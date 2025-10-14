magazin
Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025
14.10.2025 | 09:37
Πέθανε ο ηθοποιός Άλκης Γιαννακάς
14.10.2025 | 08:46
Αυξημένη η κίνηση στους δρόμους λόγω της απεργίας – Ουρές χιλιομέτρων σε Κηφισό και βασικές λεωφόρους
Αρκάς: Η καλημέρα απ΄ τα συντρίμμια του πολέμου
Αρκάς: Η καλημέρα απ΄ τα συντρίμμια του πολέμου

Την καλημέρα του μας λέει για ακόμη μια μέρα ο Αρκάς

Vita.gr
Μια καλημέρα διαφορετική από τις άλλες μας λέει σήμερα ο γνωστός σκιτσογράφος Αρκάς.

Στο σημερινό σκίτσο βλέπουμε ένα λευκό περιστέρι να μας κοιτά κατάματα πάνω στα συντρίμμια του πολέμου.

Το λευκό περιστέρι αποτελεί διαχρονικό σύμβολο ειρήνης, ελπίδας και αναγέννησης. Από τη βιβλική αφήγηση της Κιβωτού του Νώε έως τα μεταπολεμικά σύμβολα της συμφιλίωσης, το περιστέρι κουβαλά πάντα το μήνυμα πως ακόμη και μέσα από τα ερείπια μπορεί να ξεπηδήσει μια νέα αρχή.

Στην προκειμένη περίπτωση, το λευκό περιστέρι στέκεται πάνω από τα συντρίμμια της Γάζας. Η εικόνα αυτή συμπυκνώνει όλη την αγωνία και την ελπίδα μιας περιοχής που αναζητά ξανά το φως μέσα από τα χαλάσματα.

Ο πόλεμος στη Γάζα

Στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου υπεγράφη η συμφωνία για το τέλος του πολέμου στη Γάζα, αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων που διεξήχθησαν με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, του Κατάρ, της Αιγύπτου και της Τουρκίας.

Η σύνοδος για την ειρήνη πραγματοποιήθηκε υπό την από κοινού προεδρία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Αιγύπτιου ομολόγου του, Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι, με τη συμμετοχή περισσότερων από είκοσι ηγετών και υπουργών Εξωτερικών από όλο τον κόσμο.

Από το βήμα της Κνεσέτ αλλά και στη σύνοδο του Σαρμ Ελ Σέιχ, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη συμφωνία «ιστορική στιγμή για τη Μέση Ανατολή» και υποστήριξε πως «όλοι σήμερα είναι χαρούμενοι». Τόνισε ότι η συμφωνία αυτή ανοίγει τον δρόμο για την ανοικοδόμηση της Γάζας και σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής σταθερότητας στην περιοχή.

Ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αλ Σίσι, ο οποίος απένειμε στον Τραμπ το Μετάλλιο του Τάγματος του Νείλου ως ένδειξη αναγνώρισης της συμβολής του, υπογράμμισε με τη σειρά του την ανάγκη εφαρμογής της λύσης των δύο κρατών. Όπως είπε, οι Παλαιστίνιοι έχουν δικαίωμα στην αυτοδιάθεση, στην ελευθερία και στη δημιουργία ενός ανεξάρτητου κράτους που θα συνυπάρχει ειρηνικά και ισότιμα με το Ισραήλ.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Allwyn: Σε νέα εποχή ο ΟΠΑΠ – Η δύναμη πυρός του νέου σχήματος

Allwyn: Σε νέα εποχή ο ΟΠΑΠ – Η δύναμη πυρός του νέου σχήματος

Vita.gr
Eurobank: Γιατί δίνει 812 εκατ. ευρώ για την επαναγορά της πρώην ασφαλιστικής θυγατρικής της

Eurobank: Γιατί δίνει 812 εκατ. ευρώ για την επαναγορά της πρώην ασφαλιστικής θυγατρικής της

Πουκάμισα εργασίας με γάντια κοκτέιλ. Λεπτά σουτιέν και άχρηστες ποδιές. Τι στο καλό κάνει η Prada;
Πουκάμισα εργασίας με γάντια κοκτέιλ. Λεπτά σουτιέν και άχρηστες ποδιές. Τι στο καλό κάνει η Prada;

«Προς υπεράσπιση της αλήθειας η συλλογή της Prada, για την άνοιξη/καλοκαίρι 2026, ήταν εξαιρετικά άσχημη» γράφει η Rachel Tashjian στην Washington Post -«ωστόσο φώναξε ελευθερία» συμπληρώνει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η χυλόπιτα, η επιστροφή στην Ελλάδα και η οικογένεια: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης
Η χυλόπιτα, η επιστροφή στην Ελλάδα και η οικογένεια: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης

«Πέρασε από μπροστά μου και είπα μέσα μου 'τη φαντάζομαι γυναίκα μου'. Μου θύμισε τη μητέρα μου — είχε αυτή την αύρα, μια θετική ενέργεια», είπε μεταξύ άλλων ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
Βάτραχοι, μονόκεροι και South Park: Η νέα Antifa στο Πόρτλαντ ξεμπροστιάζει την ICE 
Βάτραχοι, μονόκεροι και South Park: Η νέα Antifa στο Πόρτλαντ ξεμπροστιάζει την ICE 

Τα μαύρα ρούχα των αντιεξουσιαστών στο Πόρτλαντ των ΗΠΑ έγιναν θέμα συζήτησης το 2020. Τώρα η νέα γενιά της Antifa στις ΗΠΑ αντιμετωπίζει τις στρατιές των ΙCE με χιούμορ, χρώμα και πίστη στη δικαιοσύνη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Ολίβια Κόλμαν πρωταγωνιστεί στην ταινία μικρού μήκους της Burberry – Από το Λονδίνο, με αγάπη
Η Ολίβια Κόλμαν πρωταγωνιστεί στην ταινία μικρού μήκους της Burberry – Από το Λονδίνο, με αγάπη

«Κάθε ταινία τιμά μερικούς από τους πολλούς χαρακτήρες που θα συναντήσετε στο Λονδίνο», εξηγεί ο Ντάνιελ Λι, διευθυντής δημιουργικού περιεχομένου της Burberry αναφορικά με το νέο πρότζεκτ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Με ενδιέφερε μόνο η δική της γνώμη»: Η Νταϊάν Κίτον μέσα από τα μάτια του Γούντι Άλεν
«Με ενδιέφερε μόνο η δική της γνώμη»: Η Νταϊάν Κίτον μέσα από τα μάτια του Γούντι Άλεν

«Ήταν ένα άτομο όπως κανένα στον πλανήτη — και ίσως ποτέ ξανά να μην υπάρξει τέτοιο. Ο κόσμος έγινε πιο μουντός», γράφει ο Γούντι Άλεν για τη θρυλική εκλιπούσα ηθοποιό

Σύνταξη
Ένας Τραμπ στο TikTok: Στο Διοικητικό Συμβούλιο ο 19χρονος Μπάρον;
Ένας Τραμπ στο TikTok: Στο Διοικητικό Συμβούλιο ο 19χρονος Μπάρον;

Η πρόταση-έκπληξη που ανοίγει διάπλατα την πόρτα της τεχνολογίας στον 19χρονο γιο του προέδρου Μπάρον Τραμπ έρχεται λίγες ημέρες μετά τη συμφωνία για την αμερικανική κυριότητα της πλατφόρμας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οι τελευταίες στιγμές της Νταϊάν Κίτον – H ανατριχιαστική κλήση στο 911
Οι τελευταίες στιγμές της Νταϊάν Κίτον – H ανατριχιαστική κλήση στο 911

Οι τελευταίες στιγμές της Νταϊάν Κίτον καταγράφηκαν σε μια κλήση στο 911, καθώς οι φίλοι της λένε ότι ήταν «πολύ αδύνατη» τις ημέρες που προηγήθηκαν του αιφνίδιου θανάτου της σε ηλικία 79 ετών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ιουλία Καλλιμάνη: Η γεμάτη «γαλλικά» απάντησή της σε σεξιστική και υβριστική μαντινάδα ενός θαμώνα
Ιουλία Καλλιμάνη: Η γεμάτη «γαλλικά» απάντησή της σε σεξιστική και υβριστική μαντινάδα ενός θαμώνα

Η γνωστή τραγουδίστρια Ιουλία Καλλιμάνη δεν χαρίστηκε σε ένα θαμώνα και την απαράδεκτη μαντινάδα του και τον «έλουσε» με βρισιές στο κέντρο που τραγουδάει.

Σύνταξη
Η Βικτόρια Μπέκαμ εξηγεί γιατί αφαίρεσε τα εμφυτεύματα στήθους – «Δεν ξέρω πού πήγαν, αλλά έφυγαν»
Η Βικτόρια Μπέκαμ εξηγεί γιατί αφαίρεσε τα εμφυτεύματα στήθους - «Δεν ξέρω πού πήγαν, αλλά έφυγαν»

Η πρώην Spice Girl και νυν σχεδιάστρια μόδας, Βικτόρια Μπέκαμ, αποκάλυψε ότι ο Γάλλος σχεδιαστής μόδας Roland Mouret έπαιξε ρόλο στην απόφασή της να αφαιρέσει τα εμφυτεύματά της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
O Γιώργος Σαμπάνης έβαλε την Αθήνα στον ρυθμό του στο κατάμεστο Κατράκειο
O Γιώργος Σαμπάνης έβαλε την Αθήνα στον ρυθμό του στο κατάμεστο Κατράκειο

Στις ιδιαίτερες στιγμές της συναυλίας ήταν τα ντουέτα - έκπληξη που έκανε με την Παυλίνα Βουλγαράκη, η οποία έκανε το opening της συναυλίας, καθώς και με τον Νίκο Μακρόπουλο με τον οποίο θα συμπράξουν από τον Νοέμβριο στον «Βοτανικό»

Σύνταξη
Πληγωμένος και αναστατωμένος: Το σημείο που σκοτώθηκε η Νταϊάνα, το «χαζό» βίντεο της Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι
Πληγωμένος και αναστατωμένος: Το σημείο που σκοτώθηκε η Νταϊάνα, το «χαζό» βίντεο της Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι

Πριν από μια εβδομάδα, η Μέγκαν Μαρκλ έκανε ξανά άνω κάτω την Αγγλία, όταν ανέβασε ένα βίντεο κοντά στο σημείο που σκοτώθηκε η Νταϊάνα το 1997, όπου έδειχνε τα πόδια της. Τώρα έγινε γνωστή και η αντίδραση του πρίγκιπα Χάρι.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Αν είναι να συμβεί…»: Αυτό που θα μετανιώνει για πάντα ο Αλ Πατσίνο στη σχέση του με την Νταϊάν Κίτον
«Αν είναι να συμβεί…»: Αυτό που θα μετανιώνει για πάντα ο Αλ Πατσίνο στη σχέση του με την Νταϊάν Κίτον

Οι δύο σταρ του Χόλιγουντ, Αλ Πατσίνο και Νταϊάν Κίτον γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας Godfather, ωστόσο η σχέση τους δεν τελείωσε με το που έσβησαν οι κάμερες.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Κόλιν Χανκς υποστηρίζει ότι όλοι οι «λευκοί άνδρες στα 40 τους» θα έπρεπε να κάνουν ψυχοθεραπεία
Ο Κόλιν Χανκς υποστηρίζει ότι όλοι οι «λευκοί άνδρες στα 40 τους» θα έπρεπε να κάνουν ψυχοθεραπεία

Ο ηθοποιός Κόλιν Χανκς προχώρησε σε αυτό το σχόλιο, ενώ μιλούσε για το πώς ο αείμνηστος κωμικός Τζον Κάντι αντιμετώπισε το θάνατο του πατέρα του σε νεαρή ηλικία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πέθανε ο ηθοποιός Άλκης Γιαννακάς
Πέθανε ο ηθοποιός Άλκης Γιαννακάς

Ο αγαπημένος ηθοποιός Άλκης Γιαννακάς, γνωστός από τον ρόλο του στην ταινία Το Ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη, πέθανε σε ηλικία 80 ετών.

Σύνταξη
Δύο υποψήφιοι της Δεξιάς διεκδικούν την προεδρία στη Βολιβία – Οι υποσχέσεις για τις «ουρές αναμονής»
Δύο υποψήφιοι της Δεξιάς διεκδικούν την προεδρία στη Βολιβία – Οι υποσχέσεις για τις «ουρές αναμονής»

Η κατάρρευση των εσόδων από το φυσικό αέριο προκάλεσε χρόνια έλλειψη σκληρού συναλλάγματος, δολαρίων, και με τη σειρά της έλλειψη καυσίμων και πληθωρισμό ο οποίος ξεπερνά το 23% σε ετήσια βάση

Σύνταξη
Γάζα: Κήρυξαν την ειρήνη αλλά τα δύσκολα τώρα αρχίζουν – Αναλυτικά το κείμενο της διακήρυξης
Κήρυξαν την ειρήνη, αλλά τώρα αρχίζουν τα δύσκολα - Αναλυτικά το κείμενο της διακήρυξης από τη Σύνοδο

Πανηγυρικό το κλίμα στο Ισραήλ αλλά και στην Αίγυπτο με τον Τραμπ να μην λυπάται μεγαλοστομίες για την «ανατολή μίας νέας Μέσης Ανατολής» καθώς κήρυξε το τέλος του πολέμου στη Γάζα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ποιος είναι ο 22χρονος Τζον Πουλακίδας που «κόπηκε» από τους Κλίπερς και έχει ελληνικό διαβατήριο (vids)
Ποιος είναι ο 22χρονος Τζον Πουλακίδας που «κόπηκε» από τους Κλίπερς και έχει ελληνικό διαβατήριο (vids)

Ο Τζον Πουλακίδας δεν κατάφερε να εντυπωσιάσει τον επιτελείο το Λος Άντζελες Κλίπερς και αποχωρεί μετά από 17 ημέρες δοκιμών – Το «who is who» του 22χρονου και το ελληνικό ενδιαφέρον

Σύνταξη
Εκτεταμένες φθορές στο γυμνάσιο Ραφήνας μετά τη λήξη κατάληψης – «Εικόνες θλίψης και οργής», λέει ο δήμος
Εκτεταμένες φθορές στο γυμνάσιο Ραφήνας μετά τη λήξη κατάληψης – «Εικόνες θλίψης και οργής», λέει ο δήμος

Ο δήμος Ραφήνας - Πικερμίου γνωστοποιεί ότι βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου «να διαλευκανθούν τα περιστατικά και να διασφαλιστεί ότι τέτοια φαινόμενα δεν θα επαναληφθούν»

Σύνταξη
Πουκάμισα εργασίας με γάντια κοκτέιλ. Λεπτά σουτιέν και άχρηστες ποδιές. Τι στο καλό κάνει η Prada;
Πουκάμισα εργασίας με γάντια κοκτέιλ. Λεπτά σουτιέν και άχρηστες ποδιές. Τι στο καλό κάνει η Prada;

«Προς υπεράσπιση της αλήθειας η συλλογή της Prada, για την άνοιξη/καλοκαίρι 2026, ήταν εξαιρετικά άσχημη» γράφει η Rachel Tashjian στην Washington Post -«ωστόσο φώναξε ελευθερία» συμπληρώνει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το φαινόμενο debasement trade αναδεικνύεται σε κατευθυντήρια τάση των παγκόσμιων αγορών
Το φαινόμενο debasement trade αναδεικνύεται σε κατευθυντήρια τάση των παγκόσμιων αγορών

Το debasement trade, που αναφέρεται συνήθως σε επενδύσεις που προστατεύονται από την υποτίμηση του νομίσματος, φαίνεται να επαναχαράσσει τον χάρτη των αγορών εν μέσω πληθωριστικών πιέσεων

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
Η χυλόπιτα, η επιστροφή στην Ελλάδα και η οικογένεια: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης
Η χυλόπιτα, η επιστροφή στην Ελλάδα και η οικογένεια: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης

«Πέρασε από μπροστά μου και είπα μέσα μου 'τη φαντάζομαι γυναίκα μου'. Μου θύμισε τη μητέρα μου — είχε αυτή την αύρα, μια θετική ενέργεια», είπε μεταξύ άλλων ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
Ξηρασία: Έντονο το πρόβλημα και τον Οκτώβριο – Ποιες περιοχές είναι στο κόκκινο, ανάλυση του Meteo
Έντονο το πρόβλημα της ξηρασίας στη χώρα και τον Οκτώβριο - Ποιες περιοχές είναι στο κόκκινο [χάρτες]

Η ξηρασία στη χώρα παραμένει σε ανησυχητικά επίπεδα - Στις 8 Οκτωβρίου σε συνθήκες έως και ακραίας ξηρασίας παρέμενε μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου και της Κρήτης.

Σύνταξη
«Καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση στη Ντόρτμουντ»
«Καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση στη Ντόρτμουντ»

Η Ντόρτμουντ δήλωσε ότι έχει αναθέσει τη διερεύνηση της υπόθεσης σε ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρεία, καθώς έλαβε σχετικές αναφορές. Σύμφωνα με το δημοσίευμα πρόκειται για υπόθεση προηγούμενων ετών

Βάιος Μπαλάφας
Αλλάζει η στρατιωτική εκπαίδευση – Μπαίνουν τα drones και οι νέες τεχνολογίες
Αλλάζει η στρατιωτική εκπαίδευση – Μπαίνουν τα drones και οι νέες τεχνολογίες

Οι στρατιώτες πλέον θα γνωρίζουν να χειρίζονται drones, αντι - drones και First Person View (FPV). Τι θα ισχύσει από εδώ και στο εξής και πώς θα ενισχυθεί η ενεργός εφεδρεία.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Νέα πανελλαδική απεργία ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο – Συλλαλητήρια σε Αθήνα και άλλες πόλεις
Απεργιακός ξεσηκωμός ξανά ενάντια στο 13ωρο - Συλλαλητήρια σε Αθήνα και άλλες πόλεις, πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Νέα απεργία η δεύτερη σε δύο εβδομάδες, πραγματοποιείται σήμερα ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο αυτή τη φορά ερήμην της ΓΣΕΕ - Την κήρυξαν 38 Εργατικά Κέντρα (αριθμός ρεκόρ), η ΑΔΕΔΥ και συνδικάτα

Σύνταξη
Ο Τραμπ λέει ότι ο Ερντογάν θα μπορούσε να βοηθήσει να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία
Αναβάθμιση ρόλου για τον Ερντογάν από τον Τραμπ - «Θα μπορούσε να βοηθήσει να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία»

Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο Ερντογάν θα μπορούσε να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία.

Σύνταξη
