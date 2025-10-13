Πυρκαγιά σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στην Κριμαία μετά από επίθεση από ουκρανικά drones
Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν πολλαπλασιάσει τα πλήγματα εναντίον ρωσικών ενεργειακών υποδομών στα μετόπισθεν για να πλήξουν τις γραμμές ανεφοδιασμού
Πυρκαγιά ξέσπασε σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων η οποία υπέστη ουκρανική επιδρομή με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόδου στην προσαρτημένη από το 2014 στη Ρωσική Ομοσπονδία χερσόνησο της Κριμαίας, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.
Ουκρανικά drones έπληξαν την εγκατάσταση αυτή, στη Φεοντόσια, κατά τη διάρκεια της νύχτας, προκαλώντας πυρκαγιά, ανέφερε το πρακτορείο επικαλούμενο τον επικεφαλής των τοπικών αρχών («πρόεδρο της δημοκρατίας της Κριμαίας») Σεργκέι Αξιόνοφ.
Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί «ως τώρα», κατά τον ίδιο αξιωματούχο.
Πάνω από 20 ουκρανικά UAVs καταρρίφθηκαν στον εναέριο χώρο της Κριμαίας τη νύχτα.
Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν πολλαπλασιάσει τα πλήγματα εναντίον ρωσικών ενεργειακών υποδομών στα μετόπισθεν για να πλήξουν τις γραμμές ανεφοδιασμού, καθώς ο πόλεμος που άρχισε τον Φεβρουάριο του 2022 συνεχίζεται. Η Ρωσία από την πλευρά της εξαπέλυσε 3.100 drones, 92 πυραύλους και 1.600 κατευθυνόμενες βόμβες εναντίον της Ουκρανίας μόνο την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
