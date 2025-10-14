Οι διαιτητές της 7ης αγωνιστικής της Super League

Γνωστοί έγιναν οι ορισμοί της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Δύο Γερμανοί στα ντέρμπι, ο Τσακαλίδης στο ματς του Ολυμπιακού.

Συγκεκριμένα, ο Φέλιξ Τσβάιερ θα βρεθεί στο «Κλ. Βικελίδης» για το ματς του Άρη με τον Παναθηναϊκό και θα έχει βοηθούς του τους Ρόμπερτ Κέμπτερ και Κρίστιαν Βίλφιντ Ντίετζ, ενώ στο VAR θα είναι ο επίσης Γερμανός Γκουντέρ Αλεξάντερ Μάρτιν Περλ, με βοηθό τον Θανάση Τζήλο.

Στο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια διαιτητής θα είναι ο Σάσα Στέγκεμαν, με βοηθούς τους επίσης Γερμανούς Κρίστοφ Φαλκ Γκινσχ και Μάρκο Αχμίλερ, με VAR τον συμπατριώτη τους Μπέντζαμιν Φρανζ Κόρτους και AVAR τον Άγγελο Ευαγγέλου. Ο Τσακαλίδης θα διευθύνει την αναμέτρηση της ΑΕΛ με τον Ολυμπιακό στη Λάρισα.

Αναλυτικά οι διαιτητές της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League:

Σάββατο 18 Οκτωβρίου

17:00 ΑΕΛ Novibet – Ολυμπιακός

Διαιτητής: Τσακαλίδης

Βοηθοί: Μεϊντάνας, Παπαδάκης

4ος: Κόκκινος

VAR: Φωτιάς, AVAR: Μέγας

19:30 Ατρόμητος – Λεβαδειακός

Διαιτητής: Μόσχου

Βοηθοί: Μπουξμπάουμ, Χριστοδούλου

4ος: Μυλοπούλου

VAR: Ευαγγέλου, AVAR: Παπαπέτρου

20:00 Παναιτωλικός – ΟΦΗ

Διαιτητής: Κατοίκος

Βοηθοί: Απτόσογλου, Κολλιάκος

4ος: Κουκουλάς

VAR: Τζήλος, AVAR: Τσιοφλίκη

Κυριακή 19 Οκτωβρίου

16:00 Αστέρας – Κηφισιά

Διαιτητής: Ματσούκας

Βοηθοί: Σπυρόπουλος, Κορώνας

4ος: Ανδριανός

VAR: Παπαπέτρου, AVAR: Κουμπαράκης

17:30 Βόλος – Πανσερραϊκός

Διαιτητής: Σιδηρόπουλος

Βοηθοί: Κωσταράς, Δημητριάδης

4ος: Γιουματζίδης

VAR: Παπαδόπουλος, AVAR: Πουλικίδης

19:30 Άρης – Παναθηναϊκός

Διαιτητής: Τσβάιερ

Βοηθοί: Κέμπτερ, Ντίετζ

4ος: Τσιμεντερίδης

VAR: Περλ, AVAR: Τζήλος

21:00 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

Διαιτητής: Στέγκεμαν

Βοηθοί: Γκινσχ, Αχμίλερ

4ος: Πολυχρόνης

VAR: Κόρτους, AVAR: Ευαγγέλου