magazin
Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΓΑΛΛΙΑ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ «Με φίλους κάτω από την Ακρόπολη»
Culture Live 14 Οκτωβρίου 2025 | 19:02

ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ «Με φίλους κάτω από την Ακρόπολη»

Μια μουσική εμπειρία που άγγιξε τις καρδιές όλων στο κατάμεστο Ηρώδειο!

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Γιατί πνιγόμαστε σε μια κουταλιά νερό; Η λύση για όλα τα προβλήματα

Γιατί πνιγόμαστε σε μια κουταλιά νερό; Η λύση για όλα τα προβλήματα

Spotlight

Το Σάββατο 11 Οκτωβρίου, το Ωδείο Ηρώδου του Αττικού πλημμύρισε από φως, ήχο και καρδιακό παλμό, σε μια βραδιά που δεν ήταν απλώς συναυλία, αλλά ιεροτελεστία μνήμης, συγκίνησης και μουσικής ενότητας. Η μουσική παράσταση του Θανάση Βασιλόπουλου  με τίτλο «με φίλους κάτω από την Ακρόπολη», ήταν ένα δώρο ψυχής – μια εμπειρία που οι χιλιάδες θεατές του κατάμεστου Ηρωδείου θα φυλάξουν βαθιά μέσα τους.

Σε μια εποχή όπου η μουσική συχνά χάνει την ουσία της, ο Βασιλόπουλος απέδειξε ότι όταν το κλαρίνο γίνεται προέκταση της καρδιάς, δεν υπάρχουν σύνορα. Με ταπεινότητα, αυθεντικότητα και σεμνότητα, στάθηκε στη σκηνή όχι για να εντυπωσιάσει, αλλά για να συνδεθεί. «Δεν παίζω για να με ακούσουν – παίζω για να με νιώσουν», είπε συγκινημένος μετά το τέλος της συναυλίας. Και το κατάφερε!

Με κάθε νότα, ακούμπησε ψυχές.

«Δεν έχω ξανανιώσει τέτοιο ρίγος σε συναυλία… το κλαρίνο έκλαιγε μαζί μας»
Αναστασία Π., θεατής

«Ήταν σαν προσευχή, σαν τελετή. Η μουσική του Βασιλόπουλου μάς ταξίδεψε σε τόπους ιερούς»
Γιώργος Μ., μουσικός

Πλαισιωμένος από σπουδαίους ερμηνευτές — Κώστα Χατζή, Μελίνα Ασλανίδου, Λεωνίδα Μπαλάφα, Παναγιώτη Λάλεζα, HOVIG, Κώστα Μήτη, Δανιέλα Χατζή — ο Θανάσης Βασιλόπουλος παρέδωσε στο κοινό ένα μουσικό ταξίδι που ένωνε Ανατολή και Δύση, παραδοσιακά μοτίβα και σύγχρονες μουσικές γλώσσες.

Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η εμφάνιση του διεθνώς καταξιωμένου Omar Faruk Tekbilek, με τον οποίο ο Θανάσης Βασιλόπουλος μοιράστηκε μια βαθιά πνευματική σύμπραξη πάνω στη σκηνή. Οι δυο τους επικοινώνησαν πέρα από λέξεις – με τα όργανα, τα μάτια και την καρδιά.

«Ο Θανάσης είναι αδελφός της ψυχής. Η μουσική μας συνομιλεί με το άχρονο»
Omar Faruk Tekbilek

Κάτω από την “μπαγκέτα” του χαρισματικού μαέστρου και διευθυντή ορχήστρας Νίκου Πλατύραχου, τη βραδιά πλαισίωσαν:

  • Η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ
  • Η Λαϊκή – Παραδοσιακή ορχήστρα του Θανάση Βασιλόπουλου
  • Το φλογερό flamenco σχήμα Solea με την Ελένη Γιαννοπούλου
  • Η Παιδική Χορωδία Σπύρου Λάμπρου
  • Ο dj Αντώνης Δημητριάδης στα decks
  • Ο Σολίστ Μανώλης Καραντίνης
  • Opening Act: Θαλής Πιτούλης Mancode founder
  • Ο Ηλίας Λάκκας & ο Γιώργος Ρουπάκας στον ήχο
  • Ο Περικλής Μαθιέλης στα φώτα

Ένα πολυσύνθετο μουσικό έργο – ένα ταξίδι χωρίς χάρτη

Η μουσική ξεδιπλώθηκε σαν παραμύθι. Ρυθμοί της Μεσογείου, ηχοχρώματα των Βαλκανίων, σιωπές που μιλούσαν.

Η μαγευτική σκηνοθεσία του Γιώργου Λύρα και οι ευαίσθητες παρεμβάσεις του Γιάννη Αϊβάζη στην αφήγηση, δημιούργησαν μια βαθιά αισθητική ενότητα, όπου ο λόγος και η μουσική έγιναν ένα.

Ο ίδιος ο Βασιλόπουλος, με εμφανή συγκίνηση, αφιέρωσε τη βραδιά στη δύναμη της μουσικής ως παγκόσμιας γλώσσας:
«Η μουσική μάς ενώνει, μας καθρεφτίζει, μας θεραπεύει. Όταν παίζω, προσεύχομαι. Κι απόψε, προσευχηθήκαμε όλοι μαζί.»
Μια βραδιά που θα αντηχεί για καιρό

Δεν ήταν μια ακόμη συναυλία στο Ηρώδειο. Ήταν μια τελετουργική συνάντηση ψυχών — ένα ταξίδι μέσα από νότες, μνήμες, ρίζες και όνειρα.

Ο Θανάσης Βασιλόπουλος και οι συντελεστές της παράστασης απέδειξαν ότι όταν η τέχνη υπηρετεί την ουσία, γεννιέται κάτι αληθινά μεγάλο.

Η συναυλία αφιερώθηκε στη διαχρονική δύναμη της μουσικής ως παγκόσμια γλώσσα, ικανή να γεφυρώνει πολιτισμούς και να ενώνει ανθρώπους.

Ο Θανάσης Βασιλόπουλος, γονατιστός στη σκηνή του Ηρωδείου, ευχαρίστησε βαθιά το κοινό που τον τίμησε με την παρουσία και την αγάπη του, υποσχόμενος πως θα παίζει μέχρι και τον τελευταίο θεατή που αποχωρεί.

Στη συναυλία παρευρέθηκαν :  Ο κος Αθανάσιος Μπούρας αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, ο Πρέσβης Τουρκίας στην Αθήνα κος Τσαγατάι Ερτζιγές με τη σύζυγό του, ο κος Γρηγόρης Ζαφειρόπουλος γραμματέας αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής,  ο Δήμαρχος Ν. Φιλαδέλφειας & Ν. Χαλκηδόνας  κος Χάρης Τομπούλογλου, ο Δήμαρχος Μετεώρων κος Λευτέρης Αβραμόπουλος, η  κα Άντζελα Γκερέκου με την κόρη της  Μαρία Βοσκοπούλου,  o Διευθύνων Σύμβουλος της Spicy κος Τάσος Μπούρας με τη σύζυγο του κα Δέσποινα Καλογιάννη, ο μέχρι πρότινος Διευθύνων Σύμβουλος της Spicy κος Γιώργος Σταμπόλης, o  Kαλλιτεχνικός Διευθυντής της Spicy κος  Ηλίας Μπενέτος,  ο κος Πέτρος Γαϊτάνος, εκπρόσωποι από τον καλλιτεχνικού και δημοσιογραφικό  κόσμο όπως οι κ.κ. Ιορδάνης Χασαπόπουλος, Γιώργος Τσάμπρας κ.π.α.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
EXAE: Αβεβαιότητα και αγωνία στους εργαζομένους από την πρόταση εξαγοράς της Euronext

EXAE: Αβεβαιότητα και αγωνία στους εργαζομένους από την πρόταση εξαγοράς της Euronext

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γιατί πνιγόμαστε σε μια κουταλιά νερό; Η λύση για όλα τα προβλήματα

Γιατί πνιγόμαστε σε μια κουταλιά νερό; Η λύση για όλα τα προβλήματα

Wall Street
Wall Street: Ντίμον, Σόλομον και Φρέιζερ προειδοποιούν για «φούσκα»

Wall Street: Ντίμον, Σόλομον και Φρέιζερ προειδοποιούν για «φούσκα»

inWellness
inTown
Stream magazin
Το Βρετανικό Μουσείο ζητά 3,5 εκατομμύρια για να διατηρήσει ένα σπάνιο μενταγιόν που συνδέεται με τον Ερρίκο Η’
Μυστήριο 14.10.25

Το Βρετανικό Μουσείο ζητά 3,5 εκατομμύρια για να διατηρήσει ένα σπάνιο μενταγιόν που συνδέεται με τον Ερρίκο Η’

Το Βρετανικό Μουσείο επιθυμεί να κρατήσει στην κατοχή του, ένα μενταγιόν με την ονομασία «Η καρδιά των Τυδώρ», το οποίο ανακαλύφθηκε το 2019 από έναν ερασιτέχνη ανιχνευτή μετάλλων σε χωράφι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σέιμουρ Χερς – Δημοσιογραφία παλαιάς κοπής, ανώνυμες πηγές και σφαγή άμαχων Βιετναμέζων
1969 14.10.25

Σέιμουρ Χερς – Δημοσιογραφία παλαιάς κοπής, ανώνυμες πηγές και σφαγή άμαχων Βιετναμέζων

Το ντοκιμαντέρ Cover-Up της Λόρα Πόιτρας για τον βραβευμένο με Πούλιτζερ, Αμερικανό ερευνητή δημοσιογράφο, Σέιμουρ Χερς, είναι μια συναρπαστική ωδή στον δημοσιογραφικό κλάδο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Έλιοτ Πέιτζ μιλά για την κινηματογραφική συνάντηση με τον Κρίστοφερ Νόλαν στην «Οδύσσεια»
«Εγωιστικά μιλώντας» 14.10.25

Ο Έλιοτ Πέιτζ μιλά για την κινηματογραφική συνάντηση με τον Κρίστοφερ Νόλαν στην «Οδύσσεια»

«Μου αρεσε η συνεργασία μας στο 'Inception'. Ήμουν ενθουσιασμένος και συγκινημένος [ όταν έμαθα ότι με επέλεξαν για την Οδύσσεια ]», ανέφερε μεταξύ άλλων ο ηθοποιός Έλιοτ Πέιτζ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Aκτιβίστριες πέταξαν μπογιά σε πίνακα του Κολόμβου – Καταγγέλλουν την αποικιοκρατία και ζητούν δικαιοσύνη
Futuro Vegetal 13.10.25

Aκτιβίστριες πέταξαν μπογιά σε πίνακα του Κολόμβου – Καταγγέλλουν την αποικιοκρατία και ζητούν δικαιοσύνη

Η παρέμβαση των ακτιβιστριών πραγματοποίθηκε την 12η Οκτωβρίου - ημέρα που η Ισπανία γιορτάζει την απόβαση του Κολόμβου στην Αμερική.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο εγγονός του Όσκαρ Ουάιλντ αποκαθιστά τη φήμη της «βαριάς ανηθικότητας με άνδρες» του συγγραφέα
Φόρος τιμής 13.10.25

Ο εγγονός του Όσκαρ Ουάιλντ αποκαθιστά τη φήμη της «βαριάς ανηθικότητας με άνδρες» του συγγραφέα

Ο μόνος εν ζωή απόγονος του θεατρικού συγγραφέα ανατρέχει στη σκιά που έριξε η δίκη του Όσκαρ Ουάιλντ και στην αποκατάστασή του ως icon της gay κοινότητας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΤΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ αλλάζουν τον πολιτιστικό χάρτη του Πειραιά
Culture Live 13.10.25

ΤΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ αλλάζουν τον πολιτιστικό χάρτη του Πειραιά

Eπτά τοπόσημα - Επτά δράσεις - Επτά ιστορικές διαδρομές. «ΤΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» είναι το νέο φεστιβάλ που ιδρύεται στην πόλη και αλλάζει ριζικά τον πολιτιστικό της χάρτη. Αυτό είναι το πρόγραμμά του.

Σύνταξη
66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Αυτές είναι οι συμμετοχές του διαγωνιστικού τμήματος Podcast
Αποκλειστικό 13.10.25

66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Αυτές είναι οι συμμετοχές του διαγωνιστικού τμήματος Podcast

Στη φετινή διοργάνωση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης σημειώθηκε ρεκόρ συμμετοχών στην ιστορία του τμήματος, το οποίο θα φιλοξενήσει συνολικά 40 ελληνόφωνα και αγγλόφωνα πόντκαστ.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μήπως η τέχνη προηγήθηκε της γεωργίας; – Χαραγμένος λίθος 11.000 ετών αλλάζει την οπτική μας για τον πολιτισμό
Τουρκία 13.10.25

Μήπως η τέχνη προηγήθηκε της γεωργίας; – Χαραγμένος λίθος 11.000 ετών αλλάζει την οπτική μας για τον πολιτισμό

Στον νεολιθικό οικισμό Καραχάν Τεπέ, κοντά στα σύνορα με τη Συρία, Τούρκοι αρχαιολόγοι εντόπισαν έναν λίθο ηλικίας 11.000 ετών με χαραγμένο ανθρώπινο πρόσωπο

Σύνταξη
«Δεν είμαι άνθρωπος των σπηλαίων»: Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις (ξανά) στην Αθήνα για καλό σκοπό
Πρεμιέρα 12.10.25

«Δεν είμαι άνθρωπος των σπηλαίων»: Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις (ξανά) στην Αθήνα για καλό σκοπό

Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις βρίσκεται στην Αθήνα με αφορμή την ταινία του Ανεμώνη σε σκηνοθεσία του γιου του που προβάλλεται απόψε σε πανευρωπαϊκή πρώτη στις Νύχτες Πρεμιέρας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Μπρετ Ίστον Έλις κατακεραυνώνει το One Battle After Another – «Είναι μια φιλελεύθερη μούχλα»
Αποθεωτική κριτική; 12.10.25

Ο Μπρετ Ίστον Έλις κατακεραυνώνει το One Battle After Another – «Είναι μια φιλελεύθερη μούχλα»

Απαντώντας σε έναν κριτικό που χαρακτήρισε την ταινία «One Battle After Another» ως «σημαντική», ο Μπρετ Ίστον Έλις απάντησε: «Όχι, δεν είναι. Δεν έχει διαβάσει πραγματικά το κλίμα που επικρατεί».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τζούνοτ Ντίαζ: «Μας πείθουν ότι οι μετανάστες είναι το πρόβλημα, ενώ το δύσκολο είναι να τα βάλεις με την εξουσία»
Cosmopoética 12.10.25

Τζούνοτ Ντίαζ: «Μας πείθουν ότι οι μετανάστες είναι το πρόβλημα, ενώ το δύσκολο είναι να τα βάλεις με την εξουσία»

Ανάμεσα σε δύο γλώσσες και δύο πατρίδες, ο Τζούνοτ Ντίαζ επιστρέφει με νέο έργο και μιλά στην Κόρδοβα για τη μετανάστευση, τη γλώσσα και τη σκληρότητα μιας εποχής χωρίς όρια

Σύνταξη
Όταν η πολιτική καταρρέει, ξυπνά η φιλοσοφία: Ο Μάικλ Τζ. Σάντελ για τον ιδεολογικό έλεγχο των πανεπιστημίων
Culture Live 12.10.25

Όταν η πολιτική καταρρέει, ξυπνά η φιλοσοφία: Ο Μάικλ Τζ. Σάντελ για τον ιδεολογικό έλεγχο των πανεπιστημίων

Στην Πόλη του Μεξικού, ο Μάικλ Τζ. Σάντελ παρουσίασε το έργο του σε πολυπληθές κοινό, δείχνοντας πως η φιλοσοφία μπορεί να γίνει διεθνές πολιτιστικό φαινόμενο που εμπνέει την κοινωνία

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το Βρετανικό Μουσείο ζητά 3,5 εκατομμύρια για να διατηρήσει ένα σπάνιο μενταγιόν που συνδέεται με τον Ερρίκο Η’
Μυστήριο 14.10.25

Το Βρετανικό Μουσείο ζητά 3,5 εκατομμύρια για να διατηρήσει ένα σπάνιο μενταγιόν που συνδέεται με τον Ερρίκο Η’

Το Βρετανικό Μουσείο επιθυμεί να κρατήσει στην κατοχή του, ένα μενταγιόν με την ονομασία «Η καρδιά των Τυδώρ», το οποίο ανακαλύφθηκε το 2019 από έναν ερασιτέχνη ανιχνευτή μετάλλων σε χωράφι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ναυάγιο στο Αγαθονήσι: Καταδίκη της Ελλάδας από το ΕΔΔΑ για 16 θανάτους προσφύγων το 2018
Ελλάδα 14.10.25

Ναυάγιο στο Αγαθονήσι: Καταδίκη της Ελλάδας από το ΕΔΔΑ για 16 θανάτους προσφύγων το 2018

Τον Μάρτιο του 2018, 16 πρόσφυγες έχασαν τη ζωή τους. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έκρινε ότι οι αρχές δεν έκαναν ό,τι έπρεπε για τη διάσωσή τους, ενώ η έρευνα ήταν ελλιπής.

Σύνταξη
Γάζα-Ισραήλ: Ξεκίνησαν οι ανταλλαγές λειψάνων ανάμεσα στις δύο μεριές
Κόσμος 14.10.25

Ξεκίνησαν οι ανταλλαγές λειψάνων ανάμεσα στο Ισραήλ και τις παλαιστινιακές οργανώσεις

Το Ισραήλ και οι παλαιστινιακές οργανώσεις προχώρησαν σε ανταλλαγές λειψάνων, όπως προβλέπει η συμφωνία για την ειρήνη στη Γάζα. Το Ισραήλ απειλεί με παρακράτηση της ανθρωπιστικής βοήθειας

Σύνταξη
Τι είπε ο Γκαγκάτσης στην UEFA για τη διαιτησία της Εθνικής και της Σκωτίας
Ποδόσφαιρο 14.10.25

Τι είπε ο Γκαγκάτσης στην UEFA για τη διαιτησία της Εθνικής και της Σκωτίας

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης επικοινώνησε με την UEFA για να διαμαρτυρηθεί για τα δυο μέτρα και δυο σταθμά των ρέφερι στους αγώνες Σκωτία-Ελλάδα 3-1 και Σκωτία-Λευκορωσία 2-1

Βάιος Μπαλάφας
Ν. Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση «ξηλώνει το πουλόβερ της προστασίας της εργασίας»
Εργασιακό νομοσχέδιο 14.10.25

Ν. Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση «ξηλώνει το πουλόβερ της προστασίας της εργασίας»

Δριμεία κριτική στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που αφορά, μεταξύ άλλων, τη θέσπιση έως 13 ωρών εργασίας, άσκησε από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Σύνταξη
Με email στους «γαλάζιους» βουλευτές ο Μάκης Βορίδης αποδομεί τον Βάρρα και στέλνει μήνυμα σε Μαξίμου
Πολιτική 14.10.25

Με email στους «γαλάζιους» βουλευτές ο Μάκης Βορίδης αποδομεί τον Βάρρα και στέλνει μήνυμα σε Μαξίμου

Γραμμή άμυνας χτίζει ο Μάκης Βορίδης, που έχει βρεθεί εκ νέου στο επίκεντρο μετά την κατάθεση Βάρρα. Σε μια ασυνήθιστη κίνηση στέλνει ενημερωτικό σημείωμα στα emails των βουλευτών της ΝΔ, και σήματα προς το Μαξίμου.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
«Σώστε την Μπρίτνεϊ»: Ο Κέβιν Φέντερλαϊν κρούει τον κώδωνα του κινδύνου – Το μαχαίρι, τα περιττώματα, η κηδεμονία και ο φόβος
Απομνημονεύματα 14.10.25

«Σώστε την Μπρίτνεϊ»: Ο Κέβιν Φέντερλαϊν κρούει τον κώδωνα του κινδύνου – Το μαχαίρι, τα περιττώματα, η κηδεμονία και ο φόβος

Στα νέα του απομνημονεύματα, ο Κέβιν Φέντερλαϊν, ο χορευτής, D.J. και πρώην σύζυγος της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, παρουσιάζει τη δική του οπτική για την τεταμένη τους σχέση, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του ότι η απόφαση για την απελευθέρωση της ποπ σταρ από την κηδεμονία της, μπορεί να ήταν λανθασμένη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μεσσηνία: Τι κρύβει ο 22χρονος που παραδόθηκε – Γιατί δεν πείθουν οι ισχυρισμοί του – Γιατί δεν παρέδωσε το κινητό του
Μεσσηνία 14.10.25

Τι κρύβει ο 22χρονος που παραδόθηκε για το έγκλημα στη Φοινικούντα - Γιατί δεν πείθει - Το τρίτο πρόσωπο και το χαμένο κινητό

Με δυσπιστία αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ στη Μεσσηνία τους ισχυρισμούς του 22χρονου που παραδόθηκε το πρωί στις Αρχές

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Μλάντοστ
Πόλο 14.10.25

LIVE: Ολυμπιακός – Μλάντοστ

LIVE: Ολυμπιακός – Μλάντοστ. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Μλάντοστ για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2.

Σύνταξη
Η Maria Grazia Chiuri αναλαμβάνει τα δημιουργικά ηνία της Fendi – Η επιστροφή στη Ρώμη
Γυναικεία οπτική 14.10.25

Η Maria Grazia Chiuri αναλαμβάνει τα δημιουργικά ηνία της Fendi – Η επιστροφή στη Ρώμη

«Η Maria Grazia Chiuri είναι ένα από τα μεγαλύτερα δημιουργικά ταλέντα της μόδας σήμερα και είμαι πολύ χαρούμενος που επέλεξε να επιστρέψει στη Fendi», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της LVMH, Μπερνάρντ Αρνό.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Sea-Watch: Η υποστηριζόμενη από την ΕΕ ακτοφυλακή της Λιβύης αυξάνει τις επιθέσεις κατά μεταναστών και ΜΚΟ
Στοιχεία από το 2016 14.10.25

Sea-Watch: Η υποστηριζόμενη από την ΕΕ ακτοφυλακή της Λιβύης αυξάνει τις επιθέσεις κατά μεταναστών και ΜΚΟ

Σε έκθεση της Sea-Watch καταγράφονται 60 βίαια περιστατικά από το 2016 από τις λιβυκές πολιτοφυλακές. Πάνω από 169.000 άνθρωποι επέστράφησαν βίαια στη Λιβύη όπου υπέστησαν κακοποίηση και βασανιστήρια.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τώρα φταίνε στον Τσιάρα και οι έλεγχοι της OLAF για τις καθυστερήσεις πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 14.10.25

Τώρα φταίνε στον Τσιάρα και οι έλεγχοι της OLAF για τις καθυστερήσεις πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης υποστήριξε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται σε «υπηρεσιακή ετοιμότητα» για τις πληρωμές των επιδομάτων, και συνέδεσε τις καθυστερήσεις με τους ελέγχους της OLAF, την ώρα που υπάρχει κίνδυνος να χαθούν λεφτά.

Σύνταξη
Αταμάν: «Δεν σκέφτομαι να χρησιμοποιώ 12 παίκτες σε κάθε αγώνα – Το σημαντικό είναι να κερδίζουμε»
Μπάσκετ 14.10.25

Αταμάν: «Δεν σκέφτομαι να χρησιμοποιώ 12 παίκτες σε κάθε αγώνα – Το σημαντικό είναι να κερδίζουμε»

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε στη media day του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με τη Βιλερμπάν, ενώ αναφερόμενος στον Κέντρικ Ναν είπε οτι ο Αμερικανός νιώθει καλά και πως το πιθανότερο είναι να αγωνιστεί.

Σύνταξη
Σέιμουρ Χερς – Δημοσιογραφία παλαιάς κοπής, ανώνυμες πηγές και σφαγή άμαχων Βιετναμέζων
1969 14.10.25

Σέιμουρ Χερς – Δημοσιογραφία παλαιάς κοπής, ανώνυμες πηγές και σφαγή άμαχων Βιετναμέζων

Το ντοκιμαντέρ Cover-Up της Λόρα Πόιτρας για τον βραβευμένο με Πούλιτζερ, Αμερικανό ερευνητή δημοσιογράφο, Σέιμουρ Χερς, είναι μια συναρπαστική ωδή στον δημοσιογραφικό κλάδο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πέδρο Σάντεθ: Η εκεχειρία στη Γάζα δεν σημαίνει λήθη – Οι υπεύθυνοι για τη γενοκτονία πρέπει να λογοδοτήσουν
Ζητά δικαιοσύνη 14.10.25

Πέδρο Σάντεθ: Η εκεχειρία στη Γάζα δεν σημαίνει λήθη – Οι υπεύθυνοι για τη γενοκτονία πρέπει να λογοδοτήσουν

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, υποστήριξε ότι «οι κύριοι υπεύθυνοι για τη γενοκτονία στη Γάζα πρέπει να λογοδοτήσουν». Σε αυτούς συμπεριέλαβε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύνταξη
Αστυνομική επέμβαση εναντίον κατάληψης συλλόγου φοιτητών στο Πολυτεχνείο – Προηγήθηκε αίτημα της Πρυτανείας
Ανώτατη Εκπαίδευση 14.10.25

Αστυνομική επέμβαση εναντίον κατάληψης συλλόγου φοιτητών στο Πολυτεχνείο – Προηγήθηκε αίτημα της Πρυτανείας

Εκκένωση της κατάληψης που είχαν αποφασίσει οι φοιτητές - «εφαρμόστηκε ο νόμος» δηλώνει ο Πρύτανης του ΕΜΠ.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Must Read
Διόρθωσε και λίγο το ΧΑ, τάραξε τα νερά ο ΟΠΑΠ, μεγαλώνουν οι τράπεζες, περιμένοντας την Εθνική, η υπομονή του Ζησιάδη, η ψήφος στην IDEAL, ξεμπλοκάρει η οικοδομή

Διόρθωσε και λίγο το ΧΑ, τάραξε τα νερά ο ΟΠΑΠ, μεγαλώνουν οι τράπεζες, περιμένοντας την Εθνική, η υπομονή του Ζησιάδη, η ψήφος στην IDEAL, ξεμπλοκάρει η οικοδομή

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο