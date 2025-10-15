Συνταγή: Ψητές γλυκοπατάτες με φέτα

Ας συμφωνήσουμε σε κάτι: η γλυκοπατάτα δεν είναι για όλα τα γούστα. Κάποιοι δεν την βάζουν στο στόμα τους και άλλοι δεν μπορούν χωρίς αυτή. Ωστόσο, το μόνο σίγουρο είναι πώς αν πετύχει στο ψήσιμο, είναι πεντανόστιμη. Όπως η συνταγή που ακολουθεί.

Ψητές γλυκοπατάτες με φέτα. Μια εύκολη και γρήγορη συνταγή, που μπορεί να κάνει την εμφάνισή της στο τραπέζι είτε ως ορεκτικό είτε ως κυρίως πιάτο. Η επιλογή δική σας.

Τα υλικά

2 μεγάλες γλυκοπατάτες

2-3 κ.σ. ελαιόλαδο

1/2 κ.γ. καπνιστή ή απλή πάπρικα

1/2 κ.γ. ρίγανη ή θυμάρι

Αλάτι

Πιπέρι φρεσκοτριμμένο

120 γρ. φέτα θρυμματισμένη

Λίγο χυμό λεμονιού ή βαλσαμικό ξίδι για το σερβίρισμα

Λίγο κόλιαντρο ή μαϊντανό ψιλοκομμένο

Η διαδικασία

Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 200°C, στον αέρα. Πλένουμε πολύ καλά τις γλυκοπατάτες με βούρτσα γιατί θα τις ψήσουμε με τη φλούδα.

Τις κόβουμε στη συνέχεια κατά μήκος στη μέση και τις ρίχνουμε σε ένα μεγάλο μπολ. Προσθέτουμε το ελαιόλαδο, την πάπρικα, τη ρίγανη ή το θυμάρι, αλάτι και πιπέρι. Ανακατεύουμε να καλυφθούν καλά από τα υλικά.

Απλώνουμε τις γλυκοπάτες σε ένα ταψί στρωμένο με αντικολλητικό χαρτί και τις ψήνουμε για περίπου 35 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν εσωτερικά και να πάρουν ένα όμορφο χρυσαφί χρώμα εξωτερικά.

Μόλις είναι έτοιμες, πιέζουμε ελαφρά την επιφάνειά τους με ένα πιρούνι και, όσο είναι ζεστές, ρίχνουμε από πάνω τη θρυμματισμένη φέτα. Τις ραντίζουμε με λίγο χυμό λεμονιού ή βαλσαμικό ξίδι και τις πασπαλίζουμε με φρέσκο ψιλοκομμένο κόλιαντρο ή μαϊντανό για έξτρα άρωμα.

Κεντρική φωτογραφία: The Mom 100

* Πηγή: Vita