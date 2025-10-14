ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ «Με φίλους κάτω από την Ακρόπολη»

Το Σάββατο 11 Οκτωβρίου, το Ωδείο Ηρώδου του Αττικού πλημμύρισε από φως, ήχο και καρδιακό παλμό, σε μια βραδιά που δεν ήταν απλώς συναυλία, αλλά ιεροτελεστία μνήμης, συγκίνησης και μουσικής ενότητας. Η μουσική παράσταση του Θανάση Βασιλόπουλου με τίτλο «με φίλους κάτω από την Ακρόπολη», ήταν ένα δώρο ψυχής – μια εμπειρία που οι χιλιάδες θεατές του κατάμεστου Ηρωδείου θα φυλάξουν βαθιά μέσα τους.

Σε μια εποχή όπου η μουσική συχνά χάνει την ουσία της, ο Βασιλόπουλος απέδειξε ότι όταν το κλαρίνο γίνεται προέκταση της καρδιάς, δεν υπάρχουν σύνορα. Με ταπεινότητα, αυθεντικότητα και σεμνότητα, στάθηκε στη σκηνή όχι για να εντυπωσιάσει, αλλά για να συνδεθεί. «Δεν παίζω για να με ακούσουν – παίζω για να με νιώσουν», είπε συγκινημένος μετά το τέλος της συναυλίας. Και το κατάφερε!

Με κάθε νότα, ακούμπησε ψυχές.

«Δεν έχω ξανανιώσει τέτοιο ρίγος σε συναυλία… το κλαρίνο έκλαιγε μαζί μας»

— Αναστασία Π., θεατής

«Ήταν σαν προσευχή, σαν τελετή. Η μουσική του Βασιλόπουλου μάς ταξίδεψε σε τόπους ιερούς»

— Γιώργος Μ., μουσικός

Πλαισιωμένος από σπουδαίους ερμηνευτές — Κώστα Χατζή, Μελίνα Ασλανίδου, Λεωνίδα Μπαλάφα, Παναγιώτη Λάλεζα, HOVIG, Κώστα Μήτη, Δανιέλα Χατζή — ο Θανάσης Βασιλόπουλος παρέδωσε στο κοινό ένα μουσικό ταξίδι που ένωνε Ανατολή και Δύση, παραδοσιακά μοτίβα και σύγχρονες μουσικές γλώσσες.

Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η εμφάνιση του διεθνώς καταξιωμένου Omar Faruk Tekbilek, με τον οποίο ο Θανάσης Βασιλόπουλος μοιράστηκε μια βαθιά πνευματική σύμπραξη πάνω στη σκηνή. Οι δυο τους επικοινώνησαν πέρα από λέξεις – με τα όργανα, τα μάτια και την καρδιά.

«Ο Θανάσης είναι αδελφός της ψυχής. Η μουσική μας συνομιλεί με το άχρονο»

— Omar Faruk Tekbilek

Κάτω από την “μπαγκέτα” του χαρισματικού μαέστρου και διευθυντή ορχήστρας Νίκου Πλατύραχου, τη βραδιά πλαισίωσαν:

Η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ

Η Λαϊκή – Παραδοσιακή ορχήστρα του Θανάση Βασιλόπουλου

Το φλογερό flamenco σχήμα Solea με την Ελένη Γιαννοπούλου

με την Η Παιδική Χορωδία Σπύρου Λάμπρου

Ο dj Αντώνης Δημητριάδης στα decks

στα decks Ο Σολίστ Μανώλης Καραντίνης

Opening Act: Θαλής Πιτούλης Mancode founder

Mancode founder Ο Ηλίας Λάκκας & ο Γιώργος Ρουπάκας στον ήχο

& ο στον ήχο Ο Περικλής Μαθιέλης στα φώτα

Ένα πολυσύνθετο μουσικό έργο – ένα ταξίδι χωρίς χάρτη

Η μουσική ξεδιπλώθηκε σαν παραμύθι. Ρυθμοί της Μεσογείου, ηχοχρώματα των Βαλκανίων, σιωπές που μιλούσαν.

Η μαγευτική σκηνοθεσία του Γιώργου Λύρα και οι ευαίσθητες παρεμβάσεις του Γιάννη Αϊβάζη στην αφήγηση, δημιούργησαν μια βαθιά αισθητική ενότητα, όπου ο λόγος και η μουσική έγιναν ένα.

Ο ίδιος ο Βασιλόπουλος, με εμφανή συγκίνηση, αφιέρωσε τη βραδιά στη δύναμη της μουσικής ως παγκόσμιας γλώσσας:

«Η μουσική μάς ενώνει, μας καθρεφτίζει, μας θεραπεύει. Όταν παίζω, προσεύχομαι. Κι απόψε, προσευχηθήκαμε όλοι μαζί.»

Μια βραδιά που θα αντηχεί για καιρό

Δεν ήταν μια ακόμη συναυλία στο Ηρώδειο. Ήταν μια τελετουργική συνάντηση ψυχών — ένα ταξίδι μέσα από νότες, μνήμες, ρίζες και όνειρα.

Ο Θανάσης Βασιλόπουλος και οι συντελεστές της παράστασης απέδειξαν ότι όταν η τέχνη υπηρετεί την ουσία, γεννιέται κάτι αληθινά μεγάλο.

Η συναυλία αφιερώθηκε στη διαχρονική δύναμη της μουσικής ως παγκόσμια γλώσσα, ικανή να γεφυρώνει πολιτισμούς και να ενώνει ανθρώπους.

Ο Θανάσης Βασιλόπουλος, γονατιστός στη σκηνή του Ηρωδείου, ευχαρίστησε βαθιά το κοινό που τον τίμησε με την παρουσία και την αγάπη του, υποσχόμενος πως θα παίζει μέχρι και τον τελευταίο θεατή που αποχωρεί.

Στη συναυλία παρευρέθηκαν : Ο κος Αθανάσιος Μπούρας αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, ο Πρέσβης Τουρκίας στην Αθήνα κος Τσαγατάι Ερτζιγές με τη σύζυγό του, ο κος Γρηγόρης Ζαφειρόπουλος γραμματέας αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής, ο Δήμαρχος Ν. Φιλαδέλφειας & Ν. Χαλκηδόνας κος Χάρης Τομπούλογλου, ο Δήμαρχος Μετεώρων κος Λευτέρης Αβραμόπουλος, η κα Άντζελα Γκερέκου με την κόρη της Μαρία Βοσκοπούλου, o Διευθύνων Σύμβουλος της Spicy κος Τάσος Μπούρας με τη σύζυγο του κα Δέσποινα Καλογιάννη, ο μέχρι πρότινος Διευθύνων Σύμβουλος της Spicy κος Γιώργος Σταμπόλης, o Kαλλιτεχνικός Διευθυντής της Spicy κος Ηλίας Μπενέτος, ο κος Πέτρος Γαϊτάνος, εκπρόσωποι από τον καλλιτεχνικού και δημοσιογραφικό κόσμο όπως οι κ.κ. Ιορδάνης Χασαπόπουλος, Γιώργος Τσάμπρας κ.π.α.