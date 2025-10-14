Αρκάς: Η καλημέρα απ΄ τα συντρίμμια του πολέμου

Μια καλημέρα διαφορετική από τις άλλες μας λέει σήμερα ο γνωστός σκιτσογράφος Αρκάς.

Στο σημερινό σκίτσο βλέπουμε ένα λευκό περιστέρι να μας κοιτά κατάματα πάνω στα συντρίμμια του πολέμου.

Το λευκό περιστέρι αποτελεί διαχρονικό σύμβολο ειρήνης, ελπίδας και αναγέννησης. Από τη βιβλική αφήγηση της Κιβωτού του Νώε έως τα μεταπολεμικά σύμβολα της συμφιλίωσης, το περιστέρι κουβαλά πάντα το μήνυμα πως ακόμη και μέσα από τα ερείπια μπορεί να ξεπηδήσει μια νέα αρχή.

Στην προκειμένη περίπτωση, το λευκό περιστέρι στέκεται πάνω από τα συντρίμμια της Γάζας. Η εικόνα αυτή συμπυκνώνει όλη την αγωνία και την ελπίδα μιας περιοχής που αναζητά ξανά το φως μέσα από τα χαλάσματα.

Ο πόλεμος στη Γάζα

Στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου υπεγράφη η συμφωνία για το τέλος του πολέμου στη Γάζα, αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων που διεξήχθησαν με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, του Κατάρ, της Αιγύπτου και της Τουρκίας.

Η σύνοδος για την ειρήνη πραγματοποιήθηκε υπό την από κοινού προεδρία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Αιγύπτιου ομολόγου του, Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι, με τη συμμετοχή περισσότερων από είκοσι ηγετών και υπουργών Εξωτερικών από όλο τον κόσμο.

Από το βήμα της Κνεσέτ αλλά και στη σύνοδο του Σαρμ Ελ Σέιχ, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη συμφωνία «ιστορική στιγμή για τη Μέση Ανατολή» και υποστήριξε πως «όλοι σήμερα είναι χαρούμενοι». Τόνισε ότι η συμφωνία αυτή ανοίγει τον δρόμο για την ανοικοδόμηση της Γάζας και σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής σταθερότητας στην περιοχή.

Ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αλ Σίσι, ο οποίος απένειμε στον Τραμπ το Μετάλλιο του Τάγματος του Νείλου ως ένδειξη αναγνώρισης της συμβολής του, υπογράμμισε με τη σειρά του την ανάγκη εφαρμογής της λύσης των δύο κρατών. Όπως είπε, οι Παλαιστίνιοι έχουν δικαίωμα στην αυτοδιάθεση, στην ελευθερία και στη δημιουργία ενός ανεξάρτητου κράτους που θα συνυπάρχει ειρηνικά και ισότιμα με το Ισραήλ.