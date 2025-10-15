Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025
Ανησυχητικά επίπεδα μολύβδου ανιχνεύονται σε συμπληρώματα πρωτεΐνης σε σκόνη
Υγεία 15 Οκτωβρίου 2025 | 15:22

Ανησυχητικά επίπεδα μολύβδου ανιχνεύονται σε συμπληρώματα πρωτεΐνης σε σκόνη

Τα δύο τρίτα των συμπληρωμάτων που εξετάστηκαν στις ΗΠΑ περιέχουν μη ασφαλή επίπεδα μολύβδου.

Καθημερινό περπάτημα: Μπορεί να μας χαρίσει πάνω από 10 χρόνια ζωής

Καθημερινό περπάτημα: Μπορεί να μας χαρίσει πάνω από 10 χρόνια ζωής

Spotlight

Ένα μεγάλο μέρος των συμπληρωμάτων πρωτεΐνης σε σκόνη που κυκλοφορούν στις ΗΠΑ περιέχουν υψηλά επίπεδα μολύβδου, ανακοίνωσε η οργάνωση προστασίας των καταναλωτών Consumer Reports, η οποία ζητά από την κυβέρνηση να επιβάλλει όρια στις συγκεντρώσεις του τοξικού βαρέος μετάλλου.

Από τα 23 συμπληρώματα πρωτεΐνης που εξετάστηκαν, τα δύο τρίτα περιείχαν περισσότερο μόλυβδο ανά μερίδα από ό,τι επιτρέπεται να καταναλώνεται σε μια ημέρα, ανέφερε η οργάνωση, επικαλούμενη τα δικά της όρια ασφάλειας.

Νευρολογικά προβλήματα, όπως η διανοητική υστέρηση στα παιδιά, είναι η κυριότερη παρενέργεια της κατανάλωσης μολύβδου, η οποία σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει επίσης αναιμία, κώμα και θάνατο.

Σύμφωνα με την Consumer Reports, η ημερήσια πρόσληψη μολύβδου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,5 μικρογραμμάρια. Σύμφωνα δε με την αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA), ασφαλές όριο πρόσληψης δεν υπάρχει.

Η FDA ελέγχει τα φάρμακα και τα τρόφιμα στην αμερικανική αγορά, όχι όμως και τα συμπληρώματα διατροφής όπως η πρωτεΐνη σε σκόνη.

«Οι καταναλωτές γίνονται έρμαιο των παρασκευαστών συμπληρωμάτων» δήλωσε στην Washington Post ο Πίτερ Κόεν, συνεργαζόμενος καθηγητής του Χάρβαρντ.

«Κάθε παρασκευαστής αποφασίζει από μόνος του αν επιθυμεί να ελέγξει τα προϊόντα του για μόλυβδο. Αυτό αφήνει τους καταναλωτές στο σκοτάδι σχετικά με το πόσο μόλυβδο καταναλώνουν» είπε.

Η έρευνα της Consumer Reports έδειξε ότι η μέση συγκέντρωση μολύβδου στις σκόνες πρωτεΐνης έχει αυξηθεί σε σχέση με μετρήσεις που είχαν πραγματοποιηθεί πριν από 15 χρόνια. Ο αριθμός των προϊόντων που βγαίνουν αρνητικά σε μόλυβδο έχει μειώθηκε στο ίδιο διάστημα.

Το πρόβλημα είναι εντονότερο στα συμπληρώματα φυτικών πρωτεϊνών, με όλα τα δείγματα να περιέχουν υψηλά επίπεδα μολύβδου.

Δύο από αυτά περιέχουν τόσο υψηλές συγκεντρώσεις ώστε η Consumer Reports συνιστά στο κοινό να μην τα καταναλώνει.

Για δύο άλλα συμπλήρώματα φυτικών πρωτεϊνών, η οργάνωση συνιστά να περιορίζεται η κατανάλωση σε μια μερίδα την εβδομάδα.

Τα συμπληρώματα πρωτεϊνών έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλή τα τελευταία χρόνια επειδή δημιουργούν αίσθημα κορεσμού και δυνητικά διευκολύνουν την απώλεια βάρους. Χρησιμοποιούνται επίσης για την αύξηση της μυϊκής μάζας σε όσους γυμνάζονται με βάρη.

Ορισμένο διατροφολόγοι και άλλοι ειδικοί θεωρούν πάντως ότι στις περισσότερες περιπτώσεις η αύξηση της κατανάλωσης πρωτεΐνης δεν προσφέρει οφέλη και σε κάποιες περιπτώσεις επιβαρύνει τους νεφρούς.

Όπως είπε ο Κόεν του Χάρβαρντ, «Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι υπερβολή. O κόσμος δεν χρειάζεται να παίρνει συμπληρώματα πρωτεΐνης για να είναι υγιής».

