προσοχή.
  • Ενσυναίσθηση: Κατανοούμε τα συναισθήματα του άλλου και ανταποκρινόμαστε με καλοσύνη.
  • Ανατροφοδότηση: Επιβεβαιώνουμε ότι καταλάβαμε σωστά και προωθούμε έναν διάλογο βασισμένο στον σεβασμό.

