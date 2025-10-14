Ο Ταρέμι είναι υποψήφιος για το βραβείο του «Καλύτερου Ασιάτη του εξωτερικού»

Ένα από τα μεταγραφικά «μπαμ» του περασμένου καλοκαιριού στη χώρα μας ήταν η μετακίνηση του Μέχντι Ταρέμι από την Ίντερ στον Ολυμπιακό. Ο Ιρανός φορ σκόραρε δις στο ντεμπούτο του απέναντι στον Πανσερραϊκό και από τότε έχει σκοράρει άλλα δύο γκολ με τον Αστέρα στο Κύπελλο Ελλάδος Betsson.

Την περσινή χρονιά με την φανέλα της Ίντερ είχε σε 43 ματς, τρία γκολ και επτά ασίστ, ενώ έφτασε μέχρι τον τελικό του Champions League, με τις επιδόσεις του να του δίνουν μια θέση ανάμεσα στους υποψηφίους για το βραβείο «Καλύτερος Ασιάτης του εξωτερικού», στα φετινά AFC Awards Riyadh 2025.

Υποψήφιος για παίκτης της χρονιάς στην Ασία ο Ταρέμι

✨ 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐬𝐢𝐚𝐧 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐏𝐥𝐚𝐲𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐘𝐞𝐚𝐫 (𝐌𝐞𝐧) ✨ 🇮🇷 Mehdi Taremi

🇯🇵 Takefusa Kubo

🇰🇷 Lee Kang-in Global icons carrying Asia’s pride on football’s biggest stages! 🌍 Three elite talents, one prestigious crown. Who will be named the… pic.twitter.com/JzEjHvOXG1 — AFC (@theafcdotcom) October 12, 2025

Υποψήφιοι για το βραβείο είναι επίσης και οι Τακεφούσα Κούμπο της Ρεάλ Σοσιεδάδ και Λι Κανγκ-Ιν της Παρί Σεν Ζερμέν που πέτυχε το γκολ στο ευρωπαϊκό Super Cup απέναντι στην Τότεναμ.

H τελετή αναμένεται να είναι άκρως φαντασμαγορική, με την συμμετοχή των κορυφαίων του ποδοσφαίρου της Ασίας, ενώ θα μεταδοθεί ζωντανά και αποκλειστικά από το YouTube κανάλι της AFC.